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Черновецкий подал в Окружной админсуд Киева иск к Кабмину из-за статуса русского языка

Черновецкий подал в Окружной админсуд Киева иск к Кабмину из-за статуса русского языка

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий обратился в Окружной административный суд Киева с требованием "признать противоправной бездеятельность" Кабинета Министров Украины.

Окружной административный суд Киева 9 сентября сообщил, что получил иск от бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого с требованием обязать Кабинет Министров Украины внести в Верховную Раду законопроект о предоставлении русскому языку статуса государственного, передает Цензор.НЕТ.

В тексте иска, в частности, Черновецкий требует "признать противоправной бездеятельность" правительства из-за невнесения проекта на рассмотрение парламента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Черновецкого о запрете Юрию Луценко выезжать за границу

Суд решает вопрос об открытии производства по делу, сообщается в релизе.

25 апреля 2019 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. 15 мая закон подписал президент. 16 июля он вступил в силу. Закон предусматривает, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Отдельные положения закона будут вступать в силу вплоть до 2024 года.

Черновецкий был мэром Киева с 2006-го по 2012 год.

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Топ комментарии
+34
При зеленском все гандоны повылазили из нор.
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10.09.2020 10:16
+29
Щось важке Льоня прийняв.
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10.09.2020 10:14
+21
Что может больше дискредитировать этот русский язык,чем заступничество идиота проживающего в израэлэ.
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10.09.2020 10:15
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Щось важке Льоня прийняв.
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10.09.2020 10:14 Ответить
Торкнуло не по "детски". )))
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10.09.2020 10:31 Ответить
Выползло, небось почуял запах коррупции при ЗеЛе.... и что тепленькие места, уже даже люстрированые начали занимать, а как же главный коррупционер страны???
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10.09.2020 10:37 Ответить
ЭТОТ ТУПОЙ ГАВНОДАВ УЖЕ ВЫЛЕЧИЛСЯ И НЕ В ПСИХУШКЕ ?????? ЖАЛКИЙ ВОРЮГА !!!!!!
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10.09.2020 10:57 Ответить
таблеточку))) и начал исполнять с родины второй))
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10.09.2020 10:57 Ответить
Выберите его мэром на третий срок)))
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10.09.2020 10:14 Ответить
краще президентом. Все одно "хужє нє будєт"
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10.09.2020 19:51 Ответить
Це часом не той самий Льоня-космос, котрий втік до Ізраїлю?
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10.09.2020 10:14 Ответить
Тот самый. Ещё в Грузии собирался что-то там баллотироваться.
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10.09.2020 10:19 Ответить
Ага. Там что то он рузгий язык не просил сделать вторым государственным. Там его только поимели и все украденные деньги вытресли и отправили обратно в Украину.
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10.09.2020 10:20 Ответить
Что может больше дискредитировать этот русский язык,чем заступничество идиота проживающего в израэлэ.
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10.09.2020 10:15 Ответить
При зеленском все гандоны повылазили из нор.
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10.09.2020 10:16 Ответить
Черновецкий подал в Окружной админсуд Киева иск к Кабмину из-за статуса русского языка - Цензор.НЕТ 8918
