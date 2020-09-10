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пожар (5739) штаб (1231) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

На Донбассе сохраняется "тишина", подразделения из состава ООС ликвидировали пожары возле четырех населенных пунктов, - штаб

На Донбассе сохраняется

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, за минувшие сутки, 9 сентября, нарушений договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 г. в рамках Трехсторонней контактной группы, не было. Режим тишины вдоль линии разграничения сохранялся в полной мере.

Параллельно с выполнением боевых задач подразделения из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны привлекались к тушению очагов в Донецкой и Луганской. В частности, за минувшие сутки ликвидированы пожары вблизи населенных пунктов Катериновка, Новоселовка Вторая, Чистый Лиман и Новозвановка.

"С начала текущих суток, 10 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня сохраняется в полной мере. Защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника", - сказано в сообщении.

Отмечается, что помимо военнослужащих Вооруженных Сил Украины, в районе проведения операции Объединенных сил надлежаще исполняют свои задачи и другие составляющие сил обороны.

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В прифронтовых районах саперами ГСЧС Украины разминировано более десяти гектаров территории и передано на уничтожение 92 взрывоопасных предмета.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В частности, за минувшие сутки завершено восстановление 17 домов, еще на 25 объектах работы продолжаются.

"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским защитниками", - добавили в пресс-центре ОС.

На Донбассе сохраняется тишина, подразделения из состава ООС ликвидировали пожары возле четырех населенных пунктов, - штаб 01
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Топ комментарии
+5
Бандюки інспектуватимуть наші позиції, ось і мовчать. Поки що.
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10.09.2020 07:24
+5
На Донбассе сохраняется "тишина", подразделения из состава ООС ликвидировали пожары возле четырех населенных пунктов, - штаб - Цензор.НЕТ 2681
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10.09.2020 07:41
+4
Яке величезне досягнення цієї влати... Україна припинила боротись за свої території і вони вважають це досягненням.
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10.09.2020 07:29
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Бандюки інспектуватимуть наші позиції, ось і мовчать. Поки що.
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10.09.2020 07:24 Ответить
На Донбассе сохраняется "тишина", подразделения из состава ООС ликвидировали пожары возле четырех населенных пунктов, - штаб - Цензор.НЕТ 9778
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10.09.2020 07:45 Ответить
Яке величезне досягнення цієї влати... Україна припинила боротись за свої території і вони вважають це досягненням.
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10.09.2020 07:29 Ответить
На Донбассе сохраняется "тишина", подразделения из состава ООС ликвидировали пожары возле четырех населенных пунктов, - штаб - Цензор.НЕТ 8727
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10.09.2020 07:40 Ответить
На Донбассе сохраняется "тишина", подразделения из состава ООС ликвидировали пожары возле четырех населенных пунктов, - штаб - Цензор.НЕТ 2681
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10.09.2020 07:41 Ответить
На Донбассе сохраняется "тишина", подразделения из состава ООС ликвидировали пожары возле четырех населенных пунктов, - штаб - Цензор.НЕТ 550
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10.09.2020 07:53 Ответить
На Донбассе сохраняется "тишина", подразделения из состава ООС ликвидировали пожары возле четырех населенных пунктов, - штаб - Цензор.НЕТ 907
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10.09.2020 07:54 Ответить
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
....
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
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10.09.2020 07:42 Ответить
Вони тобі просто соромляться сказати що Зеленський веде Україну в склад РФ. І це для них величезне досягнення і здійснення всіх їхніх мрій.
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10.09.2020 09:00 Ответить
///
Главарь так называемой «дыныры» Денис Пушилин (пенис пушилин) отменил свой «приказ» об уничтожении инженерных сооружений ВСУ под Горловкой после достигнутых (!!!) договоренностей о проведении совместной с Украиной инспекции в районе поселка Шумы, назначенной на 14:00 10 сентября. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на его сайте (сцайте) 9 сентября вечером.
Однако, по словам Пушилина (пениса), если «в процессе инспекции выяснится нарушение Киевом дополнительных мер контроля перемирия и украинская сторона не будет их устранять, "народная милиция" уничтожит эти позиции самостоятельно».

т.е. есть боевики во главе с кремлевской марионеткой продолжают ставить ультиматумы...
понимаете??? в этом шапито уже не смешно!!!
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10.09.2020 09:17 Ответить
 
 