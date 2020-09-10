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Минобразования предупреждает, что директору школы грозит лишение свободы, если нарушение карантина повлекло смерть школьника

Минобразования предупреждает, что директору школы грозит лишение свободы, если нарушение карантина повлекло смерть школьника

Министерству образования и науки Украины стали известны факты, когда в отдельных городах, входящих в "красную" карантинную зону, нарушаются условия карантина и не выполняются обязательства о закрытии учебных заведений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

В связи с этим Минобразования обратилось с письмом к руководителям департаментов (управлений) образования и науки областных и КГГА, руководителям учебных заведений, в котором отметило необходимость неукоснительного соблюдения законодательства при организации образовательного процесса.

В частности, в письме говорится о том, что в случае несоблюдения требований законодательства Украины о здравоохранении руководители учебных заведений несут гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством (статья 80 Закона Украины от 19.11.1992 № 2801-XII "Основы законодательства Украины о здравоохранении ").

Так, согласно статье 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями, влечет наложение штрафа:

- на граждан - от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан;
- на должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директора 31 школы и 12 детсадов в Тернополе получили админпротоколы за нарушение карантина, - полиция

Согласно статье 137 Уголовного кодекса Украины, неисполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло существенный вред здоровью потерпевшего:

- наказывается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Те же действия, если они повлекли смерть несовершеннолетнего или иные тяжкие последствия:

- наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Статьей 1167 Гражданского кодекса Украины предусмотрена ответственность за причиненный моральный вред.

Моральный вред, причиненный увечьем или иным повреждением здоровья, может быть возмещен единовременно или путем осуществления ежемесячных платежей. Моральный вред, причиненный смертью физического лица, возмещается его супругу (супруге), родителям (усыновителям), детям (усыновленным), а также лицам, которые проживали с ним в одной семье (статья 1168 ГК).

Напомним, Минобразования совместно с Минздравом презентовали сборник НПА для работы учебных заведений во время карантина.
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Топ комментарии
+5
Думаю, Міністерство освіти забагато на себе бере замість зайнятися освітою суспільства.
Позбавляти чи не позбавляти волі - в Україні вирішує суд.
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10.09.2020 12:32
+3
Те, кто переболел (анпример, мы с женой), с вами не согласны. Можете считать меня ненормальным.
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10.09.2020 12:14
+3
Андрей...я с Вами вполне согласен...делают из детей дебилов,делают хаос и панику...ПОЛНЫЙ ДУРДОМ....
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10.09.2020 12:25
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Интересно девки пляшут.
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10.09.2020 12:11 Ответить
Те, кто переболел (анпример, мы с женой), с вами не согласны. Можете считать меня ненормальным.
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10.09.2020 12:14 Ответить
Болезнь - это уже факт, как и переполненные крематории в Италии, а также очереди из карет "Скорых" в Тернополе под воротами больницы.
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10.09.2020 12:53 Ответить
Не передергивайте. В Италии трупы на улице не валялись, их успевали убирать (да и умирали в основном в больницах или дома). А вот сжигать таки да не успевали.
И еще: у нас уровень заболеваемости пока не такой, как был в Италии. То же самое и про закрытую РБ.
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10.09.2020 14:32 Ответить
Вы, наверное, по образованию психиатр, если называете своих оппонентов в разных постах имбецилами и идиотами (кстати, и то, и другое - виды олигофрении, погуглите на досуге).
Вы можете верить или не верить (Ковид - это не религия, зря вы так на это смотрите), но меры предосторожности соблюдать надо. Отказываясь от карантинных предосторожностей, вы рискуете не только собой (это ваш неразумный выбор), но и подвергаете опасности окружающих. Очень надеюсь, что наша беззубая власть в конце концов одумается и начнет применять к нарушителям самые жесткие меры.
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10.09.2020 17:14 Ответить
Все каждый год болеют. Даже не по одному разу. У нас каждый год по две волны гриппа и ОРВИ. Смертность от пневмоний также каждый год. Вон к примеру в 2018-м от пневмоний по неустановленным причинам умерло почти 6000 человек.
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10.09.2020 12:30 Ответить
К сожалению, у нашей семьи есть возможность на своем опыте сравнивать простуду или грипп (вроде как не одно и то же) в прошлые годы и этим летом. Как говорят в Одессе, две большие разницы. Конечно, Ковид-19 - это вид ОРВИ, но в очень злобной версии.
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10.09.2020 12:52 Ответить
В Украине за период пандемии зафиксировано 145612 случаев заражения, при этом 3023 летальных. Разделив, получаем, что умерло в среднем 1 из 48.2. Если бы такая смертность была во время сезонной простуды или гриппа, когда болело (навскидку) более 20% учеников, в каждой школе в среднем было бы несколько умерших. Но такого не было, умерший от простуды было ЧП.
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10.09.2020 14:23 Ответить
"Никто из известных людей не умер, в умерших от Ковида записывают по результатам "тестов" трупов никому не известных людей и за деньги."
Значит я, по вашему определению "полный идиот" (и кто вам дал право меня оскорблять, лишь потому, что вам не нравятся мои убеждения?), проболел примерно месяц исключительно за деньги? Лечили нас с женой бесплатно, включая тестирование (только лекарства покупали), но доплачивать не догадались. Может быть, кому-то я и покажусь идиотом, но мазохистом меня точно не называли, чтобы половину отпуска проболеть..
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10.09.2020 17:07 Ответить
И я переболел грипом. И вся семья болела. И шо из того?
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10.09.2020 12:50 Ответить
Сравните течение болезни (в среднем) при гриппе и при Ковиде.
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10.09.2020 12:54 Ответить
Корректнее сравнивать не с гриппом, а с ОРВИ в прошлые годы.
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10.09.2020 12:55 Ответить
Андрей...я с Вами вполне согласен...делают из детей дебилов,делают хаос и панику...ПОЛНЫЙ ДУРДОМ....
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10.09.2020 12:25 Ответить
"Российская Федерация сегодня - прямое историческое зло" - и его последователи независимо от флага, и целей, лежащих под этой публикацией - не меньшее зло!
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10.09.2020 12:30 Ответить
кацапсинска троляка, будеш своі фeйки за порeбріком поширювати. В мeнe чоловік сeстри лeжить на ШВЛ з ковідом і лікарі кажуть, що шанси вижити дужe малі. Лишe 56 років.
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10.09.2020 13:12 Ответить
Вы бы с марта не говорили, а поработали бы месяц-другой добровольцем без СИЗ в больнице для ковидников. И сняли бы сюжет. И прославились бы, и веры словам было бы больше.
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10.09.2020 13:25 Ответить
Это не отговорка. Активисты хотят просто поржать, а вы идите поработайте. Медбратом, уборщиком Вас легко возьмут. Снимете видео-доказательства. Можете с той же целью добровольно ухаживать например за десятком ковидников на домашней самоизоляции.
Докажете всему миру что вирус - фейк и прославитесь.

