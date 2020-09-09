РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11471 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
12 943 135
инспекция (92) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766) Штефан (114)

Офицер ВСУ Штефан о совместном инспектировании возле Шумов: Идти на договоренности с террористами недопустимо

Офицер ВСУ Штефан о совместном инспектировании возле Шумов: Идти на договоренности с террористами недопустимо

Нельзя договариваться с террористами, реагировать на их заявления и выполнять требования.

Такую точку зрения высказал в Facebook украинский военнослужащий Анатолий Штефан (Штирлиц), передает Цензор.НЕТ.

"Личная точка зрения. Была, есть и будет! Идти на договоренности с террористами и выполнять их требования, реагировать на их заявления, фото, видео и другие действия в отношении Украины и ее Вооруженных сил считаю недопустимым. За мир обеими руками, но не путем капитуляции или на условиях российского агрессора. Точка. Честь имею", - написал он.

Офицер ВСУ Штефан о совместном инспектировании возле Шумов: Идти на договоренности с террористами недопустимо 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук про участие наемников РФ в инспектировании возле Шумов: "Для достижения мира больших компромиссов не бывает"

Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Накануне в пресс-центре Минобороны сообщали, что на Донбассе оккупанты укрепляют позиции и минируют подступы. В частности, на прошлой неделе противник осуществлял интенсивные меры по сооружению новых окопов и блиндажей на Новоайдарском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Торецком, Кураховском и Волновахском направлениях.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+31
Помните как малороссы говорили, если Клоун их не устроит, они его снесут. Теперь оккупанты, террористы и бандиты с разрешения Зеленского будут инспектировать ВСУ. И никто никого не сносит. Это значит, что 73% нахер не нужна эта Украина, им бы побыстрее в родную говень вернуться.
показать весь комментарий
09.09.2020 23:40
+24
для них ворог - не касапи, а Порошенко та ЄС
показать весь комментарий
09.09.2020 23:50
+18
бл дебилы конченые! вы будете отличать ротацию на свои позиции через кпп сепаров и присутствие сепаров на наших позициях, ублюдки? для тебя тупого полторак все обьяснил по твоей же ссылке. небыло другой возможности попасть в ДАП. НЕБЫЛО!!!!!!!! это было вынужденно и очень недолго. что тут заставляет зеленых уродов приводить сепаров на наши позиции? тоже крайняя необходимость?

суки вам разослали методички. каждый второй зеленый дегенерат эту ссылку пихает. а до сути вы не дошли. вам не довели что и как тогда было. уроды. твари. ублюдки
показать весь комментарий
09.09.2020 23:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ташотинекажеш... А хто ж там з ким угоди укладав?
Чи то були вже не терористи, а "представники повстанців"?
Т. зв. "Мінський формат" - це не "Женевський", перенесений у Мінськ для зручності - це продовження ось цього формату, "Донецького":

Офіцер ЗСУ Штефан про спільне інспектування біля Шумів: Йти на домовленості з терористами неприпустимо - Цензор.НЕТ 8339

