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Новости Агрессия России против Украины
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Данилов (1066) СНБО (4229) ЧВК Вагнер (1326)

В Аппарате СНБО нет никакой информации по операции с "вагнеровцами", - Данилов

В Аппарате СНБО нет никакой информации по операции с

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны не имеет информации или документов о проведении спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Никакой информации, никаких документов по операции "Вагнер" в Аппарате Совета нацбезопасности и обороны нет и не было. Потому что происходило, как происходило - это могут знать только те люди, которые к этому имеют непосредственное отношение, если это было", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что каждый руководитель отвечает за работу своего ведомства и напомнил, что аппарат СНБО является координирующим органом и непосредственно не занимается такими операциями.

Также читайте: Спецоперацию по "вагнеровцам" сорвали после звонка из ближайшего окружения Зеленского, - Богдан

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время подам заявление о преступлении, чтобы обязать открыть дело относительно спецоперации по "вагнеровцам", - Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

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Топ комментарии
+18
В Аппарате СНБО нет никакой информации по операции с "вагнеровцами", - Данилов - Цензор.НЕТ 1978
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09.09.2020 21:50
+18
Смешные земрази... этим только военный трибунал.
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09.09.2020 21:52
+16
В Апараті РНБО немає жодної інформації щодо операції з "вагнерівцями", - Данілов - Цензор.НЕТ 435
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09.09.2020 22:19
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В Аппарате СНБО нет никакой информации по операции с "вагнеровцами", - Данилов - Цензор.НЕТ 1978
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09.09.2020 21:50 Ответить
Не дивись козак у степ
Правди не сховаєш
Серед лиха та дуреп
Долі не придбаєш.(с)
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09.09.2020 22:12 Ответить
В Апараті РНБО немає жодної інформації щодо операції з "вагнерівцями", - Данілов - Цензор.НЕТ 435
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09.09.2020 22:19 Ответить
Ну ясен-красен нет!
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09.09.2020 21:51 Ответить
Какой-такой павлин-мавлин? Не видишь? Ми кушаем..
В Аппарате СНБО нет никакой информации по операции с "вагнеровцами", - Данилов - Цензор.НЕТ 2153
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09.09.2020 21:52 Ответить
Смешные земрази... этим только военный трибунал.
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09.09.2020 21:52 Ответить
Це не смішно. Це чоловік повідомив про власне алібі. Отже, розумний. Знає, чим запахло.
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09.09.2020 22:18 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/ Первичной информацией об этой операции со стороны Украины обладали
1. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба.
2. Президент Украины Зеленский которого Бурба лично проинформировал напрямую, в обход министерства обороны и главнокомандующего ВСУ Хомчака и который непосредственно санкционировал проведение операции.
3. Глава ОП Украины Ермак непосредственно присутствовавший при докладе Бурбы.
4. Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Демченко
Все остальные были привлечены уже на этапе свершившегося факта, уже после задержания в Беларуси.
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09.09.2020 21:54 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2020/09/%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d0%bb%d0%b8%d0%b2-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8.html Богдан подтвердил слив спецоперации с вагнеровцами человеком «из самого ближайшего» окружения Зеленского
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09.09.2020 21:58 Ответить
всі папери спалили...,хто готував також зникне?
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09.09.2020 21:58 Ответить
И Ермак наверное готов поклясться что это правда!
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09.09.2020 21:58 Ответить
Дана команда -ХРЮ...
Фуєва хмара ЫкЫкспердів -хрюкотає...
🤣🤣
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09.09.2020 22:00 Ответить
а зеленые мрази в свою очередь рвут жопу доказывая что Зеля ничего не сливал
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09.09.2020 22:07 Ответить
Еще каак рвут!!
Усем рвут...
🤣🤣
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09.09.2020 22:20 Ответить
как сказал один мой коллега-конкурент " если сильно рвать жопу то она когда нибудь может порваться " будешь потом мало того что зеленый так еще и разорванный сзади
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09.09.2020 22:26 Ответить
Коллега коллеги не конкурент..
Вам виднее..))
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09.09.2020 22:40 Ответить
" Коллега коллеги не конкурент.." да что ты говоришь ? а если у нас с ним одинаковый бизнесс ? мы с ним и коллеги и конкуренты
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09.09.2020 22:46 Ответить
Аггааа.. Прративныя конкуренты..
Ваши отношения, голубки, никого не интересуют здесь..))
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09.09.2020 22:50 Ответить
зеленый ты дурачек ?
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09.09.2020 22:53 Ответить
Шукаєш з ким лишньою хромосомою поділитися??
З своїми "партнерами" Вам сімейного щастя та лубові!!
Бувайте!
😁
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09.09.2020 23:01 Ответить
ты за Зелю голосовал . тебе и двумя хромосомами уже не помочь
давай удачи . и береги жопу . Богдан сейчас в активном поиске
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09.09.2020 23:05 Ответить
Вазэлін Вам в ДУПОмогу!!))
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09.09.2020 23:09 Ответить
мне без надобности . оставь себе . выбрал Зелю готовь вазелин и вилку ( лапшу снимать )
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09.09.2020 23:14 Ответить
🤣🤣
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09.09.2020 23:17 Ответить
Понятно, может потому что ты там сидишь и ушами хлопаешь?
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09.09.2020 22:02 Ответить
Нема інформації, бо не велєно її мати.
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09.09.2020 22:02 Ответить
у тебя прокси отклеялось зебил
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09.09.2020 22:08 Ответить
Ага, у вас тоже, вы вместе в Москве вещает https://lenta.ru/news/2020/09/09/bogdan/.
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09.09.2020 22:11 Ответить
-Ты видишь крота?
-Нет.
-И я не вижу... А он есть!
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09.09.2020 22:03 Ответить
яке РНБО, така і інформація
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09.09.2020 22:04 Ответить
у сивохо уточни, оно в курсе, если не у королевской
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09.09.2020 22:05 Ответить
ой...так надо чтоб кто-то от вагнеровцев вас проинспектировал !)))
а вдруг брешете наглым образом... а им обидно
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09.09.2020 22:06 Ответить
Канешна нет ! Аткуда ?? ...( пілядь)
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09.09.2020 22:06 Ответить
Даю наВодку- тама попуаси з бушменами були задіяні...
И лошари..
😎
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09.09.2020 22:07 Ответить
В Аппарате СНБО нет никакой информации по операции с "вагнеровцами", - Данилов/Нет. Не был.Не участвовал. Открещивается от предателей кодлана Коломойского ветеринар зооуголка горпарка.
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09.09.2020 22:08 Ответить
Мы не причем!
А если нагреть паяльник?
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09.09.2020 22:10 Ответить
""Никакой информации, никаких документов по операции "Вагнер" в Аппарате Совета нацбезопасности и обороны нет и не было " ну и что это доказывает ? операция как бы тайная и афишировать ее было не обязательно
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09.09.2020 22:13 Ответить
Значит зеленый аппарат гимно, не фунциклирует..
Попробуйте по нормальному жовто-блакитному.
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09.09.2020 22:13 Ответить
"Никакой информации, никаких документов по операции "Вагнер" в Аппарате Совета нацбезопасности и обороны нет и не было"

