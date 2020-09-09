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Новости Агрессия России против Украины
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Кравчук (1160) Донбасс (26950) Трехсторонняя контактная группа (842) операция Объединенных сил (6766)

Кравчук про участие наемников РФ в инспектировании возле Шумов: "Для достижения мира больших компромиссов не бывает"

Кравчук про участие наемников РФ в инспектировании возле Шумов:

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук прокомментировал договоренности ТКГ об участии наемников РФ в совместной инспекции позиций ВСУ возле Шумов на Донетчине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Произошло серьезное обострение у населенного пункта Шумы, где представители неконтролируемых районов Донецкой области заявили о том, что там новые инженерные сооружения Вооруженных Сил Украины. Мы обратились к ОБСЕ. ОБСЕ сегодня в очередной раз подтвердила отсутствие каких-либо нарушений со стороны ВСУ в районе населенного пункта Шумы. Отсутствие каких-либо, я подчеркиваю, сооружений. Но сторона ОРДО настаивает, что там есть такие сооружения, россияне их поддерживают. Сегодня это подтвердил, в том числе Козак, который был на этом заседании. Поэтому было принято решение - совместное инспектирование. Кто туда будет входить: представители от ОРДО, украинская сторона, СЦКК и представитель или сотрудник ОБСЕ - представитель-координатор от ОБСЕ госпожа Хайди Грау. То есть, это будет завтра в два часа дня, они соберутся там на месте и посмотрят, кто говорит правду, а кто врет. Чтобы на этом поставить точку", - пояснил Кравчук.

При этом глава украиской делегации в ТКГ уверен, что наемики РФ не становятся субъектами переговоров, поскольку "там есть представитель госпожа Грау от ОБСЕ. Она непосредственно будет участвовать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В районе поселка Шумы будет совместное инспектирование при участии ОБСЕ, об этом договорились в ТКГ, - ОП

Кравчук подчеркнул, что Украина фиксирует все случаи сооружения наемниками РФ новых фортификационых сооружений, сообщает о них ОБСЕ и ожидает соответсвующей реакции.

"Мы уже заявили о десяти таких нарушениях, где роются эти окопы. Более того, мы подали эти наши наблюдения представителям ОБСЕ и ждем их ответа. То есть это не остается без контроля. Мы ждем ответа, но не делаем из этого шоу, как это делают в этом случае представители от ОРДО", - отметил Кравчук.

Глава украиской делегации в ТКГ назвал участие наемников РФ в инспецкии позиций ВСУ на Донбассе необходимым компромиссом ради достижения мира.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис Президента про участие наемников РФ в инспекции позиций ВСУ у Шумов: "Если кто-то не доверяет ОБСЕ, пусть увидит правду собственными глазами"

"Для достижения мира больших компромиссов не бывает. Бывает один компромисс, которого нельзя даже называть компромиссом. Это когда речь идет о независимости, о суверенитет, о неприкосновенности границ. Это красный профиль, который нельзя переступать. Все остальное - можно. И нужно договариваться, но документы не подписывать такие, которые могут навредить Украине. А договариваться, вести переговоры, нужно со всеми. Потому что, если не вести разговоры и переговоры, ни о каких договоренностях нельзя даже думать", - уверен первый Президент Украины.

Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Накануне в пресс-центре Минобороны сообщали, что на Донбассе оккупанты укрепляют позиции и минируют подступы. В частности, на прошлой неделе противник осуществлял интенсивные меры по сооружению новых окопов и блиндажей на Новоайдарском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Торецком, Кураховском и Волновахском направлениях.

