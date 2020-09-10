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Новости Репрессии в Беларуси
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Беларусь (7771) Лукашенко (3542) похищение (1660) репрессии (2764) угрозы (848) Колесникова Мария (36)

Надели мешок на голову, угрожали вывезти из Беларуси живой или по частям: Колесникова обратилась в СК по факту ее похищения силовиками

Надели мешок на голову, угрожали вывезти из Беларуси живой или по частям: Колесникова обратилась в СК по факту ее похищения силовиками

Лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова требует у Следственного комитета возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГБ и ГУБОПиК, которые, по ее словам, во время задержания высказывали ей угрозы лишения жизни. Заявление Колесниковой на имя председателя СК Ивана Носкевича передала адвокат Людмила Казак.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.by.

В заявлении Мария Колесникова подробно изложила хронологию событий 7 и 8 сентября и все, что с ней происходило в этот промежуток времени: похищение неизвестными людьми, психологическое давление, угрозы лишения жизни, попытка силой выдворить за пределы Беларуси.

Колесникова указывает конкретные имена и должности людей, которые оказывали на нее психологическое давление в ГУБОПик и КГБ. Она требует возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГБ РБ, ГУБОПиК РБ по признакам преступлений, предусмотренных ст. 182, 183, 186 Уголовного кодекса Беларуси. В заявлении отмечает, что она может опознать всех, кто перечислен в заявлении, и готова дать подробные показания.

"Указанными лицами в отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала как реальноcть. Ввиду того, что требуемого согласия от меня получено не было, меня водворяли в камеру, где я содержалась около часа. Указанные лица высказывали в мой адрес угрозы моей жизни и здоровью, которые воспринимались мною реально.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестованному лидеру белорусской оппозиции Колесниковой грозит до 5 лет тюрьмы

Во время моего незаконного удержания в ГУБОПиК, КГБ, используя любую возможность, я заявляла проходившим мимо сотрудникам о том, что меня похитили, требовала сообщить о месте своего нахождения адвокату и отцу.

После того, как сотрудники КГБ осознали, что добровольно из Беларуси я не уеду, мне надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу (п.п. Александровка), где с применением силы, против моей воли пытались выдворить меня из Республики Беларусь.

8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.