Если СБУ не делится информацией с СНБО даже в общих чертах, без подробностей (подробности - тайна работы СБУ), получается, что СНБО - орган, который не в курсе, что происходит в стране с вытекающими отсюда последствиями для легитимности СНБО.
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09.09.2020 22:13 Ответить
Не вопрос. Следствие все покажет. Отказ начинать следствие равносилен признанию ЗЕ и Ермака в государственной измене.

А в процессе следствия можно сделать запрос и в США. И, если наши следаки попробуют выгораживать ЗЕ, ЦРУ его сольет и глазом не моргнет.
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09.09.2020 22:15 Ответить
Можно попроще, спросить у Лукашенка, кто ему звонил из Офиса?
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09.09.2020 22:21 Ответить
А Луке какой резон подставлять своих?

Они с ****** так удачно вывезли вагнеровцев и не в последний раз. Так нафига ж сдавать малину?
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09.09.2020 22:32 Ответить
Когда Лука обвинил Офис Президента в разжигании протеста, то ему теперь на все наплевать!
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09.09.2020 22:38 Ответить
Одно дело в лужу пукнуть, а другое слить агентуру.
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09.09.2020 22:41 Ответить
Я бы не сказал, что это пук, когда Кулеба объявил о приостановке между странами отношений!
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09.09.2020 22:45 Ответить
И кому это навредило?
Шо такое какая-то зеленая кулеба? Эту кулебу и ЗЕ на ...ую крутят все от Трампа, ***** и Луки до Пушилина.

