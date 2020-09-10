Из 298 заболевших COVID-19 за сутки киевлян - 20 детей и 11 медиков, 51 пациент госпитализирован, - Кличко

Количество больных COVID-19 в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус обнаружили у 298 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом соообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

За минувшие сутки из-за COVID-19 умерли четверо больных. Всего коронавирус унес жизни 254 киевлян.

На сегодняшний день в столице уже 16 119 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Так, заболели: 155 женщин в возрасте от 21 до 84 лет, 123 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет, 9 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 2 лет до 16. Заболели, в том числе, и 11 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки попали 51 человек. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки 2 582 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 145 612 человек

Выздоровели в сутки 92 человека. Всего коронавирус преодолели 5002 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 59, в Днепровском - 45 и в Оболонском районе - 36 случаев.

"Угроза - не призрачная. И предотвратить ее можно только соблюдая правила безопасности. Не пренебрегайте ими! Берегите себя!" - отметил мэр.



