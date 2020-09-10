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инспекция (92) Донбасс (26950) наемники рф (2055) Трехсторонняя контактная группа (842) Наталуха Дмитрий (28)

"На 7-м году войны договориться о совместном патрулировании с боевиками, это как на 7-м году изнасилований договориться с насильником о совместном походе к психологу", - "слуга народа" Наталуха

"Слуга народа" Дмитрий Наталуха скептически отнесся к договоренностям о совместном патрулировании с наемниками РФ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп "Слуги народа" Дмитрий Наталуха, передает Цензор.НЕТ.

"На седьмом году войны договориться о совместном патрулировании с боевиками, это как на седьмом году изнасилований договориться с насильником о совместном походе к психологу. Какой-то эффект может и будет, но мне страшно подумать, что это говорит о жертве", - заявил "слуга народа".

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На 7-м году войны договориться о совместном патрулировании с боевиками, это как на 7-м году изнасилований договориться с насильником о совместном походе к психологу, - слуга народа Наталуха 01

Ранее участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

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+47
"На 7-м году войны договориться о совместном патрулировании с боевиками, это как на 7-м году изнасилований договориться с насильником о совместном походе к психологу", - "слуга народа" Наталуха - Цензор.НЕТ 3882
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10.09.2020 12:41
+45
зебики, - разбегайтесь, бунтуйте, выходите из сн, зелю геть
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10.09.2020 12:31
+29
Зелебобики, вам еще не стыдно?
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10.09.2020 12:31
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Украину предали! И где эта ******* из ГПУ, МВД, СБУ, Верховный суд или вы все в замазке?!
Зебилы - вы опозорили Украину! Будьте вы прокляты. И дети и внуки ваши...
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10.09.2020 16:01 Ответить
А что же вы Наталуха не выступаете против Зели? испугались, что машину сожгут, как Гео Леросу и Андрею Богдану?
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10.09.2020 19:39 Ответить
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