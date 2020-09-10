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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский (19056) Донбасс (26950) Билозерская (38) операция Объединенных сил (6766) капитуляция (20)

Билозерская о "совместном инспектировании" украинских позиций в Шумах: Зеленский так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция

Билозерская о

Вооруженные российские наемники, по-сути - те же "вагнеровцы", уже считаются у нас "стороной".

Это подметила в Facebook бывшая военнослужащая Елена Билозерская в своем комментарии о "совместном инспектировании" украинских позиций в Шумах, передает Цензор.НЕТ.

"Есть слова, которые заездили и, соответственно, обесценили настолько, что люди с чувством вкуса стараются их не употреблять. Одно из таких слов - "зрада". Советую всем, и себе в первую очередь, избегать этого слова. Хотя, безусловно, это "зрада". В нашей системе координат.

А президент Зеленский - продукт совместного с Россией культурного пространства. Всю свою взрослую жизнь он, как и множество других творческих людей, делал русскоязычный продукт, ориентированный на Россию и все постсоветское пространство - просто потому, что там в разы больше аудитория. Был одаренным аполитичным трудоголиком, который развлекал людей и имел за это большие заработки, а "бездельники-националисты" то ли для пиара, то ли отрабатывая полученные от кого деньги, мешали ему заниматься честным бизнесом - то "Сватов" запретят, то еще что-то. Плюс-минус таково было его мировоззрение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акция протеста пройдет 10 сентября у резиденции Зеленского в Конча-Заспе

Неожиданно для самого себя стал президентом воюющей страны (в существовании которой он ранее относился предельно несерьезно, потому что жил в параллельной реальности), он по привычке искренне думал, что стоит только заставить "отморозков-националистов" не стрелять - и сразу же воцарится желаемый всеми нормальными людьми мир. А ведь дудки", - отметила Билозерская.

Она констатировала, что Зеленский "так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция".

"Потому что он родом из той капитуляции, имя которой русский мир, и там ему было хорошо. Он искренне и последовательно, ни на секунду не считая себя предателем, продавливает капитуляцию Украины.

Этот искренний и непосредственный самоубийца вряд ли досидит до конца своей каденции. Его будут "качать", его уже "качают", и это для государства может закончиться очень плохо. Оперативное лечение запущенной болезни всегда трагическое, проще не запускать. А исправлять чужие ошибки труднее, чем их не делать.

Также читайте: Кравчук про участие наемников РФ в инспектировании возле Шумов: "Для достижения мира больших компромиссов не бывает"

Но это будет еще не сейчас. До президентских выборов в Штатах все политсилы в ожидании. И даже после этих выборов не все игроки сразу выйдут на авансцену. Это вообще самая умная тактика - зависнуть над схваткой и встрять в нее за 5 минут до победы. Та сила, которая окажется способной это сделать, сохранит свой ресурс и оседлает ситуацию в случае наступления безвластия. Боюсь, чтобы это не была ОПЗЖ", - высказалась Билозерская.

Она уверена, что если победит Байден, "Зеленский - быстрый политический труп", если Трамп - "качание" растянется во времени с непредсказуемыми последствиями".

"В любом случае, хорошо нам будет когда-то потом, еще не сейчас. Потому допустили и запустили", - уверена Билозерская.

Билозерская о совместном инспектировании украинских позиций в Шумах: Зеленский так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция 01

Читайте: Офицер ВСУ Штефан о совместном инспектировании возле Шумов: Идти на договоренности с террористами недопустимо

Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

По словам председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, инспектирование пройдет 10 сентября в 14:00. В группу вошли представители от ОРДО, украинская сторона, СЦКК и представитель или сотрудник ОБСЕ - представитель-координатор от ОБСЕ госпожа Хайди Грау.

