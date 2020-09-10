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Гордон (120) интервью (224) Богдан Андрей (384)

"Вынужден перейти границу", - Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью Гордону "в связи с физической угрозой"

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что покинул территорию Украины после того, как дал интервью одному из украинских СМИ, где, в частности, речь шла о деятельности президента Владимира Зеленского.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Богдан сообщил, что был "вынужден" перейти украинскую-румынскую границу "в связи с физической угрозой" после своего интервью.

"В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украино-румынскую границу, а за всеми моим приключениями теперь следите здесь", - написал он.

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Никаких подтверждений относительно пересечения границы, или другой связанной с этим информации экс-руководитель Офиса Президента не привел.

Отметим, что Богдан впервые за долгое время опубликовал в соцсети пост. Похоже, что таким образом он намекнул на концовку романа "Золотой теленок", когда Остап Бендер пересекал границу с Румынией.

Вместе с тем, часть пользователей соцсети приняли пост Богдана за шутку, часть - поддержали его "решение", а некоторые вспомнили в этом контексте "слугу народа" Александра Дубинского.

Вынужден перейти границу, - Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью Гордону в связи с физической угрозой 01
Вынужден перейти границу, - Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью Гордону в связи с физической угрозой 02

Вынужден перейти границу, - Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью Гордону в связи с физической угрозой 03
Вынужден перейти границу, - Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью Гордону в связи с физической угрозой 04
Вынужден перейти границу, - Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью Гордону в связи с физической угрозой 05
Вынужден перейти границу, - Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью Гордону в связи с физической угрозой 06

Кроме того, Богдан в посте прорекламировал свой Telegram-канал. В котором пока есть только одно фото: Богдан на пляже.

Вынужден перейти границу, - Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью Гордону в связи с физической угрозой 07
Фото: Telegram "Тесла Богдана"

Ранее бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Богдану подожгли автомобиль Tesla. Позже Богдан опубликовал видео поджога.

Вынужден перейти границу, - Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью Гордону в связи с физической угрозой 08
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Топ комментарии
+20
"Вынужден перейти границу", - Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью Гордону "в связи с физической угрозой" - Цензор.НЕТ 9789
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10.09.2020 09:27
+17
прямо остап бендер "перейти румынскую границу"
бранзулеткой рассчитался за переход?
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10.09.2020 09:19
+13
Опана !
Богдане Йосиповичу !
А СТАДО на кого ти позоставив ?
Тіх 73,22%, кого ви «пріручілі» ?
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10.09.2020 09:24
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прямо остап бендер "перейти румынскую границу"
бранзулеткой рассчитался за переход?
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10.09.2020 09:19 Ответить
перешел дорожку Зеклоуну, вернее не ту дорожку перенюхнул
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10.09.2020 09:48 Ответить
Ублюдок, а ниче шо Украина не признает двойное и т.д. гр.-ство?
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10.09.2020 09:23 Ответить
А шо, у него румынское гражданство?
Вы шо-то узнали от хорошо осведомлённых инсайдеров?
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10.09.2020 09:26 Ответить
А я что, таки утверждаю это?

А вы?
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10.09.2020 09:33 Ответить
Та не, я тупой просто.
Подумал шо если он ублюдок, и вы ему вопросы про двойное гражданство задаёте - то значит у него двойное гражданство.
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10.09.2020 10:00 Ответить
значит то шо мнё в принципё побоку на како-е- то гражданство
типо у ахметок и прочих нету гражданств запасных то?
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10.09.2020 10:49 Ответить
Опана !
Богдане Йосиповичу !
А СТАДО на кого ти позоставив ?
Тіх 73,22%, кого ви «пріручілі» ?
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10.09.2020 09:24 Ответить
"Вынужден перейти границу", - Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью Гордону "в связи с физической угрозой" - Цензор.НЕТ 2449
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10.09.2020 09:24 Ответить
Короче.
Пацюки рвуть кігті з «Зєтаніка».
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10.09.2020 09:27 Ответить
Приколист
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10.09.2020 09:27 Ответить
"Вынужден перейти границу", - Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью Гордону "в связи с физической угрозой" - Цензор.НЕТ 9789
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10.09.2020 09:27 Ответить
О,да! Грете Тунберг бы подкинуть эту тему!
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10.09.2020 09:30 Ответить
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10.09.2020 09:39 Ответить
Чёткий пацык!
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10.09.2020 09:28 Ответить
То он мерзавец и прихвостень коломойского, то теперь чуть ли не беженец и правдоруб. Ржунимагу.
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10.09.2020 09:29 Ответить
«Двоемыслие означает способность одновременно держаться двух https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5 противоречащих друг другу убеждений. Партийный интеллигент знает, в какую сторону менять свои воспоминания; следовательно, осознаёт, что мошенничает с действительностью; однако при помощи двоемыслия он уверяет себя, что действительность осталась неприкосновенна. Этот процесс должен быть сознательным, иначе его не осуществишь аккуратно, но должен быть и бессознательным, иначе возникнет ощущение лжи, а значит, и вины. Двоемыслие - душа ангсоца, поскольку партия пользуется намеренным обманом, твёрдо держа курс к своей цели, а это требует полной честности. Говорить заведомую ложь и одновременно в неё верить, забыть любой факт, ставший неудобным, и извлечь его из забвения, едва он опять понадобился, отрицать существование объективной действительности и учитывать действительность, которую отрицаешь, - всё это абсолютно необходимо. Даже пользуясь словом "двоемыслие", необходимо прибегать к двоемыслию. Ибо, пользуясь этим словом, ты признаёшь, что мошенничаешь с действительностью; ещё один акт двоемыслия - и ты стёр это в памяти; и так до бесконечности, причём ложь всё время на шаг впереди истины. В конечном счёте именно благодаря двоемыслию партии удалось (и кто знает, ещё тысячи лет может удаваться) остановить ход истории.» (часть вторая, IX: книга https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD Голдстейна «Теория и практика олигархического коллективизма», глава 1)



