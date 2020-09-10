На Донбассе сохраняется "тишина", подразделения из состава ООС ликвидировали пожары возле четырех населенных пунктов, - штаб
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, за минувшие сутки, 9 сентября, нарушений договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 г. в рамках Трехсторонней контактной группы, не было. Режим тишины вдоль линии разграничения сохранялся в полной мере.
Параллельно с выполнением боевых задач подразделения из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны привлекались к тушению очагов в Донецкой и Луганской. В частности, за минувшие сутки ликвидированы пожары вблизи населенных пунктов Катериновка, Новоселовка Вторая, Чистый Лиман и Новозвановка.
"С начала текущих суток, 10 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня сохраняется в полной мере. Защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника", - сказано в сообщении.
Отмечается, что помимо военнослужащих Вооруженных Сил Украины, в районе проведения операции Объединенных сил надлежаще исполняют свои задачи и другие составляющие сил обороны.
В прифронтовых районах саперами ГСЧС Украины разминировано более десяти гектаров территории и передано на уничтожение 92 взрывоопасных предмета.
Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В частности, за минувшие сутки завершено восстановление 17 домов, еще на 25 объектах работы продолжаются.
"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским защитниками", - добавили в пресс-центре ОС.
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У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
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. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
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А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
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Главарь так называемой «дыныры» Денис Пушилин (пенис пушилин) отменил свой «приказ» об уничтожении инженерных сооружений ВСУ под Горловкой после достигнутых (!!!) договоренностей о проведении совместной с Украиной инспекции в районе поселка Шумы, назначенной на 14:00 10 сентября. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на его сайте (сцайте) 9 сентября вечером.
Однако, по словам Пушилина (пениса), если «в процессе инспекции выяснится нарушение Киевом дополнительных мер контроля перемирия и украинская сторона не будет их устранять, "народная милиция" уничтожит эти позиции самостоятельно».
т.е. есть боевики во главе с кремлевской марионеткой продолжают ставить ультиматумы...
понимаете??? в этом шапито уже не смешно!!!