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Инспекция позиций ВСУ в районе поселка Шумы временно отменяется, - источник в Офисе президента

Инспекция позиций ВСУ в районе поселка Шумы временно отменяется, - источник в Офисе президента

Инспекция позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка Шумы с участием представителей ОБСЕ 10 сентября не состоится и пока временно отменяется.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина. сообщает Цензор.НЕТ 

"Инспекции сегодня не будет. Она не переносится, а пока временно отменяется", - рассказал источник в Офисе президента Украины.

Собеседник указал, что представители террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" находились в составе Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) еще с 2014 года, а их участие в переговорах определенно Минскими договоренностями, подписанными еще пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Также смотрите: Военнослужащие из Шумов не верят, что на их позиции пустят боевиков и говорят об унижении, - ТСН. ВИДЕО

"Сейчас они присутствуют в ТКГ. Хотя не имеют юридической силы. Украина не ведет диалог с террористами, поэтому президент Украины напрямую говорит с президентом РФ. Ведь за столом переговоров может быть только Россия, которая и является агрессором. Но с этим достоянием, подписанным Петром Порошенко, надо что-то делать", - отметил он.

В ОП подчеркнули, что идет поиск грамотных юридических решений, чтобы закончить войну на Донбассе и сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как сообщалось, 7 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Украинская сторона взяла на себя вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня вечером ветераны будут пикетировать ОП в знак протеста против договоренностей об инспектировании врагом позиций ООС

Ранее в СМИ появилась информация о распоряжении главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина с 7 сентября начать обстрел украинских позиций в районе населенного пункта Шумы. Пушилин заявил, что украинские военнослужащие якобы нарушили один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня и начали незаконно возводить позиции в районе поселка.

В ВСУ обвинения опровергли. Наблюдатели СММ ОБСЕ в отчете от 5 сентября также подтвердили отсутствие каких-либо изменений на позициях ВСУ в указанном районе.

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Топ комментарии
+60
Трохи обісрався зелелох😂
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10.09.2020 13:44
+35
прощупали народ.. и как понравилась реакция?
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10.09.2020 13:44
+32
Просто ждут пока инфошум пройдёт, и земрази дальше продолжат сливать интересы Украины.
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10.09.2020 13:49
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YouTube: https://youtu.be/mLh4TdUhMuc "Інспекція" росіян на фронті це державна зрада. Зеленський має відповісти

Інспекція позицій ЗСУ в районі селища Шуми тимчасово скасовується, - джерело в Офісі президента - Цензор.НЕТ 9111
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10.09.2020 13:59 Ответить
Порошенко так "разграбил" армию, что у Зеленского 1,5 года всё никак не получалось сдаться.
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10.09.2020 13:59 Ответить
У меня такое ощущение что Зеля поочередно подставляет свой зад и нашим и вашим в попытке угодить и тем и тем.
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10.09.2020 13:59 Ответить
вся каденция зесрани пройдет по принципу:

зе: пустим воду в крым
народ: шо ты, ****, сказал?
зе:ой, мы пошутили!)
зе: отдадим сепарам весь донецк с луганском!
народ: шо ты, ****, сказал?
зе:ой, мы пошутили!)
зе: амнистия всем сепарам!
народ: шо ты, ****, сказал?
зе:ой, мы пошутили!)
зе: легализуем ордло!
народ: шо ты, ****, сказал?
зе:ой, мы пошутили!)
зе: будем договариваться напрямую с сепарами!
народ: шо ты, ****, сказал?
зе:ой, мы пошутили!)
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10.09.2020 14:00 Ответить
Акцию Нiт капитуляции-2 уже анонсировали?
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10.09.2020 14:00 Ответить
YouTube: https://youtu.be/kScFEk_cS2I Ціна "перемир'я". Що Зе пообіцяв Путіну?

