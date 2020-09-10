Тот, кто ликвидирует российского генерал-майора Вахитова во время "инспектирования" позиций ВСУ, заслужит почет и уважение, - Бутусов
Штаб операции ООС не получил письменного приказа на проведение "инспекции" позиций ВСУ, а для истории и для уголовного дела нужен письменный приказ, чтобы было видно, кто несет ответственность и, кто "обеспечивает безопасность" россиянам.
Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Выполнять преступные приказы нельзя. Поэтому человек, который завтра ликвидирует генерал-майора ВС РФ Руслана Вахитова, а также других российских офицеров - участников "инспектирования" позиций ВСУ, организованного по приказу президента, заслужит почет и уважение в истории Украины. Такой поступок надежно сорвет вообще все эти опереточные попытки "заглянуть в глаза"", - написал он.
По словам Бутусова, "срыв и отмена приказа Главнокомандующего Зеленского - это в данном случае важная задача для сохранения независимости Украины": "Да, это такой приказ, не выполнять который - честь".
"Тот, кто сорвет "прекращение огня" и подвергнется преследованию властей, без сомнения, получит полную поддержку гражданского общества", - подчеркнул журналист.
"На данный момент, по данным источников Цензор.НЕТ, штаб операции Объединенных сил не получил письменного приказа на проведение "инспекции". А для истории и для уголовного дела нужен письменный приказ. Чтобы было видно, кто несет ответственность, кто "обеспечивает безопасность" россиянам.
Военнослужащий, который подпишет приказ допустить противника для "инспектирования" позиций, и будет выполнять такой приказ, в историю Войны за независимость войдет как предатель своей страны.
Люди на фронте шокированы решениями Главнокомандующего Зеленского, ответственность за последствия будет, в первую очередь, на нем", - резюмировал Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
Перед "инспекцией" надо направить им официальное предупреждение.
А если их убить - это будет повод, которого кремл давно ждёт.
Бутусов может сам застрелить (зарезать) Вахитова,
а подстрекать (подставлять) военных не надо.
А страдает весь народ Украины
не находились в составе,
а СОБЕСЕДНИК УКАЗАЛ, что находились в составе.
Собеседник мог что угодно указать.
https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ
https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ
https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ
https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ
Бочкарев
@gm6rrkF5BbKsvZZ
·https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ/status/1303794668510081030 12 ч
В ответ
https://twitter.com/jackdorseydono1 @jackdorseydono1
Это оккупация Украины рашкой изнутри. Агентура РФ уже везде. Зеля "красиво" развел страну.Каждый день новые маркеры приближающегося "русского мира". Всё идёт к тому,что скоро портнов с медведчуком добробаты и ВСУ сделают преступниками, которые напали на мирных овечек дамбаса.
мудозвонфеномен или это семейное у вас?
А в случае, если приказ явно преступный - произвёл бы задержание вышеуказанных лиц (без доступа их на вверенные позиции !) с передачей их компетентным органам для разбирательства !
Ну, разумеется применил бы силу в случае не подчинения моим требованиям и/или оружия. в случае - сопротивления !
Выставил бы ПРИКАЗОМ посты, определил бы зоны поста и часовых! А как известно, часовой не подчиняется ни Главнокомандующему, ни ОВСЕ, - и обязан применить оружие в случае нарушения границ поста !!! И главное всё ЗАКОННО и согласно УСТАВА !!!
Мочить врага без суда и следствия. Только так.
Вовочке уже можно собираться на Ростов.
ТАКА ЛЮДИНА ТОЧНО БУДЕ ВІДЗНАЧЕНА ЯК ПАТРІОТ УКРАЇНИ
... это будет повод, которого кремль давно ждёт.
Аж свербит, с учетом предательской позиции Зеленского.
На ФБ не стал уже спрашивать, поэтому тут... Так это назло Порошенку, за то что он ничего не понял, вы привели к власти вот это все???
Дякуємо, що не даєте Україні втратити шанс перемоги у Великій Вітчизняній Війні за незалежність над Московським Улусом!
НЕ ЗДАВАЙТЕСЬ!
Народ і Бог з Вами!!!
смельчак....
тогда всем будет незначительное наказание.