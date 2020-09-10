В Фонде борьбы с COVID-19 уже недостаточно средств для реализации трех бюджетных программ, - Счетная палата
Правительство Украины распределило все 66 миллиардов гривен из фонда борьбы с COVID-19, при этом потрачено около трети средств – 19,5 миллиарда гривен.
Об этом говорится в сообщении Счетной палаты со ссылкой на ее председателя Валерия Пацкана, передает Цензор.НЕТ.
"Мы планируем проверить эффективность расходования средств фонда борьбы с COVID-19. Скорее всего, в следующем году, когда завершится этот бюджетный год. Но уже сейчас оперативно мониторим расходы из бюджета на борьбу с COVID-19. Еще в июле правительство распределило все 66 миллиардов гривен фонда. По состоянию на 7 сентября 19,5 миллиарда гривен - использованы", - говорится в сообщении.
Пацкан добавил, что из этих средств 8,9 миллиарда гривен - выплаты по безработице и частичной безработице, на детей ФОПов, страховые выплаты и материальную помощь медикам; 7,6 миллиарда гривен - на дороги; 2,7 миллиарда гривен - доплаты к зарплате сотрудникам МВД, Минздрава, исполнительной службы и другим; 262 миллиона гривен - закупка оборудования, средств индивидуальной защиты.
Также он отметил, что по шести бюджетным программам не осуществлялись расходы на 14 миллиардов гривен. В частности, 6 миллиардов гривен не были выплачены Минздраву на доплаты к зарплатам медиков, еще 5,3 миллиарда не были использованы на закупку оборудования для приемных отделений опорных здравоохранительных учреждений.
По расчетам специалистов Счетной палаты, в фонде недостаточно средств для реализации трех бюджетных программ - доплаты полицейским, помощь по частичной безработице и выплаты пособий на детей ФОПов. "Например, остаток средств по бюджетной программе по выплате по частичной безработице - 480 миллионов гривен (среднемесячные выплаты - 560 миллионов гривен). Для выплат в сентябре средств еще хватит. А до окончания карантина необходимо дополнительно 640 миллионов гривен", - отметил Пацкан.
Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом. Из 66 миллиардов гривен 16 миллиардов гривен выделено для системы здравоохранения, в частности для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, для выплаты им повышенной заработной платы, закупки для больниц необходимого оборудования и так далее. Для финансирования фонда по безработице было выделено около 7 миллиардов гривен, из которых 2,7 миллиарда гривен - на помощь по частичной безработице. Также 2,5 миллиарда гривен направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и категориям, обеспечивающим жизнедеятельность населения. Кроме того, 35 миллиардов гривен пойдет на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.
Пожалуйста, подождите...
Опять?
Ташоштакоє !!!!
І не вдавились сучки...
Тогда как :
За восемь месяцев эпидемии власть не приняла никаких решений по поводу переподготовки непрофильных специалистов для лечения пациентов с коронавирусом.
https://zn.ua/UKRAINE/uvelichenie-chisla-kojkomest-dlja-patsientov-s-koronavirusom-malo-chem-pomozhet-v-protsesse-lechenija-obozrevatel.html
Специалисты заявляют, что к концу сентября общее количество пациентов с подтвержденным COVID-19 возрастет до 200 тысяч, а цифра в 3-4 тысячи ежедневных новых случаев станет относительно привычной. Эпидемия продолжит свое интенсивное развитие. Выдержит ли украинская медицина такую нагрузку в своей статье для ZN.UA разбиралась Алла Котлря.
По прогнозам, в октябре, к моменту проведения местных выборов, ежедневная цифра заболевших достигнет 5-6 тысяч. В Украине поставят 350 тысяч диагнозов, и 260 тысяч больных будут активными.
При этом, стремительно увеличивается количество госпитализаций. То есть на стационарное лечение попадают около 20% больных. Длительность заболевания в среднем - 3,5-4 недели.
"Если верить прогнозам, к концу сентября уже будут заполнены 20 тысяч койкомест, а к концу октября - 40 тысяч. И если ничего не поменять, то подавляющее количество этих койкомест станут местом мучения, а не лечения", - пишет автор.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил о том, что для оказания медпомощи больным с коронавирусом сегодня выделили 35 тысяч коек. При этом некоторые специалисты считают, что система может развернуть до 40 тысяч койкомест. Однако возникает вопрос, все ли, о чем отчитываются как о "ковидных койках", обеспечено кислородом, подготовленным и защищенным медперсоналом, лекарствами?
По словам, Степанова, на сегодняшний день только 14 тысяч из 35 тысяч выделенных под COVID-19 коек оборудованы.При этом он обещает вскоре обеспечить им 80%, то есть минимум 20 тысяч коек. Однако, что делали последние 8 месяцев?
"ИВЛ хватать не будет. Их как раз закатывает в асфальт ваш местный автодор" - пишет на своей странице в Facebook экс-замминистра Минздрава Павел Ковтонюк.
От себя добавим, что 2,7 млрд грн съедают премии сотрудникам МВД и закупаемые на 5,3 млрд грн КТ и ангиографы. То есть деньги есть на все, кроме того, что необходимо в первую очередь.
"С обеспечением больниц врачами-инфекционистами, анестезиологами, средним и младшим персоналом ситуация тоже выглядит плачевно. Первых, например, в "ковидных" больницах, по данным НСЗУ, - всего 1220. Из 35 тысяч ковидных коек квалифицированными специалистами обеспечены тысяч пять"
они кричали что страной правят капитулянты,
они кричали что страной правят диктаторы,
они кричали выберите нас и мы их посадим,
они кричали выберете нас и страна расцветет.
выбрали, и начались реальные кражи,
выбрали и началась реальная капитуляция,
выбрали и началась реальная диктатура,
выбрали и выяснилось что попередников сажать не за что, потому что ничего они не украли.
выбрали и страна зачахла.
ЭТО ВСЕ что нужно знать для соответствующих выводов!!!!
Источник: https://censor.net/ru/n3218546