Інспекція позицій ЗСУ в районі селища Шуми тимчасово скасовується, - джерело в Офісі президента - Цензор.НЕТ 8692
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10.09.2020 14:01 Ответить
Інспекція позицій ЗСУ в районі селища Шуми тимчасово скасовується, - джерело в Офісі президента - Цензор.НЕТ 889
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10.09.2020 14:02 Ответить
Главное в этом(!!!) посыле - временно(!!!) отменяется..........так что рано «радоваться»........
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10.09.2020 14:02 Ответить
Зепадаль начала кирпичами срать 😁
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10.09.2020 14:04 Ответить
Суверенитет это главнее чем территориальная целостность. Потому что нам предлагают не присоединить ОРДЛО , а войти в него. Превратившись то ли в протекторат "малороссию" либо в генерал - губернаторство "новороссию." И за это сделать видимость " присоединения" деградированого, разрушенного, криминального района напичканного оружием, наркотиками и злобы, с населением из про российских пенсионеров и бандитов.. ( замечу что о Крыме даже речь не идет)
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10.09.2020 14:05 Ответить
Щось воно,братця не теє,тобто,не тоє.НАМ СТАВЛЯТЬ УМОВИ! Хто?-Донецькі бандити у купі із пуциком,вірніше,навпаки .А воно уже й обісралрось із переляку.Один уже був,ставленик кучі(лайна),що здав усе:Україну,державні таємниці,її армію,народ,та й здав би й рідну матір за файне бабло.То ми маємо ставити умови,ультиматими,вимоги і т ін. і на основі наших вимог президент має формувати свою думку і доводити її до міжнародної спільноти,а тим більше до донецьких ворюг і пуцика.А воно що робить укупі із старим маразматиком Кравчуком,те ж що й єнакієвська падла,здає все,що можна здати на посаді президента: честь гідність,незалежність,волю України,її народу,а особливо,її славної армії.Хто надав йому право збезчещувати нашу армію,хто надав йому право обгаджувати пам"ять про загиблих воїнів,які на відміну від нього, не засцяли,а захищали честь України до останнього свого подиху.Хто,ми,народ України?Неправда! Ми ще заставимо цього клоуна відповідати перед Українським військовим трибуналом за його "приколи"!
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10.09.2020 21:45 Ответить
Если бы не патриоты клоун продал бы Украину пуйлу и плясал у него в сауне как и раньше
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10.09.2020 14:10 Ответить
Пока отложили надо поднять вопрос об инспекции рашки и её отростков.
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10.09.2020 14:11 Ответить
Ссут зеленые мрази.подонки зеленые.зеЛя и ермак за все ответят.дело времени
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10.09.2020 14:12 Ответить
Уже- всьо, інспекцію відмінили. Мабуть не знайшлося кому наказ підписати.
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10.09.2020 14:12 Ответить
Они ещё обязательно попробуют. И пойдут дальше, гораздо дальше. Если мы их не уничтожим.
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10.09.2020 14:15 Ответить
В цьому немає реально зацікавлених серед "еліт", а населення не має жодної реальної політичної сили. То ж, має статис щось аж занадто екстраординарне аби їх знищили.
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10.09.2020 14:23 Ответить
Но с этим достоянием, подписанным Петром Порошенко, надо что-то делат Источник: https://censor.net/ru/n3218572

Может "источник" забыл, что Минские соглашения были подписаны в условиях вторжения регулярной армии РФ, во время Илловайского котла. На тот момент договор был выгодным, потому что остановил наступление орды и дал время перегруппироваться.
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10.09.2020 14:14 Ответить
Так ні Грузія нічого не підписувала, ні Молдова не кажучи вже про Хорватію чи Францію.
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10.09.2020 14:24 Ответить
это то да, куйло б все равно на киев не шел бы, но вот выйти на границы донецкой и луганской областей, как хотели местные ватаны--то запросто, те мы бы потеряли мариуполь, славянск, краматорск, северодонецк...так что скорее всего решение было трудным, но необходимым
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11.09.2020 10:52 Ответить
Треба було не мінський договорняк підписувати, а військовий стан запроваджувати, пілять.
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10.09.2020 14:27 Ответить
и как бы это повлияло на состояние нашей армии и горячую фазу?
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10.09.2020 14:41 Ответить
Может быть, не знаю. Никто не знает какой выбор стоял на тот момент перед главнокомандующим, впрочем как и сейчас. Со стороны всегда виднее что делать.
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10.09.2020 14:56 Ответить
а помогло бы?если последние волны мобилизации проваливались?и не рухнула бы к чертям экономика?умиляют диванные тролли, которые себе мнят суперстратегами, сидя на диване
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11.09.2020 10:53 Ответить
А что, террористы уже оставили Дебальцево и ушли, согласно минским должно быть наше?
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10.09.2020 15:38 Ответить
Зеля, когда-же до тебя дойдет: никаких уступок кацапомразям и их прихлебаелям!