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Топ комментарии
+44
Цей старий вилупок хоч знає що таке компроміс???
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09.09.2020 22:35
+39
Кравчук про участие наемников РФ в инспектировании возле Шумов: "Для достижения мира больших компромиссов не бывает" - Цензор.НЕТ 1048
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09.09.2020 22:54
+35
Зеленський готовий на що завгодно, тільки б зустрітися ще раз зі своїм кумиром.
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09.09.2020 22:35
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Дайте мне эту жопу на колёсиках, ксдык выгрызать буду.
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09.09.2020 23:29 Ответить
Дайте мені хоч одному цензорівському Зе-скоту за горло подєржаться.
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09.09.2020 23:31 Ответить
Попереду тебе є такі, тримай: Андерсен, ALEX SUROVV, Константин Коц, Власов Сергей, і нижче Trot91.
Що слід визнати - малувато їх таких, на цю гілку зайшли...
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10.09.2020 02:06 Ответить
І ще трьох інших, які лайкнули цю новину.
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10.09.2020 06:53 Ответить
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632


https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Честно ни одна армия в мире за всю историю войн не была так унижена и опущена как двумя гавно курман дующими кусками гуантамо ПоП и ЗЕ

Отец Солдата

@uspenovka19632

·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1303782712977874945 39 мин Не запитали,чи допускали поляки у 1939-му німців на свої позиції,для інспектування?А командармів Червоної Армії?!Збирайте сесію ВР,надзвичайну,завтра,щодо зради у ТКГ та у ОПУ.Щоби не було піздно..
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09.09.2020 23:32 Ответить
Такое впечатление, что и кравчук к колумбийской муке из Венесуэлы пристрастился, а может давно... Для достижения "мира" достаточно сдаться! Лёнька, так что прикажешь? Как раньше говорили: "Дублёнька"?
Скажи сколько кум моржовой звизды, отстегнуть обещает? Если бесплатно, то действительно маразматик, лечится необходимо!
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09.09.2020 23:33 Ответить
ЦЬОМУ ВОРОГУ УКРАЇНИ ПОТРІБЕН КРИМСЬКИЙ МИР, ЛІЗ СТАРИЙ В ОКОПИ І ТАМ ПРИЙМАЙ САМ ІНСПЕКТОРІВ ТВОГО ГОСПОДАРЯ, А НАШИХ СОЛДАТ НЕ ПОЗОРЬ.
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10.09.2020 01:00 Ответить
Це є катастрофою.
І катастрофою для всіх тих воїнів, які на передовій, і, я впевнений, для всього українського суспільства.
Тих людей, які вбивали наших братів, сестер, друзів і родичів - бандитів російських найманців і російських військових - фактично тим фактом ми легалізовуємо, даємо їм суб'єктність і право перевіряти українські позиції.
Це важко собі уявити, яку величезну моральну травму це буде мати й для українського військового, і для українського суспільства!
Зеоманський зупинися разом із коммуняками Кравчуком , Фокіним і гебешником Ермаком !
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09.09.2020 23:34 Ответить
Даже пушилин может "додавить" президента Украины простой угрозой начать боевые действия.
Руководство страны вступило в близкие контакты с врагом ради поддержки на выборах пророссийского электората и не отдает отчет, что эти действия наносят тяжелый урон национальной безопасности.

чмошники
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09.09.2020 23:36 Ответить
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата
@uspenovka19632
·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1303779117544898560 1 ч
Мы вас вые..м!-основной лейтмотив этой "инспекции" с "той стороны".Мы развалим вас сверху!Это мне говорили и писали орки с той стороны еще летом.ВЫсоко сидящие.А потом будем вас вешать!Руками ручных прокуроров,мусоров,судей,чинуш.И ведь,не спи...и-процесс пошел!

https://twitter.com/famar88

Lara Fain
@famar88

Радуются суки.

Кравчук про участь найманців РФ в інспектуванні біля Шумів: "Для досягнення миру великих компромісів не буває" - Цензор.НЕТ 2925