После того, как я порвала свой паспорт, исключив таким образом въезд на территорию Украины, меня снова посадили в микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд, где я находилась до вечера 8 сентября. Таким образом, перечисленными выше должностными лицами ГУБОПиК и КГБ Республики Беларусь в отношении меня совершен ряд уголовно наказуемых деяний, а именно: похищение человека (ст. 182 УК РБ), незаконное лишение свободы (ст. 183 УК РБ), угрозы убийством (ст. 186 УК РБ)", - говорится в заявлении Колесниковой.
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Топ комментарии
+30
Баба с яйцами. Молодец.
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10.09.2020 11:57
+27
ну ты и мразь.
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10.09.2020 11:57
+17
Работать надо плотнее с военными. Со средним офицерским составом и рядовыми. Тогда лука реально закончит как Чаушеску.
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10.09.2020 11:57
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Правила форума Совет форумчан
В Спортлото не жаловалась? Или в приемную Лукашенки? А-ха-ха!!
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10.09.2020 11:53 Ответить
ну ты и мразь.
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10.09.2020 11:57 Ответить
Та то або лугандон, або лахта -2.
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10.09.2020 11:58 Ответить
Наивный доверчивый зетипилл?
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10.09.2020 12:29 Ответить
пнх
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10.09.2020 13:29 Ответить
порохоботи гірше ватників
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10.09.2020 16:02 Ответить
Работать надо плотнее с военными. Со средним офицерским составом и рядовыми. Тогда лука реально закончит как Чаушеску.
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10.09.2020 11:57 Ответить
согласен. КГБ и омон, конечно за Луку. А армия - ближе к народу, реально.
Потому если правильно с ними поработать, то Лука может улететь в Москву за новыми инструкциями, а по возвращении сесть где-нибудь на военном аэдророме, с с быстрым военным трибуналом и даже адвокатом. Адвокат скажет что-то вроде - а давайте смягчим меру наказания с расстрела на скажем повешение.
И хватит.
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10.09.2020 12:00 Ответить
Да, БЫСТРЫЙ ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ снимет с Беларуси все проблемы с Лукой
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10.09.2020 12:13 Ответить
Может лучше со своих скелетов начнем, а там и без нас разберутся.
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10.09.2020 12:41 Ответить
Да военный трибунал над Клоуном тоже бы решил много проблем. Но к сожалению....
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10.09.2020 12:45 Ответить
Если по справедливости то надо начинать с 1990 года.
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10.09.2020 12:48 Ответить
Еэто если у них есть закон о военном трибунале (кстати для военного трибунала, обычно нужно введение военного положения парламентом). В противном случае это таки будет "военная хунта".
Например в Конституции Турции была прописана возможность свержения власти военными, но Эрдоган ее упразднил (по требованию ЕС кстати) и когда впоследствии армия попыталась его свергнуть, то все потом получили реальные сроки (ибо уже права не имели)
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10.09.2020 12:44 Ответить
"Потому если правильно с ними поработать"
Вы думаете там КГБ хлебалом щёлкает, как наше СБУ? Как только вы начнёте с армией "правильно работать", то вам опу на британский флаг порвут. Это легче сказать чем сделать.
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10.09.2020 12:33 Ответить
"Стукайте і Вам відчинять...."
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10.09.2020 16:05 Ответить
У Чаушеску не было друга Путена. Асад тут более подходящий аналог.
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10.09.2020 12:39 Ответить
По данным социологического опроса Румынского института по оценке и стратегии (IRES), обнародованного в июле 2010 года, если бы Николае Чаушеску участвовал сегодня в президентских выборах, за него были бы готовы проголосовать 41 % граждан Румынии. На вопрос об оценке деятельности Чаушеску 49 % опрошенных ответили, что он был хорошим руководителем, 15 % - плохим, 30 % - ни хорошим, ни плохимhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5#cite_note-119 [119] . Следующий опрос, проведённый тем же институтом в декабре 2010 года, к 20-летней годовщине расстрела четы Чаушеску, показал, что более половины граждан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F Румынии сожалеют о расстреле Николае Чаушеску. 84 % респондентов заявили, что было неправильно расстреливать Чаушеску без справедливого судебного разбирательства. Более половины опрошенных сказали, что они не согласны с приговором трибунала, отправившим супругов Чаушеску на смертьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5#cite_note-120 [120] . В 2007 году расследованы события, произошедшие в декабре https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1989 года в Тимишоаре. По результатам проведённого расследования выяснилось, что приказ стрелять в демонстрантов отдавал не Николае Чаушеску, а генерал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 Виктор Стэнкулеску . Кроме того, в тех событиях было не 64 тысячи погибших человек (как заявлялось), а менее тысячи - за двое сутокhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5#cite_note-fakty2ua-19 [19] . Кроме того, в 2009 году один из участников казни Чаушеску, бывший десантник Дорин-Мариан Чирлан, рассказал в интервью о тех событиях. Так, казнь бывший десантник назвал политическим убийством. По заявлению Чирлана, участников казни лично выбирал Виктор Стэнкулеску, являющийся организатором трибунала, который проходил с нарушениями и был полностью постановочным. Выделенные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82 адвокаты же играли роль обвинения.
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10.09.2020 13:02 Ответить
Раша вики цитируешь?))) Да не стесняйся, сразу уже срувесну цитируй))) Если ты на той же странице в рашкинской версии Википедии прочтешь, что конкретно ты, Александр Иванов, *******, ты примешь это как убедительный аргумент?)))
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10.09.2020 14:45 Ответить
Нет, теперь только твоим высерам буду верить.
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10.09.2020 16:31 Ответить
Я тебе задал конкретный вопрос))) Ты поверишь написанному на википедии?)))
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10.09.2020 16:36 Ответить
Википе́дия (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Wikipedia, произносится https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82 [ˌwɪkɨˈpiːdiə] или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82 [ˌwɪkiˈpiːdiə] ) - общедоступная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%B5 многоязычная универсальная интернет-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F энциклопедия со https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82 свободным контентом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F#cite_note-autogenerated1-7 [комм. 2] , реализованная на принципах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8 вики . Расположена по адресу https://wikipedia.org/ wikipedia.org .
Владелец сайта - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 американская https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F некоммерческая организация «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0 Фонд Викимедиа », имеющая 37 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0#%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0 региональных представительств . Название энциклопедии образовано от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA английских слов wiki («вики»; в свою очередь заимствовано из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA гавайского языка , в котором оно имеет значение «быстро») и encyclopedia («энциклопедия»).отье@ись, и больше читай.
