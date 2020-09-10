"Слуга народа" Яременко об "инспекции" в зоне ООС: Представитель СЦКК будет рассматривать украинские позиции в бинокль

Представители наемников РФ не будут находится на позициях украинских военных в районе села Шумы во время инспекции, согласованной вчера в Трехсторонней контактной группе.

Об этом заявил в Facebook нардеп из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, передает Цензор.НЕТ.

"Есть одноразовая акция верификации. В присутствии представителя миссии ОБСЕ представитель СЦКК приблизится к нашим позициям на расстояние, которое позволит разглядеть их в бинокль", – заявил Яременко.

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Нардеп утверждает, что одновременно представитель Украины будет осматривать российские позиции.

Яременко подчеркнул, что ситуация неприятная, поскольку россияне фактически поставили под сомнение деятельность миссии ОБСЕ, представители которой заверили, что никаких инженерных работ, нарушающих соглашение о перемирии, Украина не ведет.

По словам нардепа, представители ОБСЕ заявили, что нынешняя акция верификации будет одноразовой и не станет прецедентом для повторения в других местах.

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Ранее участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.