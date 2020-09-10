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Новости Агрессия России против Украины
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инспекция (92) Кравчук (1160) митинг (2541) протест (5834) Фокин (100) государственная измена (1498) Трехсторонняя контактная группа (842) Офис Президента (1775)

Сегодня вечером ветераны будут пикетировать ОП в знак протеста против договоренностей об инспектировании врагом позиций ООС

Сегодня вечером ветераны будут пикетировать ОП в знак протеста против договоренностей об инспектировании врагом позиций ООС

Договоренности ТКГ по инспектированию украинских позиций врагом - это государственная измена. Данное решение должно быть отменено. Лиц, причастных к подписанию этой договоренности, нужно отозвать из ТКГ, а предателей Кравчука и Фокина передать в суд.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал председатель Координационного совета участников Антитеррористической операции, операции Объединенных сил и волонтеров при Киевской областной государственной администрации, волонтер, бывший заместитель командира 90-го батальона 81-й десантной бригады, подполковник Виталий Баранов, передает Цензор.НЕТ.

"Дорогие Побратимы!

Мы, участники российско-украинской войны, члены Всеукраинской общественной организации "Объединенные войной. 90-й батальон" выступаем против договоренностей ТКГ по инспектированию наших позиций врагом. Мы считаем это государственной изменой, сдачей интересов Украины и заигрывание с врагом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тот, кто ликвидирует российского генерал-майора Вахитова во время "инспектирования" позиций ВСУ, заслужит почет и уважение, - Бутусов

Мы требуем отменить эту предательскую, унизительную договоренность, срочно отозвать из ТКГ лиц, причастных к подписанию этой позорной договоренности, дав соответствующую оценку действиям каждого. Немедленно передать в суд предателей Кравчука и Фокина. Предупредить врага, что в случае попытки открытия огня в сторону наших защитников, будет дан такой ответ, который заставит врага еще долго сидеть в своей "днровской" норе невысовываясь и боясь пошевелитись и смотреть в нашу сторону, а тем более выдвигать какие-то требования.

Мы в свою очередь присоединяемся к проведению протестных мероприятий против сдачи интересов Украины и мероприятий связанных с поддержкой наших защитников.

Призываем ветеранскую общественность забыть о внутренних конфликтах, перед угрозой потери независимости и суверенитета. Наше единение покажет украинцам, что мы стоим плечом к плечу на защите нашей Родины, а воинам которые сейчас на передовой свою поддержку и готовность прийти на помощь. Пусть враг знает, что в Украине есть сила способная дать достойный отпор всем, кто попытается посягнуть на ее суверенитет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Допуск на украинскую территорию террористов "ДНР" фактически означает их легитимизацию, - "Голос" требует отменить разрешение на "инспекцию"

Встречаемся 10 сентября в 19.00 у ОП на Банковой.

Поддерживаем все мероприятия на местах в регионах о недоверии действиям ТКГ.

СЛАВА УКРАИНЕ!!!" - призвал Баранов.

Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Сегодня вечером ветераны будут пикетировать ОП в знак протеста против договоренностей об инспектировании врагом позиций ООС 01

