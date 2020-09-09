Офицер ВСУ Штефан о совместном инспектировании возле Шумов: Идти на договоренности с террористами недопустимо
Нельзя договариваться с террористами, реагировать на их заявления и выполнять требования.
Такую точку зрения высказал в Facebook украинский военнослужащий Анатолий Штефан (Штирлиц), передает Цензор.НЕТ.
"Личная точка зрения. Была, есть и будет! Идти на договоренности с террористами и выполнять их требования, реагировать на их заявления, фото, видео и другие действия в отношении Украины и ее Вооруженных сил считаю недопустимым. За мир обеими руками, но не путем капитуляции или на условиях российского агрессора. Точка. Честь имею", - написал он.
Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.
Накануне в пресс-центре Минобороны сообщали, что на Донбассе оккупанты укрепляют позиции и минируют подступы. В частности, на прошлой неделе противник осуществлял интенсивные меры по сооружению новых окопов и блиндажей на Новоайдарском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Торецком, Кураховском и Волновахском направлениях.
Пожалуйста, подождите...
Чи то були вже не терористи, а "представники повстанців"?
Т. зв. "Мінський формат" - це не "Женевський", перенесений у Мінськ для зручності - це продовження ось цього формату, "Донецького":
*Тільки не втиирай, щоо хтось там вів якісь переговори з братніми агресорами, чи реалізовував "совмєсниє мірниє ініциатіви" П&П-резидентів...
а то что ты пытаешься впарить - это всего лишь контактная трехстороняя группа.
Т. зв. "Нормандський формат" до т. зв. "Мінського" ніякого безпосереднього стосунку не має, і під жодною з досягнених угод немає ні французьких, ні ніиецьких підписів. Там навіть росіянський підпис стоїть поряд з ОБСЄ - не як "договарівающєйся сторони", а як "егіди тристоронніх контакьоров", а самі ті угоди не є міжнародно-правовим документом, ратифікованим Верховною Радою України. Це все давно проїхане і перепроїхане, навіть на цензорівських "обговореннях" - не роби вигляду, що ти цього не знаєш.
и поосторожнее с выражениями вафел. ты можешь и дальше фоточки заливать но от этого трехстороняяя контактная группа другой статус не получит
https://uainfo.org/blognews/1599676069-diplomat-pogodimos-na-postupki-rf-ostatochno-vtratimo.html
В этом 'совместном инспектирование' участвует обсе. Это не сдача позиций врагу.
Почему тогда мы открываем пункты пропуска в неоккупированную часть Украины.
Если есть возможность сохранить жизни наших военных , при этом ничего не отдавая и не теряя, то это допустимая мера.
Як думаєш, що далі буде ? Перемога України ? А в тебе підстави для такої думки є ? Чи ти вже змирилась з капітуляцією.