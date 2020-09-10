COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 339, Киев - 298 и Тернопольщина - 251
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Тернопольской областях.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на утро 10 сентября в Харьковской области коронавирусом заболели 339 человек.
Общее количество инфицированных составляет 11 832 человек.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 251 человек, за минувшие сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 3 491 пациент.
По состоянию на 10 сентября количество активных больных на Харьковщине составляет 8 090 человек.
Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки на Харьковщине было зафиксировано 5 сентября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 390 человек.
В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Киев и Тернопольская области.
Так, в Киеве суточный прирост заболевших коронавирусом составил 298 человек. Общее количество инфицированных - 16 119. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 254 человека, за минувшие сутки - 4. С начала эпидемии выздоровели 4 977 пациентов. Количество активных больных в Киеве - 10 888.
В Тернопольской области коронавирусом заболели 251 человек. Общее количество инфицированных составляет 8 075 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 95 человек, за минувшие сутки - 4. С начала эпидемии выздоровели 3 710 пациентов. Количество активных больных на Тернопольщине составляет 4 270 человек.
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Доречі, світлини початтку 20-століття, pay attention, джентльмени в перчатках.
Білих.
Це вже потім, в окопах Першої Світової опростились.
Доречі, дійсно , бачив клавіатури (не раз !), на клавішах яких не розрізнялись літери, від бруду змішаного з жиром чебуреків.
Буеееееееее....
Проході.
Потому, как в мире нет ни одного зарегистрированного умершего только от covid-19.
"так без симптомов. температуры нет, ни соплей ни кашля, ни горло, ничего. И слабости нет. Я был уверен, что со мной все в поряде.
хрен его знает, на старой работе тоже под кондером сидел. И никогда гриппом не болел последних надцать лет".
Люди вони від природи нестандартні.