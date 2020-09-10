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Германия (6732) отравление (1446) химическое оружие (360) Навальный (855) ОЗХО (28)

Германия передала Организации по запрещению химического оружия данные по отравлению Навального

Германия передала Организации по запрещению химического оружия данные по отравлению Навального

Берлин не хочет передавать России результаты исследований специальной лаборатории Бундесвера об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального, потому что РФ и так является членом Организации по запрещению химического оружия, куда уже были переданы все данные.

Германия передала результаты лабораторных исследований российского оппозиционера Алексея Навального Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщило издание Der Standard, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Официальный Берлин не хочет передавать России данные из специальной лаборатории Бундесвера, сообщил представитель минобороны ФРГ. Он напомнил, что Россия входит в ОЗХО, которая уже получила результаты исследований.

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Официальный представитель кабмина Германии Мартина Фиц, в свою очередь, подчеркнула, что "информация, которая нужна сейчас, есть у России, а не у Германии".

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию Бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно и потребовали доказательств от немецкой стороны.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы, его состояние улучшилось.

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Топ комментарии
+3
Навальный не бутерброд...
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10.09.2020 11:01
+1
Ото там на Россіі зараз дикий зашквар !
Виявляється Велика Британія і Німеччина, мають антиотруту проти «Новічька» !!!!
Мільярди бабла коту під хвіст.
Зараз почнуть розжалувать генералів-хіміків.
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10.09.2020 11:03
+1
Чуваче, бінарні БОР, це якраз СССР, поцупив звідти.
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10.09.2020 11:20
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Навальный не бутерброд...
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10.09.2020 11:01 Ответить
Але Навального Росія віддала )))
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10.09.2020 11:19 Ответить
Ото там на Россіі зараз дикий зашквар !
Виявляється Велика Британія і Німеччина, мають антиотруту проти «Новічька» !!!!
Мільярди бабла коту під хвіст.
Зараз почнуть розжалувать генералів-хіміків.
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10.09.2020 11:03 Ответить
Та генерали -хіміки не винні, то майор-виконувач вкрав півдози для тещі...
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10.09.2020 11:54 Ответить
Походу цена на газ для Германии поднимется,а для Беларуси снизится.
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10.09.2020 11:08 Ответить
Московії і нафік потрібні результати. Їм потрібний аналіз, щоб взнати, чому виявили новічок,щоб його доробити, і щоб він не виявлявся за кордоном.
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10.09.2020 11:11 Ответить
Чуваче, бінарні БОР, це якраз СССР, поцупив звідти.
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10.09.2020 11:20 Ответить
Надіюсь що, копію відправили Трампу.
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10.09.2020 11:30 Ответить
Там просто чай скис и все - у Навального понос случился, а от поноса он в кому впал. При чем тут мы, честные служащие НКВД???
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10.09.2020 11:34 Ответить
Ему повезло, что он в самолёте кричал. Иначе бы самолёт не посадили и атропин не вкололи!
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10.09.2020 12:35 Ответить
Данные пошли в одну сторону, а хрен вошёл в жопу Ху-лу.
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10.09.2020 14:49 Ответить
 
 