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Топ комментарии
+21
Зе - наркоман!!!!
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10.09.2020 09:52
+20
Пусть Пушилин проинспектирует офис президента,а то мало ли чего.Гребаный стыд.
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10.09.2020 09:54
+16
Земрази уже не скрывают
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10.09.2020 09:54
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Що для вас пі....сів і анал не табу ми знаємо.
"Немає "спільного патрулювання", є одноразова акція верифікації, - Яременко"https://espreso.tv/news/2020/09/10/nemaye_quotspilnogo_patrulyuvannyaquot_ye_odnorazova_akciya_veryfikaciyi_yaremenko
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10.09.2020 10:35 Ответить
Сьогодні увечері ветерани пікетуватимуть ОП на знак протесту проти домовленостей про інспектування ворогом позицій ООС - Цензор.НЕТ 7908
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10.09.2020 10:37 Ответить
Сьогодні увечері ветерани пікетуватимуть ОП на знак протесту проти домовленостей про інспектування ворогом позицій ООС - Цензор.НЕТ 1686
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10.09.2020 10:51 Ответить
Пуйло купив іуду Юща і привів Янека. Янек зробив свою справу і пуйло поміняв його на свого шпигуна Пєцю Порошенко. Коли Пєця зашкваривсь до безодні, то пуйло поміняв його на свого шпигуна Зєлю. У пуйла дуже маленька лава запасних для українських лідерів. Зєля цієї осені - фсьо. Тепер пуйло пхає знову свого підлампаченого шпигуна Пєцю Порошенка?
______________
В нас є багато перевірених, розумних людей. Наприклад Олена Зеркаль, Андрій Сєнченко, навіть Юля Кузьменко! І цей список можна продовжувати дуже довго. Чому українці купуються на чергове розводілово від пуйла?
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10.09.2020 11:17 Ответить
Вибачте, але жодного прізвища, сказаного Вами, серед кандидатів не зустрів ...
Може тому, що не бажали Пороху заважати???
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10.09.2020 11:54 Ответить
Ваньок, хіба це Ющенко із Януковичем робили "ширку"? Та ні, то якраз Юля і її консультатн Портнов, чи забув?
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10.09.2020 13:25 Ответить
Я не розумію в чому справа? Йде війна. Ворожий солдат(а генерал теж солдат,.згідно уставу) йде на нашу територію без білого прапора. Перший, хто його побачив, дає чергу з кулемета і справа вирішена. А що там зелене непорозуміння белькоче в Києві-какая разница.
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10.09.2020 10:53 Ответить
Клоуны живут в своем мире, мире шоу бизнеса, какие пулеметы? Только овации и бабло...
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10.09.2020 11:05 Ответить
Якби-б ото одоробло було просто"непорозумінням",але воно є президентом України і його "белькотання"то не є трепом десь у якомусь зачуханому кабаку,а,так би мовити,то є голосом нашого народу.А ми йому так "белькотати" не дозволяли і ніколи не дозволимо.За своє ссикливе "белькотання"воно має відповісти перед усіма нами,тобто,перед Україною за всіма законами воєнного часу!
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10.09.2020 19:24 Ответить
зеленого антиукраинского предателя - под суд за измену! вместе с его промосковской шайкой...
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10.09.2020 11:03 Ответить
"За что вы, твари, унижаете украинскую армию?" Ветеран эмоционально обратился к Зеленскому и Ко
10.09.2020, 10:00 • 809 • https://uainfo.org/blognews/1599693010--za-chto-vy-tvari-unizhaete-ukrainskuyu-armiyu-veteran-emotsionalno.html#mc-container 3