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10.09.2020 16:46 Ответить
Так ты поверишь, когда прочтешь в этой "энциклопедии", что ты *******?)) Причем именно в кацапской помойке))) В украинской я этого себе никогда не позволю))
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10.09.2020 16:50 Ответить
За вами к ней не поспеть.
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10.09.2020 16:33 Ответить
Баба с яйцами. Молодец.
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10.09.2020 11:57 Ответить
Пра 1941 год людзi такiх жахау не чулi, як пра 2020 у Беларусi.
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10.09.2020 12:02 Ответить
Та невже?
Починаєте історію переписувати?
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10.09.2020 12:10 Ответить
А ну проперди нам, вася, свій варіант історії, непереписаної.
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10.09.2020 16:01 Ответить
Очень не хочется нагнетать, но настоящие жахі у вас ещё впереди. Слишком запустили ситуацию. Запоздали с протестами лет на 15. Теперь выбор не богатый- либо покорство, либо жахі.
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10.09.2020 12:33 Ответить
Жахі былі і пятнадцать год таму, і дваццаць.
Выбар заўсёды быў такім. Ці прыгнёт, ці жахі.
Вы ніколі нічога ня чулі аб забітых лукой беларускіх дэпутатах, ладкаваўшых яму імпічмант? Сярод іх быў, нават, міністар унутранных спраў РБ.
Грамадства павінна было паспець да гатоўнасці прайсці праз жахі, каб пазбавіцца калхознага вырадка.
Відаць, час надышоў...
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10.09.2020 15:08 Ответить
Те, що було 15 років тому може видасться Вам дитячими жартами, тіпун мені на язик. Зараз його загнали в ГЛУХИЙ КУТ. Європа ВЖЕ не визнає його прєпіздєнтом , ООН попереду. Втрачати вашому луці-мудіщєву нічого, тож крові може напустити без міри.
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10.09.2020 16:00 Ответить
... Те, що було 15 років тому може видасться Вам дитячими жартами...
------------------------------
Вы на самой справе мяркуеце, што людзі гэтага ня ведаюць? Я Вам больша скажу, людзі ведаюць, што гэты вырадак, даўшы сваім катам магчымасць забіваць, хаваючы свае твары, безпакаранна, ня зможа доўгі час кантраляваць гэтую стаю, паспрабаваўшую чалавечай крыві ды ўсёдазволеннасці. Яны ўжо пачалі грабаваць хаты на обшуках.
Я мяркую, што людзі ўсёж пачнуць нешта рабіць у сваю ахарону.
Пажывем - пабачым.
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10.09.2020 16:39 Ответить
Дай Вам боже успіху, дорогі наші сябри.
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10.09.2020 19:56 Ответить
Очень много писать нужно, что бы в полной мере отобразиь свои мысли. Если коротко: режиму Лукашенко 26 лет лишь потому, что режиму Путина 22. Проблема Беларуси не внутри самой Беларуси. И в том, что большинство населния до сих пор не совсем чётко видят её (проблемы) истоки.
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10.09.2020 17:44 Ответить
да это вы просто ничего про историю Беларуси не знаете . жахи там каждый год . в этот раз просто народу надоело бояться .
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10.09.2020 19:16 Ответить
Жахіття.
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10.09.2020 12:07 Ответить
Так вот, Мария Колесникова, выдающийся лидер беларусского протеста, и очень красивая белорусская женщина, утром 8 сентября не дала лукашенковским нукерам насильно выгнать себя из родной страны.
Перед пропускным пунктом на белорусско-украинской границе она порвала свой паспорт, а потом выпрыгнула из машины, которая должна была вывезти ее к сопредельной стороне.
Аркадий Дубнов.
На самом деле девушка училась в Берлине, она музыкант - флейта ее муз инструмент, девушка в по словам ее берлинского учителя была тихой, скромной и стеснительной ... Вот как бывает...
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10.09.2020 12:09 Ответить
Вчилася у Берліні...
Ну, так це ж усе ставить на свої місця.
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10.09.2020 12:11 Ответить
вірус свободи , маєте на увазі? Доречі , той же російськомовний її вчтиль у Берліні ( на ДОЖДЄ) розказав, що ніколи вона не була політично заточена , а тим паче не говорила в голос про проблеми своєї країни... Проста скромна дівчинка-музиканта
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10.09.2020 12:23 Ответить
штази.
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10.09.2020 12:39 Ответить
то про Меркель... в ГДР
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10.09.2020 12:52 Ответить
Похожа на крокодила с флейтой!
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10.09.2020 14:28 Ответить
тебе больше Кабаева нравиться ? или машка захарова ?
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10.09.2020 21:29 Ответить
Дійствітєльно - ну , дуже стіснітєльна.
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10.09.2020 15:56 Ответить
Молодец тётка!
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10.09.2020 12:15 Ответить
"...и очень красивая..."?
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10.09.2020 12:15 Ответить
что толку обращаться в СК? это те же мусора, что ее прессовали.
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10.09.2020 12:23 Ответить
Одягли мішок на голову, погрожували вивезти з Білорусі живою або по частинах: Колесникова звернулася в СК за фактом її викрадення силовиками - Цензор.НЕТ 7478
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10.09.2020 12:33 Ответить
Це ти до чого, вовчик, не зістрбуй з теми.
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10.09.2020 15:54 Ответить
Лукашенка с Колей уже победили взбрыкнувшее население. И без помощи Вовы Пу с его омоновцами. Правда, денег Вова дал, для поддержки ментов и армии. И еще даст. Шарики и вопли еще никому не приносили победы.
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10.09.2020 12:33 Ответить
Слушай знаток,они давно уже здесь,путинские свинособаки,сразу после выборов разъезжали на гаишных машинах и хватали самых активных,да и сейчас в странной оливковой форме маски-шоу устраивают.Так что твой лука конкретный преступник,использует силовые структуры чужого государства.
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10.09.2020 12:50 Ответить
Пожалуйся в СК.
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10.09.2020 12:56 Ответить
Ты наверно со "Спортлото"перепутал,выше предлогал,результат где законы в стране не действуют на прикорытников , будет одинаковый,но есть ещё международный суд.
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10.09.2020 13:19 Ответить
А соратники интервью давали. Как ее из машины выпихивали.
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10.09.2020 13:57 Ответить
Двічі давали, точніше, ДВОЄ ДАВАЛИ. АЛЕ Лука не взяв. Йому сци у вічі - все божа роса.
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10.09.2020 15:53 Ответить
как видно майдан тоже оказалася малоеффективен .
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10.09.2020 19:18 Ответить
Пожалілася в Geheime Staatspolizei на дії Schutzstaffel
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10.09.2020 12:35 Ответить
Немецкий паспорт хоть не порвала в пылу сопротивления.
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10.09.2020 12:38 Ответить
Будет у Лукашенки во время обеда играть на флейте.
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10.09.2020 12:43 Ответить
Третьего не дано, или она на флейте у него, или он копать бульбу у нее.
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10.09.2020 12:47 Ответить
Конституция,законы,правовые акты?Нахрена это все исполнять простым беларусам,если те кто эти законы внедряют ложили полностью на них?Какой смысл жить по правилам,если тебя могут лишить жизни,здоровья и средств к существованию, даже не обосновывая это.Беларусы проснетесь,полный бойкот этой лукобанде.
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10.09.2020 12:40 Ответить
Правилно казати "КЛАЛІ". А по суті - вірно.
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10.09.2020 15:48 Ответить
Алексу Эль большой респект за тонкое чувство стиля: именно "клали", а не ложили.