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Топ комментарии
+49
Билозерская о "совместном инспектировании" украинских позиций в Шумах: Зеленский так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция - Цензор.НЕТ 6018
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10.09.2020 00:35
+36
Билозерская о "совместном инспектировании" украинских позиций в Шумах: Зеленский так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция - Цензор.НЕТ 9155
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10.09.2020 00:47
+35
Все він розуміє.Цього не розуміють лише його виборці.
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10.09.2020 00:35
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Правила форума Совет форумчан
А йому какаяразница?
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10.09.2020 00:34 Ответить
Тебя тоже убили?
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10.09.2020 06:37 Ответить
Самое интересное, что косари ведь какие-то поганые хотят капитулировать. Адекватные люди все понимают что к чему, но эта срань капитулянтская реально бесит.
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10.09.2020 07:11 Ответить
Билозерская о "совместном инспектировании" украинских позиций в Шумах: Зеленский так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция - Цензор.НЕТ 925
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10.09.2020 00:34 Ответить
Все він розуміє.Цього не розуміють лише його виборці.
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10.09.2020 00:35 Ответить
https://censor.net/ru/user/475268 Вибори президента через 3.5 років.
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10.09.2020 05:42 Ответить
Розуміють. За Зеленського голосували совки і сєпари.
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10.09.2020 06:16 Ответить
К сожалению ,не только,практически все куры-домокозявки ,птушники ,учителя...
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10.09.2020 09:04 Ответить
Билозерская о "совместном инспектировании" украинских позиций в Шумах: Зеленский так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция - Цензор.НЕТ 6018
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10.09.2020 00:35 Ответить
Ну выберете потом Медведчука, раз вам Зеленский не такой. Подумаешь.Чтоб сразу уже развалится как страна.
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10.09.2020 00:35 Ответить
а тебе зеленский такой?
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10.09.2020 01:25 Ответить
Ему шарий такой.
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10.09.2020 06:39 Ответить
это зеовца
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10.09.2020 09:05 Ответить
Зеленский все понимает хорошо, это вы не понимаете, что он дурить пытается народ Украины и продвигать интересы Кремля и организованной преступности Украино-российской.
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10.09.2020 00:36 Ответить
все он хорошо понял - от 4х повесток откосить ето тоже за мир бороться.
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10.09.2020 00:36 Ответить
А мы такие прямо независимые, что ждём американских выборов?
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10.09.2020 00:36 Ответить
"Она констатировала, что Зеленский "так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция"."
Когда он рассказывал про Украину-порноактрису он что тогда понимал? Бабло - вот всё что он понимает. А за роль президента Украины гонорар ему обещали ого-го.Источппн ик: https://censor.net/ru/n3218487
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10.09.2020 00:38 Ответить
Билозерская о "совместном инспектировании" украинских позиций в Шумах: Зеленский так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция - Цензор.НЕТ 1008
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10.09.2020 00:42 Ответить
Билозерская о "совместном инспектировании" украинских позиций в Шумах: Зеленский так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция - Цензор.НЕТ 4441
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10.09.2020 00:43 Ответить
И какие сегодня тарифы за такое "уважение выбора народа"?
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10.09.2020 06:43 Ответить
Дурня повна. Якщо обрали негідника - то така йому і повага.
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10.09.2020 06:48 Ответить
Овощ тоже был всенародный.
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10.09.2020 07:15 Ответить
Выбор уважать? Это я уже слышал. Но вот проблема - я не могу уважать идиота, который сравнивал Украину с порноактрисой (потом извинялся), который что-то ляпнул насчет мусульман (потом извинялся перед Кадыровым), который сравнил томос с термосом (потом извинялся). Этот "президент" страдает запором мыслей и поносом слов, его невозможно уважать. С таким диагнозом ему нечего делать в качестве президента страны.
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10.09.2020 11:02 Ответить
Какого года совместная фоточка?Билозерская о "совместном инспектировании" украинских позиций в Шумах: Зеленский так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция - Цензор.НЕТ 6339
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10.09.2020 00:44 Ответить
Да не. Эта дрянь осознанно действует во зло Украине. Враг потому что.
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10.09.2020 00:44 Ответить
Билозерская о "совместном инспектировании" украинских позиций в Шумах: Зеленский так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция - Цензор.НЕТ 9882
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10.09.2020 00:44 Ответить
Билозерская о "совместном инспектировании" украинских позиций в Шумах: Зеленский так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция - Цензор.НЕТ 339
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10.09.2020 00:45 Ответить
Тварь,по-твоему нормальные ,это те ,которые капитулируют и предают Родину и память погибших ?
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10.09.2020 09:12 Ответить
Расскажите наркоману в ломке о степени его морального обесценивания.
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10.09.2020 00:47 Ответить
Билозерская о "совместном инспектировании" украинских позиций в Шумах: Зеленский так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция - Цензор.НЕТ 9155
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10.09.2020 00:47 Ответить
Плагіат! Це слоган Івана Суліми...
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10.09.2020 06:52 Ответить
Идешь на 3 веселых буквы вместе с подонком сулимой
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10.09.2020 09:14 Ответить
Место освободи!
А то за тобой к тем трём буквам не протолкаешься!..
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10.09.2020 09:31 Ответить
Мда..... Якась зовсім невезуча ця країна..... Євреї, вони ж розумні люди.... багато науковців, музикантів, митців..... Україні один попався, і той якийсь дурачок)))))))
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10.09.2020 00:50 Ответить
Ахаха, в Эйнштейна АйКью не оч., А у вас?
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10.09.2020 01:06 Ответить
Вы уверены что он дурачок а не те кто думает что он дурачок? По крайней мере такими темпами через пару лет он уничтожит Украину а потом и украинцев.
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10.09.2020 01:13 Ответить
И кто после этого клоун... (((
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10.09.2020 01:50 Ответить
Дурачок, дурачок він.... Йому треба було все це? Мав свій прибутковий бізнес... Лігу сміху, Квартал.... Сиди і клепай бабки.... Ні, воно у політику полізло..... В результаті і політик з нього "КАКАЯ РАЗНІЦА"...... і талант коміка занапастив..... Хто тепер буде на Кварталі сміятися з його пародій на Кличка, Пороха, Янека чи Тимохи?..... коли у самого МЕМІВ, КАРИКАТУР, ЛОЛів і САТИРИ на пів інтернету