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10.09.2020 10:16 Ответить
Смотрите как этот хитросделанный подлизывает - у него бизнес в России, слова лишнего про кацапов боится сказать, на его ютуб канале ни одного слова нет о российских оккупантах. Лижи дальше, Лёня, ты как считал людей идиотами так и дальше считаешь, только все видят какой ты двуличный, ты за деньги продал растерзанную Украину и боишься слово кривое о кацапах сказать, прикрываясь своим еврейством и "верисповеданием".
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10.09.2020 10:18 Ответить
Тварь которая украла в Киеве $2млрд. и не понесла за ето никакого наказания теперь вернулась из Израиля и будет тут опять колотить. Петеботы, почему за 5 лет к етому ублюдку у вас небыло никаких притензий?
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10.09.2020 10:18 Ответить
Суда не было значит не украл.
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10.09.2020 10:22 Ответить
У зеботів теж претензій нема... А деякі представники маладой каманди Льоні уже в зе-команді прописалися...
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10.09.2020 10:28 Ответить
Он сбежал , и порошенко понятие не имел куда. А Луценко и подавно не знал, у него ж интернета не было.
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10.09.2020 10:30 Ответить
Сосна . Так вот он приехал. Почему ЗЕлёные прокуроры на него дел не заводят и на садят в СИЗО до суда?
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10.09.2020 10:39 Ответить
Напевно були справи важливіші ніж наріків по Ізраліях шукати, тим більше він ще при Янику звалив
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10.09.2020 10:32 Ответить
Так зараз ним Вовки займуться... Чи ні? Воно ж бо теж представник... Тільки чомусь не за іврит з їдишем переймається.
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10.09.2020 10:39 Ответить
Слёт кокаинистов продолжается.
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10.09.2020 10:18 Ответить
Черновецкий пусть подаст в Окружной админсуд г Саранска иск к Мордовии из-за статуса украинского языка. Чё то при новой власти все по вылазили ,от Портнова и до...наверное в Украине на октябрь месяц большой шухер намечает ся?
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10.09.2020 10:19 Ответить
"Черновецкий подал в Окружной админсуд Киева иск к Кабмину из-за статуса русского языка" - ещё один наркоман нарисовался.
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10.09.2020 10:19 Ответить
И этот ворюга при клоуне тоже вернулся в Украину
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10.09.2020 10:19 Ответить
Льоня щось забористе прийняв... Державна мова визначена в Розділі 1 Конституції України! Її не можна змінити якимось законопроектом, бо зміни у Розділ 1 затверджуються ВИКЛЮЧНО Всеукраїнським референдумом!
І Льоня зе всім каже, що він юрист???
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10.09.2020 10:21 Ответить
Ему надо лавэ на расеи рубить, вот он и прыгает как уж на сковороде.Ему и дети всю плешь проели, папа брось ты этих биндеровцев, а то где ж мы харчеваться будем, нас из расеи вышвырнут
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10.09.2020 10:27 Ответить
Говорят , сидит в Израиле один . Крыша поехала совсем
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10.09.2020 10:24 Ответить
с собакой. Мойша зовут.
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10.09.2020 10:27 Ответить
Каким боком Кабмин к статусу государственного языка и конституционным изменениям в целом?
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10.09.2020 10:27 Ответить
Леня, иди в ЖОПУ!
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10.09.2020 10:27 Ответить
Суд решает вопрос об открытии производства по делу, сообщается в релизе.Источник: https://censor.net/ru/n3218524