Луганчанин

@Lugan4anin

· 7 ч

У нас уже генерал Ленцов в 2015 инспектировал Дебальцево, а потом этот же ***** уже руководил руснёй при штурме Дебали, вас что жизнь ничему не учит... А потом эти позиции обстреляют зная точно куда лучше стрелять, чтобы их уничтожить и захватить территорию...
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09.09.2020 23:39 Ответить
Меня за эту новость два раза тут банили!
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09.09.2020 23:56 Ответить
и в это же время без всяких инспекций и компромиссов...
Российские оккупанты заняли новые позиции недалеко от Мариуполя - ОБСЕ
из сообщения ОБСЕ стало известно, что БПЛА организации дальнего радиуса действия зафиксировал новую 170-метровую траншею боевиков «Донецкой народной республики» рядом с оккупированной российско-оккупационными войсками России Григорьевкой, что немного севернее Мариуполя.
В это же время, 4 августа, согласно данным представителей Специальной мониторинговой миссии, таких окопов еще не было. Другими словами, имеет факт грубого нарушения текущего перемирия, которое на Донбассе было объявлено 27 июля. В рамках соглашения обе стороны обязались не создавать новые, а также не укреплять уже действующие позиции--- и НИКАКОЙ реакции зеленой плесени и маразматика кравчука!
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09.09.2020 23:40 Ответить
ЗЕЛЕНІ СВОЇХ НЕ ІНСПЕКТУЮТЬ.
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10.09.2020 01:03 Ответить
чокнутые

Бандитам открыли двери в квартиру, что бы они увидели, что вы не готовитесь их бить.

