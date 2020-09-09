1 494 3
На Ивано-Франковщине чиновник ГСЧС задержан при получении 400 долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО
9 сентября правоохранители задержали на взятке руководителя горотдела управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Чиновник ГСЧС требовал от местного предпринимател 400 долларов взятки за регистрацию декларации соответствия требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности и за непроведение плановых проверок в 2021 году.
Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
В госрезерве мыши сожрали 2700 вагонов зерна, а тут 400 долларов взятка...
Сергій Станіславович Бочковський' (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 20 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1966 1966 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD Гайсин , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Вінницька область ) - Голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Державної служби України з надзвичайних ситуацій 2014-2015https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] . Затриманий слідчими на засіданні уряду України 25 березня 2015 року за корупцію в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Колишнім керівникам ДержНС інкримінують здійснення злочинів, пов'язаних з вимаганням неправомірної вигоди, зловживанням владою й службовою підробкою. У результаті цих дій державі завдано збитків на суму понад 6,6 мільйона гривень. 11 червня 2020 Бочковського було остаточно поновлено на посаді глави ДСНС.