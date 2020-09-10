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США отзывают визы у более чем тысячи китайских студентов и аспирантов, - Госдеп США

США отзывают визы у более чем тысячи китайских студентов и аспирантов, - Госдеп США

Американский госдепартамент объявил, что США отзывают визы у более чем 1 тыс. китайских студентов и аспирантов, чье пребывание на территории Соединенных Штатов представляет угрозу национальной безопасности США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили пресс-служба Госдепа.

"По состоянию на 8 сентября 2020 года госдепартамент аннулировал более 1000 виз граждан КНР, которые были признаны подпадающими под президентскую прокламацию 10043, и поэтому не имеют права на получение визы", - сказано в сообщении.

Президент Дональд Трамп 29 мая объявил о визовых ограничениях для граждан КНР в ответ на принятие в Китае закона о нацбезопасности Гонконга.

Исполняющий обязанности главы министерства внутренней безопасности США Чад Вольф заявил, что Вашингтон блокирует визы для некоторых китайских студентов и аспирантов, чтобы "предотвратить кражу и иное присвоение результатов чувствительных исследований".

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Китайская газета "Хуаньцю шибао" (выходит также на английском под названием Global Times) напомнила, что еще конце мая - начале июня американская сторона ввела ограничения на пребывание в США некоторых китайских студентов.

В ответ министерство образования Китая тогда ответило, что китайская сторона решительно выступает против таких действий американских властей.

Китай призвал американскую сторону "прислушаться к разуму, уважать общественное мнение и делать больше для того, чтобы способствовать взаимному обмену и взаимопониманию между китайскими и американским народами".

"Мы будем продолжать поддерживать китайско-американские студенческие обмены и приветствовать студентов из разных стран, включая США, желающих приехать в Китай на учебу", - подчеркивало ведомство.
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Топ комментарии
+8
Все, что делают китаезы в западных университетах - копируют технологии в библиотеках и затем передают в Поднебесную.
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10.09.2020 07:41
+7
США отзывают визы у более чем тысячи китайских студентов и аспирантов, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 2091....
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10.09.2020 07:18
+7
Китай это тюрьма!!!! Коммуняки!
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10.09.2020 07:41
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США отзывают визы у более чем тысячи китайских студентов и аспирантов, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 2091....
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10.09.2020 07:18 Ответить
Де Хунта?
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10.09.2020 07:31 Ответить
Все, что делают китаезы в западных университетах - копируют технологии в библиотеках и затем передают в Поднебесную.
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10.09.2020 07:41 Ответить
Як вчив Ден Сяо Пін: "Чужому навчайтесь і свого не цурайтесь!"
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10.09.2020 08:08 Ответить
там своего много(ну, типо как у кацапов 0 были вяликими, но ОНИ взе украли и опустили вяликую сцивилизацию )
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10.09.2020 08:21 Ответить
Китай это тюрьма!!!! Коммуняки!
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10.09.2020 07:41 Ответить
Затевают эту вот, вот эту... чайнофобию затевают, затевают это все вот, вот это вот все.
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10.09.2020 09:36 Ответить
Зато у нас Кулеба зробив всім зелену дорогу, країну перетворив у вокзал.
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10.09.2020 07:50 Ответить
Китай - це така ж "розвинута економіка" , як росія "цивілізована країна" . Пропоную фанатам одних та інших поїхати там пожити .
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10.09.2020 08:51 Ответить
Китайські студенти кругом становлять небезпеку для всіх країн. Вони мають високу плодючість. Скоро китайці будуть більшістю і в Європі і в США. Одне століття, і європейці з білою шкірою будуть занесені до зникаючого виду
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10.09.2020 09:13 Ответить
Там проблема в тому що, китайські студенти не тільки навчаються, а й під керівництвом американської професури проводять дослідження на китайські гранти, результати яких передають КНР. А оскільки їх там розвелося до бісу і вчаться вони десятиліттями то, виходить що, амрика сама спонсорує розвиток Китаю. Другий аспект в тому що, студенська віза видається доки ти навчаєшся, а навчатися ти можеш безкінечно.
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10.09.2020 10:15 Ответить
Правильное решение, не хрен ходить и прищуриваться глядя на чужие секреты. И нам надо с Украины всех кто в лаптях выдворить, а то весь урожай или украдут или сгноят.
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10.09.2020 15:47 Ответить
 
 