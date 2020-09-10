"Мы полностью готовы к любым действиям со стороны агрессора", - комбат 503-го батальона Сухаревский
503-й Отдельный батальон морской пехоты по решению командования Объединенных Сил при первом приказе готов вступить в бой с врагом и сокрушить его.
Об этом говорится в заявлении командира 503-го ОБМП Вадима Сухаревского, передает Цензор.НЕТ.
"Заявление командира 503-го ОБМП к братьям по оружию и украинской громаде.
Мы, Барсуки, неоднократно делом демонстрировали собственную мощь и холодный ум, и в нынешней ситуации не изменяем этим традициям.
По состоянию на сейчас, осознавая оперативную ситуацию, мы полностью готовы к любым действиям со стороны агрессора,
что и требуется от армейского подразделения.
По решению командования Объединенных Сил мы при первом приказе готовы вступить в бой с врагом и сокрушить его.
В то же время, анализируя информационную кампанию, развернутую для дискредитации 503-го ОБМП в частности, и Украинской Армии в целом, мы настаиваем, чтобы диванные теоретики и самопровозглашенные светила пера не перемешивали наше имя с политическими инсинуациями для создания хайпа и получения виртуального признания.
Мы Морпехи! Мы Барсуки! Мы крепко держим свое Оружие!
Смерть врагам!
Честь имею, командир 503-го отдельного батальона морской пехоты подполковник
Вадим Сухаревский", - говорится в заявлении.
Ранее участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. На данный момент позиции в данном районе занимает 503-й Отдельный батальон морской пехоты.
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Министр обороны, малорос А. Таран, Зам. секретаря РНБОУ ватник А. Демченко в сговоре с уже раскрытым вражеским агентом А. Ермаком во время войны с врагом (кацапстаном/москальщиной) принимают беспрецедентное решение сократить численность вооруженных сил Украины!
Все подписали кроме начальника Генерального Штаба Украины генерала Р. Хомчака! Понимая, что это явное предательство и госизмена, Хомчак срочно "слег на больничку").
Хотят сократить численность сухопутных войск на 60 тис., ВВС на 20 тыс., ВМС на 2,5 тыс.
Инспекцию, значит отменили, ага.
Так вот, про причины, последствия и "мудрых".
Особенно про "мудрых", которые вчера весь вечер писали грустные посты о том, что уличные акции в Киеве мол никого не пугают, эффекта не имеют и это все.
Конечно-конечно, не буду спорить. Только вот инспекцию отменили.
Соупадение?
Ю.Бирюков