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В ВОЗ предостерегают страны от попыток "срезать путь" при разработке вакцин от COVID-19

В ВОЗ предостерегают страны от попыток

Страны при разработке вакцины от коронавируса COVID-19 должны ставить на первое место безопасность их применения, а не пытаться пренебречь правилами клинических испытаний для ускорения процесса разработки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявили в среду в ВОЗ.

По словам главного научного сотрудника организации Сумьи Сваминатан, недопустимо "срезать путь" при создании вакцин. Она отметила, что "прежде всего" важна безопасность.

"Процесс должен проходить по правилам игры. Лекарства и вакцины, прежде всего, должны быть проверены на безопасность, прежде чем начинать давать их людям", - отметила Сваминатан.

Ее слова прозвучали на фоне сообщения о том, что компания AstraZeneca приостанавливает клинические испытания вакцины против COVID-19 для расследования "потенциально необъяснимой болезни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потенциальные российские вакцины от COVID-19 не подпадают под специальные условия или упрощенную регистрацию, - Минздрав

Ранее в ВОЗ заявляли, что при ускоренной разработке вакцины следует соблюдать ряд требований, "гарантирующих, что любая вакцина, которую будут производить, станет одновременно эффективной и безопасной".

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Топ комментарии
+3
амеры сказали шо рашкинскую стекломой "вакцину" даже на обезьянах не будут испытывать. т.е. обезьяны им дороже чем рашкинцы, на которых Пусин испытывает помои.))) и да, это правда.
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10.09.2020 07:55
+2
Якшо той, хто зробить вакцину другим, зробить більш безпечну або більш ефективну вакцину, то той перший може навіть не повернути витрачені кошти. Отака фігня, малята.
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10.09.2020 07:44
+2
Фармацевтическая компания AstraZeneca приостанавливает все клинические испытания вакцины от коронавируса, которую разрабатывают при Университете Оксфорда, в связи с болезнью одного из волонтеров, что может быть побочной реакцией на вакцину.
Компания заявила, что подробно выяснит причины заболевания волонтера и постарается, чтобы это не повлекло значительной задержки в дальнейших исследованиях.
"Это обычный порядок действий, предусмотренный для случаев, когда во время испытания у волонтеров возникает необъяснимая болезнь - чтобы обеспечить честность испытаний. Во время масштабных испытаний, болезни могут возникать и случайно, но такие случаи требуют детальной проверки", - отметил представитель AstraZeneca.
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10.09.2020 07:52
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Хто перший створить вакцину, той і отримає найбільший прибуток. Чисто бізнес. Все інше - пофігу.
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10.09.2020 07:35 Ответить
Якшо той, хто зробить вакцину другим, зробить більш безпечну або більш ефективну вакцину, то той перший може навіть не повернути витрачені кошти. Отака фігня, малята.
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10.09.2020 07:44 Ответить
https://hromadske.ua/ru/posts/zelenskij-obeshaet-million-dollarov-za-vakcinu-ili-lekarstvo-ot-koronavirusa-glavnyj-sanvrach Зеленский обещает миллион долларов за вакцину или лекарство от коронавируса - главный санврач
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10.09.2020 08:03 Ответить
Це ті самі доляри, що Зе обіцяв вчителям, чи інші?
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10.09.2020 10:24 Ответить
"Ее слова прозвучали на фоне сообщения о том, что компания AstraZeneca приостанавливает клинические испытания вакцины против COVID-19 для расследования "потенциально необъяснимой болезни".

Надо же, а куча антиваксеров утверждали, что вакцины никто не проверяет... Брехуны.
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10.09.2020 07:37 Ответить
Фармацевтическая компания AstraZeneca приостанавливает все клинические испытания вакцины от коронавируса, которую разрабатывают при Университете Оксфорда, в связи с болезнью одного из волонтеров, что может быть побочной реакцией на вакцину.
Компания заявила, что подробно выяснит причины заболевания волонтера и постарается, чтобы это не повлекло значительной задержки в дальнейших исследованиях.
"Это обычный порядок действий, предусмотренный для случаев, когда во время испытания у волонтеров возникает необъяснимая болезнь - чтобы обеспечить честность испытаний. Во время масштабных испытаний, болезни могут возникать и случайно, но такие случаи требуют детальной проверки", - отметил представитель AstraZeneca.
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10.09.2020 07:52 Ответить
доброволец поправится - речь идет о воспалении спинного мозга...
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10.09.2020 07:56 Ответить
Эффективность деятельности воза доказана срезанием ума головного мозга..
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10.09.2020 07:52 Ответить
амеры сказали шо рашкинскую стекломой "вакцину" даже на обезьянах не будут испытывать. т.е. обезьяны им дороже чем рашкинцы, на которых Пусин испытывает помои.))) и да, это правда.
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10.09.2020 07:55 Ответить
Говорят Зе выделил несколько миллионов на борьбу с разработчиками вакцины.
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10.09.2020 08:13 Ответить
деньги уже в офшоре
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10.09.2020 08:27 Ответить
У россиян с вакциной принцип тот-же, что и у Жукова при наступлении солдат через минные поля.
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10.09.2020 08:15 Ответить
https://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/c/s/amp.charter97.org/ru/news/2020/9/10/392687/ Ученые: С российской вакциной от COVID-19 происходит что-то не то

Эта публикация появилась в одном из самых уважаемых медицинских журналов The Lancet («Ланцет») 4 сентября. Статья подтвердила все ранее сделанные спонсором исследования, директором института и ведущим исследователем (Д. Логуновым) заявления. Уже 7 сентября группа ученых опубликовала «выражение озабоченности» (Note of concern). Так в современном мире обозначают анализ публикации, обнаруживший в ней существенные недостатки, которые требуют тщательного рассмотрения, поскольку указывают на возможные грубые нарушения, - например, на неполное сообщение результатов или фальсификацию данных. На 8 сентября под письмом поставили подписи 20 ученых. Оно адресовано первому автору статьи Д. Логунову и редактору «Ланцета» Р. Хортону.
Авторы письма испрашивают доступа к исходным данным, чтобы провести повторный их анализ. В этом нет ничего необычного, в большинстве хороших журналов авторам предлагается подписать обязательство предоставить данные по запросу. Д. Логунов с соавторами так и поступил.
Пока же, до проведения анализа исходных данных, авторы письма указывают, что на графиках в статье присутствуют признаки фальсификации.
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10.09.2020 15:22 Ответить
красивые слова а дальше манипуляция Не дают стандарты прверки вакцин во времени это миним 2 года. И безапасности это соотношение количество пострадавших от прививки и тяжелых случаев от болезни. Также где насинается пандемия и заканчивается эпидемия для
разных классов болезней. Грип и чума две большие разницы. Все эти цифры есть но знать
и интересоваться не положено . Лучше попугать дурака и делай с ним что хочешь.
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10.09.2020 08:34 Ответить
Не дают стандарты прверки вакцин во времени это миним 2 года



ДурантинофІли пи..дять "як заведені"..


Немає усталеного терміну розробки вакцин внаслідок різного інкубаційного періоду різних вірусів...
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10.09.2020 15:25 Ответить
 
 