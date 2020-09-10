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"Слуга народа" Чернев: Решение об инспектировании врагом позиций 503-го батальона в Шумах - антиукраинское

Нардеп "Слуги народа" Егор Чернев прокомментировал "позорное решение ТКГ по совместному патрулированию в Шумах".

Как пишет он в Facebook, есть очевидное: политика, дипломатия и желание показать всему миру, что "нет нашей вины", "но есть еще такое понятие, как честь", передает Цензор.НЕТ.

"Можно на многое закрывать глаза, но не на позор для наших воинов. Тем более - руками украинских представителей. И любые объяснения здесь излишни.

Если в угоду политической целесообразности слишком часто наступать в свою честь, то скоро ее не останется.

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Можно только представить как будут чувствовать себя бойцы 503-го батальона морской пехоты ВСУ, когда по их позициям будут прогуливаться боевики. И это при том, что инспектирование будет односторонним, в качестве отчета перед врагом.

Считаю такое решение антиукраинским. И призываю патриотов из нашей и других фракций, наконец, объединиться, чтобы совместными усилиями контролировать весь ход переговоров в рамках ТКГ и не допускать подобных ситуаций в дальнейшем", - подчеркнул Чернев.

Слуга народа Чернев: Решение об инспектировании врагом позиций 503-го батальона в Шумах - антиукраинское 01

Также читайте: Казанский о совместном инспектировании у Шумов: Компромиссы имеют смысл, если они обоюдны. Если на уступки идет одна сторона, это называется по-другому

Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Позже Офис Президента уточнил, что инспектирование ОБСЕ в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в присутствии представителей наемников РФ имеет целью опровержение фейков и недопущения новых провокаций по срыву реального режима прекращения огня на Донбассе.

По словам председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, инспектирование пройдет 10 сентября в 14:00. В группу вошли представители от ОРДО, украинская сторона, СЦКК и представитель или сотрудник ОБСЕ - представитель-координатор от ОБСЕ госпожа Хайди Грау.

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Топ комментарии
+37
Ось що буває, коли президент не українець.
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10.09.2020 01:37
+35
Может уже пора посадить в камеры *нашу* группу переговорщиков? Что то ни разу не увидел у них проукраинских действий. Да и вообще прекратите уже ети мягко сказать бесполезные переговоры с врагом. Ато за 6 лет я так ниразу не увидел в них положительных для Украины результатов. а скорее даже наоборот
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10.09.2020 01:07
+27
"Слуга народа" Чернев: Решение об инспектировании врагом позиций 503-го батальона в Шумах - антиукраинское - Цензор.НЕТ 7386
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10.09.2020 06:03
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"Жиди погані правлять нами! А ми ще гірші,ніж жиди. Ми продали дідівську славу, жиди ж в ярмо на с запрягли!" (с)
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10.09.2020 10:43 Ответить
Від цього рішення, я в Сумах відчуваю приниження, що ж тоді відчувають наші захисники в Шумах.
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10.09.2020 10:05 Ответить
Осел Оманский просто дебил , по тому не понимает элементарных вещей , что если какая то баба ради карьеры спит со всем начальством подряд , то карьеру она может и не сделать , а ***..дью она останется на всю жизнь. По тому и в истории Украины оно останется пид..аром постоянно нагибающимся раком перед ****** и кацапами.
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10.09.2020 10:23 Ответить
аме явище Мінського процесу є антиукраїнським. Ні Франція, ні Хорватія, ні Грузія, ні Молдова, ні будь яка інша розвинена країна подібною хєрнею не страждала. Вся ця гидота затіяна з єдиною метою, зберегти корупційні відносини з кремлядью.
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10.09.2020 10:27 Ответить
Ці два старих маразматика вже реально дістали. А більше всіх дістав один такий собі оманськкий членограй.
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10.09.2020 10:37 Ответить
Проклятый Порошенко!
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10.09.2020 11:17 Ответить
Гавнокомандующая падаль-вяликий стратех
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10.09.2020 11:20 Ответить
А я все думаю, не могу понять, почему Гитлер так евреев прессовал?
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10.09.2020 11:22 Ответить
Як ота шайка-лейка із КраЗЕми на чолі посміла так принизити Україну,гідність і честь народу України,її армії,хто їм дав таке право?! Сволочі.Забули і,так би мовити,пробачили вбивцям Іловайськ,Дебальцеве і ін.? Я не пам"ятаю достеменно,але,як там у Гоголя:-Клади булаву,чортів сину,клади,бо погано тобі буде! Чим далі,тим ясніше стає,що нами керують або відморожені ссикуни,або ще і того гірше.
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10.09.2020 19:01 Ответить
Як ота шайка-лейка із КраЗЕми на чолі посміла так принизити Україну,гідність і честь народу України,її армії,хто їм дав таке право?! Сволочі.Забули і,так би мовити,пробачили вбивцям Іловайськ,Дебальцеве і ін.? Я не пам"ятаю достеменно,але,як там у Гоголя:-Клади булаву,чортів сину,клади,бо погано тобі буде! Чим далі,тим ясніше стає,що нами керують або відморожені ссикуни,або ще і того гірше.
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10.09.2020 19:07 Ответить
цього також ,з речами на вихід ,попросить найвеличніший, з фракції чи пробачить
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11.09.2020 00:21 Ответить
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