В ВОЗ предостерегают страны от попыток "срезать путь" при разработке вакцин от COVID-19
Страны при разработке вакцины от коронавируса COVID-19 должны ставить на первое место безопасность их применения, а не пытаться пренебречь правилами клинических испытаний для ускорения процесса разработки.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявили в среду в ВОЗ.
По словам главного научного сотрудника организации Сумьи Сваминатан, недопустимо "срезать путь" при создании вакцин. Она отметила, что "прежде всего" важна безопасность.
"Процесс должен проходить по правилам игры. Лекарства и вакцины, прежде всего, должны быть проверены на безопасность, прежде чем начинать давать их людям", - отметила Сваминатан.
Ее слова прозвучали на фоне сообщения о том, что компания AstraZeneca приостанавливает клинические испытания вакцины против COVID-19 для расследования "потенциально необъяснимой болезни".
Ранее в ВОЗ заявляли, что при ускоренной разработке вакцины следует соблюдать ряд требований, "гарантирующих, что любая вакцина, которую будут производить, станет одновременно эффективной и безопасной".
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Надо же, а куча антиваксеров утверждали, что вакцины никто не проверяет... Брехуны.
Компания заявила, что подробно выяснит причины заболевания волонтера и постарается, чтобы это не повлекло значительной задержки в дальнейших исследованиях.
"Это обычный порядок действий, предусмотренный для случаев, когда во время испытания у волонтеров возникает необъяснимая болезнь - чтобы обеспечить честность испытаний. Во время масштабных испытаний, болезни могут возникать и случайно, но такие случаи требуют детальной проверки", - отметил представитель AstraZeneca.
стекломой"вакцину" даже на обезьянах не будут испытывать. т.е. обезьяны им дороже чем рашкинцы, на которых Пусин испытывает помои.))) и да, это правда.
Эта публикация появилась в одном из самых уважаемых медицинских журналов The Lancet («Ланцет») 4 сентября. Статья подтвердила все ранее сделанные спонсором исследования, директором института и ведущим исследователем (Д. Логуновым) заявления. Уже 7 сентября группа ученых опубликовала «выражение озабоченности» (Note of concern). Так в современном мире обозначают анализ публикации, обнаруживший в ней существенные недостатки, которые требуют тщательного рассмотрения, поскольку указывают на возможные грубые нарушения, - например, на неполное сообщение результатов или фальсификацию данных. На 8 сентября под письмом поставили подписи 20 ученых. Оно адресовано первому автору статьи Д. Логунову и редактору «Ланцета» Р. Хортону.
Авторы письма испрашивают доступа к исходным данным, чтобы провести повторный их анализ. В этом нет ничего необычного, в большинстве хороших журналов авторам предлагается подписать обязательство предоставить данные по запросу. Д. Логунов с соавторами так и поступил.
Пока же, до проведения анализа исходных данных, авторы письма указывают, что на графиках в статье присутствуют признаки фальсификации.
разных классов болезней. Грип и чума две большие разницы. Все эти цифры есть но знать
и интересоваться не положено . Лучше попугать дурака и делай с ним что хочешь.
ДурантинофІли пи..дять "як заведені"..
Немає усталеного терміну розробки вакцин внаслідок різного інкубаційного періоду різних вірусів...