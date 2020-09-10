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инспекция (92) ОБСЕ (4855) Донбасс (26950) наемники рф (2055) Яременко Богдан (150)

"Слуга народа" Яременко об "инспекции" в зоне ООС: Представитель СЦКК будет рассматривать украинские позиции в бинокль

Представители наемников РФ не будут находится на позициях украинских военных в районе села Шумы во время инспекции, согласованной вчера в Трехсторонней контактной группе.

Об этом заявил в Facebook нардеп из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, передает Цензор.НЕТ.

"Есть одноразовая акция верификации. В присутствии представителя миссии ОБСЕ представитель СЦКК приблизится к нашим позициям на расстояние, которое позволит разглядеть их в бинокль", – заявил Яременко.

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Нардеп утверждает, что одновременно представитель Украины будет осматривать российские позиции.

Яременко подчеркнул, что ситуация неприятная, поскольку россияне фактически поставили под сомнение деятельность миссии ОБСЕ, представители которой заверили, что никаких инженерных работ, нарушающих соглашение о перемирии, Украина не ведет.

По словам нардепа, представители ОБСЕ заявили, что нынешняя акция верификации будет одноразовой и не станет прецедентом для повторения в других местах.

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Слуга народа Яременко об инспекции в зоне ООС: Представитель СЦКК будет рассматривать украинские позиции в бинокль 01

Ранее участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

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Топ комментарии
+10
Эээээ бородатый гамадрил. Сообщи свежие прайсы анальных киевских тётон "низкой социальной ответственности" !
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10.09.2020 13:23
+9
Шоб ты дзюрилку свою, всю свою говенную жизнь, в бинокль рассматривал, кнур озабоченный.
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10.09.2020 13:31
+8
"Слуга народа" Яременко об "инспекции" в зоне ООС: Представитель СЦКК будет рассматривать украинские позиции в бинокль - Цензор.НЕТ 3054
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10.09.2020 13:23
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"єєє нет, я люблю когда на виду... И ПОЩУПАТЬ можно!" Шо за бред!? Какие биноКЛЯ!?
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10.09.2020 13:22 Ответить
Эээээ бородатый гамадрил. Сообщи свежие прайсы анальных киевских тётон "низкой социальной ответственности" !
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10.09.2020 13:23 Ответить
т.е. бинокль в очело - табу ? или наоборот ?
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10.09.2020 13:25 Ответить
СОВ-ИНФОРМ-БЮРО СООБЩАЕТ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕЖДУ СТАВКОЙ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУВАЧА СТАЛИНА И СТАВКОЮ ФЮРЕРА ДОГОВОРИЛИСЬ- ЧТО ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ КРАСНОЙ АРМИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЕРМАХТА БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬ В БИНОКОЛЬ В ПРИСУТСТВИИ ШЕФА ГЕСТАПО МЮЛЛЕРА... ну как то так ......звучало бы сей еврейский бред в Годы второй Мировой войны представляю подобный фонтан от Рузвельта или Черчиля? их бы вынесли в АД через 5 минут подобной херни..а у нас умыротворение ДЕБИЛОМ ВОВОЧКОЙ... мамин ..оця....
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10.09.2020 13:37 Ответить
О .... любитель женских прелестей загавкал.... в Анал его в Анал...🤗
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10.09.2020 13:40 Ответить
О .... любитель женских прелестей загавкал.... в Анал его в Анал...🤗
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10.09.2020 13:41 Ответить
"Слуга народа" Яременко об "инспекции" в зоне ООС: Представитель СЦКК будет рассматривать украинские позиции в бинокль - Цензор.НЕТ 3054
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10.09.2020 13:23 Ответить
А из нашего окошка
Только жопы ей немножко.
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10.09.2020 13:51 Ответить
Это не станет прецедентом - божится насильник
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10.09.2020 13:29 Ответить
Нет, просто в презервативе!
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10.09.2020 13:32 Ответить
то есть в биноклю виднее, чем с БПЛА?! шо этот дурень несёт?
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10.09.2020 13:24 Ответить
в ****** он должен их рассматривать!!! в большой такой! c 0X зумом!
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10.09.2020 13:25 Ответить
А как на счет анала?
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10.09.2020 13:26 Ответить
бинокль неудобно.

подзорная труба сподручнее
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10.09.2020 13:38 Ответить
лучше бы молчал. теперь от ст.111 отмазаться будет невозможно.
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10.09.2020 13:26 Ответить
«Адін рас, нє пітор-асс».
Ярьома, в курсах.
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10.09.2020 13:27 Ответить
"...представитель СЦКК приблизится к нашим позициям"
Яременко відверто запрошує російські війська в Україну.
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10.09.2020 13:30 Ответить
Откуда єто озабоченое чмо вообще что-то знает.
Очевидно что выродки пытаются, как обычно привыкли, заболтать скользкую тему контраверсийными заявамы.
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10.09.2020 13:30 Ответить
Бред, ну что можно увидеть в бинокли, чтоб определить нарушение нужно сравнивать снимки с беспилотников.
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10.09.2020 13:30 Ответить
Почали викручуватись, покидькі зелені...
Чи вперше фєдєрасти «не вірять»???
Та вони завжди ************* у такий спосіб, що всі їх «абіжают», прямо як ваш верховний патерпілий...
Так з якого #уя ви їм вирішили дозволяти лазити по наших позиціях??? А у біноклі та з квадрокоптерів вони давно все бачили, так що не 3,14здіть - просто знов українське суспільство, а не зелена ботва, вас зупинила...
Але чи не відбувається прикриття, цим скандалом, нового скорочення в армії, від якого у лікарню втік Хомчак???
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10.09.2020 13:30 Ответить
Шоб ты дзюрилку свою, всю свою говенную жизнь, в бинокль рассматривал, кнур озабоченный.
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10.09.2020 13:31 Ответить
"Нардеп утверждает, что одновременно представитель Украины будет осматривать российские позиции.Источник: https://censor.net/ru/n3218566"

