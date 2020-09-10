Минобразования предупреждает, что директору школы грозит лишение свободы, если нарушение карантина повлекло смерть школьника
Министерству образования и науки Украины стали известны факты, когда в отдельных городах, входящих в "красную" карантинную зону, нарушаются условия карантина и не выполняются обязательства о закрытии учебных заведений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.
В связи с этим Минобразования обратилось с письмом к руководителям департаментов (управлений) образования и науки областных и КГГА, руководителям учебных заведений, в котором отметило необходимость неукоснительного соблюдения законодательства при организации образовательного процесса.
В частности, в письме говорится о том, что в случае несоблюдения требований законодательства Украины о здравоохранении руководители учебных заведений несут гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством (статья 80 Закона Украины от 19.11.1992 № 2801-XII "Основы законодательства Украины о здравоохранении ").
Так, согласно статье 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями, влечет наложение штрафа:
- на граждан - от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан;
- на должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Согласно статье 137 Уголовного кодекса Украины, неисполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло существенный вред здоровью потерпевшего:
- наказывается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Те же действия, если они повлекли смерть несовершеннолетнего или иные тяжкие последствия:
- наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Статьей 1167 Гражданского кодекса Украины предусмотрена ответственность за причиненный моральный вред.
Моральный вред, причиненный увечьем или иным повреждением здоровья, может быть возмещен единовременно или путем осуществления ежемесячных платежей. Моральный вред, причиненный смертью физического лица, возмещается его супругу (супруге), родителям (усыновителям), детям (усыновленным), а также лицам, которые проживали с ним в одной семье (статья 1168 ГК).
Напомним, Минобразования совместно с Минздравом презентовали сборник НПА для работы учебных заведений во время карантина.
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И еще: у нас уровень заболеваемости пока не такой, как был в Италии. То же самое и про закрытую РБ.
Вы можете верить или не верить (Ковид - это не религия, зря вы так на это смотрите), но меры предосторожности соблюдать надо. Отказываясь от карантинных предосторожностей, вы рискуете не только собой (это ваш неразумный выбор), но и подвергаете опасности окружающих. Очень надеюсь, что наша беззубая власть в конце концов одумается и начнет применять к нарушителям самые жесткие меры.
Значит я, по вашему определению "полный идиот" (и кто вам дал право меня оскорблять, лишь потому, что вам не нравятся мои убеждения?), проболел примерно месяц исключительно за деньги? Лечили нас с женой бесплатно, включая тестирование (только лекарства покупали), но доплачивать не догадались. Может быть, кому-то я и покажусь идиотом, но мазохистом меня точно не называли, чтобы половину отпуска проболеть..
Докажете всему миру что вирус - фейк и прославитесь.
А трепаться из-под дивана - это легкий хайп на отрицании.
Я понимаю два доказательства от "отрицающих":
1. информированный письменный отказ от любой мед. помощи в случае заболевания ковид. Но к сожалению у нас даже такой отказ не имеет законной силы.;
2. волонтерство без СИЗ для ковидников.
На самом деле, это теория. На практике, ИМХО, очень сложно доказать, что при соблюдении карантина трагедии бы не было. Пусть юристы меня поправят.
А чрезвычайного положения не вводилось! Кошмар! Вопиющее нарушение Конституции!
Позбавляти чи не позбавляти волі - в Україні вирішує суд.
чи одних залякувати тюрмою, а самим уникати будь-якої відповідальності??
добре, а як бути сімям, які від запроваджених НАДМІРНИХ карантинних заходів втратили доходи й прирекли свої сімї на зубожіння (в т.ч. й голод). Хто нестиме відповідальність в такому випадку? Степанов понесе тут торбу чи недолугий Ляшко, котрий своїми статистичними доповідями вже не раз народ звеселяв?
Срочно менять систему пока нас не продали по частям . Это минестерство не образования а мракобесия.