Минобразования предупреждает, что директору школы грозит лишение свободы, если нарушение карантина повлекло смерть школьника

Министерству образования и науки Украины стали известны факты, когда в отдельных городах, входящих в "красную" карантинную зону, нарушаются условия карантина и не выполняются обязательства о закрытии учебных заведений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

В связи с этим Минобразования обратилось с письмом к руководителям департаментов (управлений) образования и науки областных и КГГА, руководителям учебных заведений, в котором отметило необходимость неукоснительного соблюдения законодательства при организации образовательного процесса.

В частности, в письме говорится о том, что в случае несоблюдения требований законодательства Украины о здравоохранении руководители учебных заведений несут гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством (статья 80 Закона Украины от 19.11.1992 № 2801-XII "Основы законодательства Украины о здравоохранении ").

Так, согласно статье 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями, влечет наложение штрафа:

- на граждан - от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан;

- на должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директора 31 школы и 12 детсадов в Тернополе получили админпротоколы за нарушение карантина, - полиция

Согласно статье 137 Уголовного кодекса Украины, неисполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло существенный вред здоровью потерпевшего:

- наказывается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Те же действия, если они повлекли смерть несовершеннолетнего или иные тяжкие последствия:

- наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Статьей 1167 Гражданского кодекса Украины предусмотрена ответственность за причиненный моральный вред.

Моральный вред, причиненный увечьем или иным повреждением здоровья, может быть возмещен единовременно или путем осуществления ежемесячных платежей. Моральный вред, причиненный смертью физического лица, возмещается его супругу (супруге), родителям (усыновителям), детям (усыновленным), а также лицам, которые проживали с ним в одной семье (статья 1168 ГК).

Напомним, Минобразования совместно с Минздравом презентовали сборник НПА для работы учебных заведений во время карантина.