РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10673 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
38 503 116
ветераны (1083) Зеленский (19056) смерть (9178) онкология (146) Янтар Денис (4)

Умер ветеран АТО Денис Янтар, публично споривший с Зеленским на Донбассе

Умер ветеран АТО Денис Янтар, публично споривший с Зеленским на Донбассе

В среду, 9 сентября, скончался председатель Николаевской областной организации партии "Национальный корпус", ветеран АТО и активист Денис Янтар, который заявил президенту Владимиру Зеленскому во время визита того на Донбасс в прошлом году, что из-за разведения войск украинская армия может потерпеть поражение.

О смерти ветерана АТО сообщили коллеги Дениса по "Нацкорпусу", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

Активист умер после курса химиотерапии - в августе у него обнаружили лейкоз.

Денис Янтар был активным участником Революции Достоинства 2013-2014 годов. 7 апреля 2014-го участвовал в разгоне пророссийского палаточного лагеря в Николаеве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Думаю, что президент нас услышал и сделает свои выводы, - участник беседы Зеленского с ветеранами в Золотом Янтар. ВИДЕО

С началом войны стал волонтером и помогал батальону "Азов". После гибели в августе 2014 года бойца "Азова" во время штурма оккупированной Марьинки, Денис Янтар сам ушел на фронт. Участвовал в боях за Гранитное и Широкино.

В 2016 году он возглавил Николаевский областной центр "Национального корпуса". Был организатором международного турнира по смешанным единоборствам "Дорогу непокоренным", который посвятил памяти погибших воинов АТО.

В 2019 году Денис Янтар был активным участником акции "Нет капитуляции", выступая против разведения войск в Донбассе.

Напомним, 26 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое, где должно было состояться разведение сил. Между ним и активистом из Николаева Денисом Янтарем произошел конфликт.

Также читайте: Полиция наше оружие не вывозила. Его передали нашим людям в Золотом, - участник акции "Ні - капітуляції" "азовец" Янтар

В ходе разговора активист заявил, что из-за разведения войск, украинская армия может потерпеть поражение, на что президент ответил, что приехал поговорить с местным населением. Активист, в свою очередь, рассказал Владимиру Зеленскому об акциях протеста против "формулы Штайнмайера" по всей Украине и о "формализации отношений" для прекращения войны в Донбассе.

Ночью 16 июля 2020 года сгорел автомобиль Дениса Янтаря.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+109
Вічна пам"ять!..Умер ветеран АТО Денис Янтар, публично споривший с Зеленским на Донбассе - Цензор.НЕТ 3131
показать весь комментарий
10.09.2020 01:27
+80
Це саме той хлопець, якому Янелох казав, що « я же нє лох»?
показать весь комментарий
10.09.2020 01:30
+75
Хорошо бы проверить образец тканей на альфа радиоактивность.
показать весь комментарий
10.09.2020 01:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Помер ветеран АТО Денис Янтар, який публічно сперечався із Зеленським на Донбасі - Цензор.НЕТ 3924
показать весь комментарий
10.09.2020 12:32 Ответить
Царствие Небесное герою! Украина гордится Денисом и скорбит, что так рано потеряла его.... Соболезнование родным, побратимам....
показать весь комментарий
10.09.2020 13:57 Ответить
На таких людях держится Украина. Вечная память.
показать весь комментарий
10.09.2020 14:06 Ответить
Нормальные люди умирают, а зелень "янелохская" цветёт... жаль.
Земля пухом, сочувствие родным, мы его уже не забудем.
показать весь комментарий
10.09.2020 14:15 Ответить
Это кто же поставил такой диагноз? Кто лечащий врач? "История умалчивает" ?
Надо просто открыть гугл: Уничтожение противника управляемой медициной.
И многое сразу прояснится.
показать весь комментарий
10.09.2020 14:28 Ответить
я не понимаю, почему уходят лучшие.
Во время его разговора с зеленским им можно было гордиться. Вот кто действительно должен был быть президентом Украины.
Просто насмешка, в этом разговоре, который показал, что место президента занял совершенно случайный человек. А теперь еще и эта смерть. Если бы сказали где-то раньше, можно было бы собрать деньги, повезти за границу, что-то сделать....
Если Денис нас видит и слышит - он так или иначе вошел в историю Украины, и мы им гордимся. Он был лучший среди нас.

Вечная память Герою!
показать весь комментарий
10.09.2020 17:02 Ответить
Нехай спочиває з Богом. Вічна пам'ять.
показать весь комментарий
10.09.2020 17:59 Ответить
Я бы проверила его на радиоактивность---очень подозрительная скоропостижная смерть крепкого молодого человека...
показать весь комментарий
10.09.2020 20:51 Ответить
Полоній а може Новічок .? ..о.о .господи ..та це ж старий добрий ДІоксин -андрійович ..
показать весь комментарий
14.10.2020 15:53 Ответить
"Умер ветеран"... - а, может, он все-таки убит ?
показать весь комментарий
11.09.2020 00:43 Ответить
Він проходив курс хімічної-терапії . що вказує на онкологію ....а онкологія може вбиті дуже швидко ..особливо при саркомах ..а саркоми якраз " частіше вибирають " молодих .Оті палаючі шини на Майдані забрали і ще заберуть не одну жертву .
показать весь комментарий
14.10.2020 16:03 Ответить
Страница 2 из 2
 
 