Трампа хоч називають клоуном, але у нього є реальні економічні успіхи.... які навіть БЛМ і короновірус не затьмарив, і є шанс знову стати президентом....

У цих зелених арлекінів провали по всім фронтам (економічному, реформи, корупція, США)
На тлі економічного провалу і ригівського реваншу, ще й починають відверто підігрувати росіянами.....

Вони хоч постійно наголошують, що голосування за Зелінського скріпило країну (голосував за нього як Схід так і Захід).... , але в результаті майже 2 років суцільного шапіто, ми отримаємо набагато гірше розділену країну, ніж при Януковичу.... Схід, незадоволений своїм економічним становищем, буде голосувати за антиукраїнську ОПЗЖ (ОПЗЖ це навіть гірше ніж Партія Регіонів, ПР хоч намагалися вести власну політику, а ОПЗЖ - це безпосередні маріонетки Кремля, які харчуються з руки Путіна ).... Захід і центр буде за інші проукраїнські сили.... Гра "всидіти на двох стільцях" для зеленого цирку закінчилася......
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10.09.2020 08:10 Ответить
Andrea Petrychenko
Я хочу присоединиться к Вашему мнению и добавить, что не стоит ли считать клоунами 73% голосовавших? За невменяемую личность...
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11.09.2020 23:34 Ответить
https://censor.net/ru/user/58115 Ну а кагонивич,троцкий та інші? Чому це один?
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10.09.2020 05:44 Ответить
Імпічмент Зелєнському !!
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10.09.2020 01:05 Ответить
Агент Зеленский все понял, это вы никак не можете понять что после Капитуляции и уничтожения Украины будет Геноцид как в 1918-1933!
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10.09.2020 01:11 Ответить
https://censor.net/ru/user/475268 Ніхто не думав,що по Україні будуть смерчі стріляти.Але вони масовано били.
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10.09.2020 05:46 Ответить
А може більшість тих, хто голосував за Зе і хочуть під крило Рашки? Чому таке здивування вибору людей, які скучають за совком?
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10.09.2020 01:14 Ответить
Біда в тому, що таких зеленських в Україні ще 73%. Вони його обрали, він їх і досі влаштовує.
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10.09.2020 01:15 Ответить
ну тогда придется снова своих детей жрать и лизать сапог русских оккупантов, в этот раз Россия полностью уничтожит украинцев тех которые выжили в 1933. Видимо основная масса украинцев любит это.
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10.09.2020 01:21 Ответить
https://censor.net/ru/user/421085 Вони не хочуть повністю знищити українців.Їм потрібні раби і щоб збільшити демографію.Ну мільйонів зо 2-3 непокірних спокійно можуть знищити.
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10.09.2020 05:49 Ответить
Біда в тому, що ще не всі зрозуміли, що при владі ворог України. Зрозуміти цю нечисть дуже просто, не дивлячись на його лукавство. Все що ця нечисть говорить та обіцяє, сприймайте навпаки.
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10.09.2020 01:27 Ответить
Россияне придут, посмотрят, увидят, как они ошибались, им станет стыдно, они такие скажут "да чтой-то мы и в самом деле, мы же братья" и война прекратится! Такой план нашего Президента, а вам порохоботам просто завидно!
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10.09.2020 02:04 Ответить
https://gazeta.ua/articles/life/_diplomat-pogodimos-na-postupki-rf-ostatochno-vtratimo-donbas-i-krim/983571 Екс-дипломат, експерт з міжнародних відносин Олександр Хара дав інтерв'ю журналу "Країна". І заявив:
«Зеленський ішов на вибори з тезою, що треба завершувати війну. Є позитивні приклади - повернення полонених, теперішнє перемир'я. Та будь-які політичні поступки Росії неприйнятні для проукраїнської більшості».
