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авто (4069) Зеленский (19064) поджог (1027) Богдан Андрей (384) Офис Президента (1775)

Богдан: Это секрет, но в ту ночь сожгли две мои машины. Я связываю это с чиновниками ОП

Богдан: Это секрет, но в ту ночь сожгли две мои машины. Я связываю это с чиновниками ОП

Экс-руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богданрассказал, что 11 августа, в одну ночь, сожгли два принадлежащих ему автомобиля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Дмитрию Гордону.

Богдан отметил, что между увольнением его из ОПУ и поджогом авто прошло ровно полгода.

"Это точно ОПГ – организованная преступная группировка, которая характеризуется общим умыслом и четким распределением ролей. В этот день... Это секрет, я никогда этого никому не говорил. В эту ночь в одно время в двух разных районах – в Днепровском и Святошинском – сожгли две мои машины. Одна – это моя личная машина, которую я дал своему родному брату. Tesla белая, [модель] S, потому что его личная машина поломалась. А вторая машина – это личная машина Skoda Fabia – 19 лет, синий гроб, который едет, только если его нормально пнуть. "Еж – птица гордая. Пока не пнешь, не полетит". Так и эта 19-летняя Fabia. У моего водителя, он на ней добирался на работу и возвращался ночью к себе... Две машины. В одну ночь в одно время", – сказал он.

Экс-глава ОПУ отметил, что оба случая расследуются.

"Это же два случая, две машины. Это синхронизированная эсэмэска, что "мы отслеживали не только тебя, а все твое окружение". Tesla S была на охраняемой парковке за два метра от будки охранника. Подошли по направлению, чтобы из-за машины не видели, вприсядку, положили сумку с горючим материалом прямо под колесо, подожгли. От горючего материала загорелось колесо. Она же алюминиевая – она оплавилась. Там багажника нет, он просто растаял и растекся. Прикольно. И сожгли старую машину. Сбором информации такого уровня могут заниматься исключительно спецслужбы. Это не могли быть забулдыги, которые хотели меня напугать. То есть спецслужбы собрали информацию, куда-то передали", – сказал Богдан.

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По его мнению, поджигатели его авто были достаточно подготовленными.

"Простой человек как сделал бы? Он бы облил канистрой бензина и поджег. Правильно? То есть сумка с профессионально подготовленным разгорающимся элементом поставлена под колесо на охраняемой стоянке в яме, где охранник не видит. Он подошел, прячась за машину, поставил, поджег – и убежал. Пока горел фитиль, это достаточное время, чтобы он сел в машину и уехал. Люди готовили преступление, профессионально распределили роли. В этом есть мотив: испугать меня. И испугать не материально – испугать морально. И да, я связываю это с чиновниками Офиса Президента. Один меня вопрос интересует: Владимир Александрович (Зеленский. - Ред.) знал, что они это делают, или не знал? И есть два ответа. Я думаю, что он не знал. Но тогда ответственность вдвойне: ты берешь менеджера, который использует государственный ресурс, прикрываясь тобой, для совершения преступления. В юриспруденции есть аналогии. Когда ты совершаешь преступление, будучи в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, когда ты говоришь: "Извините, я ограбил потому, что был пьян", – это тебя не оправдывает. Это тебе плюс год. Это обтяжуючі обставини. Понимаешь? Так вот если ты не знал, это еще хуже. Это совсем плохо", – заявил он.

На вопрос, узнает ли он когда-нибудь, кто заказчик и соучастники преступления, Богдан ответил: "Все тайное когда-то становится явным".

Авто Tesla, принадлежащее Богдану, подожгли около 3.00 11 августа. Никто не пострадал. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Момент поджога зафиксировала камера видеонаблюдения.

Богдан заявлял, что расценивает инцидент как угрозу от власти.

Богдан 21 мая 2019 года был назначен главой Администрации Президента. 25 июня он стал руководителем переименованного ведомства – Офиса президента. 11 февраля 2020 года глава государства уволил Богдана.

Согласно электронной декларации, Богдан владеет автомобилями Tesla Model S и Tesla Model X. При этом Skoda Fabia в декларации не указана.
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Топ комментарии
+10
"Это точно ОПГ - организованная преступная группировка, которая характеризуется общим умыслом и четким распределением ролей.

А ОПГ, это как? Офис Президента Голобородько?
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10.09.2020 11:31
+5
А ездил бы на маршрутке и не жгли бы ничего!!!! Страдальцы!!!!!
Новые купишь!
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10.09.2020 11:31
+3
Інтерв'ю у 4-ри години можно розтягнути на 4 доби.
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10.09.2020 11:32
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А ездил бы на маршрутке и не жгли бы ничего!!!! Страдальцы!!!!!
Новые купишь!
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10.09.2020 11:31 Ответить
"Это точно ОПГ - организованная преступная группировка, которая характеризуется общим умыслом и четким распределением ролей.