Вспомни заявления кулебяки про сбитый в Иране самолет. Клал Иран на все его заявления с прибором и сделал по-своему.
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09.09.2020 22:48 Ответить
Вот Кулебу Лука и назвал бы!
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09.09.2020 22:57 Ответить
Затягивание начала следствия тоже равносильно признанию. Тоесть всё уже понятно.
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09.09.2020 22:22 Ответить
Просто информация эта неудобная и говняно выглядит для власти.
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09.09.2020 22:15 Ответить
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09.09.2020 22:19 Ответить
Фейк от сивой кобылы, закинутый кремлём и тщетно раздуваемый одной не уважаемой никем, мягко говоря, политической силой.
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09.09.2020 22:18 Ответить
Ещё бы она там была. Выж предатели.
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09.09.2020 22:20 Ответить
якщо цим питанням зацікавляться на повну у США -ми зможемо дізнатися багато цікавого...дуже багато...
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09.09.2020 22:20 Ответить
А в СНБО знают, что в Украине война? Или они могут только заставлять брататься наших солдат с их убийцами!!! Эталонные гниды и паскуды, вместе с 73% биоотбросов.
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09.09.2020 22:26 Ответить
Арьев по своей тупости засветил типа обратные электронные билеты из Стамбула в Москву. Т.е. турецкие авиалинии летают напрямую. И ни один вагнеровец не подумал, а зачем было через Белоруссию, неделю там жить, чтобы потом вылететь в Стамбул. Кстати, в первоначальной статье ГРУшника Коца из русской Комсомольской Правды, откуда ПЕСы разгоняют вражеские фейки, говорилось, что типа СБУ закупила билеты чуть ли не со своего адреса в Киеве, такая супер секретная операция. То, что есть досье на вагнеровцев - хорошо, но серьезные военные компании принимают заказы на наемников определенной специализации на определенный срок. Никогда внешний человек не ведет разговоры непосредственно с исполнителями.
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09.09.2020 22:27 Ответить
Команды "Думать" в методичке нет..))
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09.09.2020 22:33 Ответить
По єнтім "Вагиновцам" ..тьху..
лубитєлям играть Вагнера на кожаной флєйтє *****, че запереживались??
Писєц им будет...
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09.09.2020 22:29 Ответить
Наше снбо інформацію з вірменського радіо бере?
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09.09.2020 22:30 Ответить
Бутусов называл этого Данилова прокураинским чиновником. Прозеленский он, а не проукраинский.
На чиєму возі їдешь - того й пісню співаєш.


Вот только все эти песни потом будут материалами следствия. И все, кто потворсвовал государственной измене, будут соучастниками государственной измены.
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09.09.2020 22:30 Ответить
Лжёт как Зеленский про Оман
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09.09.2020 22:36 Ответить
Данилов - "Никакой информации, ...........нет и не было"

В Апараті РНБО немає жодної інформації щодо операції з "вагнерівцями", - Данілов - Цензор.НЕТ 9701
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09.09.2020 22:56 Ответить
****** у мозг. Однака.
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09.09.2020 23:34 Ответить
Все, інформація про операцію проти "вагнеровців" злита. Як і навіщо вона злита зараз немає жодного значення обговорювати. Значення має лише одне запитання, яка сволота і завдяки кому це зробила? Відповіді лежать на поверхні. Разом з ними - прізвища, посади. Найперше прізвище і посада - президент Зеленський. Поряд з ним завжди треться такий собі Єрмак. Далі, просто соромно називати людей, які забов"язані були доповідати зрадникам про ідею і деталі цієї операції. Дуже цікаво почути голос Бурби, який був знятий з посади просто перед самим злиттям інформації про операцію з "вагнерівцями". Дуже брудна і ганебна справа, яка має однозначний шлейф з ОП.
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09.09.2020 23:00 Ответить
шо, уже все подчистили?
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09.09.2020 23:01 Ответить
Пенсионный фонд не располагает никакой информацией по операции с "вагнеровцами". Странно - тайная операция такого уровня секретности, а в пенсионном фонде нет никакой информации.
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09.09.2020 23:35 Ответить
гниды
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09.09.2020 23:37 Ответить
А зачем нужно тогда такое СНБО, которое ничего не знает ?
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09.09.2020 23:47 Ответить
Цю таємницю він забере з собою у могилу.
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09.09.2020 23:58 Ответить
всё правильно.
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10.09.2020 05:25 Ответить
 
 