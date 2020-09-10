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Новости Революция в Беларуси
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"Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал", - Лукашенко "по-мужски" пообещал не отдавать власть

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что власть не отдаст, так как его "не для того народ избрал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже - обладатели этой власти, ее носители", - заявил Лукашенко, представляя нового генпрокурора в Минске в четверг. Его цитирует госагентство БелТА.

"Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал", - отметил он.

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По его словам, "в середине 90-х она (власть. - Ред.) валялась в грязи, о нее вытирали ноги". "Равно как и о вас - тех, кто носил погоны. Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет", - сказал он.

8 сентября во время интервью российским государственным СМИ Лукашенко признавал, что "немного пересидел" на посту президента Беларуси. При этом добавлял, что только он сейчас может защитить страну. Лукашенко отметил, что он четверть века обустраивал Беларусь и просто так ее не бросит — "если я уйду, моих сторонников будут резать!".

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

23 августа тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска.

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Топ комментарии
+15
Самозахват власти с помощью фальсификации стала назваться властью от народа??? ну...ну... в эксперты Чаушеску, он расскажет про власть...
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10.09.2020 11:21
+11
Мировоззрение узурпатора.
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10.09.2020 11:21
+7
"Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал", - Лукашенко "по-мужски" пообещал не отдавать власть - Цензор.НЕТ 5620
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10.09.2020 11:29
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Мировоззрение узурпатора.
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10.09.2020 11:21 Ответить
"Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал", - Лукашенко "по-мужски" пообещал не отдавать власть - Цензор.НЕТ 5620
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10.09.2020 11:29 Ответить
Самозахват власти с помощью фальсификации стала назваться властью от народа??? ну...ну... в эксперты Чаушеску, он расскажет про власть...
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10.09.2020 11:21 Ответить
Юридически это еще надо доказать..... В Украине ведь как было во времена Яныка. Провели выборы, оппозиция во главе с Ющенко и Тимошенко оспорила результаты в Верховном Суде Украины, суд результаты выборов отменил и вынес решение о перевыборах. Все юридически грамотно и демократично. В Белоруссии ситуация несколько иная, кроме результатов экзитполов у оппозиции нет никаких юридических оснований признавать себя победителями выборов, с точки зрения закона, если нет решения Верховного Суда, то выборы не могут быть признаны недействительными из -за того что кто-то там бастует. Точное количество бастующих белоруссов нам тоже не известно. Может это только 20 процентов от всего населения бастует, так что теперь из за них перевыборы делать???? Ситуация двоякая.
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10.09.2020 15:28 Ответить
"Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал", - Лукашенко "по-мужски" пообещал не отдавать власть - Цензор.НЕТ 4557
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10.09.2020 11:21 Ответить
Нет просто у котиков в Беларуси больше прав чем у быдла!
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10.09.2020 11:33 Ответить
Влада - то наркотик. Наркоману майже неможливо відмовитись... Але ж ліки є...Чаушеску також не дуже бажав віддавати владу...
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10.09.2020 11:23 Ответить
В ході еволюції політичної думки на шляху демократії, в деяких країнах розвивається новий політичний устрій - ДЕМОКРАТУРА…
*

