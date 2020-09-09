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Евросоюз (16688) Урсула фон дер Ляйен (463)

Европа имеет самые высокие шансы получить безопасную вакцину против COVID-19, - фон дер Ляйен

Европейцы имеют высокие шансы вскоре получить безопасную и эффективную вакцину от коронавируса, ведь Еврокомиссия завершила процесс предварительных переговоров уже с шестью ведущими фармакологическими компаниями относительно вакцины.

Как передает Цензор.НЕТ об этом в среду заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщается на сайте Европейской Комиссии.

"Я счастлива объявить, что мы завершили переговоры с компанией BioNTech-Pfizer относительно начальной закупки 200 миллионов доз будущей вакцины против коронавируса, и дополнительного производства еще 100 миллионов доз вакцины для ее применения в странах ЕС и в третьих странах. Это шестая фармакологическая компания, с которой мы провели такие переговоры и в рекордные сроки подписали соглашения относительно потенциального производства вакцин. Наши шансы развить и применить безопасную и эффективную вакцину никогда не были выше, как для европейцев здесь, дома, так и для остального мира", - отметила президент Еврокомиссии.

Кроме BioNTech-Pfizer, которая стала шестой компанией-участницей "противовирусного" проекта Еврокомиссии, в разработке вакцины участвуют такие компании, как Sanofi-GSK (соглашение от 31 июля), Johnson & Johnson (соглашение от 13 августа), CureVac (18 августа) и Moderna (24 августа). Первый контракт, подписанный Еврокомиссией с компанией AstraZeneca, вступил в силу 27 августа текущего года.

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*****, какие шансы? Хватит болтать, вакцину давайте!
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09.09.2020 23:33 Ответить
Отличная новость: в Мордоре будут скрежетать зубами от зависти и ненависти: радовались сволочи, надеялись, что ЕС обвалится из-за эпидемии.

А вот хер вам, манкурты ордынские... Европа была, есть и будет лидером цивилизации и прогресса.
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09.09.2020 23:43 Ответить
Европа имеет самые высокие шансы получить безопасную вакцину против COVID-19. А Мордор уже получил и во всю делает прививки.
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10.09.2020 21:06 Ответить
 
 