В Аппарате СНБО нет никакой информации по операции с "вагнеровцами", - Данилов
Аппарат Совета национальной безопасности и обороны не имеет информации или документов о проведении спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Никакой информации, никаких документов по операции "Вагнер" в Аппарате Совета нацбезопасности и обороны нет и не было. Потому что происходило, как происходило - это могут знать только те люди, которые к этому имеют непосредственное отношение, если это было", - сказал Данилов.
Секретарь СНБО подчеркнул, что каждый руководитель отвечает за работу своего ведомства и напомнил, что аппарат СНБО является координирующим органом и непосредственно не занимается такими операциями.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
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Правди не сховаєш
Серед лиха та дуреп
Долі не придбаєш.(с)
1. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба.
2. Президент Украины Зеленский которого Бурба лично проинформировал напрямую, в обход министерства обороны и главнокомандующего ВСУ Хомчака и который непосредственно санкционировал проведение операции.
3. Глава ОП Украины Ермак непосредственно присутствовавший при докладе Бурбы.
4. Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Демченко
Все остальные были привлечены уже на этапе свершившегося факта, уже после задержания в Беларуси.
Фуєва хмара ЫкЫкспердів -хрюкотає...
🤣🤣
Усем рвут...
🤣🤣
Вам виднее..))
Ваши отношения, голубки, никого не интересуют здесь..))
З своїми "партнерами" Вам сімейного щастя та лубові!!
Бувайте!
😁
давай удачи . и береги жопу . Богдан сейчас в активном поиске
-Нет.
-И я не вижу... А он есть!
а вдруг брешете наглым образом... а им обидно
И лошари..
😎
А если нагреть паяльник?
Попробуйте по нормальному жовто-блакитному.
Если СБУ не делится информацией с СНБО даже в общих чертах, без подробностей (подробности - тайна работы СБУ), получается, что СНБО - орган, который не в курсе, что происходит в стране с вытекающими отсюда последствиями для легитимности СНБО.
А в процессе следствия можно сделать запрос и в США. И, если наши следаки попробуют выгораживать ЗЕ, ЦРУ его сольет и глазом не моргнет.
Они с ****** так удачно вывезли вагнеровцев и не в последний раз. Так нафига ж сдавать малину?
Шо такое какая-то зеленая кулеба? Эту кулебу и ЗЕ на ...ую крутят все от Трампа, ***** и Луки до Пушилина.
Вспомни заявления кулебяки про сбитый в Иране самолет. Клал Иран на все его заявления с прибором и сделал по-своему.
лубитєлям играть Вагнера на кожаной флєйтє *****, че запереживались??
Писєц им будет...
На чиєму возі їдешь - того й пісню співаєш.
Вот только все эти песни потом будут материалами следствия. И все, кто потворсвовал государственной измене, будут соучастниками государственной измены.