ЭТО ДНО
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09.09.2020 23:42 Ответить
Дно было, ещё 1,5 года назад...
Когда дебилы, выбрали зЕбилов! Блииин как много "патриотов" среди бывших през@@@@тивов - лёнек!
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09.09.2020 23:55 Ответить
Це відкрита і відверта державна зрада! Це вже не просто перехід червоних ліній, це передача України в лапи РФ!! Нас 5 років агітували через фільми про Голобородько до "вибору" цих державних злочинців до влади . а через рік ми змирилися з думкою до "великих компромісів" з ворогом , який нас 6 років вбиває ...
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09.09.2020 23:49 Ответить
Ну так "ради мира", пусть этот престарелый Иуда поедет в Чечню и там на главной площади снимет штаны и нагнется!
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09.09.2020 23:50 Ответить
Можно, *****, идти на любой компромисс. Следующий шаг, отойти километров на 10 и территорию за собой прибрать.
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09.09.2020 23:53 Ответить
так-як каже пан Зе-"оговорено очередное разведение сил на 40 участках"...так ***** скоро и до Киева "разведуть"...
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10.09.2020 00:11 Ответить
После изгнания Зеленского с поста президента,
его и всю его кодлу будем судить за ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИЗМЕНУ!
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09.09.2020 23:56 Ответить
эту мразину вместе с фикиним тоже будем судить.
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09.09.2020 23:58 Ответить
и судить их надо только на народном суде! Суд присяжных или через прямую демократию. У меня такое ощущение почему то, что сейчас идет русская экспансия при помощи Украинской власти предателей и это все приведет к еще одной революции и на этот раз уже будет не человек у власти сменен, а будет трансформирована сама система. Народ будет на референдумах проводить голосования, как в Киевской Руси было, что народ на Вече решал, какие законы и как жить и т.п. То сейчас также будет, что народ будет решать, как поступать с олигархами и чиновниками обворовавшими страну. И будет похожа расправа над олигархами и мафией, как было при большой французской революции - их вылавливали и казнили. Чувствуется в народе такое, что внутри всех уже это достало все до края просто и только будет искра и будет остаточный конец мафиозно-олигархическо-кремлевской системе. У многих людей после майдана осталось мнение, что майдан не довел до конца то, что начал, ибо началась война и все внимание перекинулось туда и не довели революцию до конца с чисткой системы от олигархическо-кремлевской-коррумпированной системы в стране. А сейчас происходит при помощи агентуры россии экспансия агентуры во власти и т.п. И это происходит сжатие пружины нервов народа и когда эта пружина выстрелит, тогда будет внатуре что то похожее на великую французскую революцию и в таком же виде жестком...
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10.09.2020 00:33 Ответить
Скажу прямо!НАХУЙ ИДТИ СЛУЖИТЬ В ТАКУЮ АРМИЮ?????
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09.09.2020 23:58 Ответить
Отправьте эту тварь в донецк. Этот коммуняка достал. Ни стыда, ни совести, ни чести... и думает, что все такие же.
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09.09.2020 23:59 Ответить
Кравчук - это предатель Украины! Он еще на КГБ работал. Чтоб он сдох мразь конченная!
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09.09.2020 23:59 Ответить
И чем быстрее, тем лучше.
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10.09.2020 00:04 Ответить
То шо он агент понятно, а вот почему у нас висшее руководсивр страни агенти фсб єто горе. Когда страна населена зебилами, ничего хорошего с ней не будет.
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10.09.2020 04:39 Ответить
складається таке враження що перший Президент України та пів-шостого вирішили нарешті на пару зруйнувати Незалежність та суверенітет України...це безпрецедентний випадок...
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10.09.2020 00:09 Ответить
кравчук-кремлевская б-л-я-д-ь.
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10.09.2020 00:16 Ответить
тогда, Кравчук, выстав своих внучку и правнучку на растерзание террористам!
ведь главное же ето мир?
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10.09.2020 00:16 Ответить
Кравчук агент Кремля и он подгоняет свои интересы и убеждения под то, как ему выгодно и то, как выгодно Кремлю, чтобы действовала Украина, а не так, как выгодно действовать Украине из своих интересов.
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10.09.2020 00:19 Ответить
Який мир, після капітуляції???
Це не мир, а окупація...
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10.09.2020 00:28 Ответить
"Мы уже заявили о десяти таких нарушениях, где роются эти околы".
Инспектировать будете? Или сразу разносить?
Ах,да! Уже не Порох главнокомандующий,а какое-то зеленое дерьмо.
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10.09.2020 00:45 Ответить
Это понимали все адекватные (25%) люди.Кравчук про участь найманців РФ в інспектуванні біля Шумів: "Для досягнення миру великих компромісів не буває" - Цензор.НЕТ 5050
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10.09.2020 00:49 Ответить
"Поэтому было принято решение - совместное инспектирование" - ХТО ПРИЙНЯВ?
Окрім ЗЕклована і д'Єрмака - приймати такі рішення ні в кого іншого нема повноважень.
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10.09.2020 01:56 Ответить
Макаровыч, вас шо , зебик так зашугал, шо невеличку хатинку в Альпах отрабатываете?
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10.09.2020 04:25 Ответить
Война идет за мир на условиях победившего. Зебиленок стоит раком как его лохторат.
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10.09.2020 04:35 Ответить
Мюннхёнский сговор тоже большой компромис породивший большую войну.НЕП тоже компроис пордивший голодомор. Цель рашы не меняется -русский мир и малоросия в Украине-
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10.09.2020 04:46 Ответить
Большую войну породил Рапалльский сговор Москвы с Берлином. Мюнхенский договор был калькой на Рапалльский от 1922-го года, чтобы два монстра Берлин и Москву разъединить. Но коммунофашисты оказались хитрее в своей дружбе по разделу европейского пирога. Кстати, Рапалльский сговор осудил даже Гондурас.
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10.09.2020 05:20 Ответить
СЦКК и ОБСЕ не достаточно?
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10.09.2020 06:08 Ответить
При этом глава украиской делегации в ТКГ уверен, что наемики РФ не становятся субъектами переговоров, поскольку "там есть представитель госпожа Грау от ОБСЕ. Она непосредственно будет участвовать".Источник: https://censor.net/ru/n3218475
Он идиот или считает нас идиотами?
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10.09.2020 06:10 Ответить
Мы ждем ответа, но не делаем из этого шоу, как это делают в этом случае представители от ОРДО", - отметил Кравчук.Источник: https://censor.net/ru/n3218475

Не ты ли помогаешь им в этом?
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10.09.2020 06:12 Ответить
Глава украиской делегации в ТКГ назвал участие наемников РФ в инспецкии позиций ВСУ на Донбассе необходимым компромиссом ради достижения мира.Источник: https://censor.net/ru/n3218475