Хотя, впрочем в известной совковой поговорке, глубоко отражающей советское правосознание и социалистическую законность был вариант "ложить":

На робкую фразу советского гражданина о своих правах "Но, ведь по Закону положено...", всякие начальники резко отвечали в духе реального социализьма и реальной соцзаконности победившего пролетариата:

"На то, что положено, давно хер положено !"
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10.09.2020 22:42 Ответить
да, поступок чьоткий, молодец, видно кобуру и яйца из под юбки, если хороводы с песнями и цветами всё таки закончатся переменами - может станет президентом....
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10.09.2020 13:27 Ответить
odno ponimaju nado meniat sssr sistemu,poskolu eto put nikuda.Jeslii xotyte bit otstalami na 50 let davajte tianut riazinu kak eto delajt samozvanec lukosenko
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10.09.2020 13:41 Ответить
Александр Григорьевич, она порвала белорусский паспорт. Есть основания лишить ее гражданства и выдворить куда угодно. Кстати последние годы она жила в Германии и кажется имеет второй немецкий паспорт. Зачем она тебе нужна. Не трогай г* оно нехорошо пахнуть не будет
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10.09.2020 14:01 Ответить
Вы с тараканом в переписке?
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10.09.2020 17:58 Ответить
Ах водевиль, водевиль, водевиль!
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10.09.2020 14:38 Ответить
О дівка, знімаю капелюха, "яйця - сталеві", далі нікуди. Щасти тобі Вояче, "ібо враг хітьор і коварєн".
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10.09.2020 15:46 Ответить
Це не надто шляхетно, але коли я її побачив, то мені також закортіло їй на голову мішка натягти.
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10.09.2020 18:12 Ответить
Головне, щоб вона не виявилась білоруською надєб савченко.
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10.09.2020 19:52 Ответить
ох и страшна нет бы на рыбалку сходить или посмотреть сериал санта барбара все серии подряд, не хочет
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10.09.2020 23:25 Ответить
 
 