Офицер ВСУ Штефан о совместном инспектировании возле Шумов: Идти на договоренности с террористами недопустимо

Нельзя договариваться с террористами, реагировать на их заявления и выполнять требования.

Такую точку зрения высказал в Facebook украинский военнослужащий Анатолий Штефан (Штирлиц), передает Цензор.НЕТ.

"Личная точка зрения. Была, есть и будет! Идти на договоренности с террористами и выполнять их требования, реагировать на их заявления, фото, видео и другие действия в отношении Украины и ее Вооруженных сил считаю недопустимым. За мир обеими руками, но не путем капитуляции или на условиях российского агрессора. Точка. Честь имею", - написал он.

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Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Накануне в пресс-центре Минобороны сообщали, что на Донбассе оккупанты укрепляют позиции и минируют подступы. В частности, на прошлой неделе противник осуществлял интенсивные меры по сооружению новых окопов и блиндажей на Новоайдарском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Торецком, Кураховском и Волновахском направлениях.