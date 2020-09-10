Посол Великобритании Симмонс о "Минске": Одну вещь он точно делает - сажает Россию за стол переговоров
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс считает, что Минский процесс как минимум делает одну важную вещь - сажает Россию за стол переговоров.
Такое мнение она высказала в интервью изданию "Йод.media", передает Цензор.НЕТ.
"Первое, что нужно сказать — это то, что власть демонстрирует: Украина предана Минскому процессу и прилагает все усилия, чтобы продвинуться в рамках этого формата. И даже если есть впечатление, что минский процесс никуда не движется, то есть одна вещь, которую он точно делает - усаживает за стол переговоров Россию. Не последнюю роль в этом играют санкции. Россия, если и беспокоится о чем-то, так это о вопросах санкций ", - сказала Симмонс.
По ее убеждению, кроме Минского процесса и нормандского формата, которые представлены прежде всего высоким уровнем руководства стран, не надо забывать и об обычных гражданах и социальных связях.
Британия, по словам посла, к примеру, видит свою нишу в том, чтобы общаться с общинами, обсуждать проблемы и определить, какими будут Луганск и Донецк, скажем, в мирном сценарии, что нужно для этого сделать. "Мы хотим играть активную роль в работе, которая ведется на уровне общественности, потому что это очень важно", - сказала Симмонс.
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https://uk.m.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 6 березня 2014 року був прийнятий перший етап санкцій, який містив призупинення переговорного процесу Євросоюзу і Росії про пом'якшення візового режиму та нової угоди про партнерство, крім того, під санкції підпадала група можновладців. Також був призупинений процес підготовки до майбутнього саміту https://uk.m.wikipedia.org/wiki/G8 G8 , в якому мала брати участь Росія.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 10 березня 2014 року вийшов виконавчий наказ Президента США № 13660 з переліком осіб та організацій, причетних до кривавих подій на Майдані та окупації Криму і Донбасу Росією. У переліку «сім'я» Януковича включно з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Азаровим , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA Медведчуком , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%94%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Клюєвим , а також кримські і донецькі сепаратисти.Другий етап санкційhttps://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_(%D0%B7_2014)&action=edit§ion=5 Редагувати
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 17 березня 2014 року міністри закордонних справ країн-членів ЄС прийняли рішення перейти до другого етапу санкцій і ввели обмеження у вигляді заборони на в'їзд і заморожування активів для 21 російського і кримського чиновниківhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_(%D0%B7_2014)#cite_note-10 [10] . Таким чином, список російських чиновників, які підпадають під санкції у зв'язку із https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014) захопленням Криму , досяг 33 осіб. Цього ж дня санкції проти семи представників Росії, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Януковича і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Медведчука ввели https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США .
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 18 березня 2014 року про введення візових, а згодом і економічних санкцій проти Росії заявила https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Японія . https://uk.m.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 19 березня фінансові та візові санкції проти 12 громадян України і Росії ввела https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Австралія .
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 20 березня 2014 року нові санкції проти Росії ввели США: був розширений список громадян Росії, яким заборонено в'їзд в США і чиї активи на території США будуть замороженіhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_(%D0%B7_2014)#cite_note-11 [11] . До санкцій також приєдналась Британія, яка заморозила рахунки 18 колишніх українських чиновників. Пізніше додаткові санкції для посилення ізоляції https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії ввела https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада .
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 21 березня 2014 року в список санкцій ЄС додали імена ще 12 російських чиновниківhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_(%D0%B7_2014)#cite_note-12 [12] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_(%D0%B7_2014)#cite_note-13 [13] .
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 23 березня 2014 року «обережні санкції» проти осіб, причетних до захоплення Криму Росією ввела https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Нова Зеландія https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_(%D0%B7_2014)#cite_note-14 [14] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_(%D0%B7_2014)#cite_note-15 [15] .
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 28 квітня 2014 року США ввели додаткові санкції проти семи депутатів Держдуми Росії і заморозили активи 17 компаній, які наближені до президента РФ Володимира Путіна. Також США заборонили постачання високотехнологічних товарів, які Росія може застосувати у військових ціляхhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_(%D0%B7_2014)#cite_note-16 [16] . Цього ж дня ЄС розширили список ще на 15 осібhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_(%D0%B7_2014)#cite_note-17 [17] .
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 29 квітня 2014 року слідом за США про додаткові санкції оголосили Рада ЄС та Японія з Канадою. Санкції стосувались обмежень на отримання віз для окремих політиків і бізнесменів. Список Канади також включав дві російські кредитні організації: «Експобанк» і «Росенергобанк»https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_(%D0%B7_2014)#cite_note-18 [18] .
І ще: "Через Мінськ" на вас, на касапів були наладені ще більші санкції. Брехло ти касапське. Санкції ЄС до 18 року включно збільшувались защораз.
Да, якщо я помилився в чому, то це в ідентифікації тебе, зебільна ти скотина. Тепер, в контексті твоєї брехні "медведчуковцы=порошенковцы" та цидулки Подоляка, про яку йдеться в документі з-за ссилю https://www.ponomaroleg.com/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%96%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8.html "Офіс президента розіслав вимогу активно прив'язувати ЄС до ОПЗЖ. В атаку вже включились провладні телеграм канали. Подоляк ініціює обговорення таких тем на телеканалах. Порошенка будуть звинувачувати у взаємопротилежних гріхах, але найголовніше, чого вимагає цей політтехнолог на побігеньках - за будь-яку ціну поруч мають звучати назви ЄС і ОПЗЖ." стає ясно, з якої конюшні ти, наволоч продажна.
1.В результате какого сражения произошел "полный разгром" и сколько было потеряно людей и боевой техники?
2.Каков приблизительно был численный состав ВСУ на то время. Сколько всего было танков, самолётов, бронемашин в армии?
3. Какого черта Мальдивской Свынюке надо было переться в президенты, да ещё и обещать закончить АТО за личени тыжни, если он не представлял с кем воююет Украина?
Амністію бойовикам, спочатку вибори, а потім контроль кордону?
От же гнида зелена, і коли встиг таке напідписувати?
Минск отличное место что бы выслушивать ультиматумы РФ. И что Украина должна сделать, что бы прекратили стрелять. Никакие другие обязательства «та сторона» на себя не берет.
Але бубочка погоджується на заміну ***** орками з Лугандону.
Т.е. ЗЕ видит ***** таким же членом группы, как Меркель и Макрон, а не врагом.
ЗІ: придивись до https://censor.net/ru/user/468692 - зебіл-бот подоляка
Так в чем смысл переговоров с неофашистской россией?
Крысы Мавзолейные,вы обожрались ДЕРЬМА?
Как уже надоели эти гейропейцы со своей озабоченностью...