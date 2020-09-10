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Новости Революция в Беларуси
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Беларусь (7771) ВР (27381) Разумков Дмитрий (1520)

В ближайшее время Рада примет взвешенное решение по событиям в Беларуси, - Разумков

В ближайшее время Рада примет взвешенное решение по событиям в Беларуси, - Разумков

Верховная Рада на следующей неделе выскажет свою позицию по событиям в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Надеюсь, что в начале пленарной недели этот вопрос будет вынесен в зал, мы сможем его обсудить и принять взвешенное, правильное решение, которое будет отстаивать суверенитет и независимость Беларуси", - передает слова Разумкова во время встречи со спикером Сеймаса Литвы Викторасом Пранцкетисом сайт украинского парламента.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию в Беларуси и Разумков напомнил, что позиция Украины в белорусском вопросе совпадает с позицией демократических государств.

"Позиция Украины неоднократно озвучивалась и вполне отражает соответствующую политику других демократических государств. Выборы должны быть честными и признанными как внутри государства, так и за ее пределами. Украине принципиально, чтобы Беларусь была демократической, свободной и независимой. К сожалению, Украина ощутила на себе, к чему могут привести события, которые мы наблюдаем сегодня в Беларуси - седьмой год подряд на востоке нашего государства продолжается вооруженная агрессия, есть оккупированные территории на Донбассе и в Крыму. Поэтому я искренне желаю белорусскому народу, чтобы ему удалось не допустить подобного на своей территории ", - подчеркнул Разумков.

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Спикер Рады поздравил своего коллегу с 30-летием восстановления независимости Литвы.

"Наши государства прошли большой путь, чтобы стать независимыми. Для нас это не просто слова - Украина действительно понимает, что такое бороться за суверенитет и территориальную целостность, отстаивать свои интересы и с оружием в руках, и на международной арене. Именно поэтому мы высоко ценим поддержку Литвы в этом вопросе и благодарим за постоянную позицию вашего государства на международных площадках ", - отметил Разумков.

Спикер парламента отметил высокую эффективность сотрудничества Украины и Литвы.

"Это и наша совместная работа в межпарламентских ассамблеях, и сотрудничество в рамках "Балтик плюс" на территории Совета Европы и ПАСЕ. Этот механизм демонстрирует эффективность на протяжении многих лет и помогает отстаивать наши общие интересы, демократические принципы и двигаться вперед, строить будущее, помня о прошлом", - подчеркнул он.

Разумков отметил, что отношения между Литвой и Украиной остаются дружескими.

"Коронавирус внес изменения в жизни и работе государств и их парламентов. Это отразилось на формате наших отношений, но не отразилось на их искренности. Наши общие ценности и интересы, которые отстаивает и Украины, и Литва, остаются постоянными", - отметил он.

Председатель Верховной Рады поблагодарил Литву за поддержку Украины в борьбе за суверенитет и территориальную целостность.

"Перемирие на востоке Украины продолжалось 42 дня, но, к сожалению, 6 сентября мы снова имели потери на фронте. Перед нами стоит много вызовов, и только вместе мы сможем все преодолеть. Учитывая это, я хочу искренне поблагодарить Литве за помощь в лечении 282 наших военнослужащих, пострадавших в результате боевых действий на востоке Украины, а также за поддержку в восстановлении школы в Авдеевке. Мы понимаем, насколько это непросто для вас и важно для нас", - сказал Разумков.

Как сообщалось, Разумков в четверг находится с официальным визитом в Литве.
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Топ комментарии
+5
а по Украине взвешенных решений не будет или только предательско-идиотские?
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10.09.2020 12:57
+4
А по событиям в Украине не хотите принять решения?

ЗЕ уже открыто предал Украину.
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10.09.2020 12:56
+3
Блин , зебики в своем большинстве отелилися...
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10.09.2020 13:00
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А по событиям в Украине не хотите принять решения?

ЗЕ уже открыто предал Украину.
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10.09.2020 12:56 Ответить
а по Украине взвешенных решений не будет или только предательско-идиотские?
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10.09.2020 12:57 Ответить
а Разумков - це один з уламків розколу ригів. Деякі з них пішли в зажоп; деякі - в уроди, деякі відійшли до рижої мразі, навіть деякі в ЄС...

А ти сам знаєш, до чого вели і досі ведуть риги...
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10.09.2020 13:22 Ответить
это же сколько денег могут потерять - топливо и много,много другого - это был буфер по торговле с русней как к нам ,так и от нас
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10.09.2020 12:59 Ответить
Блин , зебики в своем большинстве отелилися...
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10.09.2020 13:00 Ответить
Ні. І не збираються. Москва платить добре.
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10.09.2020 13:24 Ответить
догадаться несложно - позиция такая, как у мордора
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10.09.2020 13:00 Ответить
Еще один зашквар намечается... Брали бы шо ля папередников в консультанты, как не опростоволоситься на манер американских выборов.
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10.09.2020 13:03 Ответить
ПРосрав ти своє вже Разумков- твоя фраза по вагнерсправі - НЕ ПОКОЖНІЙ ЖЕ НОВИНІ У ВР КОМІСІЇ ЗАПУСКАТИ ( не дослівно ) - ТОБІ ХАНА
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10.09.2020 13:11 Ответить
какое решение по Белоруссии... чужая страна чужие выборы -это ВМЕШАТЕЛЬСТВО в дела суверенной страны.. куда вы скачете -не осталось ни одного соседа с кем живёте нормально румуния территориальные споры.. венгрия языковая политика и НАТО.. с польшей героизации палачей поляков бендеровцев и территориальный спор о принадлежности львова , с РФ-война ,был нормальный сосед белорус и... теперь и сним будут тёрки не признать лукашенко президентом,а признать домохозяйку с 10% президентом и давать указивки как им жить могут только ЗЕБИЛЫ
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10.09.2020 13:13 Ответить
Позорище! У нас тоже такое было... Прибалтика нам помогает, у нас хорошие отношения с Литвой... Страны Прибалтики четко не признали выборы в Беларуси, также ввели санкции в том числе и в отношении Луки. В Украине как в анекдотах про хитрожопого хохла - а мы посмотрим как нам выгоднее... А вдруг усатого не столкнут, а там домохозяйка... Когда Европа после 2014 года выжидала, что вы кричали? Они только обеспокоенность высказывают. Теперь там люди в подобной ситуации, а вы примериваете что вам выгоднее. Я понимаю что не все такие, но такое отношение очень дурно пахнет, просто смердит.
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10.09.2020 23:06 Ответить
рОзумков, а що так сссссикотно назвати речі своїми іменами??? зЄлєпукін теж недоумок, дурня виконує, ну йому то не вперше!!! Влада не доробків!!!
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10.09.2020 13:17 Ответить
а він і не назове, тому що він - антиукраїнський риг.
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10.09.2020 13:24 Ответить
По вагнерівцям - буде ТСК, чи ні? Петиція от-от набере 25 тисяч!
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10.09.2020 13:19 Ответить
зРада примет "взвешенное" решение в турборежиме... то есть ни о чем...
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10.09.2020 13:41 Ответить
Все в руках Божих. І ніяка кацапська сила нам не завадить думать як ми бажаємо. Аминь.
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10.09.2020 14:29 Ответить
 
 