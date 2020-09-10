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В Донецкой области за сутки выявили рекордные 90 новых случаев COVID-19, - ОГА. ИНФОГРАФИКА
Пандемия COVID-19 ускоряется.
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"За среду, 9 августа, коронавирусную болезнь диагностировали у 90 жителей области, в том числе у 8 детей и одной медработницы. 90 новых больных в день - это печальный рекорд для Донецкой области. Пандемия ускоряется. С каждым новым больным увеличивается вероятность заболеть для каждого из нас. Поэтому призываю всех к ответственному поведению. Избегайте массовых скоплений людей, тщательно мойте руки с мылом, носите индивидуальные средства защиты. Только так можно уберечься от болезни", - заявил глава ОГА.
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Payen Temple
показать весь комментарий10.09.2020 09:49 Ответить Мне нравится 0
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