Продовжив: «Ідеї Фокіна можуть призвести до реальної громадянської війни. За незалежності України не було жодного року, коли не відчували агресії Кремля. 2014-го вона набула збройної форми. Доти була інформаційна, ідеологічна, торговельна, економічна. 2003-го ледь не почалася війна через острів Тузла. Тоді Путін не почувався настільки впевнено», - згадує експерт.
За його словами, Кремль продовжує нищити український суверенітет.
«Путін хоче, щоб ми визнали російські проксі-сили на Донбасі. Не можемо. Бо тоді РФ стане посередником між українцями, які начебто вбивають одне одного. Навіть якщо підемо на це, миру не отримаємо. Росія бачить Україну своєю частиною або залежною. Погодимось на поступки, реінтеграція Донбасу та Криму ще більше загальмується.
Перший канцлер Західної Німеччини Конрад Аденауер відмовився від пропозиції Сталіна об'єднати дві частини країни на умовах позаблокового статусу. Аденауер розумів, що слабка Німеччина, погодившись, потрапить у сферу впливу СРСР. Довелося чекати, доки країна стане достатньо сильною, щоб об'єднатися на власних умовах», - додає експерт-міжнародник.
Повне інтерв'ю з Олександром Харою читайте у друкованому журналі "Країна".
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10.09.2020 02:43 Ответить
Цьотка Галька Зі Львова
@2ws9Tv6f6IJMLLV
·
6 год
Чуїти яка мертва тиша ?
То мовчать нацжони-свободівці-калумберти.
Порухайте їх палкою мо вже всьо!
Чуваки нас сепари будуть інспектувати.
Ви не здохли там часом ?
Чи корона вас схопила до курви мами?
Наголосували бл.ть
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10.09.2020 02:59 Ответить
капутыляція! караул!
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10.09.2020 05:17 Ответить
Понеслося "зраду розганяти".................
Хотілося б запитати в цих "зрадофілів" - а що ліпше, спільно інспектувати чи стріляти одне в одного?
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10.09.2020 05:50 Ответить
треба спільно інспектувати виведення росіского лайна з країни.
ти, анрюшка, також можеш до того лайна приєднатись.
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10.09.2020 06:47 Ответить
Ну так иди руки кацапам жми, позорник.
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10.09.2020 07:21 Ответить
Она права на все 109%
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10.09.2020 06:14 Ответить
Все він зрозумів. Просто пилить в очі ніби то не капітуляція.
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10.09.2020 06:45 Ответить
"Зеленский так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция" - похоже, он всё прекрасно понимает и именно этого и добивается
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10.09.2020 07:03 Ответить
А кто же совместно с кацапами патрулировать будет? Кто пойдет на такое преступление против народа? Неужели найдутся такие?
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10.09.2020 07:19 Ответить
все понятно что зелень тварь в этом вопросе, НО, а где нацкорпуса,ярошы и прочие националисты которые гоняли пороха по стране когда шло турне? Где все ? в польше на зароботках или за зелень не оплачивают?Получается что по последним новостям, наш гарант херячит хрень , а максимум в ответ - лиш обеспокоености вышеуказанных лиц в фейсбуке.Где в конце концов ветераны, их сотни тысяч, и их устраивает подобная херня????
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10.09.2020 09:02 Ответить
серливе зелене жіденятко повинне добровільно піти зараз, щоб потім не гойдатися на гілляці.
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10.09.2020 09:17 Ответить
Зеленский сплошное невежество,-и по жизни,и по его работе в роли шута,и в политике,и как руководитель и организатор....А употреблять к нему слово понял-это мягко говоря наивно.Отдававшие за него свой голос отчасти такие же Зеленские- не *понимающие* и невежественные.