А трепаться из-под дивана - это легкий хайп на отрицании.

Я понимаю два доказательства от "отрицающих":
1. информированный письменный отказ от любой мед. помощи в случае заболевания ковид. Но к сожалению у нас даже такой отказ не имеет законной силы.;
2. волонтерство без СИЗ для ковидников.
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10.09.2020 13:34 Ответить
"Сняли бы сюжет" - если б успели.
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10.09.2020 14:14 Ответить
А мэру города, который разрешил школе работать в "красной зоне"? Директор виновен в исполнении преступного распоряжения, но вина мэра первична.
На самом деле, это теория. На практике, ИМХО, очень сложно доказать, что при соблюдении карантина трагедии бы не было. Пусть юристы меня поправят.
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10.09.2020 12:13 Ответить
начинается. И про конституцию туда же?
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10.09.2020 13:36 Ответить
А как же. Вот только светофоры запретить не догадаются, поелику Конституцию нарушают (свобода передвидения).
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10.09.2020 14:34 Ответить
И в тюрьмы посторонних не пускают. А ведь свобода передвижения!
А чрезвычайного положения не вводилось! Кошмар! Вопиющее нарушение Конституции!
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10.09.2020 14:49 Ответить
А будка трансформаторная? Что значит "не влезай, убьет!"- и это в демократической стране! Даже депутатское удостоверение не помогает.
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10.09.2020 17:16 Ответить
о, нашли крайних, наконец то, чемпийоны херовы...
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10.09.2020 12:13 Ответить
На рівні Кабміну і місцевої влади всі уникають відповідальності, а саджатимуть директорів шкіл, чи відповідальних "за безпеку життєдіяльності". Некомпетентні лицеміри.
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10.09.2020 12:17 Ответить
Троляка рашистська,рік 2020 щe нe закінчився. Нахeр за порeбрік вали, нeчисть кацапська
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10.09.2020 13:15 Ответить
нет у вас методов против Кольки Сапрыкина
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10.09.2020 12:29 Ответить
И не забываем принимать "антисептик" вовнутрь приговаривая, чтобы вы все сдохли про-властные, чем больше людей так будет делать, тем быстрее это произойдет.
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10.09.2020 12:36 Ответить
Похоже свалят все в Швецию, где работают все дошкольные и школьные учреждения.
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10.09.2020 12:31 Ответить
Коротше, зелені барани всю відповідальність із себе переклали на стрілочників, в даному випадку директорів шкіл.
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10.09.2020 12:31 Ответить
Думаю, Міністерство освіти забагато на себе бере замість зайнятися освітою суспільства.
Позбавляти чи не позбавляти волі - в Україні вирішує суд.
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10.09.2020 12:32 Ответить
Міносвіти попереджає, що директору школи загрожує позбавлення волі, якщо порушення карантину спричинило смерть школяра --- тобто, там де карантину дотримувалися, але школяр помер від Ковід, позбавляти волі будуть Степановас, Ляшка та іншу зєльонку?