Где подтверждение этому и почему об этом говорит только один нардеп,а все остальные - говорят о том, что будет односторонний допуск?
Похоже на то, что Еременко просто лжет.
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10.09.2020 13:31 Ответить
Каков поп - таков приход. Нужно говорить кто поп?
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10.09.2020 13:33 Ответить
какие прихожане, такой и поп
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10.09.2020 13:39 Ответить
Боже як достала вся ця підворотня шушера котра дорвалась до корита і всіх крім себе вважає кретинами. Хоча. Кацацапи за дарма їм грошей не дають.
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10.09.2020 13:31 Ответить
Договнокомандувалися! Генерал-майор російської армії буде інспектувати позиції ССО України...До нас з перевіркою прийде злодій, який же нас і обікрав🤯
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10.09.2020 13:33 Ответить
если человек идиот, то это не лечится в слугах зесброда таких большинство
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10.09.2020 13:34 Ответить
КАКОЙ СМЫСЛ?!!
Кацапы могут все, что хотят, рассмотреть со своих СПУТНИКОВ!
По этому, все эти "инспекции" направлены только на наше УНИЖЕНИЕ, получение оккупантами ПРЕФЕРЕНЦИЙ и их ЛЕГАЛИЗАЦИЮ!
И Зе-изменники с радостью идут на встречу оккупантам с их хотелками.
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10.09.2020 13:36 Ответить
під час інспектування росіянами у наших військових зброю вилучать?
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10.09.2020 13:36 Ответить
боже, ну что за рожа, на половой орган похожа
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10.09.2020 13:36 Ответить
Чубато-бородатый анал
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10.09.2020 16:39 Ответить
Отличная цель для снайпера.
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10.09.2020 13:36 Ответить
Влада хитрожопих ЗЕнедоумків.
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10.09.2020 13:37 Ответить
все зели всегда брешут чтобы прикрыть свои мутки
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10.09.2020 13:38 Ответить
- Теж задоволення прямо скажемо ніякого, - написав Яременко у ФБ.
І, замріяно почухавши потилицю, подумки додав:
- Зовсім не те що анал.
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10.09.2020 13:39 Ответить
Несколько дней разгоняли зраду, а тут пришёл лохматый ловелас и всю малину поломал.)))
Нет? Сепары будут по блиндажам шастать, в личных вещах рыться и в борщ плевать?
Ничего хорошего нет в этой ситуации, но и истерика мягко говоря преувеличена.
Ещё Порошенко сказал- военного решения у проблемы нет, нужно договариваться. Сам свалил, оставив весь гемор тонкой натуре творческой личности.)) Вот эта личность и договаривается, как может.
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10.09.2020 13:44 Ответить
бедная личность . силой заставили стать президентом и ворох проблем на его неокрепшие плечи взвалили
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10.09.2020 14:03 Ответить
И деньги украинцев вместе с Коломойским и суркисами насильно заставили зЭ-гидранта из привата в свои офшоры десятками миллионов долларов тырить...
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10.09.2020 16:38 Ответить
А сейчас как они рассматривают позиции ВСУ? Через подзорную трубу?
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10.09.2020 13:49 Ответить
А может в монокль? Или в пенсне?
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10.09.2020 13:51 Ответить
"Слуга народу" Яременко про "інспекцію" в зоні ООС: Представник СЦКК роздивлятиметься українські позиції в бінокль - Цензор.НЕТ 1342
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10.09.2020 14:01 Ответить
Як це вплине на те, що ви збираєтесь співпрацювати та офіційно визнати терористичні організації ордло стороною домовленостей?
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10.09.2020 14:35 Ответить
А стрим на иксХамстер он не хочет заказать с неграми
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10.09.2020 14:45 Ответить
Один раз не пидо.ас, это одноразовая верификация, Ярема, ты это так себе представляешь?
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10.09.2020 14:54 Ответить
уё анал табу.
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10.09.2020 15:19 Ответить
Противно на этого чубаку даде смотреть, не то, что слушать. У него вместо рта - анал
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10.09.2020 16:36 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3268925.html Ха, ЗЕлупень поганая "включила заднюю"!

Инспекцию, значит отменили, ага.
Так вот, про причины, последствия и "мудрых".
Особенно про "мудрых", которые вчера весь вечер писали грустные посты о том, что уличные акции в Киеве мол никого не пугают, эффекта не имеют и это все.
Конечно-конечно, не буду спорить. Только вот инспекцию отменили.
Соупадение?
Ю.Бирюков
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10.09.2020 18:24 Ответить
и шо?
к этому любителю проституток и анала ещё кто то прислушивается?
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11.09.2020 06:39 Ответить
 
 