А ОПГ, это как? Офис Президента Голобородько?
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10.09.2020 11:31 Ответить
Інтерв'ю у 4-ри години можно розтягнути на 4 доби.
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10.09.2020 11:32 Ответить
Всегда сравниваю Гордона с навозной мухой, где го*вно, там и Гордон. Ничего не поделать, многолетняя привычка, вторая натура.
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10.09.2020 12:07 Ответить
Як це він ще до тебе не дістався?
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10.09.2020 12:13 Ответить
Шо бодя, от корыта оторвали? Визжи громче, а то слабо тебя слышно.
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10.09.2020 11:35 Ответить
Смешон, жалок.
Он такой же "юрист" как и я. Антиколорадос парочку зашкваров бобданских - разобрал по полочкам шо называется. б*же, и это говно кого-то "защищало" еще???(Беня, ты лох, гггггг)
Да эт как Мертветчук - тоже типо "адвокатишка"
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10.09.2020 11:36 Ответить
Богдан: Это секрет, но в ту ночь сожгли две мои машины. Я связываю это с чиновниками ОП - Цензор.НЕТ 9604
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10.09.2020 11:37 Ответить
Богдан -лукавит,как всегда.Это дела вездесущего Бахматюка.Тут передел агробизнеса.
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10.09.2020 11:39 Ответить
Богдан: Это секрет, но в ту ночь сожгли две мои машины. Я связываю это с чиновниками ОП - Цензор.НЕТ 5730
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10.09.2020 11:39 Ответить
Богдан: Это секрет, но в ту ночь сожгли две мои машины. Я связываю это с чиновниками ОП - Цензор.НЕТ 7170
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10.09.2020 11:41 Ответить
Андрюха, поїдь на курорт, як ти любиш, заспокойся. В зоопарк сходи.
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10.09.2020 11:41 Ответить
Да у Богдана есть где отдыхать, недвижимость в Европе и не в одной стране. За него ли нам переживать?
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10.09.2020 12:06 Ответить
Как-то много в сегодняшней ленте этого Богдана...
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10.09.2020 11:42 Ответить
Два магнитофона, две куртки замшевых...А-ха-ха! зато по приколу, да, зетипиллы?
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10.09.2020 11:42 Ответить
методы яныка - все как тогда - да богдан мне не нравиться - но методы те - я вон пожил пару лет,после местных выборов,в Северной Моравии(Чехия) - так шо все один к одному - люди и методы те же - подлецы вы зеленые
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10.09.2020 11:49 Ответить
Знайомі місця))) чеська сібірія...
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10.09.2020 12:31 Ответить
Богдан далеко не глупа людина. Він каже тверезі речі
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10.09.2020 11:52 Ответить
Хоть и не испытываю симпатии к этому Богдану, но он прав: при Зеленском произошла абсолютная криминализация ОП (как его не назови), причем, исполнители их преступных планов могут быть как "правоохранители" (недалеко ушли от ОПГ), хоть члены криминальных группировок Украины, часто подконтрольных и подначальных СБУ (!).
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10.09.2020 12:05 Ответить
То есть спецслужбы собрали информацию, куда-то передали", - сказал Богдан.
Андрей, кому, как не Вам знать, что представляет собой "контора на Владимирской"? Все низкое, гадкое, беспринципное собиралось туда годами. Там продаются все госсекреты, там выполняются самые низменные и преступные заказы - от прослушки телефонов и слива персональных данных, до "мероприятий по устрашению и влиянию на лиц", интересных криминалу. Ну и нейтрализация/локализация противников политиков и членов ОПГ.
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10.09.2020 12:12 Ответить
Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… Три.
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10.09.2020 13:02 Ответить
"Це ж два випадки, дві машини. Ці синхронізовані есемески, що "ми відстежували не тільки тебе, а все твоє оточення". Tesla S була на майданчику для паркування за два метри від будки охоронця. Підійшли у напрямку, щоб через машини не бачили, навприсядки, поклали сумку із займистим матеріалом прямо під колесо, підпалили. Від займистого матеріалу загорілося колесо. Вона ж алюмінієва - вона оплавилася. Там багажника немає, він просто розтанув і розтікся. Прикольно. І спалили стару машину. Збором інформації такого рівня можуть займатися виключно спецслужби. Це не могли бути гультяї, які хотіли мене налякати. Тобто спецслужби зібрали інформацію, кудись передали", - сказав Богдан.Джерело: https://censor.net/ua/n3218543
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10.09.2020 19:42 Ответить
 
 