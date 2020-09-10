Попасть к Зеленскому можно только с радостными новостями. Теплая ванна превратилась в какой-то бетонный склеп, - Богдан
Президент Украины Владимир Зеленский очень чувствителен к критике и погружен в теплую информационную ванну, которая "превратилась в бетонный склеп".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.
"Говорят, например, что президент не понимает, что происходит вокруг него и в государстве. Что теплая ванна превратилась в какой-то бетонный склеп", - заявил Богдан.
Он также добавил, что Зеленский очень остро реагирует на критику в социальных сетях, хотя всю жизнь критиковал других политиков.
"В два часа может прийти... Приходила эсэмэска: "Кто это такой?" А там вообще какой-то бот – 20 лайков – что-то про него плохое написал. Он очень чувствителен к этому. Что меня тоже удивляет. Он всю жизнь критиковал других политиков. Сатира – это тоже форма критики", – сказал Богдан.
Также Богдан убежден, что нельзя так реагировать на критику, поскольку это признак слабости.
"Ты критиковал тех – ты должен понимать, что тебя тоже будут критиковать. Нельзя так реагировать: ты показываешь свою слабость. Бытует мнение (и я с ним абсолютно согласен): Владимир Александрович вообще не понимает, куда мы катимся. Вообще. Некому сказать. Мало того, если ты можешь попасть к президенту, то только с радостными новостями, со счастливой улыбкой и довольным взглядом", – резюмировал Богдан.
Богдан был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис Президента) в мае 2019 года. В феврале 2020-го президент уволил его с этой должности.
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Богдан- катай диван!!!
Приятно смотреть как Клоуна планомерно закатывают в асфальт. И чем быстрее закатают, тем лучше для страны!!!
воистину, у зебилов предметно-конкретное мышление))
Только у нас!
Говорящий баран "Петрович"!
Мальчик в трусиках, распятый на трапеции!
Билеты на цензор.ком!
п.с. и не забудь себе лайкнуть, тупой кацапский бот))
Вот теперь тебе либо нужно признать ошибочность твоих суждений про критику и правильность, либо признать что Зеленский зря критиковал Порошенко
ах да, он же "потерпевший" чувак
п.с. а ты себе уже лайкнуло, кацапа?))
и сколько путин пообещал зеленскому что б сепаратисты и наёмники РФ проверяли украинские позиции
КАК можно обещать что-то за то о чем не знаешь?
А ЕСЛИ знаешь, то ЗАЧЕМ обещать?!!
как можно не знать что именно украл Порошенко, но при этом кричать что он вор
как то так
Человек который в политике с 1998 года.
правильно, его там нет уже
потому что как раз правильно что он пришол и работал на благо страны в отличие от Зе и его хозяина Коломойского
Форбс говорит о многом, кто крал, а кто работал на государство
Об этом сообщается в выпуске журнала https://www.facebook.com/notes/forbes-ukraine/%EF%B8%8Fforbes-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-100-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-2020/147009363606455/?__xts__[0]=68.ARCB0fvacWWnhmfiyrspbUncvGiNVyfh8ur0ILQxH8ag404zvVq8Xi1blMzoPtR5b7JsfGQhRqgKCXfolS_eXhjVJLEgRJXYxT4WvUTEgfCpdQ8zLfSbZ2yWCBYB3vcmu1lW3fHHmIj4kOIekF23oKkIX9LnosK3zHM1jdhDC1hDRlsF-qNTk84xkP40ZXbsevfit19CzuhrOiD6gHhEyEzTbhY-JANu0FQ1xQGeIiMK_cEsyWM1JY0IeSEMeZdQKnp4_7-k92-a9uvpHX4tvDJIb5IQqELbwBJUF1CFbrTvVdBlToFONWxB4wXpnMpGorvhYnuoqWGhyz79CxRgvA&__tn__=-R Forbes , который публикуется впервые с 2016 года.
На втором месте в списке богатейших украинцев - владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук с 1,4 млрд долларов, на третьем - пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко (1,4 млрд долларов).https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/05/28/661088/
наразі нє вєлєно, бо доза вже максимальна...
Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів ексочільник Офісу президента України Андрій Богдан.
"На даний момент неможливо потрапити до президента, не погодивши з главою Офісу президента (Андрієм Єрмаком - ред.). Це не нормально. Завжди має бути друга і третя думка", - говорить Богдан.
Водночас на питання "чому Зеленський, коли з кимось зустрічається, не один в кабінеті?", Богдан відповів: "Це не нормально. Президент повинен спілкуватися сам на сам з ключовими особами держави. Він повинен отримувати розвідувальну інформацію, економічну, політичну».
Також колишній голова ОПУ каже, що на сьогоднішній день "деякі персонажі" запитують у людей "про що ти хочеш поговорити з президентом, цього не говори, а це можеш спробувати".
Богдан запевняє, що при ньому такого не було, він завжди намагався, щоб Зеленський "не був у теплій ванні" і сам "вибирав, куди ми йдемо".Крім того, ексголова ОПУ розкритикував оточення Володимира Зеленського за спроби зробити з глави держави генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва.
"Володимир Олександрович зараз бронзовий. Вони не просто його наживо зализали до бронзового кольору, а зробили з нього якогось Брежнєва. Слухай, ну як можна?! Свій хлопець, наш, з народу, і ось - бах-бах! - м'ячик закинув, а там в ряд [стоять] чиновники, як пінгвіни: "га-га-га-га!" Я взагалі не розумію... Може, це не готувалося, але таке не можна в ефір пускати", - сказав він.
На думку Богдана, з Зеленського "ліплять типу сильного президента".
"Він же прийшов як свій хлопець. Навіщо? Ви ж брешете! Це ж люди відчувають. Він завоював довіру тим, що він чесний, порядний, простий, каже людською мовою. Чого ви з нього ліпіть Брежнєва? Ну він не схожий на Брежнєва, він не буде Брежнєвим. він ніколи не зрозуміє цієї системи координат, тому що він викликає зараз несприйняття. Мені так здається", - уклав Богдан.
он надеется половить свою рыбку в мутной воде кризиса, как неоднократно делал это раньше
однако никогда ещё посольство США не следило за движениями рук Бени так пристально, как сейчас
В. Высоцкий