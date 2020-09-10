Билозерская о "совместном инспектировании" украинских позиций в Шумах: Зеленский так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция
Вооруженные российские наемники, по-сути - те же "вагнеровцы", уже считаются у нас "стороной".
Это подметила в Facebook бывшая военнослужащая Елена Билозерская в своем комментарии о "совместном инспектировании" украинских позиций в Шумах, передает Цензор.НЕТ.
"Есть слова, которые заездили и, соответственно, обесценили настолько, что люди с чувством вкуса стараются их не употреблять. Одно из таких слов - "зрада". Советую всем, и себе в первую очередь, избегать этого слова. Хотя, безусловно, это "зрада". В нашей системе координат.
А президент Зеленский - продукт совместного с Россией культурного пространства. Всю свою взрослую жизнь он, как и множество других творческих людей, делал русскоязычный продукт, ориентированный на Россию и все постсоветское пространство - просто потому, что там в разы больше аудитория. Был одаренным аполитичным трудоголиком, который развлекал людей и имел за это большие заработки, а "бездельники-националисты" то ли для пиара, то ли отрабатывая полученные от кого деньги, мешали ему заниматься честным бизнесом - то "Сватов" запретят, то еще что-то. Плюс-минус таково было его мировоззрение.
Неожиданно для самого себя стал президентом воюющей страны (в существовании которой он ранее относился предельно несерьезно, потому что жил в параллельной реальности), он по привычке искренне думал, что стоит только заставить "отморозков-националистов" не стрелять - и сразу же воцарится желаемый всеми нормальными людьми мир. А ведь дудки", - отметила Билозерская.
Она констатировала, что Зеленский "так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция".
"Потому что он родом из той капитуляции, имя которой русский мир, и там ему было хорошо. Он искренне и последовательно, ни на секунду не считая себя предателем, продавливает капитуляцию Украины.
Этот искренний и непосредственный самоубийца вряд ли досидит до конца своей каденции. Его будут "качать", его уже "качают", и это для государства может закончиться очень плохо. Оперативное лечение запущенной болезни всегда трагическое, проще не запускать. А исправлять чужие ошибки труднее, чем их не делать.
Но это будет еще не сейчас. До президентских выборов в Штатах все политсилы в ожидании. И даже после этих выборов не все игроки сразу выйдут на авансцену. Это вообще самая умная тактика - зависнуть над схваткой и встрять в нее за 5 минут до победы. Та сила, которая окажется способной это сделать, сохранит свой ресурс и оседлает ситуацию в случае наступления безвластия. Боюсь, чтобы это не была ОПЗЖ", - высказалась Билозерская.
Она уверена, что если победит Байден, "Зеленский - быстрый политический труп", если Трамп - "качание" растянется во времени с непредсказуемыми последствиями".
"В любом случае, хорошо нам будет когда-то потом, еще не сейчас. Потому допустили и запустили", - уверена Билозерская.
Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.
По словам председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, инспектирование пройдет 10 сентября в 14:00. В группу вошли представители от ОРДО, украинская сторона, СЦКК и представитель или сотрудник ОБСЕ - представитель-координатор от ОБСЕ госпожа Хайди Грау.
Пожалуйста, подождите...
Когда он рассказывал про Украину-порноактрису он что тогда понимал? Бабло - вот всё что он понимает. А за роль президента Украины гонорар ему обещали ого-го.Источппн ик: https://censor.net/ru/n3218487
А то за тобой к тем трём буквам не протолкаешься!..
Трампа хоч називають клоуном, але у нього є реальні економічні успіхи.... які навіть БЛМ і короновірус не затьмарив, і є шанс знову стати президентом....
У цих зелених арлекінів провали по всім фронтам (економічному, реформи, корупція, США)
На тлі економічного провалу і ригівського реваншу, ще й починають відверто підігрувати росіянами.....
Вони хоч постійно наголошують, що голосування за Зелінського скріпило країну (голосував за нього як Схід так і Захід).... , але в результаті майже 2 років суцільного шапіто, ми отримаємо набагато гірше розділену країну, ніж при Януковичу.... Схід, незадоволений своїм економічним становищем, буде голосувати за антиукраїнську ОПЗЖ (ОПЗЖ це навіть гірше ніж Партія Регіонів, ПР хоч намагалися вести власну політику, а ОПЗЖ - це безпосередні маріонетки Кремля, які харчуються з руки Путіна ).... Захід і центр буде за інші проукраїнські сили.... Гра "всидіти на двох стільцях" для зеленого цирку закінчилася......
Я хочу присоединиться к Вашему мнению и добавить, что не стоит ли считать клоунами 73% голосовавших? За невменяемую личность...
«Зеленський ішов на вибори з тезою, що треба завершувати війну. Є позитивні приклади - повернення полонених, теперішнє перемир'я. Та будь-які політичні поступки Росії неприйнятні для проукраїнської більшості».
Продовжив: «Ідеї Фокіна можуть призвести до реальної громадянської війни. За незалежності України не було жодного року, коли не відчували агресії Кремля. 2014-го вона набула збройної форми. Доти була інформаційна, ідеологічна, торговельна, економічна. 2003-го ледь не почалася війна через острів Тузла. Тоді Путін не почувався настільки впевнено», - згадує експерт.
За його словами, Кремль продовжує нищити український суверенітет.
«Путін хоче, щоб ми визнали російські проксі-сили на Донбасі. Не можемо. Бо тоді РФ стане посередником між українцями, які начебто вбивають одне одного. Навіть якщо підемо на це, миру не отримаємо. Росія бачить Україну своєю частиною або залежною. Погодимось на поступки, реінтеграція Донбасу та Криму ще більше загальмується.
Перший канцлер Західної Німеччини Конрад Аденауер відмовився від пропозиції Сталіна об'єднати дві частини країни на умовах позаблокового статусу. Аденауер розумів, що слабка Німеччина, погодившись, потрапить у сферу впливу СРСР. Довелося чекати, доки країна стане достатньо сильною, щоб об'єднатися на власних умовах», - додає експерт-міжнародник.
Повне інтерв'ю з Олександром Харою читайте у друкованому журналі "Країна".
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6 год
Чуїти яка мертва тиша ?
То мовчать нацжони-свободівці-калумберти.
Порухайте їх палкою мо вже всьо!
Чуваки нас сепари будуть інспектувати.
Ви не здохли там часом ?
Чи корона вас схопила до курви мами?
Наголосували бл.ть
Хотілося б запитати в цих "зрадофілів" - а що ліпше, спільно інспектувати чи стріляти одне в одного?
ти, анрюшка, також можеш до того лайна приєднатись.
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Ось з цим я не згоден. Все він прекрасно розуміє. Не робіть з нього вже такого кінченого дурня. В Парижі вже був готовий акт капітуляції. Просто тоді рух "ні капітуляції" спутав карти. Тепер за це взялися технологи з Росії. Йде системна підготовка капітуляції:захоплення ЗМІ проросійськими силами, призначення на ключові державні посади любителів руцького мира, пресування проукраїнських сил, деморалізація армії і тому подібне. Якщо проукраїнські сили не припинять базікання не об,єднаються і не візмуть в руки зброю (без неї вже нічого не вийде, запізно)-дні України злічені.