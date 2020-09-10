"Слуга народа" Яременко об "инспекции" в зоне ООС: Представитель СЦКК будет рассматривать украинские позиции в бинокль
Представители наемников РФ не будут находится на позициях украинских военных в районе села Шумы во время инспекции, согласованной вчера в Трехсторонней контактной группе.
Об этом заявил в Facebook нардеп из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, передает Цензор.НЕТ.
"Есть одноразовая акция верификации. В присутствии представителя миссии ОБСЕ представитель СЦКК приблизится к нашим позициям на расстояние, которое позволит разглядеть их в бинокль", – заявил Яременко.
Нардеп утверждает, что одновременно представитель Украины будет осматривать российские позиции.
Яременко подчеркнул, что ситуация неприятная, поскольку россияне фактически поставили под сомнение деятельность миссии ОБСЕ, представители которой заверили, что никаких инженерных работ, нарушающих соглашение о перемирии, Украина не ведет.
По словам нардепа, представители ОБСЕ заявили, что нынешняя акция верификации будет одноразовой и не станет прецедентом для повторения в других местах.
Ранее участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.
Пожалуйста, подождите...
Только жопы ей немножко.
подзорная труба сподручнее
Ярьома, в курсах.
Яременко відверто запрошує російські війська в Україну.
Очевидно что выродки пытаются, как обычно привыкли, заболтать скользкую тему контраверсийными заявамы.
Чи вперше фєдєрасти «не вірять»???
Та вони завжди ************* у такий спосіб, що всі їх «абіжают», прямо як ваш верховний патерпілий...
Так з якого #уя ви їм вирішили дозволяти лазити по наших позиціях??? А у біноклі та з квадрокоптерів вони давно все бачили, так що не 3,14здіть - просто знов українське суспільство, а не зелена ботва, вас зупинила...
Але чи не відбувається прикриття, цим скандалом, нового скорочення в армії, від якого у лікарню втік Хомчак???
Где подтверждение этому и почему об этом говорит только один нардеп,а все остальные - говорят о том, что будет односторонний допуск?
Похоже на то, что Еременко просто лжет.
Кацапы могут все, что хотят, рассмотреть со своих СПУТНИКОВ!
По этому, все эти "инспекции" направлены только на наше УНИЖЕНИЕ, получение оккупантами ПРЕФЕРЕНЦИЙ и их ЛЕГАЛИЗАЦИЮ!
И Зе-изменники с радостью идут на встречу оккупантам с их хотелками.
І, замріяно почухавши потилицю, подумки додав:
- Зовсім не те що анал.
Нет? Сепары будут по блиндажам шастать, в личных вещах рыться и в борщ плевать?
Ничего хорошего нет в этой ситуации, но и истерика мягко говоря преувеличена.
Ещё Порошенко сказал- военного решения у проблемы нет, нужно договариваться. Сам свалил, оставив весь гемор тонкой натуре творческой личности.)) Вот эта личность и договаривается, как может.
Инспекцию, значит отменили, ага.
Так вот, про причины, последствия и "мудрых".
Особенно про "мудрых", которые вчера весь вечер писали грустные посты о том, что уличные акции в Киеве мол никого не пугают, эффекта не имеют и это все.
Конечно-конечно, не буду спорить. Только вот инспекцию отменили.
Соупадение?
Ю.Бирюков
к этому любителю проституток и анала ещё кто то прислушивается?