А що тут ріщати - відкрити справу по Льоні Космосу !
Дійсно , пересиділи і повилазили ...
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10.09.2020 10:27 Ответить
Рассказывал один знающий товарищ , который присутствовал на встрече Черновецкого с инвесторами
- сидят разговаривают , вдруг Лёня стал сползать с кресла под стол , инвесторы сидят в шоке : минут через 5 выполз обратно и говорит « я тут посоветовался и мне сказали, что с вами никаких договоров мы не подписываем» 😀😀😀
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10.09.2020 10:28 Ответить
София, это обычные байки. А вообще тем кто называют его дурачком, космонавтом и т.п. хочется напомнить что Леня стал богаче на несколько сотен миллионов долларов.
Дурачок - не дурачок, но состояние себе сделал, а образ дурачка у него был чтобы для биомассы быть ближе и понятней.
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10.09.2020 10:43 Ответить
Перекурился слегонца !!!
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10.09.2020 10:29 Ответить
https://ukraine.d3.ru/partiia-opzzh-podderzhivaetsia-rf-ne-mozhet-takogo-byt-2036399/ Партия ОПЗЖ поддерживается РФ? Не может такого быть!

Черновецький подав до Окружного адмінсуду Києва позов до Кабміну через статус російської мови - Цензор.НЕТ 660
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10.09.2020 10:29 Ответить
Дубинский, Шарий, Черновецкий. Киевляне, вы уникальные поставщики ваты. Львов - думайте.
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10.09.2020 10:32 Ответить
Льоня з Харкова родом взагалі-то...
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10.09.2020 10:34 Ответить
Но куяне его выбрали своим головою.
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10.09.2020 10:55 Ответить
Шарій - з даунецька
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10.09.2020 19:54 Ответить
Анатолий Анатольевич Шарий родился 20 августа 1978 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киеве .
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10.09.2020 20:17 Ответить
Якийсь парад старих пердунів від ЗЄменделя.
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10.09.2020 10:34 Ответить
Леня ,ты уж извини , но у тебя, уже совсем кукуха поехала ,где ты а где Киев и Украина🤦🤔🤫😅😂
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10.09.2020 10:35 Ответить
Ще одне гівно спливло.
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10.09.2020 10:35 Ответить
Зачем это нужно, все и так знают, что в Украине никто на русском не говорит, кроме каких-то там меньшинств.
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10.09.2020 10:36 Ответить
А ты не путай своих овец с государственными!
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10.09.2020 10:40 Ответить
Не мытьём, так катаньем!
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10.09.2020 10:37 Ответить
не нытьем, так каканьем!
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10.09.2020 10:44 Ответить
Леня космос похоже перебрал с наркотой, и вообще пора гнать скорее всю ЗЕленую мразь, сдают страну врагам из-за поребрика!
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10.09.2020 10:42 Ответить
Еще один наркоман вылез Здесь клоуна никак не отпустит Такое ощущение что он шаурму жрет с героином
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10.09.2020 10:44 Ответить
А что, на Марсе яблони зацвели? наконец-то
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10.09.2020 10:47 Ответить
А ви розумієте, чому саме жиди рвуть дупи за впровадження і збереження російської мови в Україні, попри усю нелогічність цього? Тому що Росія (!!) залишається під іх повним контролем, і вони щосили прагнуть прив'язати буйну Україну до кацапської отари - це гарантія збереження іх влади і в Україні. Все просто.
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10.09.2020 10:50 Ответить
Вчи мову, довбаний "космонавт"! Або тікай звідси!
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10.09.2020 10:54 Ответить
Так він же втік було. Виявилось, що в Грузії вести" бізнес" він не може - немає звідки красти.
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10.09.2020 10:58 Ответить
Все корумповане лайно при зелених слугах олігархії тепер на плаву і диктує як треба жити.
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10.09.2020 11:38 Ответить
чому воно досі не на нарах
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10.09.2020 11:57 Ответить
Хочет напомнить о себе.Видно в солнечной Грузии ему поднаскучило,в Украину захотел.
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10.09.2020 11:59 Ответить
Вот уж действительно, Черновецкий ищет проблем на свою седую *опу
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10.09.2020 12:27 Ответить
господи, когда уже эти гандоны мертвечука и путлера успокоятся со своим кацапским языком в Украине....Лёнечка, дуй ты уже в кремль и госдуру (пёрышко тебе в задницу) и требуй, чтобы государственным языком в мордоре стал украинский....вот когда ты этого добьешься, тогда можешь возвращаться в Украину и вякать про кацапский, как государственный...если выживешь в мордоре...
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10.09.2020 13:13 Ответить
Репнула земля і вискочив чортик чи ще один іпанутий?
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10.09.2020 13:24 Ответить
Та ну ви подивіться ...Як вибори так і злітаються вся ка нечисть та дурість..Ще цього любителя косу , впроваджувателя святкового співу на засідіннях міської ради Київа та мітингах на честь годовшини входження псіхиатричної лікарні до складу міськради Київа, мера всіх дурнів і ідіотів, поважного представника психичної лікарні в органах мерїї м. Київа, почесного представника сірих на планеті земля...не хватало на цьому грандіозному фестівалі "Жовтневий лохотрон "Вибери майбутню суку 2020". Чим длалі тим веселіше ..і хочется все частіше і частіше чистити іменну зброю... Як що на арену вийдуть ще декілька других клоунів точно від сміху бошку знесе у багатьох нормальних людей.
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10.09.2020 13:56 Ответить
Да идите вы господин Хороший со своим представление в Кнесет и там и требуйте.
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10.09.2020 15:08 Ответить
Черновецький подав до Окружного адмінсуду Києва позов до Кабміну через статус російської мови - Цензор.НЕТ 7789
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10.09.2020 15:40 Ответить
Ещё один неадекват и наркоман появился на свет божий!! Я то -то думал что бог его давно к себе прибрал!! Живучая подла воровская!!
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10.09.2020 16:21 Ответить
Стасусом російської мови в Україні переймаються лише рускоязичні жиди. Хай по-своєму шварґотять!
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10.09.2020 16:36 Ответить
Льоня та його космічний ПЛАН 😊
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10.09.2020 16:41 Ответить
Придурок штопанный. И он туда же, убогий. Дорожку для зебобика приготовил?
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10.09.2020 17:30 Ответить
 
 