Офис Президента про участие наемников РФ в инспекции позиций ВСУ у Шумов: "Если кто-то не доверяет ОБСЕ, пусть увидит правду собственными глазами"
Инспектирование ОБСЕ в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в присутствии представителей наемников РФ имеет целью опровержение фейков и недопущения новых провокаций по срыву реального режима прекращения огня на Донбассе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
В Офиса Президента подчеркивают, что инспектирование осуществляют не стороны конфликта, а ОБСЕ в сопровождении представителей сторон.
"ОБСЕ неоднократно подтверждала беспочвенность каких-либо обвинений в отношении любых нарушений договоренностей украинской стороной. Если кто-то не доверяет ОБСЕ, пусть увидит правду воочию. Если кто-то не понимает возможного механизма такого инспектирования, рекомендуем освежить в памяти историю деятельности СЦКК, а также пункт 2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей - ту часть, которая определяет стороны на линии разграничения и которая досталась Украине в наследство от некоторых "больших" дипломатов", - говорится в комментарии ОП.
"Крайне ограниченное проявление присутствия боевиков ничего никому не может дать, кроме одного - еще одного аргумента в пользу правоты Украины. Еща раз вместе с международным сообществом призываем Россию вернуться к СЦКК, воздерживаться от этого - абсурдно", - добавили в офисе Зеленского.
В Офисе Президента обращают внимание, что "люди, стоящие с оружием напротив украинских войск в Донбассе, являются объективным фактом".
"Они используют боевые действия в свою пользу. Украина же использовать правду и реальное положение вещей на линии разграничения для того, чтобы лишить оккупантов любого шанса усилить давление на наше государство", - пояснили в ОП.
Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.
Накануне в пресс-центре Минобороны сообщали, что на Донбассе оккупанты укрепляют позиции и минируют подступы. В частности, на прошлой неделе противник осуществлял интенсивные меры по сооружению новых окопов и блиндажей на Новоайдарском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Торецком, Кураховском и Волновахском направлениях.
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Сопредседатель общественной инициативы "Правое Дело", общественный активист и военный эксперт Дмитрий Снегирев назвал место, куда боевики стянули военную технику.
Об этом он https://apostrophe.ua/article/society/accidents/2020-09-09/boeviki-styagivayut-tehniku-polnyim-hodom-a-myi-molchim-chto-ne-tak-s-peremiriem-na-donbasse/34891 сказал "Апострофу".
"И главное, о чем молчат. Неподалеку от города Миусинска, луганское направление, сконцентрировано 20 единиц систем залпового огня "Град" БМ-21", - сказал он.
По его словам, все эти данные подтверждены миссией ОБСЕ, но их не афишируют.
"Мы должны были выйти с этими данными и заявить: "Уважаемые, а что происходит". В то время, когда мы говорим о безальтернативном соблюдении режима тишины, происходят накопление, передислокация, и главное, учения вооруженных формирований боевиков. И интересно, что легендой их учений является наступление на их позиции Вооруженных сил Украины", - считает Снегирев.
Российские оккупанты заняли новые позиции недалеко от Мариуполя - ОБСЕ
из сообщения ОБСЕ стало известно, что БПЛА организации дальнего радиуса действия зафиксировал новую 170-метровую траншею боевиков «Донецкой народной республики» рядом с оккупированной российско-оккупационными войсками России Григорьевкой, что немного севернее Мариуполя.
В это же время, 4 августа, согласно данным представителей Специальной мониторинговой миссии, таких окопов еще не было. Другими словами, имеет факт грубого нарушения текущего перемирия, которое на Донбассе было объявлено 27 июля. В рамках соглашения обе стороны обязались не создавать новые, а также не укреплять уже действующие позиции--- и НИКАКОЙ рекции зеленой плесени!
Руководство страны вступило в близкие контакты с врагом ради поддержки на выборах пророссийского электората и не отдает отчет, что эти действия наносят тяжелый урон национальной безопасности.
чмошники
Бандитам открыли двери в квартиру, что бы они увидели, что вы не готовитесь их бить.
ЭТО ДНО
его и всю его кодлу будем судить за ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИЗМЕНУ!
Хай здасть аналіз, у незалежній лабораторії у присутності журналистів Прямого...
Не бажає??? Гордість не дозволяє???
А здати інтереси країни йому, як два пальці обісцяти??? Щоби вбивці українців інспектували ВСУ??? Тобто який він прещидент України, якщо насрати йому, на її гідність???
ты для них, бени-хйлов, - ганчирка, половая тряпка, расходный материал
Почему никто из военный представителей ВСУ и ОБСЕ инспекцию позиции оккупантов РФ не проводит??? Что за маразм односторонний. Лохи будут врагу.. показывать позиции ВСУ.
Ото недоумки...антиукраинское решение в ОП.