Украинским бойцам не сообщают, что в составе "инспекции" будут военнослужащие РФ, осмотр позиций ВСУ назначен на 14.00, - Бутусов

Противник поднял над районом "инспекции" в Шумах беспилотные разведчики, а также выдвинул на передовые позиции группу наблюдателей и снайперов.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Штаб Операции объединенных сил назначил проведение инспектирования 503-го морской пехоты ВСУ в районе села Шумы в 14.00. Однако военнослужащим ВСУ не сообщают, что в составе "инспекции" будут военнослужащие ВС РФ. Сказано, что нашим бойцам необходимо обеспечить безопасность сотрудников ОБСЕ и СЦКК. Противник поднял над районом "инспекции" в Шумах беспилотные разведчики, а также выдвинул на передовые позиции группу наблюдателей и снайперов", - отметил главред "Цензор.НЕТ".

"Провести "инспекцию" ОБСЕ может одними беспилотниками. Однако противник имеет цель заснять посещение украинских позиций военными РФ. Очевидно, россияне проводят политическую операцию, их цель - демонстрация давления, превосходства", - подчеркнул журналист.

Также читайте: "Слуга народа" Чернев: Решение об инспектировании врагом позиций 503-го батальона в Шумах - антиукраинское

"Однако никаких гарантий безопасности при продвижении по передовым позициям ВСУ быть не может. Это район с плотным минированием, минные поля и наши и противника перемешались за долгие годы. Ситуация напряженная, и пока не ясно - где приказ на посещение наших позиций противником, кем он подписан и кто из командования берет на себя ответственность за эту акцию. Россияне могут тут появляться только на свой страх и риск", - резюмировал Бутусов.

Ранее участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. На данный момент позиции в данном районе занимает 503-й Отдельный батальон морской пехоты.