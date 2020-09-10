РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9810 посетителей онлайн
Новости
3 627 16
Геращенко Ирина (1626) избиение (9756) Балух Владимир (349)

Состояние Балуха стабильно тяжелое. Прогнозов никто никаких пока не дает, - Ирина Геращенко

Состояние Балуха стабильно тяжелое. Прогнозов никто никаких пока не дает, - Ирина Геращенко

Состояние госпитализированного после избиения в ночь на вторник в Киеве бывшего политического заключенного РФ, общественного активиста Владимира Балуха остается стабильно тяжелым.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"От лечащих врачей Владимира Балуха, которые с нами на постоянном контакте: состояние стабильно тяжелое... Но без ухудшений. Прогнозов никто никаких пока не дает", - написала Геращенко.

Ранее об избиении в ночь на 8 сентября бывшего политзаключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха сообщил Олег Сенцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция разыскивает свидетелей избиения Балуха

Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Также у Балуха исчез телефон и банковская карта.

Офис Президента призвал Нацполицию проверить политическую версию избиения Балуха.

Состояние Балуха стабильно тяжелое. Прогнозов никто никаких пока не дает, - Ирина Геращенко 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Сцикло візьме під свій контроль пошук нападників?
показать весь комментарий
10.09.2020 11:10
+10
Желаю пану Балуху скорейшего выздоровления!
показать весь комментарий
10.09.2020 11:29
+9
По поводу убийства Шеремета совспм не патриота Украины на уши поставили всех, посадили активных патриотов, которые совсем непричем. А за патриота Балуха - только пальчиком погрозила зелень.
Вам еще не ясно на кого зеленая плесень работает?
показать весь комментарий
10.09.2020 12:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сцикло візьме під свій контроль пошук нападників?
показать весь комментарий
10.09.2020 11:10 Ответить
так оно же на шухере стояло.... такие вот реальности малятки в Украине...
показать весь комментарий
10.09.2020 11:15 Ответить
Так само як взяв вже підпали автівок, та інше. Наприклад, вбивство поліцейськими 5яти річного Кіріла Тлявова. Він знатний "контролер"! Не такий талановитий, як піаніст, звичайно...
показать весь комментарий
10.09.2020 11:16 Ответить
Закон один для всіх тільки коли тітушню чипають.
показать весь комментарий
10.09.2020 16:16 Ответить
А де ті що бігали під адміністрацію президента Порошенко і кидалися ігрушками? Чому не бігають під офісом сьогоднішнього президента? Чи вже замовний злочин розкрито?
показать весь комментарий
10.09.2020 11:23 Ответить
Желаю пану Балуху скорейшего выздоровления!
показать весь комментарий
10.09.2020 11:29 Ответить
А балаболам в комментах заткнуться!
показать весь комментарий
10.09.2020 11:30 Ответить
Опублікуйте номер картки допомоги грішми, панове. Дякую!
показать весь комментарий
10.09.2020 23:02 Ответить
Если бы избили сынулю Порошенко, что любит ходить в футболке с надписью Россия, то нашли бы быстро!
показать весь комментарий
10.09.2020 11:38 Ответить
В тюрьме безопасней, чем в Киеве.
показать весь комментарий
10.09.2020 11:40 Ответить
А також бажаю Балаху виздоровлення. Але це тяжкий злочин і його могли просто вбити, то ж винні в цьому мають бути встановлені і нести прокарання. Балух вижив у тюрмах Криму і росії, і тут страждає від дій покидьків. Є дуже багато питань до керівництва поліції. Де ваші результати? Де ваша профілактика?
показать весь комментарий
10.09.2020 11:53 Ответить
По поводу убийства Шеремета совспм не патриота Украины на уши поставили всех, посадили активных патриотов, которые совсем непричем. А за патриота Балуха - только пальчиком погрозила зелень.
Вам еще не ясно на кого зеленая плесень работает?
показать весь комментарий
10.09.2020 12:35 Ответить
Та не дойдет до дебилов...
показать весь комментарий
10.09.2020 16:17 Ответить
Полного выздоровления Владимиру.
показать весь комментарий
10.09.2020 17:38 Ответить
Сподіваюсь, що Володимир одужає без оскладнень для здоров'я. Дуже шкода, коли такі хороші люди страждають.
показать весь комментарий
10.09.2020 17:43 Ответить
 
 