Нельзя писать посты, когда ты в состоянии ярости. Хладнокровие нужно, для трезвого изложения мыслей, но я всё же напишу. Нужно выбросить на бумагу эмоции, чтобы вернулись трезвый ум и расчёт. Иначе не получится...
Вчера, 9 сентября 2020 года, был чёрный день в политике Украины. Президент Украины, Владимир Зеленский через своих представителей в ТКГ сознательно пошёл на предательство национальных интересов Украины. Просто привычно немножко по-дебильному улыбаясь, "раздвинул ноги" перед Путиным. Другого определения будущей инспекции украинских позиций представителями ОРДЛО у меня нет. Я старался найти разумное определение этому. Прикидывал так и эдак. Действительно старался, но увы!
Вы представьте себе на секунду размер этого ...здеца. На позиции украинских военных, которые находятся на своей земле, спокойно заходят российские оккупанты, чтобы убедиться (ОБСЕ для них не указ), что таки да, никто не подготавливал новых инженерных позиций.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1599686427-zelenskiy-puskaet-rossiyskogo-generala-okkupanta-inspektirovat-.html Зеленский пускает российского генерала-оккупанта "инспектировать" позиции ВСУ? Это позор!
Солнце. Птички поют. Ветер колышет пожухлую траву. Мыши деловито гоняют по окопам. Когда-то здесь погиб Сашка из Днепра, Димон из Тернополя, Вадик из Херсона и осколками порвало Степана из Франыка. Имена других парней, чья кровь пропитала бруствер, и не упомнишь. Другой бат стоял тут год назад. А до них ещё кто-то! И они теряли бойцов... А теперь пожалуйста. Инспекторская, б*ядь, проверка с шевронами так называемой "ДНР". Фальшиво насвистывая что-то из репертуара Чичерины: "Ну чо пацАны? Как жизнь-малина? Бирочки, окурки, карточка огня. Глубина окопов? Количество пулеметных гнёзд? О, агээсик прикрыт. Хорошо! Очень хорошо! Запомнили, записали!".
Как мне это объяснить самому себе? Кто скажет? Знаю, что меня читают бывшие комбаты и комбриги. Так вот, на войне бывает всякое. И ситуации разные. Но сознательно пустить врага на свои позиции для "посмотреть, посчитать, понюхать", этому нет объяснения! Я не прав? Ну если не прав, то поправьте лейтенанта старого.
Но я точно знаю! Я уверен в этом на четыреста процентов, что мой комбат послал бы на х*й всех! Громко так! Акцентировано! Чтобы слышно было даже в Киеве! Так бы и сказал: "Да пошли вы на х*й, предатели сраные. Этих упырей на свои позиции не пущу. Что?... Надо? Вот снимайте батальон, сами становитесь в окопы и принимайте гостей, если вам надо! А позорить честь батальона, я никому не дам!"
Сейчас там стоят морпехи "Борсука". Так вот у меня вопрос к долбанному Офису долбанного преЗЕдента: "Что же вам морпехи такого сделали, что вы решили вытереть ноги об честь батальона и память погибших пацанов?".
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1595613975-serzhanta-zhuravlya-mali-ryatuvati-za-vsyaku-tsinu-natomist.html Сержанта Журавля мали рятувати за всяку ціну. Натомість ми побачили квінтесенцію гібридної капітуляції
Я, как гражданин Украины, как человек, проведший на войне в тысячу раз больше времени, чем любой из вас, хочу знать ответ на этот простой вопрос: "За что вы, твари, унижаете украинскую армию? За то, что она сохранила мир для ваших лощённых задниц? Для ваших "велюров"? Для каждого из вас? Для тех, кто понятия не имеет что такое война? Отродясь не ведал, что такое честь подразделения и что такое память погибших пацанов?
Как оно, Володя, принимать с разных сторон? Получается? Ты решил так войну закончить? Ценой унижения украинской армии? Сам догадался или в Омане подсказали?
А ты, говнюк, накуренный айкосами, хорошо подумал? Ведь армия может прийти под стены твой халабуды на Банковой. Та армия, которая уже уволилась. Которая обещала пацанам прикрыть спину! Которая обещала не допустить предательства... Да, Володя, мы разные. Правильные ветераны, неправильные и, наверное, даже есть тобой зёрнышками прикормленные. Но своих мы не бросаем!
И мы воспользуемся своим конституционным правом мирного протеста. Самого мирного!
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3245018785594767&set=a.377478042348870&type=3 Алексей ПЕТРОВ
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10.09.2020 11:16 Ответить
Сильно. Сильно. Але по інфантильному.
Зєля - засланий казачок і його треба було геть ще рік тому. Сьогодні ця реальність дала свої наслідки. Люди цілий рік займались фіг знає чим(особистими справами, бізнесом, тупо виживанням...), а не тим, що треба було робити в першу чергу - напрацьовувати нормального лідера і міняти на нього Зєлю. Тепер у режимі КАТАСТРОФИ спокійно і якісно цього не вийде, бачу
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10.09.2020 11:33 Ответить
Назвіть мені хоть одну країну, де люди " воспользовались своим конституционным правом мирного протеста. Самого мирного!" і прогнали зрадників типу Зеленського. Вам прикладу Білорусії мало. Лише румунський або майданівські варіанти. Іншого немає.
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10.09.2020 11:59 Ответить
Пуйло купив іуду Юща і привів Янека. Янек зробив свою справу і пуйло поміняв його на свого шпигуна Пєцю Порошенко. Коли Пєця зашкваривсь до безодні, то пуйло поміняв його на свого шпигуна Зєлю. У пуйла дуже маленька лава запасних для українських лідерів. Зєля цієї осені - фсьо. Тепер пуйло пхає в українські лідери свого трохи підлампаченого шпигуна Пєцю Порошенка? Сьогодні увечері ветерани пікетуватимуть ОП на знак протесту проти домовленостей про інспектування ворогом позицій ООС - Цензор.НЕТ 1161
______________
В нас є багато перевірених, розумних людей. Наприклад Олена Зеркаль, Андрій Сєнченко, Олексій Кучеренко, навіть Юлія Кузьменко! І цей список можна продовжувати дуже довго. Чому українці купуються на чергове розводілово від пуйла?
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10.09.2020 11:20 Ответить
Побрызгать на тебя, плесень зеленая, что ли? Иудушку клоуна вызоражеваешь мразь ермаковская!
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10.09.2020 11:34 Ответить
закінчуй флудити
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10.09.2020 12:56 Ответить
Представляю, что уже творили бы "нацжены", какие принимали позы уже вчера и всю ночь в Киеве, случись такое при Порохе.
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10.09.2020 11:31 Ответить
ДНР Моторола проводит ротацию войск ВСУ Аэропор
https://www.youtube.com/watch?v=sUadkFo8LYc&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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10.09.2020 11:38 Ответить
Це, коли Пєця примушував кіборгів проходити принизливий шмон Мотороли для ротації в ДАП? Коли вбивці руками в крові шманали автобуси з атовцями на наявність зайвих магазинів з набоями? Ти кацап, Клауснік?
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10.09.2020 11:38 Ответить
Тупая зеленая скотинка, при Пете территории освобождали, при твоем клоуне только отдают!
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10.09.2020 11:44 Ответить
Пєця злив Донбас, коли змусив ЗСУ покинути порожній Луганськ, а Стрєлкова пустив в Донецьк. А ти - цап дебільний, обосраний, бо тебе видно і чутно за кілометр
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10.09.2020 11:55 Ответить
Нащо багато говорити, коли достатньо подивитися мапи АТО?
17 липня 2014 Порошенко ще не призидент

