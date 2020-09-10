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Грузия (3175) россия (93025) Саакашвили (3210)

Саакашвили обещает грузинским избирателям не вступать в конфронтацию с Россией: "Я уже не тот Миша, которым был"

Саакашвили обещает грузинским избирателям не вступать в конфронтацию с Россией:

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в случае победы его партии "Единое национальное движение" на предстоящих в октябре парламентских выборах и вступления в должность премьер-министра не намерен вступать в конфронтацию с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нашей задачей не является конфронтация с Россией, наша задача правильное решение внутренних проблем и мы их решим, в том числе в долгосрочной перспективе и проблему, связанную с нашими внутренними территориями. Сейчас необходимо вытаскивать страну из болота, а не вступать с кем-то в конфронтацию", - заявил Саакашвили в эфире грузинского оппозиционного телеканала "Формула ТВ".

Экс-президент Грузии подчеркнул, что в последние годы он многое переоценил.

"Я уже не тот Миша, которым был. Это и хорошо и плохо. В каком-то смысле это хорошо, так как те семь лет, в течение которых я не находился в Грузии стали достаточными для размышлений, переоценки. Не хочу сказать, что эти годы были достаточными для накопления мудрости, так как я еще не так стар, но их хватило для правильной оценки накопленного опыта", - сказал Саакашвили.

Также читайте: Саакашвили в грузинской тюрьме ждет лучшая еда, - глава минюста Цулукиани

Во время прямого включения из Днепра он заявил и о том, что готов возглавить грузинское правительство сроком не более двух лет, а затем вернуться в Украину, где у него есть серьезная поддержка со стороны украинцев.

"Меня действительно не привлекают никакие должности и кабинеты. Я уже вошел в историю, но в Грузии надо многое менять, чтобы страна не погибла. Я считаю, что мы должны передать власть в Грузии новому поколению политиков и в этом я вижу свою новую историческую миссию, если для этого понадобятся внеочередные парламентские выборы, то надо и это решить сообща", - сказал Саакашвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Грузии оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера

Напомним, ранее Саакашвили заявил о своем возвращении в Грузию.

В Минюсте Грузии еще тогда, фактически мгновенно, отреагировали на такие слова политика и пригрозили тюрьмой.

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

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Топ комментарии
+25
Так, ти вже не Міша, а Карлсон, що не плигнув з криши.
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10.09.2020 10:40
+18
Брал УРОКИ
Саакашвили обещает грузинским избирателям не вступать в конфронтацию с Россией: "Я уже не тот Миша, которым был" - Цензор.НЕТ 4302
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10.09.2020 10:44
+17
как раз сдал больше половины страны)учи матчасть перед высером
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10.09.2020 10:52
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Так, ти вже не Міша, а Карлсон, що не плигнув з криши.
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10.09.2020 10:40 Ответить
Саакашвили обещает грузинским избирателям не вступать в конфронтацию с Россией: "Я уже не тот Миша, которым был" - Цензор.НЕТ 4131
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10.09.2020 10:45 Ответить
опа.. "не вступать в конфронтацию с расеей"))
и тут любители саака что-то "заподозрили"))
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10.09.2020 11:09 Ответить
Він був президентом Грузії, який не здав країну коли Мордор атакував.
А ТИ чого досяг у своєму житті.
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10.09.2020 10:47 Ответить
как раз сдал больше половины страны)учи матчасть перед высером
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10.09.2020 10:52 Ответить
хитрожопый мойша включил заднюю передачу
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10.09.2020 10:54 Ответить
Абхазія и Південна Осетія це "больше половины страны"?!!
Ню-ню, а що тоді Лугандон теж "больше половины страны"?!!
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10.09.2020 10:58 Ответить
размеры Украины и Грузии сравнить не дано?))))
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10.09.2020 11:01 Ответить
Відкрий карту і подивись на Грузію, а потім напишеш про "больше половины страны"
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10.09.2020 11:03 Ответить
Чувак, Грузію тоді врятував Ющенко.
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10.09.2020 11:04 Ответить
Та ні, американці, коли висадили спецназ у Тбілісі і зайшло два есмінці у Поті, тоді ***** засцяв.
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10.09.2020 11:09 Ответить
Так навіщо було писати, що це Саакашвілі не здав Грузію, якщо це зробили США?
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10.09.2020 11:14 Ответить
Ну що там з розмірами розібралися?

