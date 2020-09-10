Саакашвили обещает грузинским избирателям не вступать в конфронтацию с Россией: "Я уже не тот Миша, которым был"
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в случае победы его партии "Единое национальное движение" на предстоящих в октябре парламентских выборах и вступления в должность премьер-министра не намерен вступать в конфронтацию с Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нашей задачей не является конфронтация с Россией, наша задача правильное решение внутренних проблем и мы их решим, в том числе в долгосрочной перспективе и проблему, связанную с нашими внутренними территориями. Сейчас необходимо вытаскивать страну из болота, а не вступать с кем-то в конфронтацию", - заявил Саакашвили в эфире грузинского оппозиционного телеканала "Формула ТВ".
Экс-президент Грузии подчеркнул, что в последние годы он многое переоценил.
"Я уже не тот Миша, которым был. Это и хорошо и плохо. В каком-то смысле это хорошо, так как те семь лет, в течение которых я не находился в Грузии стали достаточными для размышлений, переоценки. Не хочу сказать, что эти годы были достаточными для накопления мудрости, так как я еще не так стар, но их хватило для правильной оценки накопленного опыта", - сказал Саакашвили.
Во время прямого включения из Днепра он заявил и о том, что готов возглавить грузинское правительство сроком не более двух лет, а затем вернуться в Украину, где у него есть серьезная поддержка со стороны украинцев.
"Меня действительно не привлекают никакие должности и кабинеты. Я уже вошел в историю, но в Грузии надо многое менять, чтобы страна не погибла. Я считаю, что мы должны передать власть в Грузии новому поколению политиков и в этом я вижу свою новую историческую миссию, если для этого понадобятся внеочередные парламентские выборы, то надо и это решить сообща", - сказал Саакашвили.
Напомним, ранее Саакашвили заявил о своем возвращении в Грузию.
В Минюсте Грузии еще тогда, фактически мгновенно, отреагировали на такие слова политика и пригрозили тюрьмой.
Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.
С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.
Пожалуйста, подождите...
и тут любители саака что-то "заподозрили"))
А ТИ чого досяг у своєму житті.
Ню-ню, а що тоді Лугандон теж "больше половины страны"?!!
Втручання США запобігли захопленню Тбілісі і Поті, і припинили вогонь.
А Саакашвілі не покинув Грузію, коли Сарказі запропонував йому втечу, тим самим Грузія не капітулювала, до втручання США.
Війна тривала всього кільки днів.
Славити головнокомандувача тільки за те, що він моментально не втік, тим більше, коли відразу йшла допомога з усіх сторін, точно не варто.
Йому дуже допомогли наші військові-спеціалісти ПВО.
Достатньо фотодоказів того, що Саакашвілі не був героїчним головнокомандувачем.
Там Саркозі з ****** домовлявся.
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 8 вересня Ніколя Саркозі був змушений знову приїхати до Москви, яка ігнорувала підписану угоду і своїми діями фактично творила нову реальність. Попри своє засудження дій Москви, Європа виявилася неготовою до жорсткого протистояння, і Саркозі врятував угоду свого імені вже під диктовку Кремля, бо території Південної Осетії і Абхазії де-факто вилучалися з тексту раніше підписаних документів.
Їй за окупацію частини Грузії не було НІЧОГО на відміну від мінських домовленостей.
А про окупацію Грузії просто "забули" , бо Європі потрібен російський газ, а Обамі "мир".
Прокурор Вышинский
Миша, шпион ты российский, в грузинской тюрьме тебя обеспечат горячими макаронами на 25 лет за госизмену 😍
тот миша был реформатором и стремился восстановить территориальную целостность грузии
а этот миша - отожрал себе пузо, прыгает по крышам и несет всякую ахинею
Теперь при Ермаке то лучше?
А как хорошо будет при Киве и ОТЗЖ в большинстве в Раде, и не передать.
Беги Миша в Грузию, беги, отсидишь - и начнешь жизнь с чистого листа.
Живым.
Был молчаливым и покладистым, пока из Польши не забрали и не дали работу.
Хорошо у кого-то был здравый смысл и не назначили его премьером.
Возвращайся в свой сказочный лес.)
Обсос степной, баран лихой,
Зачем ты снова в Город мой припёрся,
Тут жировать и нарушать покой?
Грузины знают кто ты, и Украинцы теперь знают кто ты
просто крыса продажная