Это ОДНОСТОРОННЯЯ уступка, а не компромисс.- Нет слов.
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10.09.2020 06:15 Ответить
На кладбище все время мир. Макарыч, может пора туда?
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10.09.2020 07:08 Ответить
Этот совкодрочер, глубокой коммунистической пропитки, который в свое время подменил собою настоящего президента Украины, - Черновола, - взялся снова за заигранную роль - подонка и предателя нашего народа. Почему этот "сивочелый" коммунистический глист снова вылез из имперской дупы? при нынешнем Зеленом клоуне - надо спрашивать у гебнявых сексотов. От которых, свободной Украине, никогда не будет покоя.
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10.09.2020 07:23 Ответить
Ну так можно ещё сказать "Для достижения мира капитуляции не бывает".
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10.09.2020 07:44 Ответить
Тільки в украінській політиці маразматики стають "моральними авторитетами", нав"язуючи суспільству своі марення старечоі деменціі. І лише дурень , що бігав з ковпаком арлекіна по сцені, може вірити в цю маячню і вести краіну до катастрофи.
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10.09.2020 08:11 Ответить
Скотина. Он создал прецедент, И знает об этом! Он представил ДНР как отдельную сторону. То чего рф добивалась с 2014 года! Если цена мира - рабство под сапогом рф то пусть себе этот сапог в жопу засунет! Вместе с Зе.
Импичмент президенту Зеленскому! Украине нужен нормальный президент, нужны выборы.
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10.09.2020 08:20 Ответить
Чого можна очікувати від цієї "гоп компанії" на чолі з клоуном, тільки здачі інтересів України
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10.09.2020 08:25 Ответить
Ти , комуняка ворог України вже був пішов на компроміс коли бездарно здав ядерну зброю потенційному і вічному ворогу України московії, що привело до загрози незалежності. Тебе тільки за це треба підвішати незважаючи на інші зловживання і злочини проти України.
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10.09.2020 08:27 Ответить
Коли цей негідник пристосуванець замовкне,як від нього втомилися українці?
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10.09.2020 08:41 Ответить
Старе комуняцьке чмо готове підписати капітуляцію заради свого миру. Який мир чмоняка? Де наші ракеті, які ти здало? Де чорноморський флот? Че чорноморське параходство? Де наші заводи, де наші колгоспи? Чмоняка. Виходить, що самого більшого горя Україні принесло воно, а потім вже янукович.
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10.09.2020 08:41 Ответить
зеленьіе гнойньіе *********.
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10.09.2020 08:58 Ответить
Предатель
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10.09.2020 09:11 Ответить
Кравчук - це той комуняка, який дирку прорваного московитського сатриру, щоб не воняло і не тикло гавно європейцям, буде затикати українцями. Коротко про борця за " мир" для українців.
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10.09.2020 09:37 Ответить
Яке там загострення? Хіба в понеділок відбувся обстріл? Старий совковий пердун робить вигляд що, всрався від погроз.
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10.09.2020 10:33 Ответить
Продаєш Україну? Вроді сивочола людина, а дурна як пробка. Тобою маніпулюють москалі, а ти тільки хрюкаєш. Чи ти і досі сексот КГБ?
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10.09.2020 11:08 Ответить
пора вже їх вішати
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10.09.2020 11:46 Ответить
Старый поц. Он уже не соображает о чем говорит. Назначить этого маразматика главой делегации, это позорнее, чем долбить х@м по клавиатуре. Зеленский, ты за все ответишь!
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10.09.2020 11:55 Ответить
харэ гнать на одного Кравчука - он реализует политику Зеленского, ради этого там этот зиц-председатель. Зеленский, ты ответишь за все !
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10.09.2020 12:44 Ответить
Старый коммунистический лозунг Кравчука:Народу много пообещать и ни хрена не выполнить!!! гандон штопанный!
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10.09.2020 15:42 Ответить
Що ви хочете розумного почути від цього старого і...?
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10.09.2020 20:05 Ответить
Поки що на "компроміси" йде лише Україна.рф навіть на крок не зрухалась в сторону "компромісів".так що цих х¥$вих "перемовників"(а насправді зрадників),треба якнайшвидше виганяти з ткг,ср@ною мітлою😡🤬.поки не пізно🤔
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11.09.2020 17:04 Ответить
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