В Украине за сутки 2 582 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 145 612 человек

В Украине по состоянию на утро четверга, 10 сентября, зафиксированы 2 582 новых случая заражения. При этом 44 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 9 сентября сообщалось о 2 551 новом случае, 8 сентября - о 2 411 новых случаях, 7 сентября - о 2 174 новых случаях, 6 сентября - о 2 107 новых случаях, 5 сентября - о рекордных 2 836 случаях заболевания, 4 сентября - о 2 723 новых случаях, 3 сентября - о 2 430 новых случаях, 2 сентября - о 2 495 новых случаях, 1 сенятбря - о 2 088 новых случаях.

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Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 145 612 человек, умерли с начала пандемии 3 023 человек (за сутки 44), выздоровевших – 65 877 (за сутки 1 174). Сейчас в Украине COVID-19 болеет 76 712 человек, что на 1 364 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине на 16,44% превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (339) области, Киеве (298), Тернопольской (251), Львовской (183), Ивано-Франковской (143), Хмельницкой (142), Черновицкой (134), Ривненской (130) и Винницкой (103) областях.