1984
Д. Оруэлл
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10.09.2020 10:54 Ответить
Это был "идейно крепкий речекряк!"
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10.09.2020 10:57 Ответить
Таке враження, що Петро Олексійович методички пише згідно пану Оруелу!)
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10.09.2020 11:02 Ответить
"Вынужден перейти границу", - Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью Гордону "в связи с физической угрозой" - Цензор.НЕТ 101
Дєржітєсь там. Харошего вам настроєнія.
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10.09.2020 09:29 Ответить
"Вынужден перейти границу", - Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью Гордону "в связи с физической угрозой" - Цензор.НЕТ 6587
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10.09.2020 09:30 Ответить
Какой интересный телеграмм-канал у Богдана! Символичное фото.
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10.09.2020 09:32 Ответить
Всё что нужно знать о "зеленой" власти.. ПРЕСТУПНИКИ, БАНДА.
Даже недавние подельники боятся, убегают опасаясь за собственную жизнь.
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10.09.2020 09:32 Ответить
Типичная позиция зе-тыпила:
Во всех обсерах Бубочки виноваты враги, потому что фотографируют и обнародуют эти обсеры!
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10.09.2020 09:39 Ответить
Опять вместе с порохососами сделали провокацию против Украины и разбежались как крысы. Фу./ Откуда украинцам кто есть кто в Украине растолковываешь и порохососов гневно разоблачаешь и клеймишь? Из норы в какой хренландии?
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10.09.2020 09:45 Ответить
"Вынужден перейти границу", - Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью Гордону "в связи с физической угрозой" - Цензор.НЕТ 9751
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10.09.2020 09:35 Ответить
"Богдан сообщил, что был "вынужден" перейти украинскую-румынскую границу "в связи с физической угрозой" после своего интервью"
Да кому ты нахер нужен! Да,а почему в Румынию,а не в Мордовию,на историческую родину? В рашку не пущают....странно ведь ты,МУДИЛО, все Зделал что бы в Украине было хреново....
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10.09.2020 09:37 Ответить
В рашку пустять Єрмака...
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10.09.2020 09:59 Ответить
За 4 часа интервью только сплетни и интриги. Про войну - 0, про экономику - О, про культуру- 0. Как на фото. В общем по его мловам это именно он привел к власти Зеленского и дал на это денег и вдохновлял его. Ну а сечас он за границей , его уволили. Почему, не знает
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10.09.2020 09:39 Ответить
Кстати, а где Ложкинд?
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10.09.2020 09:41 Ответить
Да кому он нужен этот обиженный бурят.
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10.09.2020 09:42 Ответить
После того как эта гнида хвалебно отозвалась о таких врагах Украины как путин,ахметка,пича и беня,обратно ему возвращаться не стоит.
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10.09.2020 09:43 Ответить
Давайте .мочите сами себя зетвари а мы порадуемся те кто не 73%)))
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10.09.2020 09:45 Ответить
цюріх, цюріх
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10.09.2020 09:46 Ответить
Как все меняется - вчера всеми ненавистный, а сегодня гонимый Богдан борется с Зедебилом, которого и сам же создал.
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10.09.2020 09:49 Ответить
Почту за честь предать РАБссию и служить Гитлеру,написал Штирлиц в завещании
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10.09.2020 09:49 Ответить
Він то втік, а як ж 73%? Пане Богдан, ві в отвєтє за тєх, кого пріручілі!
А якщо серйозно, то аж страшно стає від розуміння, який звіздець ті 73% ідіотів нам приготували, адже добром той зелений балаган не закінчиться.
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10.09.2020 09:50 Ответить
Шо,"апазіцыанер"?
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10.09.2020 09:50 Ответить
проститутка богдан сейчас очень нужен тому, кому нужны его "откровения" про операцию Ы.
Догадайтесь с трёх раз.
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10.09.2020 09:53 Ответить
Знаменитый разведчик сразу трех стран Лаврентий Берия,был маршалом СССР на допросе в 1953 году сознался..служил британской и американской разведкам... а маршал СССр Василий Блюхер служил только японской разведке,допрос Блюхера проводил лично Берия в 1937 году...Обоих этих КЛОУНОВ расстреляли....
Пути Господни неисповедимы
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10.09.2020 09:56 Ответить
Шпиона перебросили на румынский фронт? Факт(аж), однако.
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10.09.2020 09:57 Ответить
маланская клоунада
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10.09.2020 10:11 Ответить
Славненько було б якби ви всі падлюки перейшли кордон тільки в інші світи!!!
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10.09.2020 10:13 Ответить
Полковние КГБ СССра дохлого Олег Антонович Гордиевский родился в семье НКВДиста,считаеться самым успешным агентом британской развендки за всю ее историю,сдал самую обширную сеть советских Штирлицов за бугром (около 500 человек).
Посвящен в орден святого Михаила и Георгия королевой Британии в 2007 году...за служение безопасности Великобритании...
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10.09.2020 10:14 Ответить
Респект О.А. Гордиевскому.
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10.09.2020 10:20 Ответить
Ти смотри, революционер хє@ов!
Скоро будет как ленин в шалаше.
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10.09.2020 10:19 Ответить
https://youtu.be/v8jXwaN0HIE
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10.09.2020 10:21 Ответить
-Штирлиц,а вас я попрошу остаться...
-герр Мюллер,служу советскому союзу!
-да ладно вам полковник Исаев,вы когда стали чемпионом Берлина по теннису,завели роман с фрау Заурих,я сразу понял,вы агент НКВД....
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10.09.2020 10:24 Ответить
"Он поднялся и до самого Днестра дошел без приключений. Человек приподнял полы, сполз с берега и, теряя равновесие на раскисшем льду, побежал в Румынию.

