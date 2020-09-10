Германия передала Организации по запрещению химического оружия данные по отравлению Навального

Берлин не хочет передавать России результаты исследований специальной лаборатории Бундесвера об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального, потому что РФ и так является членом Организации по запрещению химического оружия, куда уже были переданы все данные.

Германия передала результаты лабораторных исследований российского оппозиционера Алексея Навального Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщило издание Der Standard, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



Официальный Берлин не хочет передавать России данные из специальной лаборатории Бундесвера, сообщил представитель минобороны ФРГ. Он напомнил, что Россия входит в ОЗХО, которая уже получила результаты исследований.

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Официальный представитель кабмина Германии Мартина Фиц, в свою очередь, подчеркнула, что "информация, которая нужна сейчас, есть у России, а не у Германии".

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию Бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно и потребовали доказательств от немецкой стороны.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы, его состояние улучшилось.