РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9551 посетитель онлайн
Новости
1 623 21
подделка (430) сигареты (864) табак (300)

Уровень торговли поддельной табачной продукцией достиг максимума за последние 6 лет, - СМИ

Уровень торговли поддельной табачной продукцией достиг максимума за последние 6 лет, - СМИ

2,6 миллиарда сигарет в Украине распространяется на черном рынке.

 Об этом свидетельствуют данные проекта Мониторинга нелегальной торговли табачными изделиями в Украине, который проводит Kantar Украина, сообщают Українські новини.

По оценкам экспертов Kantar, сумма неполученных налогов в бюджет Украины в 2020 году - более 4 миллионов гривен. Более 2,6 миллиарда сигарет распространяется именно на черном рынке.

В 2020 году уровень нелегально ввозимой продукции (контабанды) снизился до 4.2%, но уровень контрафакта продолжает существенно расти. В течение первой половины 2020 43% от всей нелегально ввозимой продукции поступило из неопределенных стран, а доля контрафактных марок резко выросла до 23%.

Еще одной особенностью 2020 является то, что доля контрабанды которая прибывает из Беларуси увеличилась до 17%. Это также является одним из рекордов за последние годы, - отметила Ольга Чернюшок, аналитик Kantar Украина.

Напомним, вчера правительство поддержало создание Национального оператора на рынке табачных изделий, что позволит государству усилить контроль на рынке, повысит прозрачность и прогнозируемость налоговых поступлений, а также выполнить международные обязательства Украины, сообщило информагенство Интерфакс-Украина.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
А вы ещё выше поднимите цены на официальную, копеечную по себестоимости, продукцию и продолжайте брать взятки с путинского тедиса,тогда совсем вас выдавят с рынка.
показать весь комментарий
10.09.2020 09:56
+4
Хто там у нас контролює контрабанду? Єрмак, чи не так?
показать весь комментарий
10.09.2020 09:58
+3
Цены больше поднимайте)
показать весь комментарий
10.09.2020 10:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зеля просто невдупляет нифига, а в это время каждый решает свои мутки
показать весь комментарий
10.09.2020 09:53 Ответить
Цифра какая то, ШЕСТЬ, вдупляйся, откуда ноги.
показать весь комментарий
10.09.2020 10:07 Ответить
А вы ещё выше поднимите цены на официальную, копеечную по себестоимости, продукцию и продолжайте брать взятки с путинского тедиса,тогда совсем вас выдавят с рынка.
показать весь комментарий
10.09.2020 09:56 Ответить
дело зели ездить в качестве аниматора-агитатора для дальнейшего захвата власти, и тогда уровень всяких муток достигнет 100%
показать весь комментарий
10.09.2020 09:56 Ответить
Питання якості не стоїть ?
Травіться громадяни , але казна хоче податків
Хай живе чорний ринок !
показать весь комментарий
10.09.2020 09:57 Ответить
А когда наехали на табачку пол года назад, все кто с мозгами, орали в голос , что будет скоро тонны фильсификата. Ну вот..))
показать весь комментарий
10.09.2020 09:57 Ответить
Хто там у нас контролює контрабанду? Єрмак, чи не так?
показать весь комментарий
10.09.2020 09:58 Ответить
А вы напихайте в контрафакт конфискованный какой-нить гадости жутко вонючей и скиньте партии на теневой рынок - пусть продают наркозависимым. Потом отрыгаются и или курить бросят, или покупать паленое больше не будут.
показать весь комментарий
10.09.2020 10:00 Ответить
алкашам в водку-метилового спирта...обжорам в тортики -мышиного дерьма...любителям залазить на чужих жен-наждачку...хитрожопым комментаторам-оппонента школьника
показать весь комментарий
10.09.2020 14:35 Ответить
Персонально тебе гамнеца в вотку
показать весь комментарий
10.09.2020 23:06 Ответить
И это несмотря на то, что Баканов впрягся чуть ли не лично в борьбу с сигаретной контрабандой? Как же так? Такие они предприимчивые, эти контрабандисты - ну просто хоть второй фронт открывай.
показать весь комментарий
10.09.2020 10:00 Ответить
Цены больше поднимайте)
показать весь комментарий
10.09.2020 10:01 Ответить
А я бросил курить ..Итеперь не плачу "зелёном баригам"!
показать весь комментарий
10.09.2020 10:07 Ответить
Блин а я даже не начинал, фиолетово сколько оно стоит.
показать весь комментарий
10.09.2020 10:45 Ответить
Значит еще подорожает табачка...
показать весь комментарий
10.09.2020 10:16 Ответить
чем выше цена тем меньше поступления в бюджет
показать весь комментарий
10.09.2020 10:36 Ответить
Не смотря на обязательства перед Европой, нужно приостановить рост цен на табачку.
При зелёной власти уровень жизни уменьшился и продолжает снижаться.
Могут быть табачные майданы.
показать весь комментарий
10.09.2020 10:22 Ответить
Что то у них арифметика хромает.
2,6 лярда сигарет это 130 млн пачек сигарет.
4 млн "не дополучили" из-за контрафакта , это по три копейки на пачке государство зарабатывает?!!!
показать весь комментарий
10.09.2020 10:44 Ответить
А все до чого ?
А вот - https://kurs.com.ua/novost/211959-novii-sigaretnii-monopolist-kak-izmenjatsja-ceni Новый "сигаретный" монополист. Как изменятся цены
Хай живе чорний ринок!
показать весь комментарий
10.09.2020 10:45 Ответить
Надо цены, еще в 2 раза поднять, пусть удавятся))))
показать весь комментарий
10.09.2020 10:47 Ответить
Странные люди. Это аксиома. Покуда выгодно гнать кантрафакт - его будут гнать. Так называемый "Сухой закон" в америке ничему никого не научил. Дурные запреты и искусственное повышение налога путем введения акциза только пораждают коррупцию и в конечном счете ведут к потерям поступлений в бюджет в долгосрочной перспективе.
показать весь комментарий
10.09.2020 10:53 Ответить
 
 