нах нужен гнилой мир с орками, тем более по сравнению с 2014 годом у них шансов против нас намного меньше

при таких ценах на нефть через год снежная нигерия рассыпится к куям и самораспадется

не веди никаких переговоров с террористами и не смей сливать 40-миллионную страну!
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10.09.2020 14:15 Ответить
Не. Это когда до тебя дойдёт что оно заклятый враг Украины и работает на путлера?
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10.09.2020 14:17 Ответить
А может эти утырки из ДыРы захотят еще и Киев поинспектировать ? Ну мало-ли чего там в Киеве происходит - может что-то такое, что угрожает безопасности ДыРы ...
А может все-таки лучше уже по ********* им хорошо врезать ?
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10.09.2020 14:17 Ответить
"Инспекция позиций ВСУ в районе поселка Шумы временно отменяется, - источник в Офисе президента" - и состоится после инспекции в Офисе президента.
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10.09.2020 14:18 Ответить
Зелоху ху@ло дало команду притормозити, щоб не знесли з посади, бо попереду ще багато справ. А розмови про те що в СЦКК і раніше були представники терористів, то вони були разом з москалями. А І вважалося, що то сторона москалів. А зараз москалів там немає, то це виходило б визнання "ДНР"?
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10.09.2020 14:19 Ответить
Та ну що уж там...Навіщо відмінили... все нормально дозволяйте ...хай перевіряють все... можна ще включити їх в склад комісі по призиву в ЗСУ, надати повноваження представників України в мінську, дозволити вірішувати питання стріляти чи не стріляти воінам ЗСУ на передовій... одночасно сформувати групу для поставки з Росіїї *********** і продуктів для ЗСУ ввести посаду помічника президента із складу тих бойовиків або російських військових-бандюків по мирному врегулюванню питання по Донбасу і Криму... Або видати Указ президента "Про те що в звязку з ти що Зеленському набридло і не цікаво виступати на самі великій сцені України в якості президента України ( бо не оцінили українці веселощів і не цінять Вовку юмородієвого ) і про перевод його с посади президента України на посаду президента світової спілики клоунів. На час президентської каденції. Всі повноваження розприділити мі іншими учасниками кв 95 та панами Медведчуком і Ермаком.
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10.09.2020 14:23 Ответить
Перехідні положення "Богдану ні чого не двати..і спалити йому ще дві тесли"
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10.09.2020 14:26 Ответить
Інспекція позицій ЗСУ в районі селища Шуми тимчасово скасовується, - джерело в прокремлівському офісі ...резидента. Перші кроки капітуляції - інспекція оккупантами и терористами ВСУ тимчасово скасовується. А на який термін скасовується на тиждень місяць, два.. ? Чи до поки заспокоїться український народ проґавить і допустить зраду продажних капітулянтів при владі, і необдумано дасть знищить капітуляцією свою європейську Українську державу.
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10.09.2020 14:23 Ответить
Доки не знайдеться компетентна посадова особа, яка підпише наказ.
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10.09.2020 14:26 Ответить
Зеленский молодець!
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10.09.2020 14:27 Ответить
Да!Так красиво та смачно забздіти може тільки настоящий "патріот"!!
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10.09.2020 14:34 Ответить
Інспекція позицій ЗСУ в районі селища Шуми тимчасово скасовується, - джерело в Офісі президента - Цензор.НЕТ 9790 напомнило, как мама грудному ребёнку вещает о том, какой он молодец и как хорошо покакал.
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10.09.2020 14:46 Ответить
Так єто оказывается опять Порошенко виноват, что-то там подписал и теперь ОПа мужественно борется против последствий "папередников"?
От это поворот...
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10.09.2020 14:29 Ответить
кина не будет, электричество кончилось..
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10.09.2020 14:34 Ответить
Інспекція позицій ЗСУ в районі селища Шуми тимчасово скасовується, - джерело в Офісі президента - Цензор.НЕТ 2316
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10.09.2020 14:34 Ответить
Обосрался, Зебиленок, да?
Памперсі не подвезли?
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10.09.2020 14:37 Ответить
Там еще таких памперсов не изобрели (зеленое дерьмо не впитывается).
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10.09.2020 14:53 Ответить
Голобородько відмінив інспекцію?
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10.09.2020 14:40 Ответить
https://www.facebook.com/rok.org.ua

