Украинским бойцам не сообщают, что в составе "инспекции" будут военнослужащие РФ, осмотр позиций ВСУ назначен на 14.00, - Бутусов
Противник поднял над районом "инспекции" в Шумах беспилотные разведчики, а также выдвинул на передовые позиции группу наблюдателей и снайперов.
Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Штаб Операции объединенных сил назначил проведение инспектирования 503-го морской пехоты ВСУ в районе села Шумы в 14.00. Однако военнослужащим ВСУ не сообщают, что в составе "инспекции" будут военнослужащие ВС РФ. Сказано, что нашим бойцам необходимо обеспечить безопасность сотрудников ОБСЕ и СЦКК. Противник поднял над районом "инспекции" в Шумах беспилотные разведчики, а также выдвинул на передовые позиции группу наблюдателей и снайперов", - отметил главред "Цензор.НЕТ".
"Провести "инспекцию" ОБСЕ может одними беспилотниками. Однако противник имеет цель заснять посещение украинских позиций военными РФ. Очевидно, россияне проводят политическую операцию, их цель - демонстрация давления, превосходства", - подчеркнул журналист.
"Однако никаких гарантий безопасности при продвижении по передовым позициям ВСУ быть не может. Это район с плотным минированием, минные поля и наши и противника перемешались за долгие годы. Ситуация напряженная, и пока не ясно - где приказ на посещение наших позиций противником, кем он подписан и кто из командования берет на себя ответственность за эту акцию. Россияне могут тут появляться только на свой страх и риск", - резюмировал Бутусов.
Ранее участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. На данный момент позиции в данном районе занимает 503-й Отдельный батальон морской пехоты.
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24,45% не забували.
И хождения с плакатиками под ОП и перед его дворцом никак делу не помогут.
А вот хороший стрелок и группа прикрытия могли бы решить проблему.
Зрештою, вибрати осла в президенти - не набагато логічніше. Так що все "нормально".
Идиоты были бы уверены в своей правоте и ничего не скрывали бы.
ЦЕ ВЕЛИКЙ PZDC
В ОЧАХ СВОГО СВІТА Зе ЗНЯВ СВОЇ ШТАНИ І НАМАСТИВ СОБІ ДУПУ ВАЗЕЛІНОМ
Нащо Україні таке позорище на ПОСАДІ президента України ?
Как вы любите отрицать объективную реальность. Напомню
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Нужно либо разрывать минские соглашения и прекращать упоминать слово "мир", либо быть готовым к такого рода инспекциям и прочим унизительным компромиссам.
Чим відрізняється, нинішнє інспектування ординськими військовими українських позицій від "подій" 80-ти річної давнини - коли гітлерівські офіцери "інспектували" совєцькі території?
Зеленський так і не зрозумів, що мир за всяку ціну - це капітуляція.
Він живе у паралельній реальності? а якщо точніше - то в координатах - заданих Путіним!
Він і його оточення - середовище капітулянтське! Тому й продавлює капітуляцію України перед Ордою! ЗЕндер команда - ліквідаторів Незалежності.
Український світ і військові на фронті шоковані рішеннями Головнокомандувача! Але письмового наказу військові на фронті не отримали. А виконувати злочинних наказів не можна!
Зрадник України та Самогубець - навряд чи досидить до кінця своєї каденції. Але нині - народ, на жаль і поки-що -БЕЗДІЯЛЬНИЙ! А мали б уже виконати роль Тараса Бульби! У всі часи, у всіх народів, зрадників завжди очікував і очікуватиме лише один -але безславний кінець!
PS: - А це вже повний піпець - виявляється, що в групу "інспекторів" ввійдуть і терористи. та й інспектування буде одностороннім, - як звіт перед ворогом.Таку ганьбу змивають ЛИШЕ кров'ю!
А от на фронті солдатів убивають. І пускати ворога на свої позиції подивитись, що там і як це взагалі за межею будь-якої моралі. Це по суті капітуляція, а не розмахування понтами.
А в случае, если приказ явно преступный - произвёл бы задержание вышеуказанных лиц (без доступа их на вверенные позиции !) с передачей их компетентным органам для разбирательства !
Ну, разумеется применил бы силу в случае не подчинения моим требованиям и/или оружия. в случае - сопротивления !
Выставил бы ПРИКАЗОМ посты, определил бы зоны поста и часовых! А как известно, часовой не подчиняется ни Главнокомандующему, ни ОВСЕ, - и обязан применить оружие в случае нарушения границ поста !!! И главное всё ЗАКОННО и согласно УСТАВА !!!
То ідіть виносьте.