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На Ивано-Франковщине чиновник ГСЧС задержан при получении 400 долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

9 сентября правоохранители задержали на взятке руководителя горотдела управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Ивано-Франковщине чиновник ГСЧС задержан при получении 400 долл. взятки, - Нацполиция 01

Чиновник ГСЧС требовал от местного предпринимател 400 долларов взятки за регистрацию декларации соответствия требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности и за непроведение плановых проверок в 2021 году.

На Ивано-Франковщине чиновник ГСЧС задержан при получении 400 долл. взятки, - Нацполиция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальника отдела ГСЧС Львовщины задержали при получении $700 взятки за "решение вопроса" по трудоустройству. ФОТО

На Ивано-Франковщине чиновник ГСЧС задержан при получении 400 долл. взятки, - Нацполиция 03

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Сотрудника ГСЧС с сообщниками поймали на взятке в 70 тыс. долларов США, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

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Та куди такі копійки.Ну це ж смішно.
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09.09.2020 23:37 Ответить
Тоже мне новость!
В госрезерве мыши сожрали 2700 вагонов зерна, а тут 400 долларов взятка...
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10.09.2020 00:42 Ответить
Тю, теж мені хабар...


Сергій Станіславович Бочковський' (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 20 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1966 1966 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD Гайсин , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Вінницька область ) - Голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Державної служби України з надзвичайних ситуацій 2014-2015https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] . Затриманий слідчими на засіданні уряду України 25 березня 2015 року за корупцію в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Колишнім керівникам ДержНС інкримінують здійснення злочинів, пов'язаних з вимаганням неправомірної вигоди, зловживанням владою й службовою підробкою. У результаті цих дій державі завдано збитків на суму понад 6,6 мільйона гривень. 11 червня 2020 Бочковського було остаточно поновлено на посаді глави ДСНС.
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10.09.2020 02:03 Ответить
 
 