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Новости Агрессия России против Украины
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Сухаревский Вадим (40) операция Объединенных сил (6766) 503-й ОБМП (33)

"Мы полностью готовы к любым действиям со стороны агрессора", - комбат 503-го батальона Сухаревский

503-й Отдельный батальон морской пехоты по решению командования Объединенных Сил при первом приказе готов вступить в бой с врагом и сокрушить его.

Об этом говорится в заявлении командира 503-го ОБМП Вадима Сухаревского, передает Цензор.НЕТ.

"Заявление командира 503-го ОБМП к братьям по оружию и украинской громаде.

Мы, Барсуки, неоднократно делом демонстрировали собственную мощь и холодный ум, и в нынешней ситуации не изменяем этим традициям.

По состоянию на сейчас, осознавая оперативную ситуацию, мы полностью готовы к любым действиям со стороны агрессора,
что и требуется от армейского подразделения.

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По решению командования Объединенных Сил мы при первом приказе готовы вступить в бой с врагом и сокрушить его.

В то же время, анализируя информационную кампанию, развернутую для дискредитации 503-го ОБМП в частности, и Украинской Армии в целом, мы настаиваем, чтобы диванные теоретики и самопровозглашенные светила пера не перемешивали наше имя с политическими инсинуациями для создания хайпа и получения виртуального признания.

Мы Морпехи! Мы Барсуки! Мы крепко держим свое Оружие!

Смерть врагам!

Честь имею, командир 503-го отдельного батальона морской пехоты подполковник

Вадим Сухаревский", - говорится в заявлении.

Мы полностью готовы к любым действиям со стороны агрессора, - комбат 503-го батальона Сухаревский 01

Ранее участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. На данный момент позиции в данном районе занимает 503-й Отдельный батальон морской пехоты.

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Топ комментарии
+20
"Ми повністю готові до будь-яких дій з боку агресора", - комбат 503-го батальйону Сухаревський - Цензор.НЕТ 3425
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10.09.2020 11:14
+10
А мені чомусь пригадалися події під час виборів, де 50% військових проголосовували за сьогодні. То на кого ви ображаєтеся ? Вам сказав чужий головнокомандувач путін "Хто завгодно аби не Порох" і ви виконали його команду. Чи не так?
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10.09.2020 11:19
+10
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1303785548461604865 12 ч

Мета «інспекції» українських позицій терористами не лише принизити українську армію, а і зробити «днр» стороною конфлікту, яку визнає Київ. У Зеленського пропонують не «мир», а переоформлення російсько-української війни на внутрішній конфлікт. Все по лекалам російської пропаганди
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10.09.2020 11:53
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Внимание! Агентура врага планирует нанести удар по нашей армии!
Министр обороны, малорос А. Таран, Зам. секретаря РНБОУ ватник А. Демченко в сговоре с уже раскрытым вражеским агентом А. Ермаком во время войны с врагом (кацапстаном/москальщиной) принимают беспрецедентное решение сократить численность вооруженных сил Украины!
Все подписали кроме начальника Генерального Штаба Украины генерала Р. Хомчака! Понимая, что это явное предательство и госизмена, Хомчак срочно "слег на больничку").
Хотят сократить численность сухопутных войск на 60 тис., ВВС на 20 тыс., ВМС на 2,5 тыс.
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10.09.2020 17:48 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3268925.html Ха, ЗЕлупень поганая "включила заднюю"!

Инспекцию, значит отменили, ага.
Так вот, про причины, последствия и "мудрых".
Особенно про "мудрых", которые вчера весь вечер писали грустные посты о том, что уличные акции в Киеве мол никого не пугают, эффекта не имеют и это все.
Конечно-конечно, не буду спорить. Только вот инспекцию отменили.
Соупадение?
Ю.Бирюков
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10.09.2020 18:22 Ответить
Якщо командування надасть "наказ"? Командире, а якщо такого наказу не буде взагалі бо у Говнокомандувача "мир" в його голові та "мир" в *********, а "орки" почнуть лізти на позиції, то що ти тоді будеш робити - чекати наказа поки твоїх Барсуків ен перемолотять у фарш?!
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10.09.2020 19:38 Ответить
Комбат молодець.
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10.09.2020 21:11 Ответить
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