Черновецкий подал в Окружной админсуд Киева иск к Кабмину из-за статуса русского языка

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий обратился в Окружной административный суд Киева с требованием "признать противоправной бездеятельность" Кабинета Министров Украины.

Окружной административный суд Киева 9 сентября сообщил, что получил иск от бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого с требованием обязать Кабинет Министров Украины внести в Верховную Раду законопроект о предоставлении русскому языку статуса государственного, передает Цензор.НЕТ.



В тексте иска, в частности, Черновецкий требует "признать противоправной бездеятельность" правительства из-за невнесения проекта на рассмотрение парламента.

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Суд решает вопрос об открытии производства по делу, сообщается в релизе.



25 апреля 2019 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. 15 мая закон подписал президент. 16 июля он вступил в силу. Закон предусматривает, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Отдельные положения закона будут вступать в силу вплоть до 2024 года.



Черновецкий был мэром Киева с 2006-го по 2012 год.