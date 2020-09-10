Билозерская о "совместном инспектировании" украинских позиций в Шумах: Зеленский так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция

Вооруженные российские наемники, по-сути - те же "вагнеровцы", уже считаются у нас "стороной".

Это подметила в Facebook бывшая военнослужащая Елена Билозерская в своем комментарии о "совместном инспектировании" украинских позиций в Шумах, передает Цензор.НЕТ.

"Есть слова, которые заездили и, соответственно, обесценили настолько, что люди с чувством вкуса стараются их не употреблять. Одно из таких слов - "зрада". Советую всем, и себе в первую очередь, избегать этого слова. Хотя, безусловно, это "зрада". В нашей системе координат.

А президент Зеленский - продукт совместного с Россией культурного пространства. Всю свою взрослую жизнь он, как и множество других творческих людей, делал русскоязычный продукт, ориентированный на Россию и все постсоветское пространство - просто потому, что там в разы больше аудитория. Был одаренным аполитичным трудоголиком, который развлекал людей и имел за это большие заработки, а "бездельники-националисты" то ли для пиара, то ли отрабатывая полученные от кого деньги, мешали ему заниматься честным бизнесом - то "Сватов" запретят, то еще что-то. Плюс-минус таково было его мировоззрение.

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Неожиданно для самого себя стал президентом воюющей страны (в существовании которой он ранее относился предельно несерьезно, потому что жил в параллельной реальности), он по привычке искренне думал, что стоит только заставить "отморозков-националистов" не стрелять - и сразу же воцарится желаемый всеми нормальными людьми мир. А ведь дудки", - отметила Билозерская.

Она констатировала, что Зеленский "так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция".

"Потому что он родом из той капитуляции, имя которой русский мир, и там ему было хорошо. Он искренне и последовательно, ни на секунду не считая себя предателем, продавливает капитуляцию Украины.

Этот искренний и непосредственный самоубийца вряд ли досидит до конца своей каденции. Его будут "качать", его уже "качают", и это для государства может закончиться очень плохо. Оперативное лечение запущенной болезни всегда трагическое, проще не запускать. А исправлять чужие ошибки труднее, чем их не делать.

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Но это будет еще не сейчас. До президентских выборов в Штатах все политсилы в ожидании. И даже после этих выборов не все игроки сразу выйдут на авансцену. Это вообще самая умная тактика - зависнуть над схваткой и встрять в нее за 5 минут до победы. Та сила, которая окажется способной это сделать, сохранит свой ресурс и оседлает ситуацию в случае наступления безвластия. Боюсь, чтобы это не была ОПЗЖ", - высказалась Билозерская.

Она уверена, что если победит Байден, "Зеленский - быстрый политический труп", если Трамп - "качание" растянется во времени с непредсказуемыми последствиями".

"В любом случае, хорошо нам будет когда-то потом, еще не сейчас. Потому допустили и запустили", - уверена Билозерская.

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Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

По словам председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, инспектирование пройдет 10 сентября в 14:00. В группу вошли представители от ОРДО, украинская сторона, СЦКК и представитель или сотрудник ОБСЕ - представитель-координатор от ОБСЕ госпожа Хайди Грау.