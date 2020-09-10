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В Фонде борьбы с COVID-19 уже недостаточно средств для реализации трех бюджетных программ, - Счетная палата

В Фонде борьбы с COVID-19 уже недостаточно средств для реализации трех бюджетных программ, - Счетная палата

Правительство Украины распределило все 66 миллиардов гривен из фонда борьбы с COVID-19, при этом потрачено около трети средств – 19,5 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сообщении Счетной палаты со ссылкой на ее председателя Валерия Пацкана, передает Цензор.НЕТ.

"Мы планируем проверить эффективность расходования средств фонда борьбы с COVID-19. Скорее всего, в следующем году, когда завершится этот бюджетный год. Но уже сейчас оперативно мониторим расходы из бюджета на борьбу с COVID-19. Еще в июле правительство распределило все 66 миллиардов гривен фонда. По состоянию на 7 сентября 19,5 миллиарда гривен - использованы", - говорится в сообщении.

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Пацкан добавил, что из этих средств 8,9 миллиарда гривен - выплаты по безработице и частичной безработице, на детей ФОПов, страховые выплаты и материальную помощь медикам; 7,6 миллиарда гривен - на дороги; 2,7 миллиарда гривен - доплаты к зарплате сотрудникам МВД, Минздрава, исполнительной службы и другим; 262 миллиона гривен - закупка оборудования, средств индивидуальной защиты.

Также он отметил, что по шести бюджетным программам не осуществлялись расходы на 14 миллиардов гривен. В частности, 6 миллиардов гривен не были выплачены Минздраву на доплаты к зарплатам медиков, еще 5,3 миллиарда не были использованы на закупку оборудования для приемных отделений опорных здравоохранительных учреждений. 

По расчетам специалистов Счетной палаты, в фонде недостаточно средств для реализации трех бюджетных программ - доплаты полицейским, помощь по частичной безработице и выплаты пособий на детей ФОПов. "Например, остаток средств по бюджетной программе по выплате по частичной безработице - 480 миллионов гривен (среднемесячные выплаты - 560 миллионов гривен). Для выплат в сентябре средств еще хватит. А до окончания карантина необходимо дополнительно 640 миллионов гривен", - отметил Пацкан.

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Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом. Из 66 миллиардов гривен 16 миллиардов гривен выделено для системы здравоохранения, в частности для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, для выплаты им повышенной заработной платы, закупки для больниц необходимого оборудования и так далее. Для финансирования фонда по безработице было выделено около 7 миллиардов гривен, из которых 2,7 миллиарда гривен - на помощь по частичной безработице. Также 2,5 миллиарда гривен направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и категориям, обеспечивающим жизнедеятельность населения. Кроме того, 35 миллиардов гривен пойдет на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

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Топ комментарии
+7
Нужны новые баблосы пилить асхвальт на "Великой стройке"
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10.09.2020 11:48
+7
Зе-мыши съели... Как и несколько тысяч вагонов зерна.
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10.09.2020 11:57
+5
Барига мародьор Порошенко вкрав?
Опять?
Ташоштакоє !!!!
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10.09.2020 11:51
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Нужны новые баблосы пилить асхвальт на "Великой стройке"
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10.09.2020 11:48 Ответить
Вам не угодишь.Дался Вам тот Фонд борьбы с COVID-19.Вы только гляньте как дороги отремонтировали.Теперь все умершие от ковида с ветерком могут проехать к кладбищу,а не трястись по ухабам и ямам.Зробимо їх ще раз.
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10.09.2020 12:04 Ответить
Яке відношення взагалі будівництво доріг має до цього фонду не зрозуміло.
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10.09.2020 12:11 Ответить
Навіщо? Я думаю, що хворим на КОВІД-19 варто три рази прикластися до новозбудований доріг - і спокійно одвжувати. А лікарям стояння на такій же дорозі буде наповнювати не лише кишені, але й шлунок. Правда, стояти треба на колінах, коли приїжджають кортежі олігархів і можновладців.
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10.09.2020 12:34 Ответить
https://www.dw.com/ru/covid-19-i-protesty-v-belarusi-ne-tak-strashen-koronavirus-kak-rezhim-lukashenko/a-54869439 Информация о COVID-19 в Беларуси замалчивается .
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10.09.2020 11:56 Ответить
Барига мародьор Порошенко вкрав?
Опять?
Ташоштакоє !!!!
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10.09.2020 11:51 Ответить
Зе-мыши съели... Как и несколько тысяч вагонов зерна.
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10.09.2020 11:57 Ответить
і ешелон масок...
І не вдавились сучки...
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10.09.2020 12:00 Ответить
Они их не ели-они масками подтирались.Мышки оказались большими акуратисками.
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10.09.2020 12:09 Ответить
ми живем в країні Зелендія де при владі клоуни ,малороси і відкриті зрадники а замість роботи відосики
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10.09.2020 11:54 Ответить
Ну и слава Богу, что средства закончились. Может теперь и статистика по ковид на спад пойдет.
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10.09.2020 11:54 Ответить
не время булки расслаблять, вирус мутирует, ещё бабло пилить и пилить.
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10.09.2020 11:59 Ответить
Чего и следовало ожидать, раз более 30 млрд из фонда зарыто в "большую стройку"

