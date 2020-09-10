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COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 339, Киев - 298 и Тернопольщина - 251

COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 339, Киев - 298 и Тернопольщина - 251

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Тернопольской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 10 сентября в Харьковской области коронавирусом заболели 339 человек.

Общее количество инфицированных составляет 11 832 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 251 человек, за минувшие сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 3 491 пациент.

По состоянию на 10 сентября количество активных больных на Харьковщине составляет 8 090 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки на Харьковщине было зафиксировано 5 сентября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 390 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Киев и Тернопольская области.

Так, в Киеве суточный прирост заболевших коронавирусом составил 298 человек. Общее количество инфицированных - 16 119. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 254 человека, за минувшие сутки - 4. С начала эпидемии выздоровели 4 977 пациентов. Количество активных больных в Киеве - 10 888.

В Тернопольской области коронавирусом заболели 251 человек. Общее количество инфицированных составляет 8 075 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 95 человек, за минувшие сутки - 4. С начала эпидемии выздоровели 3 710 пациентов. Количество активных больных на Тернопольщине составляет 4 270 человек.
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Топ комментарии
+3
COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 339, Київ - 298 і Тернопільщина - 251 - Цензор.НЕТ 3470
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10.09.2020 09:44
+3
А какое было основное заболевание?
Потому, как в мире нет ни одного зарегистрированного умершего только от covid-19.
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10.09.2020 09:55
+1
прими соболезнования... у нас тоже сотрудник заболел правосторонним воспалением легких, температура 37,5 , но результата тестирования 12 день ожидает....а следовательно не только он ожидает результата но и вся фирма... как-то так...
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10.09.2020 09:49
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COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 339, Київ - 298 і Тернопільщина - 251 - Цензор.НЕТ 3470
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10.09.2020 09:44 Ответить
в условиях офиса - при каждом выходе из кабинета обрабатываем руки антисептиком.. чтоб по пути ни за какие ручки не хватануть.... то же самое и прежде, чем сесть за рабочее место и взяться за мышку с клавой.... вирус и здесь доберется - достаточно одного человека, который не будет соблюдать такие меры - и все на смарку...
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10.09.2020 09:53 Ответить
Перчатки.
Доречі, світлини початтку 20-століття, pay attention, джентльмени в перчатках.
Білих.
Це вже потім, в окопах Першої Світової опростились.

Доречі, дійсно , бачив клавіатури (не раз !), на клавішах яких не розрізнялись літери, від бруду змішаного з жиром чебуреків.
Буеееееееее....
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10.09.2020 10:30 Ответить
Товаріщь, ето нє для тєбя.
Проході.
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10.09.2020 10:37 Ответить
Чума продовжує косити...
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10.09.2020 09:44 Ответить
прими соболезнования... у нас тоже сотрудник заболел правосторонним воспалением легких, температура 37,5 , но результата тестирования 12 день ожидает....а следовательно не только он ожидает результата но и вся фирма... как-то так...
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10.09.2020 09:49 Ответить
Кроме этого мужика (50 лет, кстати) несколько человек с подтвержденным сидит по домам, столько же тоже сидит дома в ожидании результата. Все остальные тоже в напряжении.
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10.09.2020 09:59 Ответить
А какое было основное заболевание?
Потому, как в мире нет ни одного зарегистрированного умершего только от covid-19.
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10.09.2020 09:55 Ответить
КОВИД. пневмания
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10.09.2020 10:00 Ответить
Не врите. Большинство умерших при ковиде умерло от острого респираторного дистресс синдрома. Вызванного именно вирусом ковид-19.
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10.09.2020 12:01 Ответить
Гепа, Ты?
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10.09.2020 09:54 Ответить
А Гепа никогда и не крутил.
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10.09.2020 09:56 Ответить
Гепа все время крутит.
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10.09.2020 10:01 Ответить
Сидели под кондишинами, простуда, забили, опять кондишн - пневмония, не лечили. Фейковая болячечка не причем
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10.09.2020 10:06 Ответить
у всех родных заболевшего правосторонней пневмонией, которые не сидели под кондишеном - 37,5 с потерей обоняния - также ждут результата.....
"так без симптомов. температуры нет, ни соплей ни кашля, ни горло, ничего. И слабости нет. Я был уверен, что со мной все в поряде.
хрен его знает, на старой работе тоже под кондером сидел. И никогда гриппом не болел последних надцать лет".
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10.09.2020 10:33 Ответить
Так багато випадків бессимтомного перебігу хвороби.
Люди вони від природи нестандартні.
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10.09.2020 10:36 Ответить
блабла для ковидопсихозных
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10.09.2020 11:06 Ответить
 
 