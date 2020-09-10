"Вынужден перейти границу", - Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью Гордону "в связи с физической угрозой"
Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что покинул территорию Украины после того, как дал интервью одному из украинских СМИ, где, в частности, речь шла о деятельности президента Владимира Зеленского.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Богдан сообщил, что был "вынужден" перейти украинскую-румынскую границу "в связи с физической угрозой" после своего интервью.
"В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украино-румынскую границу, а за всеми моим приключениями теперь следите здесь", - написал он.
Никаких подтверждений относительно пересечения границы, или другой связанной с этим информации экс-руководитель Офиса Президента не привел.
Отметим, что Богдан впервые за долгое время опубликовал в соцсети пост. Похоже, что таким образом он намекнул на концовку романа "Золотой теленок", когда Остап Бендер пересекал границу с Румынией.
Вместе с тем, часть пользователей соцсети приняли пост Богдана за шутку, часть - поддержали его "решение", а некоторые вспомнили в этом контексте "слугу народа" Александра Дубинского.
Кроме того, Богдан в посте прорекламировал свой Telegram-канал. В котором пока есть только одно фото: Богдан на пляже.
Фото: Telegram "Тесла Богдана"
Ранее бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Богдану подожгли автомобиль Tesla. Позже Богдан опубликовал видео поджога.
Пожалуйста, подождите...
бранзулеткой рассчитался за переход?
Вы шо-то узнали от хорошо осведомлённых инсайдеров?
А вы?
Подумал шо если он ублюдок, и вы ему вопросы про двойное гражданство задаёте - то значит у него двойное гражданство.
типо у ахметок и прочих нету гражданств запасных то?
Богдане Йосиповичу !
А СТАДО на кого ти позоставив ?
Тіх 73,22%, кого ви «пріручілі» ?
Пацюки рвуть кігті з «Зєтаніка».
1984
Д. Оруэлл
Дєржітєсь там. Харошего вам настроєнія.
Даже недавние подельники боятся, убегают опасаясь за собственную жизнь.
Во всех обсерах Бубочки виноваты враги, потому что фотографируют и обнародуют эти обсеры!
Да кому ты нахер нужен! Да,а почему в Румынию,а не в Мордовию,на историческую родину? В рашку не пущают....странно ведь ты,МУДИЛО, все Зделал что бы в Украине было хреново....
А якщо серйозно, то аж страшно стає від розуміння, який звіздець ті 73% ідіотів нам приготували, адже добром той зелений балаган не закінчиться.
Догадайтесь с трёх раз.
Пути Господни неисповедимы
Посвящен в орден святого Михаила и Георгия королевой Британии в 2007 году...за служение безопасности Великобритании...
Скоро будет как ленин в шалаше.
-герр Мюллер,служу советскому союзу!
-да ладно вам полковник Исаев,вы когда стали чемпионом Берлина по теннису,завели роман с фрау Заурих,я сразу понял,вы агент НКВД....
Великий комбинатор готовился всю зиму. Он покупал североамериканские доллары с портретами президентов в белых буклях, золотые часы,портсигары, обручальные кольца, бриллианты и другие драгоценные штуки.
Сейчас он нес на себе семнадцать массивных портсигаров с монограммами, орлами и гравированными надписями:
«Директору Русско-Карпатского банка и благодетелю Евсею Рудольфовичу Полуфабриканту в день его серебряной свадьбы от признательных сослуживцев»,
«Тайному советнику М. И. Святотацкому по окончании сенаторской ревизии от чинов Черноморского градоначальства».
Но тяжелее всех был портсигар с посвящением: «Г-ну приставу Алексеевского участка от благодарных евреев купеческого звания». Под надписью помещалось пылающее эмалевое сердце, пробитое стрелой, что, конечно, должно было символизировать любовь евреев купеческого звания к господину приставу.
Все бриллианты, украшения,картины и прочие награбленные ВЧКичстами у зажиточных РАБссиянцев за года советского дерьма были отправлены в Берлин для Мировой революции... Радек старался изо всех сил помочь братскому народу Германии...
Леня, Кучма ушел из политики в 2005 году?
Нет,он никуда и не уходил,и не уйдет....