Высший совет правосудия упрекнул НАБУ в дезинформировании общественности относительно своего решения по делу судьи Вовка

Основание для решения о возвращении генпрокурору без рассмотрения и отклонения ходатайств о временном отстранении ряда судей Окружного административного суда города Киева - многочисленные нарушения во время вручения подозрений и необоснованность доказательств.

Высший совет правосудия на своем сайте обнародовал решения по результатам рассмотрения ходатайств Ирины Венедиктовой относительно временного отстранения судей ОАСК и разъяснения "к связи с распространением Национальным антикоррупционным бюро Украины недостоверной информации о том, что при рассмотрении указанных ходатайств ВСП якобы пренебрегла фактами следствия и проигнорировала материалы, предоставленные прокуратурой в обоснование выдвинутых подозрений", передает Цензор.НЕТ.

"Основанием для возвращения ходатайств без рассмотрения и отказа в удовлетворении ходатайств служили многочисленные и грубые нарушения процессуальных норм в процедуре вручения подозрений, необоснованность доводов и недоказанности рисков препятствования уголовному производству со стороны судей", - заявили в ВСП.

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В этом контексте в ВСП подчеркнули неприемлемость распространения информации, "что нарушает презумпцию невиновности и имеет признаки информационной кампании, направленной на подрыв авторитета судебной власти".

"Органы государственной власти, их должностные лица должны воздерживаться от информационных и политических кампаний, заявлений и действий, которые могут повлиять на независимость судебной власти и подорвать авторитет правосудия", - добавили в ВСП.

Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности главу ОАСК Павла Вовка и судей этого суда.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

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Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть. Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос временного отстранения от должностей судей ОАСК. Он принял решение вернуть генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судьи главы ОАСК Павла Вовка в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Также ВСП принял решение отказать в удовлетворении ходатайства об отстранении от совершения правосудия заместителя главы ОАСК Евгения Аблова, мотивировав это тем, что доказательства, которыми обосновано подозрение, выдвинутое судье Евгению Аблову, получены способом, не соответствующим требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, - без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных во время расследования другого уголовного производства.

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В удовлетворении ходатайства об отстранении судьи ОАСК Игоря Качура было отказано в связи с отсутствием надлежащего обоснования выдвинутых ему подозрений, ходатаство касательно судьи ОАСК Алексея Огурцова - возвращено генпрокурору без рассмотрения в связи с нарушением порядка уведомления судьи о подозрении.