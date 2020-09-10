COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 339, Киев - 298 и Тернопольщина - 251

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Тернопольской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 10 сентября в Харьковской области коронавирусом заболели 339 человек.

Общее количество инфицированных составляет 11 832 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 251 человек, за минувшие сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 3 491 пациент.

По состоянию на 10 сентября количество активных больных на Харьковщине составляет 8 090 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки на Харьковщине было зафиксировано 5 сентября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 390 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Киев и Тернопольская области.

Так, в Киеве суточный прирост заболевших коронавирусом составил 298 человек. Общее количество инфицированных - 16 119. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 254 человека, за минувшие сутки - 4. С начала эпидемии выздоровели 4 977 пациентов. Количество активных больных в Киеве - 10 888.

В Тернопольской области коронавирусом заболели 251 человек. Общее количество инфицированных составляет 8 075 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 95 человек, за минувшие сутки - 4. С начала эпидемии выздоровели 3 710 пациентов. Количество активных больных на Тернопольщине составляет 4 270 человек.