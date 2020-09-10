В Украине за сутки 2 582 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 145 612 человек
В Украине по состоянию на утро четверга, 10 сентября, зафиксированы 2 582 новых случая заражения. При этом 44 ранее заболевших умерли.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 9 сентября сообщалось о 2 551 новом случае, 8 сентября - о 2 411 новых случаях, 7 сентября - о 2 174 новых случаях, 6 сентября - о 2 107 новых случаях, 5 сентября - о рекордных 2 836 случаях заболевания, 4 сентября - о 2 723 новых случаях, 3 сентября - о 2 430 новых случаях, 2 сентября - о 2 495 новых случаях, 1 сенятбря - о 2 088 новых случаях.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 145 612 человек, умерли с начала пандемии 3 023 человек (за сутки 44), выздоровевших – 65 877 (за сутки 1 174). Сейчас в Украине COVID-19 болеет 76 712 человек, что на 1 364 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине на 16,44% превышает количество выздоровевших.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (339) области, Киеве (298), Тернопольской (251), Львовской (183), Ивано-Франковской (143), Хмельницкой (142), Черновицкой (134), Ривненской (130) и Винницкой (103) областях.
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а то шо уложили экономику(вирус вовремя подкатил) - то побоку.
Кстати, игра есть Дисхоноред - там тоже чума, но проходить мона как без убийств(Аваков в шоке), так и с таковыми(Аваков в курсе). Вот скачайте и играйте.
А вот в Китае Было 82,а стало 85.тысяч и болеющих 175 человек при населении 1,5 миллиарда.Многие говорят,что китайские данные надо умножить на 10.Умножим и получим 850 тысяч и болеющих 17,5 тысячи.Сравним с Индией 4,3 миллиона и или даже с Россией(с населением менее 150 миллионов) 1,04 миллиона инфицированных больных почти 170 тысяч
Само по себе не может кончится.Либо так жёстко,как в Китае.Либо как например Японии- 72 тысячи и болеет около 8 тысяч.при населении 126 миллионов.Без помощи населения проблема сама собой не решится.Одни борются ,а другие плевать хотели,в прямом и переносном смысле.
там как в совке - ой, мы потеряли 5млн.
в гулагена войне с Мцссолини, ой, не 5 , а 6, ой, не 8, а , ну ладно, 28 млн., кто их считал то?
так и тут - статистику Китая.... я бы засунул туда, откудова они ее взяли
Нет ребятушки, народ просто вас уже ненавидит за то, что не создаются койко-места, не закупается оборудование, не делается ничего только дерибанятся деньги выделенные из бюджета для борьбы с коронавирусом.