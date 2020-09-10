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В ПАСЕ заявили о непризнании выборов в Беларуси и инициировали создание следственного органа по правонарушениям в РБ

В ПАСЕ заявили о непризнании выборов в Беларуси и инициировали создание следственного органа по правонарушениям в РБ

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по правовым вопросам и правам человека в среду, 9 сентября, принял заявление по ситуации с правами человека в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вечерний Бобруйск", Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека в среду принял заявление по ситуации с правами человека в Беларуси, в котором заявил о непризнании результатов президентских выборов 9 августа.

В заявлении комитет ПАСЕ заявил о многочисленных сообщениях о массовых и серьезных нарушениях прав человека в Беларуси. Из-за сообщения о нарушении права на свободные и честные выборы комитет отказался признать результаты президентских выборов.

Комитет считает, что виновные в серьезных нарушениях прав человека в контексте недавних президентских выборов и событий после них должны быть привлечены к ответственности.

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Для того, чтобы послать четкий сигнал всем членам белорусских сил безопасности о том, что серьезные нарушения прав человека не останутся безнаказанными, Совет Европы в сотрудничестве с другими международными органами "срочно создает международный следственный орган для сбора информации и предоставления доказательств преступлений в области прав человека в Беларуси", – говорится в заявлении.
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Топ комментарии
+7
Беларусы просто красавцы.
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10.09.2020 08:52
+3
довго ж чекала Європа, а загалом як завжди. Треба щоб рашка їх "покошмарила" капітально, може тоді нам щось зміниться? Хоча навряд..
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10.09.2020 07:52
+2
Отака вона демократія. Поки не даси під срачника і не почешуться.
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10.09.2020 07:54
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довго ж чекала Європа, а загалом як завжди. Треба щоб рашка їх "покошмарила" капітально, може тоді нам щось зміниться? Хоча навряд..
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10.09.2020 07:52 Ответить
Отака вона демократія. Поки не даси під срачника і не почешуться.
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10.09.2020 07:54 Ответить
но альтернатива такой демократии - паРашинская ***********.
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10.09.2020 09:26 Ответить
Ну що тепер "калгазник" придумає ? Звідки сигнали ? Мо з Бєрмудского трикутника, і як там база під Варшавою. Бєларуских вертухаїв не злякаєш санкціями, вони як наші беркути втечуть на московію служити москалям.
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10.09.2020 08:07 Ответить
А когда кенгурация Лукашенки?
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10.09.2020 08:12 Ответить
В ростове,
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10.09.2020 11:09 Ответить
У ПАРЄ заявили про невизнання виборів у Білорусі та ініціювали створення слідчого органу щодо правопорушень в РБ - Цензор.НЕТ 2396
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10.09.2020 08:15 Ответить
Проснулись,типо прошлые и позопрошлые были не сфальсифицированы,про парламентские вообще не говорю,просто тупо ставят отмороженных лукашистов,безотказные кивалы.
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10.09.2020 08:27 Ответить
У ПАРЄ заявили про невизнання виборів у Білорусі та ініціювали створення слідчого органу щодо правопорушень в РБ - Цензор.НЕТ 9494
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10.09.2020 08:29 Ответить
Странно что ПАСЕ выборы в Украине в 2019 году признали. Ведь очевидно, что сам народ не мог выбрать себе такого президента, а значит были грубо нарушены права человека.
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10.09.2020 08:35 Ответить
Та ні - таки вибрав , правда Голоборотька
А виявилося - просто актора , тай ще клоуна !
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10.09.2020 09:37 Ответить
а надо было Питра Аликсеича....только его, а потом его сына, а потом его сына сына.....династия будет.))
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10.09.2020 10:55 Ответить
Ну или ***** вонючего
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10.09.2020 11:10 Ответить
Ну хоть так.. Теперь и мы можем ( должны) присоединиться к данному решению.
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10.09.2020 08:51 Ответить
Беларусы просто красавцы.
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10.09.2020 08:52 Ответить
 
 