- В чому різниця між виборами глави держави в країні з тоталітарним режимом і демократичним?
- В демократичному суспільстві, в результаті виборів, старий глава звільняє кабінет, а на його місце сідає новий… А в тоталітарному старого главу ще треба з того кабінету виперти…
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10.09.2020 12:58 Ответить
а мог отдать??????????? диктатор отдает власть только с жизнью или если страшно то тикает в рашу
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10.09.2020 11:23 Ответить
Да уже насрать на то что там творится. Крепостных поставили в стойло. Их страна уже на последней стадии слива кацапне. Там будущего нет. Скоро х...йло поздравят с новым федокругом. А этого назначат пожизненным "хубернатором и госпадинам халопов минских и всея бульбашии" с правом передачи власти сынишке. Так что забейте на эту територию населяющую бесхребетными "маларосов" и бушующими переселенцами за Урал.
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10.09.2020 11:24 Ответить
Это мы знаем: люди в погонах либо народ. Компромиссов быть не может...
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10.09.2020 11:26 Ответить
Не, я смотрю у тракториста реальные проблемы с башней. И так понимаю слоган - с дуба упал, ...расширен. У них вообще эскалатор у дубу приаязан.
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10.09.2020 11:28 Ответить
Возомнил себя потомственным царем с древней историей )))))))
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10.09.2020 11:28 Ответить
А как гомик Таракан может по-мужски пообещать??
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10.09.2020 11:29 Ответить
Объясните кто-нибудь этому тупому колхознику, что в демократическом государстве, власть не дается, а делегируется на определенный срок и в определенных рамках. А дается - это когда он своему коленьке хочет ее оставить. Так это монархия и диктатура. Это в Европе сейчас не любят. Пора б за 26 лет определится хитрожепому бульбафюреру.
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10.09.2020 11:30 Ответить
мужчины не обращаются не к "старшим брателлам", не к "папикам" по поводу - "памаги мну тут обижают, приди разберись". фраза "я папу (старшего брателла,.....) приведу" - признак не мужчины, а абсолютно инфантильной сущности.
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10.09.2020 11:31 Ответить
И правда, как это взять власть и отдать, если еще младшенький не трудоустроен на высокий удобный стульчик во власти?!!
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10.09.2020 11:34 Ответить
И тут бацьку понесло по кочкам.
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10.09.2020 11:39 Ответить
Совсем плох таракан😕
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10.09.2020 11:46 Ответить
Во дурак!
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10.09.2020 11:52 Ответить
Клиника !!!
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10.09.2020 11:53 Ответить
экий Бокасса
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10.09.2020 12:01 Ответить
А в Африке Лукашенко был бы президентом-людоедом
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10.09.2020 12:03 Ответить
И правильно. Пока розовые пони будут "бояться испортить отношения с Россией", надо хренячить их и держать власть в руках. Пусть бегают с цветами и шариками, а ты их дубинкой и мешок на голову.
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10.09.2020 12:07 Ответить
Походу к новой власти в Беларуси возможно прийти только через Новичок.
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10.09.2020 12:09 Ответить
Хорошенькое дело! В завуалированной форме обозвал Порошенка чмом и пошел дальше. Почему все молчат?!!
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10.09.2020 12:29 Ответить
О, оце кабасіт))) віддавати власність болюча штука....
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10.09.2020 12:34 Ответить
А лука эту власть в карты выиграл или за долги забрал, что так рассуждает.
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10.09.2020 13:06 Ответить
"Люди во власти так упорно за неё держатся, потому что боятся стать тем бесправным говном, которым считают и и пытаются сделать остальных...".
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10.09.2020 13:08 Ответить
Luce davaj narodu vybrat no cesno.A ti jest nikto dlia naroda ,tak bandit kotory podelajut vybori svojiu polzu i kolecit liudej.Nado ujti kak polozeno molodioz ona nexocet zit kak sssr ,ona xocet zit kak normalnyje liudi
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10.09.2020 13:16 Ответить
К сожалению ВЛАСТЬ это не баба - женился и наслаждайся - хочешь спереду, хочечь сзаду. Это государственный автомобиль который дали тебе порулить. Народ дал, Народ и ЗАБЕРЁТ. Это его корова и он будет её доить. А будешь выпендриваться то и молочка хрен попробовать дадут.
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10.09.2020 14:46 Ответить
А кто такой Лукашенко что бы его цитировать? Выборы он украл и они не признаны, а сегодня, у него закончились полномочия!!! Он самозванец! С таким же успехом, Цензору, можно делать репортаж из ближайшего гандэлыка. Там "политиков"... и "экспердов"... больше и качественней чем в ОП и СН.
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10.09.2020 15:15 Ответить
ВОТ ТЕПЕРЬ ОН ТЯНЕТ НА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЕСТУПНИКА !!!
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10.09.2020 15:31 Ответить
Срочно отправить старого таракана к Чаушеску, Каддафи, Хусейну. Пусть поинтересуется, чем заканчиваются такие понты.
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10.09.2020 17:41 Ответить
"если я уйду, моих сторонников будут резать!". - кормушка большая у него... только съновей сколько.. и все кушать хотят...
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10.09.2020 23:12 Ответить
 
 