Допуск на украинскую территорию террористов "ДНР" фактически означает их легитимизацию, - "Голос" требует отменить разрешение на "инспекцию"

Партия "Голос" требует от президента Украины немедленно отменить решение о допуске на украинскую территорию военной инспекции террористической организации "ДНР".

Такое заявление опубликовано на facebook-странице политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

"Решение о проведении 10 сентября совместной с террористами инспекции населенного пункта Шумы Донецкой области имеет признаки государственной измены, за которую чиновники любого уровня должны отвечать согласно действующему законодательству", - говорится в заявлении.

В партии уверены, что допуск на украинскую территорию военной инспекции представителей так называемой "ДНР" фактически означает легитимизацию террористов.

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"Предыдущие инспекции Совместного центра контроля и координации осуществлялись представителями Украины и России - двух государств. Представители террористической организации на инспектирование украинской территории допускаются впервые.

Тысячи погибших защитников, которые защищали территорию Украины, отдали свою жизнь не для того, чтобы их память предавали люди, которые относятся к национальным интересам по принципу "какая разница".

Мы убеждены, что новое руководство ТКГ с украинской стороны во главе с Леонидом Кравчуком после такого позорного шага должно быть немедленно отправлено в отставку", - отмечается в сообщении.

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Нардеп "Голоса" Соломия Бобровская в Facebook отметила, что решение ТКГ выглядит тем более странно, что террористы не пускают на свои укрепления даже ОБСЕ: "Первый вопрос, который возмущает - на каком основании украинская сторона согласилась легализовать действия боевиков на своих боевых позициях? Во-вторых, для чего ДНРовцы вовлечены в процесс инспекции украинских территорий, если собственные они тщательно скрывают даже от ОБСЕ? Ну и в-третьих… Даже в Минске ДНРовцы не являются полноценной стороной вооруженного конфликта, поскольку т.н. "ДНР" - это территория, подконтрольная российским оккупационным войскам… Вот и все".

Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

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Позже Офис Президента уточнил, что инспектирование ОБСЕ в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в присутствии представителей наемников РФ имеет целью опровержение фейков и недопущения новых провокаций по срыву реального режима прекращения огня на Донбассе.

По словам председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, инспектирование пройдет 10 сентября в 14:00. В группу вошли представители от ОРДО, украинская сторона, СЦКК и представитель или сотрудник ОБСЕ - представитель-координатор от ОБСЕ госпожа Хайди Грау.