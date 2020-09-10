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Дистанционное обучение в школах поддерживают лишь 5% жителей Украины, - опрос группы "Рейтинг"

Дистанционное обучение в школах поддерживают лишь 5% жителей Украины, - опрос группы

Абсолютное большинство жителей Украины считают, что дети должны ходить в школу и считают, что ситуация с весенним карантином негативно повлияла на успешность обучения детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные соцопроса Социологической группы "Рейтинг"

Так, по данным исследования 40% опрошенных отрицательно относятся к внедрению ограничительных мер для организации обучения в школах с нового учебного года. 30% - относятся к этому положительно, 22% - нейтрально.

Относительно больше тех, кто негативно относится к ограничительным мерам среди опрошенных, проживающих с детьми до 17 лет.

В то же время, половина опрошенных считают оптимальными противокарантинные правила для школ, введенные властями с сентября этого года. При этом, четверть считают их слишком жесткими, 11% - наоборот слишком мягкими. Относительно больше тех, кто считает введенные меры жесткими, среди тех, кто имеет детей дошкольного возраста.

49% поддерживают обязательное ношение масок для учеников на переменах в школе, несмотря на это 45% - против такой инициативы. Больше всего последних среди тех, кто имеет детей дошкольного и школьного возраста.

72% считают, что обучение в школах в этом году нужно проводить по традиционной системе (с посещением учебных заведений). 19% поддерживают смешанную форму (традиционную и дистанционную), только 5% - полностью дистанционную. Относительно больше тех, кто поддерживает инновационные подходы к обучению детей, среди респондентов молодого возрастной категории (18-29 лет) и жителей городов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Две школы и еще 20 классов в 11 школах Киева перевели на дистанционное обучение из-за заболевания учителей и учеников COVID-19, - Кличко

74% считают, что ситуация с весенним карантином негативно повлияла на успешность обучения детей в школах. 66% имеют подобные ожидания и относительно обучения в этом году.

86% тех, чьи дети учились в школе в этом году во время карантина, отметили, что они имели доступ к онлайн обучению. 14% - не имели. Основными причинами, которые помешали онлайн обучению, опрошенные, чьи дети не учились дистанционно, назвали отсутствие интернета (33%), плохую организацию со стороны учебного заведения (15%) и отсутствие компьютера, планшета или мобильного телефона (14%).

47% опрошенных, чьи дети учились онлайн, использовали для занятий Viber, 28% - Zoom, 13% - Skype, по 11% - телеуроки или Google classroom.

61% отметили, что занятия с детьми онлайн происходили регулярно, 18% - что они имели как регулярный, так и нерегулярный характер, и только 10% сказали, что уроки проходили преимущественно нерегулярно.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 1-5 сентября 2020
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Топ комментарии
+4
И ответ на вопрос "почему" элементарный - так не переложишь ответственность за своего отпрыска на кого-то другого.
Это ж надо будет сидеть с ним, объяснять, иногда даже вспоминать... А 73% взрослых сами школу с трудом закончили.
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10.09.2020 13:35
+2
Та ви що, вчитель для бидла ще й винен, а ви кажете про компенсації. В класі 35 учнів, тут в нормальних умовах з розуму зійти можна, а не в час пандемії. Часто можна почути, що он в Швеції, он ще десь... Так в Швеції по 35 учнів в класі? В Швеції така вбита система охорони здоров`я? В Швеції ставка вчителя нижча від мінімальної зарплати? Отож, пілять...
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10.09.2020 13:52
+1
Для инфо. для тех кто уже расслабился.

У подруги моей супруги Короной переболели родители. папе дало осложнение на ноги, маме на глаза, из-за этого маме пришлось уйти из школы, была там преподавателем. Болели летом
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10.09.2020 15:04
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Правила форума Совет форумчан
Більшість вчитeлів в школах - з груп ризику. Вік за 55 років, від постійного нeрвового напружeння підвищeнний тиск, сeрцeво-судинні хвороби, діабeт другого типу. Чому вчитeлям нe доплачують за шкідливі умови: ризик заразитися в них набагато вищий ніж у пeрeсічних людeй. Цілий дeнь сeрeд учнів, маску носити нe можна, спілкування тіснe. Хто будe платити компeнсацію вчитeлю за лікування, інвалідність чи, нe дай Бог, смeрть від коаід19? Чи кинули на пeрeдову на заклання, як завжди у нас, наплювавши на життя людeй?
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10.09.2020 13:31 Ответить
Та ви що, вчитель для бидла ще й винен, а ви кажете про компенсації. В класі 35 учнів, тут в нормальних умовах з розуму зійти можна, а не в час пандемії. Часто можна почути, що он в Швеції, он ще десь... Так в Швеції по 35 учнів в класі? В Швеції така вбита система охорони здоров`я? В Швеції ставка вчителя нижча від мінімальної зарплати? Отож, пілять...
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10.09.2020 13:52 Ответить
Это как раз то количество"небожителей" которые живут в параллельной Украине , владеющих 95% национального богатства и дети которых Реально учатся дистанционно...В Англии, Франции, США........
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10.09.2020 13:25 Ответить
И ответ на вопрос "почему" элементарный - так не переложишь ответственность за своего отпрыска на кого-то другого.
Это ж надо будет сидеть с ним, объяснять, иногда даже вспоминать... А 73% взрослых сами школу с трудом закончили.
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10.09.2020 13:35 Ответить
Понятно. Все хотят быть богатыми и здоровыми. Все за все хорошее против всего плохого. ( это все именно про это) Дистанционное "обучение" это, особенно в наших условиях, имитация процесса. Но ситуация и реальность заставит власть усиливать карантин и в этом плане., хотя будут стараться дотянуть до 20 х чисел октября, что бы провести выборы, а потом закроют школы)., иначе они просто утонут в количестве больных, зараженных, умерших. Мед система не выдержит и рухнет. Для меня вопрос в другом, а может жесткий карантин нужно было бы вводить не весной, а скажем с июля. А до этого только перекрыть границы и межобластное сообщение. А на данный момент власть бросила все на самотек. и имитирует процесс., как будет так и будет. Тогда и будем что то делать.
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10.09.2020 14:18 Ответить
Дистанційне навчання веде до розумової деградації підлітків. Якщо "заочно вчитись все одно що заочно їсти - скільки губами не плямкай, а кендюх пустий", то вчитись дистанційно це навіть "не плямкати губами". Тому ми змушені наймати репетиторів для підготовки до ЗНО, що коштує близько 6 тисяч щомісяця. В Києві ще можна знайти пристойних викладачів якщо Ви готові і маєте чим платити. Жоден з наших репетиторів в школі вже давно не працює. В провінції ситуація взагалі катастрофічна. Дітей просто позбавили майбутнього бо "сон розуму породжує чудовиськ"... Ці "чудовиська" стануть тим токсичним середовищем з якого мої діти виїдуть. А жидокацапські падлюки мріють таких неуків визискувати... Ідіоти...
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10.09.2020 14:23 Ответить
Для инфо. для тех кто уже расслабился.

У подруги моей супруги Короной переболели родители. папе дало осложнение на ноги, маме на глаза, из-за этого маме пришлось уйти из школы, была там преподавателем. Болели летом
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10.09.2020 15:04 Ответить
та это нереально, особенно для младших классов.
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10.09.2020 17:27 Ответить
Двоноги нездатні до адекатизації...!
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10.09.2020 17:43 Ответить
Школа будет скидываться на шторы для школьников при дистанционном образовании?
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10.09.2020 20:00 Ответить
 
 