*Тільки не втиирай, щоо хтось там вів якісь переговори з братніми агресорами, чи реалізовував "совмєсниє мірниє ініциатіви" П&П-резидентів...
показать весь комментарий
10.09.2020 00:24 Ответить
минские соглашение заключены между Украиной, кацапией, Францией и Германией
а то что ты пытаешься впарить - это всего лишь контактная трехстороняя группа.
показать весь комментарий
10.09.2020 00:27 Ответить
а можно увидать подписи этих всех сторон ? а то что-то запутался
показать весь комментарий
10.09.2020 00:37 Ответить
можно. разрешаю
показать весь комментарий
10.09.2020 01:10 Ответить
Ну показуй. Я ж не знаю по яких то помийках лазиш.
показать весь комментарий
10.09.2020 01:22 Ответить
а посасать тебе не дать? надо - ищи
показать весь комментарий
10.09.2020 01:29 Ответить
Свої сексуальні мрії залиш при собі. Адже всім відомо що ти ніколе не підтверджуєш свої слова, ну як слова, брехливі висери.
показать весь комментарий
10.09.2020 01:37 Ответить
т.е. ты хочешь сказать что принятая четырмя лидерами декларация не была подписана?
показать весь комментарий
10.09.2020 01:53 Ответить
да заткнись уже, дурик!
показать весь комментарий
10.09.2020 00:54 Ответить
Кому ти це розказуєш, ватан? Ти бачиш десь на фото представників Франциі і Гєрманіі?
Т. зв. "Нормандський формат" до т. зв. "Мінського" ніякого безпосереднього стосунку не має, і під жодною з досягнених угод немає ні французьких, ні ніиецьких підписів. Там навіть росіянський підпис стоїть поряд з ОБСЄ - не як "договарівающєйся сторони", а як "егіди тристоронніх контакьоров", а самі ті угоди не є міжнародно-правовим документом, ратифікованим Верховною Радою України. Це все давно проїхане і перепроїхане, навіть на цензорівських "обговореннях" - не роби вигляду, що ти цього не знаєш.
показать весь комментарий
10.09.2020 01:49 Ответить
ты продолжаешь тупить и путать Декларацию которую приняли лидеры Украины, кацапии, Франции и Германии с комплексом мер который подписали дугандонцы кучма и представитель обсе
и поосторожнее с выражениями вафел. ты можешь и дальше фоточки заливать но от этого трехстороняяя контактная группа другой статус не получит
показать весь комментарий
10.09.2020 01:56 Ответить
Брешеш ти, педротику ватний. Бо "дєкларацея по комплєксу мєр" - це не є сама угода, а лиш фількіно согласіє "підтримати виконання" отієї "Мінської", де ніякі Франції та Німеччини не значаться, і яка, як я вже тобі й сказав, не має статусу міжнародно-правової угоди. Офіційно. Це навіть не Будапештський мимурандум, який, як відомо, і так нічого не вартий...
показать весь комментарий
10.09.2020 02:13 Ответить
Ну сколько можно писать бред? Ты говно.
показать весь комментарий
10.09.2020 11:21 Ответить
тебе везде говно. так вылези с говна. чо ты там сидишь и сопли жуешь? ты еще руки оближи
показать весь комментарий
10.09.2020 11:24 Ответить
Говно, не растекайся по форуму!
показать весь комментарий
10.09.2020 11:27 Ответить
слизывай скорее. а то без обеда останешься
показать весь комментарий
10.09.2020 11:29 Ответить
Дегенерат петрухин, хватит вякать - всю ленту своим говном помазал!
показать весь комментарий
10.09.2020 00:54 Ответить
я же тебе сказал. не меньжуйся - слизывай
показать весь комментарий
10.09.2020 01:08 Ответить
что еще делать? Приказывать мамке будешь своей, дегенерат.
показать весь комментарий
10.09.2020 11:22 Ответить
что еще? снимай штаны и готовься встретить "ту сторону" вместе со своим зеленым недомерком. исполнять!
показать весь комментарий
10.09.2020 11:24 Ответить
Иди приказывай мамке-алкашке, вперед, дегенерат!
показать весь комментарий
10.09.2020 11:27 Ответить
ишак-ссученый пороактер кремля.
показать весь комментарий
10.09.2020 00:15 Ответить
ось думка свідомих людей-
https://uainfo.org/blognews/1599676069-diplomat-pogodimos-na-postupki-rf-ostatochno-vtratimo.html
показать весь комментарий
10.09.2020 00:17 Ответить
Лугандонские путинские мрази уже и без выборов качают свои права в Украине, указывают Зеленскому и его кодле, что делать, проверяют нашу армию, завтра и бюджет начнут осваивать...
показать весь комментарий
10.09.2020 00:29 Ответить
Зеленский, давай лучше с полицией проинспектируем где Ленка, жива ли? Заодно анализы твои на наркотики для инспекции возьмем. Как тебе такой план?
показать весь комментарий
10.09.2020 00:35 Ответить
Когда было совместное 'инспектирование' Киборгов, перед тем, как они попадали в зону ДАП, почему все молчали или делали вид, что об этом не знают?

В этом 'совместном инспектирование' участвует обсе. Это не сдача позиций врагу.

Почему тогда мы открываем пункты пропуска в неоккупированную часть Украины.
Если есть возможность сохранить жизни наших военных , при этом ничего не отдавая и не теряя, то это допустимая мера.
показать весь комментарий
10.09.2020 05:39 Ответить
А от цікаво, наші також інспектуюють сепарські позиції ?
показать весь комментарий
10.09.2020 06:49 Ответить
Таня, тобі приємний взагалі факт сумісного інспектування ?
Як думаєш, що далі буде ? Перемога України ? А в тебе підстави для такої думки є ? Чи ти вже змирилась з капітуляцією.
показать весь комментарий
10.09.2020 06:51 Ответить
Какой идиот написал тебе в методичку, что шмон наших киборгов при пересечении ими сепарских позиций и инспектирование сепарами наших позиций - это одно и тоже? Какой тупой овцой нужно быть, что бы повторять этот бред здесь? Ты действительно такая идиотка? или просто работа такая?
показать весь комментарий
10.09.2020 08:40 Ответить
Давно надо было официально признать днр и лнр террористическими организациями,объявить в розыск всех(подчеркиваю - всех)ихейних главарей.И тогда бы их их отлавливали во всем мире(во всем цивилизованном мире).А Московию объявить пособником терроризма.
показать весь комментарий
10.09.2020 08:38 Ответить
Допуск позорных предателей Родины, дамбаской мерзопакости на земли, где люди живут, возможен только в одном режиме: НА ВИСЕЛИЦУ ИУД ОПОМОЕННЫХ!
Офіцер ЗСУ Штефан про спільне інспектування біля Шумів: Йти на домовленості з терористами неприпустимо - Цензор.НЕТ 8720
показать весь комментарий
10.09.2020 09:32 Ответить
Правильно сказал.
показать весь комментарий
10.09.2020 11:26 Ответить
Страница 2 из 2
 
 