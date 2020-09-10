Умер ветеран АТО Денис Янтар, публично споривший с Зеленским на Донбассе
В среду, 9 сентября, скончался председатель Николаевской областной организации партии "Национальный корпус", ветеран АТО и активист Денис Янтар, который заявил президенту Владимиру Зеленскому во время визита того на Донбасс в прошлом году, что из-за разведения войск украинская армия может потерпеть поражение.
О смерти ветерана АТО сообщили коллеги Дениса по "Нацкорпусу", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.
Активист умер после курса химиотерапии - в августе у него обнаружили лейкоз.
Денис Янтар был активным участником Революции Достоинства 2013-2014 годов. 7 апреля 2014-го участвовал в разгоне пророссийского палаточного лагеря в Николаеве.
С началом войны стал волонтером и помогал батальону "Азов". После гибели в августе 2014 года бойца "Азова" во время штурма оккупированной Марьинки, Денис Янтар сам ушел на фронт. Участвовал в боях за Гранитное и Широкино.
В 2016 году он возглавил Николаевский областной центр "Национального корпуса". Был организатором международного турнира по смешанным единоборствам "Дорогу непокоренным", который посвятил памяти погибших воинов АТО.
В 2019 году Денис Янтар был активным участником акции "Нет капитуляции", выступая против разведения войск в Донбассе.
Напомним, 26 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое, где должно было состояться разведение сил. Между ним и активистом из Николаева Денисом Янтарем произошел конфликт.
В ходе разговора активист заявил, что из-за разведения войск, украинская армия может потерпеть поражение, на что президент ответил, что приехал поговорить с местным населением. Активист, в свою очередь, рассказал Владимиру Зеленскому об акциях протеста против "формулы Штайнмайера" по всей Украине и о "формализации отношений" для прекращения войны в Донбассе.
Ночью 16 июля 2020 года сгорел автомобиль Дениса Янтаря.
Пожалуйста, подождите...
Земля пухом, сочувствие родным, мы его уже не забудем.
Надо просто открыть гугл: Уничтожение противника управляемой медициной.
И многое сразу прояснится.
Во время его разговора с зеленским им можно было гордиться. Вот кто действительно должен был быть президентом Украины.
Просто насмешка, в этом разговоре, который показал, что место президента занял совершенно случайный человек. А теперь еще и эта смерть. Если бы сказали где-то раньше, можно было бы собрать деньги, повезти за границу, что-то сделать....
Если Денис нас видит и слышит - он так или иначе вошел в историю Украины, и мы им гордимся. Он был лучший среди нас.
Вечная память Герою!