В Чехии из-за увеличения количества случаев COVID-19 ввели обязательное ношение масок в помещениях
Из-за роста количества новых заболеваний COVID-19 в Чехии с 10 сентября начинает действовать обязательное ношение масок в закрытых помещениях.
Об этом заявил в среду премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Министерство здравоохранения сегодня приняло решение об обязательном ношении масок в закрытых помещениях, и уже - с завтрашнего дня", - заявил Бабиш.
Чешский премьер отметил, что сейчас органы здравоохранения активно мониторят ситуацию относительно новых заболеваний COVID-19 в Чехии и готовы реагировать должным образом. При этом, важным в этом реагировании является баланс между защитой здоровья граждан и обеспечением экономического развития страны.
Бабиш напомнил, что с 1 сентября в Чехии уже начали действовать новые жесткие меры, направленные на сдерживание распространения коронавирусной инфекции.
За прошлые сутки в Чехии зафиксировано наибольшее с начала пандемии коронавируса количество новых заражений - 1 164.
Пожалуйста, подождите...
Sweden
Coronavirus Cases:
86,194
Deaths:
5,843
Germany
Coronavirus Cases:
256,589/8,3= 30.914
Deaths:
9,411/8,3=1.134
То, кажете, Швеція приклад?
Середній вік населення
http://worldgeo.ru/europe/swe/ Швеция 41,2 роки
http://worldgeo.ru/europe/deu/ Германия 46,1 років
http://worldgeo.ru/lists/?id=32
Німці значно ефективніше захистили літніх людей.
http://ostranah.ru/sweden/ Швеция 80.7
http://ostranah.ru/germany/ Германия 79.1
http://ostranah.ru/_lists/life_expectancy.php
Але це не зовсім адекватний параметр
А от Вам цікава картинка
Percentage of the population over 65 in Europe in 2010
2. Є результати інших дослідників
https://gtmarket.ru/countries/sweden Швеция 82.7
https://gtmarket.ru/countries/germany Германия 81.2
https://gtmarket.ru/ratings/life-expectancy-index
Але тут різниця ще менше. Вам полегшало?
3. на долю людей старше 65, що відображена на картинці, це не вплине ніяк.
Чому ви раніше за людей не переживали,коли в Україні щороку помирає 80 тисяч від раку? Можна ж теж якісь абсурд зробити.Наприклад,щось заборонити і закрити.Чому за декілька тисяч людей,які померли від сукупності різних хвороб,ви хочете в карантин?.А 80 тисяч від онко хвороб нічого не кажете. За заразність не пишіть.Ви маєте право сидіти в бункері,носити маски скільки завгодно,носити захисні комбінезони і тд.І не кажіть,зо моїх родичів,що можуть померти.Вони можуть від будь чого померти,так само.як і я.
Чому саме я маю щось казати про онкохворих? Ви маєте точно таке ж право. Алє є одна деталь - онкохворі не становлять загрози для оточуючих.
Прогноз зависит от подтипа, стадии, возраста человека и других факторов. Для всех подтипов 5-летняя выживаемость при НХЛ составляет 71%, от 81% для стадии 1 болезни до 61% для болезни стадии 4.
Швидко Ви від піклування про онкохворих до ігнорування їх інтересів перейшли.
Ви хоч раз бачили як ходять люди, що проходять курс хіміотерапії? У мене знайома ще минулої осені в масці ходила.
https://habr.com/ru/post/409187/
Я добре пам"ятаю, що Рейгану в 1985 році видалили метастаз з носа. Це 4-та стадія ракуі. Я вважав, що за рік, максимум два він помре. А помер він в 2004.
50*100/3500=1,43%. Не критично. Невелика кількість вуглекислого газу в повітрі людині навіть корисна. Вуглекислий газ навіть додають у кисень в кисневих подушках.
https://prom.ua/Trenirovochnye-maski.html
"часто ходити не можна.Особливо,якщо ви рухаєтесь і частіше вдихаєте повітря." Розкажіть це спортсменам.
https://prom.ua/Trenirovochnye-maski.html
https://censor.net/ru/comments/locate/3218484/019214be-10ef-71fd-91fc-dc5e4e23d61bнавів посилання як приклад тренувальних масок які використовують спортсмени в якості аргументу, що для здоров"я носіння масок безпечне. А як засіб захисту на велопрогулянці то дійсно річ зайва.
От ви і використовуйте такі маски.Будьте,як звичайні і не звичайні люди.
но везде грамотно делают против микроба, а у нас как всегда. че, просто по истории - никто не имеет такого позора шоп в рабстве быть, своих детей кушать и дыдывоевать за своего мучителя(!) И я не лгу и не брешу.
Это же полный .... это самое