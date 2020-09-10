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США (24852) Навальный (855) Помпео (340)

США сделают все возможное, чтобы виновные в ситуации с Навальным были привлечены к ответственности, - Помпео

США сделают все возможное, чтобы виновные в ситуации с Навальным были привлечены к ответственности, - Помпео

Соединенные Штаты и их европейские союзники будут добиваться привлечения к ответственности виновных в инциденте с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Евросоюз, ряд европейских стран, Соединенные Штаты - все ясно дали понять русским: мы ожидаем, что они привлекут к ответственности тех, кто виновен в этом. Мы сделаем все возможное, чтобы прийти к выводу о том, кто еще несет ответственность", - сказал дипломат в шоу журналиста Бена Шапиро.

Помпео заявил, что в мире "признают, что есть существенный шанс, что это исходило от высших российских чиновников, я думаю, что это плохо для русского народа и для России".

В то же время госсекретарь сказал, что не готов ответить на вопрос о том, какие меры намерены принять США в сложившейся ситуации.

"Я не хочу опережать президента в вопросе о том, что решит правительство США по этому вопросу. Мы должны все это рассмотреть, оценить и быть уверенными в том, что делаем свою часть работы по снижению рисков повторения подобного в будущем", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навального отравили новым видом "Новичка", - СМИ

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно и потребовали доказательств от немецкой стороны.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.
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Топ комментарии
+5
это виновное уже 20 лет у руля параши, сделают они, ага
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10.09.2020 08:09
+3
В «ситуации»???, уголовное преступление-это ситуация??
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10.09.2020 08:10
+3
Султан Эрдоган в Ливии завалил Миг-29 Ихтамнетов приятная новость с утра
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10.09.2020 08:55
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это виновное уже 20 лет у руля параши, сделают они, ага
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10.09.2020 08:09 Ответить
В «ситуации»???, уголовное преступление-это ситуация??
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10.09.2020 08:10 Ответить
Черговий пук від Штатів .?
..

..США сделают все возможное, чтобы виновные в ситуации с Навальным были привлечены к ответственности, - Помпео - Цензор.НЕТ 2848...
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10.09.2020 08:13 Ответить
Если бы ты Дмытрык был бы пиндосом - ты бы тоже проголосовал за кловуна Трампа. Но ничо, вот станет президентом США, друг Украины, Джо Байден и тогда хана вашим зебилам
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10.09.2020 08:28 Ответить
Надо действовать просто и нагло: Пригласить Путина на какой-нибудь саммит в евространу и там его арестовать. Алени потопают ножками, но атомную войну всеравно не начнут. После допроса Путина отпустить взад. Перед дорогой его должен на камеру расцеловать кто-нибудь из высших чинов ЦРУ. Пусть потом доказывает, что не завербован.
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10.09.2020 08:22 Ответить
Валить надо нелюдя! И то уже давно.
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10.09.2020 09:02 Ответить
Бутербродный Леха покруче Путлера,он Аляску у пиндосов отберет...и намажет на бутерброд...
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10.09.2020 08:47 Ответить
Леха вышел из комы, сидит глазами лупает и думает:
"шо это за кипиш такой, вокруг меня такого, - попил чайку,бл."
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10.09.2020 09:44 Ответить
Уничтожат Кремль ?🙄🤦🤫🤔🍧
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10.09.2020 08:47 Ответить
Это кого " привлекут".. Того кто добавил яд в стакан с чаем.. Или того кто дал команду исполнителю добавить яд.. Или того кто дал команду, давшему команду исполнителю.. Или ТОМУ кто дал добро на отравление или устранение Навального. ( Так это Путин, а как известно "нет у вас методов против Кости Сапрыкина", он же парень из " питерской подворотни", он же зав клубом из Дрездена) Слова, слова одни слова.
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10.09.2020 08:49 Ответить
Лаптеногие сами себе Лапти сплетут и в бой пойдут за власть Советов....
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10.09.2020 08:50 Ответить
Султан Эрдоган в Ливии завалил Миг-29 Ихтамнетов приятная новость с утра
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10.09.2020 08:55 Ответить
Вначале 90-х когжда на РАБсси жрать было нечего Мафиозо Путлеро кормил всю РАБссию кубиками Магги прочей дряню из Пентагона типа Ножки Буша... в обмен Черномырдин отдал США 500 тонн Урана-235,весь стратегический запас СССР начиная с 1955 года. А теперь зайдумайтесь,если ли на РАБссии ядреное оружие*???
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10.09.2020 09:04 Ответить
США не может найти виновного?Я могу подсказать где его надо найти ОНО(упырь) СИДИТ В КРЕМЛЕ!
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10.09.2020 09:20 Ответить
Кто ж этот виновный? А, Помпео?
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10.09.2020 09:34 Ответить
что бы сделать возможное.нужно было Навального брать на лечение в США,что бы не сделать ничего рашисту , кроме словесного поноса, Навального взяла под покровительство подельница окупанта Украины Меркеля...
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10.09.2020 10:52 Ответить
Хих...а США зеленые прижимают. Навальный та же жертва. Но США попали теперь по серьезному.
США зроблять усе можливе, щоб винні в ситуації з Навальним були притягнуті до відповідальності, - Помпео - Цензор.НЕТ 4603 Это не дым!!!, не дым поднялся выше облаков!!!!! Дым это аэрозоль, где частицы тяжелее паров воды. Это -линза над пожарами. Еще раз - это Л И Н З А!!! Это гравитационная ЛИНЗА над пожарами. Когда они выкосят все леса в США, тогда до вас дойдет. И не ищите поджигателей, вы их не найдете.
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10.09.2020 11:47 Ответить
Чому в множині? Винуватий один - замовник вбивства путін.
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10.09.2020 18:53 Ответить
 
 