Втручання США запобігли захопленню Тбілісі і Поті, і припинили вогонь.
А Саакашвілі не покинув Грузію, коли Сарказі запропонував йому втечу, тим самим Грузія не капітулювала, до втручання США.
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10.09.2020 11:19 Ответить
Я нічого не писала про розміри.

Війна тривала всього кільки днів.
Славити головнокомандувача тільки за те, що він моментально не втік, тим більше, коли відразу йшла допомога з усіх сторін, точно не варто.
Йому дуже допомогли наші військові-спеціалісти ПВО.
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10.09.2020 11:26 Ответить
Коли на взлеті стоїть літак, який тебе врятує, а президент Франції вмовляє покинути країну, а ти відмовився це чогось варте.
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10.09.2020 11:31 Ответить
А в цей час із США, України іде реальна, сильна допомога, то потрібно буди геть конченим боягузом, щоб втікти.
Достатньо фотодоказів того, що Саакашвілі не був героїчним головнокомандувачем.
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10.09.2020 11:37 Ответить
Тоді і Тбилісі і Поті бомбили російськи літаки. А ви пишете, ніби Саакашвілі сидів у затишку, попиваючи вінце чекав допомоги.
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10.09.2020 11:42 Ответить
Він сьогодні вже заявляє, що росія йому не ворог. Забув, що росія бомбила Грузію не так давно, при його президентстві.
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10.09.2020 11:49 Ответить
"Славити головнокомандувача тільки за те, що він моментально не втік..." - без мата не можу!!!
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10.09.2020 15:24 Ответить
Как раз сдал. Через 5 дней. Сел за стол в террористами и подписал ВСЕ, что хотела рашка. А так да, целых 4 дня был джигитом и не сдавал. На 5 правда уже жрал галстук.
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10.09.2020 11:02 Ответить
У кожного був свій "Мінськ" з участю іноземних партнерів.
Там Саркозі з ****** домовлявся.

https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 8 вересня Ніколя Саркозі був змушений знову приїхати до Москви, яка ігнорувала підписану угоду і своїми діями фактично творила нову реальність. Попри своє засудження дій Москви, Європа виявилася неготовою до жорсткого протистояння, і Саркозі врятував угоду свого імені вже під диктовку Кремля, бо території Південної Осетії і Абхазії де-факто вилучалися з тексту раніше підписаних документів.
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10.09.2020 11:07 Ответить
І Саакашвілі підписав папірець, який не призвів до жодної санкції на росію.
Їй за окупацію частини Грузії не було НІЧОГО на відміну від мінських домовленостей.
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10.09.2020 11:12 Ответить
Только вот санкции на рашку как то не наложили. И даже те немногие, что наложили, и те сняли. Но напомню - там высер был вверху - что не сдал, якобы. При том, что у него была другая ситуация. И к власти он пришел не во время, когда кацапы наступали, а раньше.
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10.09.2020 11:14 Ответить
Так тоді у США обрали демократа Обаму, який оголосив "перезавантаження відносин" з ******, за що отримав Нобелівську премію миру.
А про окупацію Грузії просто "забули" , бо Європі потрібен російський газ, а Обамі "мир".
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10.09.2020 11:22 Ответить
Коли була окупація Криму і почалась окупація Донбасу, теж при владі були демократи та Обама, але ПРАВИЛЬНА, рішуча, наполеглива політика тодішньої української влади дала можливість запровадити санкції проти пуйлостану, на відміну від імпотентного пакту медведєва-саркрзі, підписаного Саакашвілі..
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10.09.2020 11:31 Ответить
"чистосердечное признание - королева доказательств"
Прокурор Вышинский

