Кравчук про участие наемников РФ в инспектировании возле Шумов: "Для достижения мира больших компромиссов не бывает"
Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук прокомментировал договоренности ТКГ об участии наемников РФ в совместной инспекции позиций ВСУ возле Шумов на Донетчине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Произошло серьезное обострение у населенного пункта Шумы, где представители неконтролируемых районов Донецкой области заявили о том, что там новые инженерные сооружения Вооруженных Сил Украины. Мы обратились к ОБСЕ. ОБСЕ сегодня в очередной раз подтвердила отсутствие каких-либо нарушений со стороны ВСУ в районе населенного пункта Шумы. Отсутствие каких-либо, я подчеркиваю, сооружений. Но сторона ОРДО настаивает, что там есть такие сооружения, россияне их поддерживают. Сегодня это подтвердил, в том числе Козак, который был на этом заседании. Поэтому было принято решение - совместное инспектирование. Кто туда будет входить: представители от ОРДО, украинская сторона, СЦКК и представитель или сотрудник ОБСЕ - представитель-координатор от ОБСЕ госпожа Хайди Грау. То есть, это будет завтра в два часа дня, они соберутся там на месте и посмотрят, кто говорит правду, а кто врет. Чтобы на этом поставить точку", - пояснил Кравчук.
При этом глава украиской делегации в ТКГ уверен, что наемики РФ не становятся субъектами переговоров, поскольку "там есть представитель госпожа Грау от ОБСЕ. Она непосредственно будет участвовать".
Кравчук подчеркнул, что Украина фиксирует все случаи сооружения наемниками РФ новых фортификационых сооружений, сообщает о них ОБСЕ и ожидает соответсвующей реакции.
"Мы уже заявили о десяти таких нарушениях, где роются эти окопы. Более того, мы подали эти наши наблюдения представителям ОБСЕ и ждем их ответа. То есть это не остается без контроля. Мы ждем ответа, но не делаем из этого шоу, как это делают в этом случае представители от ОРДО", - отметил Кравчук.
Глава украиской делегации в ТКГ назвал участие наемников РФ в инспецкии позиций ВСУ на Донбассе необходимым компромиссом ради достижения мира.
"Для достижения мира больших компромиссов не бывает. Бывает один компромисс, которого нельзя даже называть компромиссом. Это когда речь идет о независимости, о суверенитет, о неприкосновенности границ. Это красный профиль, который нельзя переступать. Все остальное - можно. И нужно договариваться, но документы не подписывать такие, которые могут навредить Украине. А договариваться, вести переговоры, нужно со всеми. Потому что, если не вести разговоры и переговоры, ни о каких договоренностях нельзя даже думать", - уверен первый Президент Украины.
Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.
Накануне в пресс-центре Минобороны сообщали, что на Донбассе оккупанты укрепляют позиции и минируют подступы. В частности, на прошлой неделе противник осуществлял интенсивные меры по сооружению новых окопов и блиндажей на Новоайдарском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Торецком, Кураховском и Волновахском направлениях.
Пожалуйста, подождите...
Що слід визнати - малувато їх таких, на цю гілку зайшли...
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https://twitter.com/uspenovka19632
Честно ни одна армия в мире за всю историю войн не была так унижена и опущена как двумя гавно курман дующими кусками гуантамо ПоП и ЗЕ
Отец Солдата
@uspenovka19632
·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1303782712977874945 39 мин Не запитали,чи допускали поляки у 1939-му німців на свої позиції,для інспектування?А командармів Червоної Армії?!Збирайте сесію ВР,надзвичайну,завтра,щодо зради у ТКГ та у ОПУ.Щоби не було піздно..
Скажи сколько кум моржовой звизды, отстегнуть обещает? Если бесплатно, то действительно маразматик, лечится необходимо!
І катастрофою для всіх тих воїнів, які на передовій, і, я впевнений, для всього українського суспільства.
Тих людей, які вбивали наших братів, сестер, друзів і родичів - бандитів російських найманців і російських військових - фактично тим фактом ми легалізовуємо, даємо їм суб'єктність і право перевіряти українські позиції.
Це важко собі уявити, яку величезну моральну травму це буде мати й для українського військового, і для українського суспільства!
Зеоманський зупинися разом із коммуняками Кравчуком , Фокіним і гебешником Ермаком !
Руководство страны вступило в близкие контакты с врагом ради поддержки на выборах пророссийского электората и не отдает отчет, что эти действия наносят тяжелый урон национальной безопасности.
чмошники
Отец Солдата
@uspenovka19632
·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1303779117544898560 1 ч
Мы вас вые..м!-основной лейтмотив этой "инспекции" с "той стороны".Мы развалим вас сверху!Это мне говорили и писали орки с той стороны еще летом.ВЫсоко сидящие.А потом будем вас вешать!Руками ручных прокуроров,мусоров,судей,чинуш.И ведь,не спи...и-процесс пошел!
https://twitter.com/famar88
Lara Fain
@famar88
Радуются суки.
Луганчанин
@Lugan4anin
· 7 ч
У нас уже генерал Ленцов в 2015 инспектировал Дебальцево, а потом этот же ***** уже руководил руснёй при штурме Дебали, вас что жизнь ничему не учит... А потом эти позиции обстреляют зная точно куда лучше стрелять, чтобы их уничтожить и захватить территорию...
Российские оккупанты заняли новые позиции недалеко от Мариуполя - ОБСЕ
из сообщения ОБСЕ стало известно, что БПЛА организации дальнего радиуса действия зафиксировал новую 170-метровую траншею боевиков «Донецкой народной республики» рядом с оккупированной российско-оккупационными войсками России Григорьевкой, что немного севернее Мариуполя.
В это же время, 4 августа, согласно данным представителей Специальной мониторинговой миссии, таких окопов еще не было. Другими словами, имеет факт грубого нарушения текущего перемирия, которое на Донбассе было объявлено 27 июля. В рамках соглашения обе стороны обязались не создавать новые, а также не укреплять уже действующие позиции--- и НИКАКОЙ реакции зеленой плесени и маразматика кравчука!
Бандитам открыли двери в квартиру, что бы они увидели, что вы не готовитесь их бить.
ЭТО ДНО
Когда дебилы, выбрали зЕбилов! Блииин как много "патриотов" среди бывших през@@@@тивов - лёнек!
его и всю его кодлу будем судить за ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИЗМЕНУ!
ведь главное же ето мир?
Це не мир, а окупація...
Инспектировать будете? Или сразу разносить?
Ах,да! Уже не Порох главнокомандующий,а какое-то зеленое дерьмо.
Окрім ЗЕклована і д'Єрмака - приймати такі рішення ні в кого іншого нема повноважень.
Он идиот или считает нас идиотами?
Не ты ли помогаешь им в этом?
Это ОДНОСТОРОННЯЯ уступка, а не компромисс.- Нет слов.
Импичмент президенту Зеленскому! Украине нужен нормальный президент, нужны выборы.