Великий комбинатор готовился всю зиму. Он покупал североамериканские доллары с портретами президентов в белых буклях, золотые часы,портсигары, обручальные кольца, бриллианты и другие драгоценные штуки.

Сейчас он нес на себе семнадцать массивных портсигаров с монограммами, орлами и гравированными надписями:

«Директору Русско-Карпатского банка и благодетелю Евсею Рудольфовичу Полуфабриканту в день его серебряной свадьбы от признательных сослуживцев»,

«Тайному советнику М. И. Святотацкому по окончании сенаторской ревизии от чинов Черноморского градоначальства».

Но тяжелее всех был портсигар с посвящением: «Г-ну приставу Алексеевского участка от благодарных евреев купеческого звания». Под надписью помещалось пылающее эмалевое сердце, пробитое стрелой, что, конечно, должно было символизировать любовь евреев купеческого звания к господину приставу.
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10.09.2020 10:37 Ответить
В феврале 1919 года был создан комитет помощи братьям Германии по инициативе чЛенина.В него вошли Свердлов,чЛенин,Парвус,Радек.
Все бриллианты, украшения,картины и прочие награбленные ВЧКичстами у зажиточных РАБссиянцев за года советского дерьма были отправлены в Берлин для Мировой революции... Радек старался изо всех сил помочь братскому народу Германии...
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10.09.2020 10:49 Ответить
В ітерв'ю лише плітки і вихваляння Зеленського. Не бачу причин для втечі. Тим більше стільки красти йому за кордоном не дадуть.
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10.09.2020 10:57 Ответить
Из интервью знаменитого украинского бандита 90-х годов Лени Длинного американскому изданию...вопрос..
Леня, Кучма ушел из политики в 2005 году?
Нет,он никуда и не уходил,и не уйдет....
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10.09.2020 10:59 Ответить
Богдан клоуна вытащил из бениной жопы Богдан клоуна туда же и засунет
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10.09.2020 10:59 Ответить
Кучма,Пинчук,Коломойский и К*,это крутая связка....подитожил Леня Длинный....
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10.09.2020 11:05 Ответить
Андрюха, давай, рассказывай, как с Моникой переспал!
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10.09.2020 11:26 Ответить
"Змушений перейти кордон", - Богдан заявив, що виїхав з України після інтерв'ю Гордону "в зв'язку з фізичною загрозою" - Цензор.НЕТ 4411
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10.09.2020 11:29 Ответить
Жаль только , что богдан сначала приложил максимум усилий и привел к президенскому креслу эту безграмотную гниду и клоуна Зеленского и лишь потом рассказал о Зеленском часть правды., о том что Зеленский большое Чмо и предатель интересов Украины! Но как бы зеленский не старался не получится из зеленского мини -путина!! не хватает мозгов, хотя и жид!!
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10.09.2020 16:29 Ответить
 
 