Миша, шпион ты российский, в грузинской тюрьме тебя обеспечат горячими макаронами на 25 лет за госизмену 😍
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10.09.2020 11:56 Ответить
та да, не тот
тот миша был реформатором и стремился восстановить территориальную целостность грузии
а этот миша - отожрал себе пузо, прыгает по крышам и несет всякую ахинею
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10.09.2020 10:40 Ответить
Брал УРОКИ
Саакашвили обещает грузинским избирателям не вступать в конфронтацию с Россией: "Я уже не тот Миша, которым был" - Цензор.НЕТ 4302
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10.09.2020 10:44 Ответить
зебилы его уже так обработали, что он несет чушь постоянно, этот зе-вирус отбирает мозги окончательно
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10.09.2020 10:42 Ответить
кто там рассказывал о "личном враге путина"? нате жрите. "не тот "он уже. да и небыл никогда врагом. просто в свое время миша чуть чуть охренел и решил нарушить договоренности с ******. тут же получил по шапке. так и наш недомерок - уже договорился с ****** и теперь его просто ведут на скотобойню.
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10.09.2020 10:42 Ответить
Видать, было Мише тихо сказано (Ермаком?), чтобы Миша паковал манатки и сваливал на историческую родину, а иначе Тесла Богдана сгорит уже не пустая, а с Мишей.
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10.09.2020 10:43 Ответить
Саакашвили обещает грузинским избирателям не вступать в конфронтацию с Россией: "Я уже не тот Миша, которым был" - Цензор.НЕТ 1745
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10.09.2020 10:47 Ответить
Миша уже не тот...
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10.09.2020 10:42 Ответить
да, нє торт....
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10.09.2020 10:43 Ответить
Мудаком ти був міхуіл, ним і здохнеш в зє болоті.
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10.09.2020 10:42 Ответить
Саакашвили обещает грузинским избирателям не вступать в конфронтацию с Россией: "Я уже не тот Миша, которым был" - Цензор.НЕТ 1088
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10.09.2020 10:42 Ответить
Что, Мише, плохо тебе было при Порохе?
Теперь при Ермаке то лучше?
А как хорошо будет при Киве и ОТЗЖ в большинстве в Раде, и не передать.
Беги Миша в Грузию, беги, отсидишь - и начнешь жизнь с чистого листа.
Живым.
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10.09.2020 10:45 Ответить
Саакашвили обещает грузинским избирателям не вступать в конфронтацию с Россией: "Я уже не тот Миша, которым был" - Цензор.НЕТ 459
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10.09.2020 10:45 Ответить
Город такой
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10.09.2020 10:49 Ответить
Да что ты и где же он находится, Лаптеногий? Что то на карте не вижу.
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10.09.2020 10:53 Ответить
Петрович,ты-ж вроде как книжки пишешь,а простых вещей не знаешь?!
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10.09.2020 11:00 Ответить
Его главная книга - надпись из трех букв в подъезде.
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10.09.2020 11:10 Ответить
а кроме его лечащего врача в дурке - эти "книжки" еще кто-то читает?))
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10.09.2020 11:11 Ответить
"Я уже не тот Миша, которым был" Я уже хуъло!
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10.09.2020 10:48 Ответить
<*********.
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10.09.2020 11:09 Ответить
А кому ты тогда уже нужен если ты не мужик и не тот Миша? Можем тебе еще дать в помощь своих пердунов-маразматиков Кучму и Кравчучку
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10.09.2020 10:48 Ответить
О,горе "рехворматор",чует,шо с Зелебобские и не забалует,вот и состоит лыжи.А как известно ВСЕ дерьмо,первым делом бежит лизать жопу *****...
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10.09.2020 10:50 Ответить
То есть насмотрелся на соросят и поменял жизненную позицию.
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10.09.2020 10:50 Ответить
Здача частини Грузії кацапам, це протистояння? Офігеть.
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10.09.2020 10:51 Ответить
Саакашвили обещает грузинским избирателям не вступать в конфронтацию с Россией: "Я уже не тот Миша, которым был" - Цензор.НЕТ 6322
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10.09.2020 10:53 Ответить
Как же они все достали своим лизоблюдство,просто Патологическое желание иметь Хозяина,чтобы быстрее подставлять свой зад...
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10.09.2020 10:53 Ответить
Нужно просто Расию дробить на Московию и её колонии,а потом Грузия .Украина ,Якутия ,Мордовия и др государства могут быть на равных с Московией,а если это Московии не понравиться то ей будет сложно сопротивляться против всего Мира.
