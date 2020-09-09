В Аппарате СНБО нет никакой информации по операции с "вагнеровцами", - Данилов

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны не имеет информации или документов о проведении спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Никакой информации, никаких документов по операции "Вагнер" в Аппарате Совета нацбезопасности и обороны нет и не было. Потому что происходило, как происходило - это могут знать только те люди, которые к этому имеют непосредственное отношение, если это было", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что каждый руководитель отвечает за работу своего ведомства и напомнил, что аппарат СНБО является координирующим органом и непосредственно не занимается такими операциями.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

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Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.