Сьогодні увечері ветерани пікетуватимуть ОП на знак протесту проти домовленостей про інспектування ворогом позицій ООС - Цензор.НЕТ 7148

30 квітня 2019 Порошенку ще місяць бути президентом. Мінські угоди діють вже 4 роки.
Сьогодні увечері ветерани пікетуватимуть ОП на знак протесту проти домовленостей про інспектування ворогом позицій ООС - Цензор.НЕТ 8757
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10.09.2020 12:11 Ответить
Для коня малороського і коня із московії відповідь буде така - ще московити не ввели свої військові підрозділи на териитрію України, окрім спецназу і ДРГ.
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10.09.2020 12:22 Ответить
Скажіть ще, що ви не знали що, там воює ерефія.
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10.09.2020 12:44 Ответить
якщо порівнювати час президентства Порошенко, то ця мапа насправді виглядає так:

Сьогодні увечері ветерани пікетуватимуть ОП на знак протесту проти домовленостей про інспектування ворогом позицій ООС - Цензор.НЕТ 1204
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10.09.2020 13:06 Ответить
Вибачте за неточність інагурація Порошенко відбулася 7 липня і він отримав завдяки добровольцям та Турчинову ось таку ситуацію.
Сьогодні увечері ветерани пікетуватимуть ОП на знак протесту проти домовленостей про інспектування ворогом позицій ООС - Цензор.НЕТ 5813
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10.09.2020 14:05 Ответить
Щось забагато неточностей Сьогодні увечері ветерани пікетуватимуть ОП на знак протесту проти домовленостей про інспектування ворогом позицій ООС - Цензор.НЕТ 5977

Інавгурація Порошенко була 7 червня. А результати виборів Порошенко були відомі ще 29 травня 2014 року, після опрацювання ЦВК 100 % протоколів.

До речі, щось не пригадую, що би хтось із добровольців був в момент суттєвого скорочення кацапської опухолі на сході країни верховним головнокомандувачем.
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10.09.2020 14:48 Ответить
Я прийду.
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10.09.2020 12:03 Ответить
Порохоскот верещит, что днр позволили проинспектировать. А когда террорист моторола шмонал всу перед дап, порохоскот молчал в тряпочку, а некоторые особо упоротые, типа подонка доника, вообще считали мудрым решением сывого гетьмана. Шо вы так сегодня возбудилась, сволочи?
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10.09.2020 12:40 Ответить
ребятки, на вас вся надежда...этого " сыночка" путлера на Банковой вместе с его кумом ермачком, агентом путлера, надо остановить, пока не поздно, сдавать Украину стране агрессору... во что бы то ни стало...враги Украины и украинцев сидят на Банковой ....Слава Украине !!!
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10.09.2020 13:18 Ответить
Уже- всьо, інспекцію відмінили. Мабуть не знайшлося кому наказ підписати.
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10.09.2020 14:11 Ответить
ніхто нічого не відміняв. ЇЇ проведення нібито тимчасово призупинили. Але це не точно.
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10.09.2020 14:53 Ответить
Тому відмінили що,за традицією,запісяли,бо роз"ярені громадяни України знаходяться ближче до їхніх вонючих тілес,ніж пуцик зі своїми псами.А українці можуть і пірвати на клоччя за такі гешефти.
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10.09.2020 19:41 Ответить
шановні ветерани, беріть владу в свої руки... чим скоріше - тим краще... щоб бубочки з єрмаками навіть про втечу не вспіли подумать... я думаю, що вашу ініціативу США та Канада підтримають...
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11.09.2020 05:31 Ответить
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