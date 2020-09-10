Надели мешок на голову, угрожали вывезти из Беларуси живой или по частям: Колесникова обратилась в СК по факту ее похищения силовиками
Лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова требует у Следственного комитета возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГБ и ГУБОПиК, которые, по ее словам, во время задержания высказывали ей угрозы лишения жизни. Заявление Колесниковой на имя председателя СК Ивана Носкевича передала адвокат Людмила Казак.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.by.
В заявлении Мария Колесникова подробно изложила хронологию событий 7 и 8 сентября и все, что с ней происходило в этот промежуток времени: похищение неизвестными людьми, психологическое давление, угрозы лишения жизни, попытка силой выдворить за пределы Беларуси.
Колесникова указывает конкретные имена и должности людей, которые оказывали на нее психологическое давление в ГУБОПик и КГБ. Она требует возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГБ РБ, ГУБОПиК РБ по признакам преступлений, предусмотренных ст. 182, 183, 186 Уголовного кодекса Беларуси. В заявлении отмечает, что она может опознать всех, кто перечислен в заявлении, и готова дать подробные показания.
"Указанными лицами в отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала как реальноcть. Ввиду того, что требуемого согласия от меня получено не было, меня водворяли в камеру, где я содержалась около часа. Указанные лица высказывали в мой адрес угрозы моей жизни и здоровью, которые воспринимались мною реально.
Во время моего незаконного удержания в ГУБОПиК, КГБ, используя любую возможность, я заявляла проходившим мимо сотрудникам о том, что меня похитили, требовала сообщить о месте своего нахождения адвокату и отцу.
После того, как сотрудники КГБ осознали, что добровольно из Беларуси я не уеду, мне надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу (п.п. Александровка), где с применением силы, против моей воли пытались выдворить меня из Республики Беларусь.
8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".
В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.
После того, как я порвала свой паспорт, исключив таким образом въезд на территорию Украины, меня снова посадили в микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд, где я находилась до вечера 8 сентября. Таким образом, перечисленными выше должностными лицами ГУБОПиК и КГБ Республики Беларусь в отношении меня совершен ряд уголовно наказуемых деяний, а именно: похищение человека (ст. 182 УК РБ), незаконное лишение свободы (ст. 183 УК РБ), угрозы убийством (ст. 186 УК РБ)", - говорится в заявлении Колесниковой.
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Потому если правильно с ними поработать, то Лука может улететь в Москву за новыми инструкциями, а по возвращении сесть где-нибудь на военном аэдророме, с с быстрым военным трибуналом и даже адвокатом. Адвокат скажет что-то вроде - а давайте смягчим меру наказания с расстрела на скажем повешение.
И хватит.
Например в Конституции Турции была прописана возможность свержения власти военными, но Эрдоган ее упразднил (по требованию ЕС кстати) и когда впоследствии армия попыталась его свергнуть, то все потом получили реальные сроки (ибо уже права не имели)
Вы думаете там КГБ хлебалом щёлкает, как наше СБУ? Как только вы начнёте с армией "правильно работать", то вам опу на британский флаг порвут. Это легче сказать чем сделать.
Владелец сайта - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 американская https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F некоммерческая организация «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0 Фонд Викимедиа », имеющая 37 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0#%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0 региональных представительств . Название энциклопедии образовано от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA английских слов wiki («вики»; в свою очередь заимствовано из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA гавайского языка , в котором оно имеет значение «быстро») и encyclopedia («энциклопедия»).отье@ись, и больше читай.
Починаєте історію переписувати?
Выбар заўсёды быў такім. Ці прыгнёт, ці жахі.
Вы ніколі нічога ня чулі аб забітых лукой беларускіх дэпутатах, ладкаваўшых яму імпічмант? Сярод іх быў, нават, міністар унутранных спраў РБ.
Грамадства павінна было паспець да гатоўнасці прайсці праз жахі, каб пазбавіцца калхознага вырадка.
Відаць, час надышоў...
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Вы на самой справе мяркуеце, што людзі гэтага ня ведаюць? Я Вам больша скажу, людзі ведаюць, што гэты вырадак, даўшы сваім катам магчымасць забіваць, хаваючы свае твары, безпакаранна, ня зможа доўгі час кантраляваць гэтую стаю, паспрабаваўшую чалавечай крыві ды ўсёдазволеннасці. Яны ўжо пачалі грабаваць хаты на обшуках.
Я мяркую, што людзі ўсёж пачнуць нешта рабіць у сваю ахарону.
Пажывем - пабачым.
Перед пропускным пунктом на белорусско-украинской границе она порвала свой паспорт, а потом выпрыгнула из машины, которая должна была вывезти ее к сопредельной стороне.
Аркадий Дубнов.
На самом деле девушка училась в Берлине, она музыкант - флейта ее муз инструмент, девушка в по словам ее берлинского учителя была тихой, скромной и стеснительной ... Вот как бывает...
Ну, так це ж усе ставить на свої місця.
Хотя, впрочем в известной совковой поговорке, глубоко отражающей советское правосознание и социалистическую законность был вариант "ложить":
На робкую фразу советского гражданина о своих правах "Но, ведь по Закону положено...", всякие начальники резко отвечали в духе реального социализьма и реальной соцзаконности победившего пролетариата:
"На то, что положено, давно хер положено !"