чи одних залякувати тюрмою, а самим уникати будь-якої відповідальності??

добре, а як бути сімям, які від запроваджених НАДМІРНИХ карантинних заходів втратили доходи й прирекли свої сімї на зубожіння (в т.ч. й голод). Хто нестиме відповідальність в такому випадку? Степанов понесе тут торбу чи недолугий Ляшко, котрий своїми статистичними доповідями вже не раз народ звеселяв?
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10.09.2020 12:34 Ответить
Все як завжди. Високі чинуші залякують безпосередніх виконавців замість допомогти їм. В принципі нашому недолугому МОНу легше ввести дистанційне навчання і перекинути свої обов*язки на батьків, ніж якісно організувати навчальний процес в освітніх закладах.
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10.09.2020 12:39 Ответить
То есть, привезти самолетами заражённых хасидов на празднование Нового года, это не нарушение. А работа школы - это преступление. Хороша логика!
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10.09.2020 12:47 Ответить
Их вроде как собираются поголовно тестировать. Кстати, иностранцам въезд запретили, так что въехать могут только граждане Украины или те, у кого здесь ближайшие родственники.
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10.09.2020 13:00 Ответить
Будучи не согласен с большинством комментариев на этой ветке (как переболевший этой гадостью), я не могу и не хочу отвечать на каждый пост. К сожалению, Украина была и остается страной, где в порядке нормы переходить дорогу на красный свет. Мы (я не исключение) не уважаем законы, нормы и правила, что приводит к неуважению друг к другу. Не знаю, хавтит ли нам одного поколения, чтобы стать европейской нацией.
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10.09.2020 12:59 Ответить
немає в сіті людини, яка хоч раз чимось не хворіла і грип різного типу не є виключення
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10.09.2020 13:06 Ответить
Порівняйте середній перебіг простуди у минулі роки та зараз - у тих, хто Ковід підхопив. Ми з дружиною це по собі знаємо, ви (якщо не хворіли) - попитайте у тих, хто хворів.
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10.09.2020 14:11 Ответить
В рашиків працюють цілі групи тролів по тeмах: хтось відповідає за освіту та здоров'я, хтось за іноз. політику. Здeбільшого вони мають дeсятки акаунті на кожному пристроі. Мeта : сіяти хаос та ворожнeчу, розділяти та дeстабілізувати. Судячи по різкій кривій заражeних, ім вдається дурити украінців.
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10.09.2020 13:28 Ответить
https://censor.net/ru/comments/locate/3218551/019214bd-e92e-713a-a77b-7b6d62f12bd0
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10.09.2020 14:12 Ответить
Це Міністерство освіти треба розігнати в турборежимі. Зволікати не можна, бо воно наробить лихих справ...
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10.09.2020 13:04 Ответить
ты понимаешь неправильно
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10.09.2020 13:27 Ответить
Більшість вчитeлів в школах - з груп ризику. Вік за 55 років, від постійного нeрвового напружeння підвищeнний тиск, сeрцeво-судинні хвороби, діабeт другого типу. Чому вчитeлям нe доплачують за шкідливі умови: ризик заразитися в них набагато вищий ніж у пeрeсічних людeй. Цілий дeнь сeрeд учнів, маску носити нe можна, спілкування тіснe. Хто будe платити компeнсацію вчитeлю за лікування, інвалідність чи, нe дай Бог, смeрть від коаід19? Чи кинули на пeрeдову на заклання, як завжди у нас, наплювавши на життя людeй?
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10.09.2020 13:24 Ответить
Висновок - один. Ти- рашистська ботяра, яка ідe в спам. Почeкати вакцину півроку та нe допустити колапсу лікарeнь, смeртeй украінців. В кацапів з диниріі мeта зовсім інша
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10.09.2020 13:55 Ответить
нами управляет свора продажных невигласов. Анархия для нас будет безопасней и дешевле
Срочно менять систему пока нас не продали по частям . Это минестерство не образования а мракобесия.
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10.09.2020 13:57 Ответить
Заметил, что админ удаляет только комменты несогласных! Целые цепочки состоят из сообщений одного адепта коронавируса!!! Что вы делаете, ********? У вас же был лучший новостной сайт!
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10.09.2020 21:49 Ответить
 
 