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10.09.2020 10:59 Ответить
"Я уже не тот Миша, которым был"...стал Миша балалаечник
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10.09.2020 10:55 Ответить
Да нет у Грузии в обозримом будущем никаких шансов на высокий уровень жизни...Хоть с Мишей, хоть с Гоги, хоть с кем...Просто не на чем его строить: главные драйверы - туризм и сельское хозяйство, но из-за горного характера страны посевных площадей под что бы то ни было крайне мало, ну а туризм очень неразвит в плане инфраструктуры - я был там в 2015-м, это жопа на уровне африки...плюс низкий уровень образования - никакого IT и прочего высоко технологического...будь умней, могли бы по прежнему сосать из кацапов кредиты, благо страна маленькая и жить на уровне Беларуси, но из-за контр и с этим все глухо...Так что не надо тебе в Грузию, Миша, сиди в Голландии, там-то тебя хоть не грохнут...
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10.09.2020 10:55 Ответить
Да нет все тотже.
Был молчаливым и покладистым, пока из Польши не забрали и не дали работу.
Хорошо у кого-то был здравый смысл и не назначили его премьером.
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10.09.2020 10:56 Ответить
Лукашенко 2
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10.09.2020 11:00 Ответить
Міша вже не целка....
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10.09.2020 11:04 Ответить
Яким був, таким і зостався.
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10.09.2020 11:05 Ответить
Что Миха, ЗЕленым стал?
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10.09.2020 11:09 Ответить
Миша, так может был прав Порох, когда гонял тебя по крышам?
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10.09.2020 11:09 Ответить
До свиданья наш ласковый мишка,
Возвращайся в свой сказочный лес.)
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10.09.2020 11:10 Ответить
Рашка это инфернальное зло - она умеет перетаскивать на темную сторону и покупать души. Не один год наблюдаю как то один то другой известный человек продает душу и становится на сторону тьмы.
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10.09.2020 11:11 Ответить
Карлсон відкрито каже довпойопам, що давно продався путєну...
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10.09.2020 11:17 Ответить
Що ж, Міша вже не той, треба запам'ятати.
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10.09.2020 11:27 Ответить
По ходу с клоуном один косяк курят
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10.09.2020 11:36 Ответить
Захватывающее интервью. Но совершенно не раскрыта тема мгновенных решений и ох"уительных реформ, которые Миша уже успешно осуществил в Украине за какие-то жалкие 100 дней после своего назначения
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10.09.2020 11:40 Ответить
теперь он агент парашки, зачем ему идти против
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10.09.2020 12:13 Ответить
Михо на пенсию пора (с) маразмит...
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10.09.2020 12:20 Ответить
а я тебе поважав паскудо...бабло пабіждає зло
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10.09.2020 12:20 Ответить
Миша, каким ты бараном был, таким и остался, иначе бы не терся с зеленой плесенью, которая идет ко дну, как и ты очередной раз. Скажи судьбе спасибо за Каху Бендукидзе, который реформировал Грузию. Ты без него пустышка и балабол.
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10.09.2020 12:51 Ответить
Так он уже давно работает на Росию в Украине вместе с зеленским медведчуком портновым. За это ему и дают зелёный свет на возвращение в Грузию. Но сейчас рано, ху.ло не отпускает, надо ещё чуть чуть тут погадить в Украине.
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10.09.2020 12:53 Ответить
Каким ты был, таким ты и остался.
Обсос степной, баран лихой,
Зачем ты снова в Город мой припёрся,
Тут жировать и нарушать покой?
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10.09.2020 13:38 Ответить
да да, не тот

Грузины знают кто ты, и Украинцы теперь знают кто ты
просто крыса продажная
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10.09.2020 14:14 Ответить
Этот мишо сломался, несите другого.
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10.09.2020 15:13 Ответить
Что?? Засцал михо??
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10.09.2020 15:30 Ответить
Саакашвили обещает грузинским избирателям не вступать в конфронтацию с Россией: "Я уже не тот Миша, которым был". Он уже на любую должность согласен. Пообносился, столоваться негде, да и один раз не пид.рас. Гордый орел с вершин Кавказа согласен ютиться на краю унитаза.
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10.09.2020 17:34 Ответить
 
 