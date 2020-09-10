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В Украине за сутки 2 582 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 145 612 человек

В Украине за сутки 2 582 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 145 612 человек

В Украине по состоянию на утро четверга, 10 сентября, зафиксированы 2 582 новых случая заражения. При этом 44 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 9 сентября сообщалось о 2 551 новом случае, 8 сентября - о 2 411 новых случаях, 7 сентября - о 2 174 новых случаях, 6 сентября - о 2 107 новых случаях, 5 сентября - о рекордных 2 836 случаях заболевания, 4 сентября - о 2 723 новых случаях, 3 сентября - о 2 430 новых случаях, 2 сентября - о 2 495 новых случаях, 1 сенятбря - о 2 088 новых случаях.

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Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 145 612 человек, умерли с начала пандемии 3 023 человек (за сутки 44), выздоровевших – 65 877 (за сутки 1 174). Сейчас в Украине COVID-19 болеет 76 712 человек, что на 1 364 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине на 16,44% превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (339) области, Киеве (298), Тернопольской (251), Львовской (183), Ивано-Франковской (143), Хмельницкой (142), Черновицкой (134), Ривненской (130) и Винницкой (103) областях.

В Украине за сутки 2 582 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 145 612 человек 01
В Украине за сутки 2 582 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 145 612 человек 02
В Украине за сутки 2 582 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 145 612 человек 03
В Украине за сутки 2 582 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 145 612 человек 04
В Украине за сутки 2 582 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 145 612 человек 05
В Украине за сутки 2 582 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 145 612 человек 06

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Топ комментарии
+1
учитывая то количество скрытых, бессимптомных и ожидающих результат по 12-14 дней разносчиков - будете ездить в общественном транспорте без маски - и он будет не только нашим но и Вашим
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10.09.2020 09:13
+1
Не бздіть. У нас вже є ліки від коронавірусу. Як тільки захворів, то йдеш на любу асфальтобетонну дорогу і береш кусочок асфальту, прикладаєш до мізків (це ліки для забілів), бо там весь бюджет на боротьбу з ковід. А якщо не домомагає, то беріть асфальт і смокчіть замість цукеруів. Має допомогти. Відосіки і Голобородько допомогли?
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10.09.2020 10:01
+1
Какие красивые циферки и стрелочки, такие разные, цветные, ровненькие )))
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10.09.2020 10:11
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Та ну вас наЮг з вашим КВ.
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10.09.2020 09:09 Ответить
учитывая то количество скрытых, бессимптомных и ожидающих результат по 12-14 дней разносчиков - будете ездить в общественном транспорте без маски - и он будет не только нашим но и Вашим
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10.09.2020 09:13 Ответить
б*же, заразился каждый .... єєє...... 40-ка тысячный, караул, вызывайте Минслаб!!!11
а то шо уложили экономику(вирус вовремя подкатил) - то побоку.
Кстати, игра есть Дисхоноред - там тоже чума, но проходить мона как без убийств(Аваков в шоке), так и с таковыми(Аваков в курсе). Вот скачайте и играйте.
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10.09.2020 09:12 Ответить
Вы знаете,что в начале июля было в США уже поболее 3 миллионов , в Индии было менее 90 тысяч.Было удивительно,как же в Индии так хорошо борются с короной при почти полтора миллиардном населении.Сейчас в США почти 6,5 миллиона болеет более 2,5 миллиона,а в Индии почти 4,3 миллиона болеет почти 900 тысяч.Здорово правда?За два месяца набрать больше 4 миллионов.
А вот в Китае Было 82,а стало 85.тысяч и болеющих 175 человек при населении 1,5 миллиарда.Многие говорят,что китайские данные надо умножить на 10.Умножим и получим 850 тысяч и болеющих 17,5 тысячи.Сравним с Индией 4,3 миллиона и или даже с Россией(с населением менее 150 миллионов) 1,04 миллиона инфицированных больных почти 170 тысяч
Само по себе не может кончится.Либо так жёстко,как в Китае.Либо как например Японии- 72 тысячи и болеет около 8 тысяч.при населении 126 миллионов.Без помощи населения проблема сама собой не решится.Одни борются ,а другие плевать хотели,в прямом и переносном смысле.
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10.09.2020 14:05 Ответить
Мужик, за Китай не говори.те.
там как в совке - ой, мы потеряли 5млн. в гулаге на войне с Мцссолини, ой, не 5 , а 6, ой, не 8, а , ну ладно, 28 млн., кто их считал то?
так и тут - статистику Китая.... я бы засунул туда, откудова они ее взяли
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10.09.2020 17:26 Ответить
Статистика зачем каждый день обнародуется по covid-19, чтобы народ боялся?
Нет ребятушки, народ просто вас уже ненавидит за то, что не создаются койко-места, не закупается оборудование, не делается ничего только дерибанятся деньги выделенные из бюджета для борьбы с коронавирусом.
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10.09.2020 09:20 Ответить
Ще не пора вводити надзвичайний стан? Чи до 25 жовтня ще є час?
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10.09.2020 09:30 Ответить
Не бздіть. У нас вже є ліки від коронавірусу. Як тільки захворів, то йдеш на любу асфальтобетонну дорогу і береш кусочок асфальту, прикладаєш до мізків (це ліки для забілів), бо там весь бюджет на боротьбу з ковід. А якщо не домомагає, то беріть асфальт і смокчіть замість цукеруів. Має допомогти. Відосіки і Голобородько допомогли?
показать весь комментарий
10.09.2020 10:01 Ответить
Какие красивые циферки и стрелочки, такие разные, цветные, ровненькие )))
показать весь комментарий
10.09.2020 10:11 Ответить
 
 