Тогда как :
За восемь месяцев эпидемии власть не приняла никаких решений по поводу переподготовки непрофильных специалистов для лечения пациентов с коронавирусом.
https://zn.ua/UKRAINE/uvelichenie-chisla-kojkomest-dlja-patsientov-s-koronavirusom-malo-chem-pomozhet-v-protsesse-lechenija-obozrevatel.html
Специалисты заявляют, что к концу сентября общее количество пациентов с подтвержденным COVID-19 возрастет до 200 тысяч, а цифра в 3-4 тысячи ежедневных новых случаев станет относительно привычной. Эпидемия продолжит свое интенсивное развитие. Выдержит ли украинская медицина такую нагрузку в своей статье для ZN.UA разбиралась Алла Котлря.

По прогнозам, в октябре, к моменту проведения местных выборов, ежедневная цифра заболевших достигнет 5-6 тысяч. В Украине поставят 350 тысяч диагнозов, и 260 тысяч больных будут активными.
При этом, стремительно увеличивается количество госпитализаций. То есть на стационарное лечение попадают около 20% больных. Длительность заболевания в среднем - 3,5-4 недели.
"Если верить прогнозам, к концу сентября уже будут заполнены 20 тысяч койкомест, а к концу октября - 40 тысяч. И если ничего не поменять, то подавляющее количество этих койкомест станут местом мучения, а не лечения", - пишет автор.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил о том, что для оказания медпомощи больным с коронавирусом сегодня выделили 35 тысяч коек. При этом некоторые специалисты считают, что система может развернуть до 40 тысяч койкомест. Однако возникает вопрос, все ли, о чем отчитываются как о "ковидных койках", обеспечено кислородом, подготовленным и защищенным медперсоналом, лекарствами?

По словам, Степанова, на сегодняшний день только 14 тысяч из 35 тысяч выделенных под COVID-19 коек оборудованы.При этом он обещает вскоре обеспечить им 80%, то есть минимум 20 тысяч коек. Однако, что делали последние 8 месяцев?
"ИВЛ хватать не будет. Их как раз закатывает в асфальт ваш местный автодор" - пишет на своей странице в Facebook экс-замминистра Минздрава Павел Ковтонюк.
От себя добавим, что 2,7 млрд грн съедают премии сотрудникам МВД и закупаемые на 5,3 млрд грн КТ и ангиографы. То есть деньги есть на все, кроме того, что необходимо в первую очередь.
"С обеспечением больниц врачами-инфекционистами, анестезиологами, средним и младшим персоналом ситуация тоже выглядит плачевно. Первых, например, в "ковидных" больницах, по данным НСЗУ, - всего 1220. Из 35 тысяч ковидных коек квалифицированными специалистами обеспечены тысяч пять"
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10.09.2020 11:55 Ответить
правильно, как раз время деребанить приват банк денег то нет, а вирус проклятый свирепствует, грабить грабить))))
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10.09.2020 11:55 Ответить
зеля с упорством популиста повышал зп медикам, а на выплаты денег не оказалось.
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10.09.2020 12:16 Ответить
как сказал зеля - почти все средства фонда на месте...
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10.09.2020 12:17 Ответить
вори ворів змінили а відповідати прийдеться і соєвим і зеленим...
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10.09.2020 12:18 Ответить
Значит будут грабить...
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10.09.2020 12:31 Ответить
они кричали страной правят воры,
они кричали что страной правят капитулянты,
они кричали что страной правят диктаторы,
они кричали выберите нас и мы их посадим,
они кричали выберете нас и страна расцветет.

выбрали, и начались реальные кражи,
выбрали и началась реальная капитуляция,
выбрали и началась реальная диктатура,
выбрали и выяснилось что попередников сажать не за что, потому что ничего они не украли.
выбрали и страна зачахла.
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10.09.2020 12:35 Ответить
"7,6 миллиарда гривен - на дороги; 2,7 миллиарда гривен - доплаты к зарплате сотрудникам МВД, Минздрава, исполнительной службы и другим; 262 миллиона гривен - закупка оборудования, средств индивидуальной защиты."

ЭТО ВСЕ что нужно знать для соответствующих выводов!!!!
Источник: https://censor.net/ru/n3218546
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10.09.2020 19:15 Ответить
 
 