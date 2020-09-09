Кравчук про участие наемников РФ в инспектировании возле Шумов: "Для достижения мира больших компромиссов не бывает"

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук прокомментировал договоренности ТКГ об участии наемников РФ в совместной инспекции позиций ВСУ возле Шумов на Донетчине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Произошло серьезное обострение у населенного пункта Шумы, где представители неконтролируемых районов Донецкой области заявили о том, что там новые инженерные сооружения Вооруженных Сил Украины. Мы обратились к ОБСЕ. ОБСЕ сегодня в очередной раз подтвердила отсутствие каких-либо нарушений со стороны ВСУ в районе населенного пункта Шумы. Отсутствие каких-либо, я подчеркиваю, сооружений. Но сторона ОРДО настаивает, что там есть такие сооружения, россияне их поддерживают. Сегодня это подтвердил, в том числе Козак, который был на этом заседании. Поэтому было принято решение - совместное инспектирование. Кто туда будет входить: представители от ОРДО, украинская сторона, СЦКК и представитель или сотрудник ОБСЕ - представитель-координатор от ОБСЕ госпожа Хайди Грау. То есть, это будет завтра в два часа дня, они соберутся там на месте и посмотрят, кто говорит правду, а кто врет. Чтобы на этом поставить точку", - пояснил Кравчук.

При этом глава украиской делегации в ТКГ уверен, что наемики РФ не становятся субъектами переговоров, поскольку "там есть представитель госпожа Грау от ОБСЕ. Она непосредственно будет участвовать".

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Кравчук подчеркнул, что Украина фиксирует все случаи сооружения наемниками РФ новых фортификационых сооружений, сообщает о них ОБСЕ и ожидает соответсвующей реакции.

"Мы уже заявили о десяти таких нарушениях, где роются эти окопы. Более того, мы подали эти наши наблюдения представителям ОБСЕ и ждем их ответа. То есть это не остается без контроля. Мы ждем ответа, но не делаем из этого шоу, как это делают в этом случае представители от ОРДО", - отметил Кравчук.

Глава украиской делегации в ТКГ назвал участие наемников РФ в инспецкии позиций ВСУ на Донбассе необходимым компромиссом ради достижения мира.

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"Для достижения мира больших компромиссов не бывает. Бывает один компромисс, которого нельзя даже называть компромиссом. Это когда речь идет о независимости, о суверенитет, о неприкосновенности границ. Это красный профиль, который нельзя переступать. Все остальное - можно. И нужно договариваться, но документы не подписывать такие, которые могут навредить Украине. А договариваться, вести переговоры, нужно со всеми. Потому что, если не вести разговоры и переговоры, ни о каких договоренностях нельзя даже думать", - уверен первый Президент Украины.

Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Накануне в пресс-центре Минобороны сообщали, что на Донбассе оккупанты укрепляют позиции и минируют подступы. В частности, на прошлой неделе противник осуществлял интенсивные меры по сооружению новых окопов и блиндажей на Новоайдарском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Торецком, Кураховском и Волновахском направлениях.