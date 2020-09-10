Попасть к Зеленскому можно только с радостными новостями. Теплая ванна превратилась в какой-то бетонный склеп, - Богдан

Президент Украины Владимир Зеленский очень чувствителен к критике и погружен в теплую информационную ванну, которая "превратилась в бетонный склеп".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

"Говорят, например, что президент не понимает, что происходит вокруг него и в государстве. Что теплая ванна превратилась в какой-то бетонный склеп", - заявил Богдан.

Он также добавил, что Зеленский очень остро реагирует на критику в социальных сетях, хотя всю жизнь критиковал других политиков.

"В два часа может прийти... Приходила эсэмэска: "Кто это такой?" А там вообще какой-то бот – 20 лайков – что-то про него плохое написал. Он очень чувствителен к этому. Что меня тоже удивляет. Он всю жизнь критиковал других политиков. Сатира – это тоже форма критики", – сказал Богдан.

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Также Богдан убежден, что нельзя так реагировать на критику, поскольку это признак слабости.



"Ты критиковал тех – ты должен понимать, что тебя тоже будут критиковать. Нельзя так реагировать: ты показываешь свою слабость. Бытует мнение (и я с ним абсолютно согласен): Владимир Александрович вообще не понимает, куда мы катимся. Вообще. Некому сказать. Мало того, если ты можешь попасть к президенту, то только с радостными новостями, со счастливой улыбкой и довольным взглядом", – резюмировал Богдан.

Богдан был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис Президента) в мае 2019 года. В феврале 2020-го президент уволил его с этой должности.