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10.09.2020 09:25 Ответить
І це гірка правда. Здають вороги України Україну. Не пройшло і року, як вони зробили основу, а кажуть, що дурні. Вони не дурні, вони де потрібно прикидаються дурнями, але вперто йдуть до цілі - до нашої капітуляції і зняття санкцій з московії, а далі нам воювати з терористами, як у громадянській війні і відновлювати всю інфраструктуру розбитого і вивезеного в московію за рахунок бідних українців. Ну що зебіли 73% ви цього бажали? Але за словами "мир" ви так і нічого ніколи не зрозумієте - ви собі вибрали війну, рабство і постійне жебратство ваших дітей.
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10.09.2020 09:28 Ответить
Квинтэссенция знаний об менталитете Зеленского. И все же знали об этом менталитете, все видели и "эбонитовые палочки" и "Украина легла и просит", и "сойдемся посредине..." , но побежали голосовать за это. Кстати, шо-то давненько не печатали дегенерата Касьянова, которому Зе в глаза, а он все роса, да роса.
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10.09.2020 09:35 Ответить
Добре Зелене Гавно все розуміє.
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10.09.2020 09:36 Ответить
Коломой, забери свого кловуна та йди геть!
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10.09.2020 09:37 Ответить
Зеленський,це реінкарнація зрадника Януковича.
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10.09.2020 10:00 Ответить
Капітуляція почалася ще в Мінську підписанням ганебних умов написаних в кремлі. Жодна цивілізована країна не опускалася до такого. Ні Франція, ні Хорватія, ні Грузія чи Молдова не чинили дакої гидоти.
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10.09.2020 10:31 Ответить
Пипец, один я понимаю что другой способ победить-это взятие Москвы? ***, берите автоматы и вперед, стратеги херовы. И детей с собой берите на войну. Закончится все тем, что вам жопы оторвет...
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10.09.2020 10:44 Ответить
Нахрін кому ваш Мацквабад сплющився? Є окупована територія суверенної Україн. Решта ваші вологі мрії.
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10.09.2020 11:22 Ответить
Ну дававай, освобождай оккуповану територию, вперед! Только быстрее, а то сил нету ждать уже. Но прежде вспомни про Иловайск, а потом поймешь, при чем здесь Масквабад, и можно ли закончить войну только на нашей территории
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10.09.2020 13:09 Ответить
Она констатировала, что Зеленский "так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция"

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Ось з цим я не згоден. Все він прекрасно розуміє. Не робіть з нього вже такого кінченого дурня. В Парижі вже був готовий акт капітуляції. Просто тоді рух "ні капітуляції" спутав карти. Тепер за це взялися технологи з Росії. Йде системна підготовка капітуляції:захоплення ЗМІ проросійськими силами, призначення на ключові державні посади любителів руцького мира, пресування проукраїнських сил, деморалізація армії і тому подібне. Якщо проукраїнські сили не припинять базікання не об,єднаються і не візмуть в руки зброю (без неї вже нічого не вийде, запізно)-дні України злічені.
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10.09.2020 11:05 Ответить
Війну можна або програти,або виграти.А по іншому ніяк. Бо як казав колись Вінстон Черчилль,якщо країна між війною та ганьбою вибирає ганьбу,то вона отримає і війну,і ганьбу.
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10.09.2020 11:12 Ответить
Для зеленского мир - это Сваты в Украине и Лига смеха в рашке. Вот это его мир и есть.
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20.01.2021 13:03 Ответить
 
 