Інспекція позицій ЗСУ в районі селища Шуми тимчасово скасовується, - джерело в Офісі президента - Цензор.НЕТ 5559
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10.09.2020 14:41 Ответить
Просто мандат ОБСЄ не передбачає спільних інспекцій. Це, поза межами їх компітенції.
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10.09.2020 14:45 Ответить
Хтось хотів зваляти дурочку і прокатати лохів прикриваючись ОБСЄ.
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10.09.2020 14:47 Ответить
Уже приближается тот момент, когда чаша наполнится. Я это чувствую по настроениям в обществе.
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10.09.2020 14:46 Ответить
Зеленое недоразумение обоссалось издать письменный приказ. И обоссыться далее.
Отвечать по законодательству Украины, пипец, как не хотят.
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10.09.2020 14:52 Ответить
Всё равно Порошенко виноват!
Да, зебилы?
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10.09.2020 14:52 Ответить
Походу это твоя вина.
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10.09.2020 14:59 Ответить
Інспекція позицій ЗСУ в районі селища Шуми тимчасово скасовується, - джерело в Офісі президента - Цензор.НЕТ 5658
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10.09.2020 15:02 Ответить
Участие в переговорах и засветка врагу своих позиций - это #какаяразница ?
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10.09.2020 15:28 Ответить
Вовочка-капитулянт уже засцсал,как впрочем,всегда.Выходим сегодня,пусть ещё и обкакается!
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10.09.2020 15:29 Ответить
Офис президента пора пускать на фарш - уже более, чем заслужил.
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10.09.2020 16:08 Ответить
Что, мля? Очко жим-жим!
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10.09.2020 17:48 Ответить
засцяли зелені.
не вдається їм здавати країну - завжди галас піднімається.
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10.09.2020 22:18 Ответить
Дык, пан Бутусов объявил героем того, кто уничтожит агрессора на нашей земле, еще и Богдан преуспел, дал под дых бубочке-никчеме, за срыв операции по задержанию вагнеровцев - все это звенья одной цепи, предательство... А наша армия всегда была на стороне народа, шлепер это на своей шкуре прочувствовал.
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11.09.2020 03:51 Ответить
ой, зрадочку отменили.
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10.09.2020 23:28 Ответить
Пане Кондрашов, вы так испереживались, не ровен час, кондратий зацепит... та те пусте, головне не брати тяжкого в руки , та дурного в голову...
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11.09.2020 03:46 Ответить
а ваапше-та , шо-та у бубочки на дурачка ( по приколу ) не прокатило... Да уж, с рейтингом начался откат в обратную сторону... Это действительно нужно быть лошком , чтобы на такой должности думать, что все прокатит на шарика, оставаясь при том в своем IQ на уровне шлепера, слэнг из подворотни в дыбильно-местечковом словоблудии - не в счет .
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11.09.2020 04:41 Ответить
не называйте себя "Пане Кондрашов"
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11.09.2020 16:49 Ответить
печально, но факт... разговаривал со скотишем , тот одобрительно, на полном серьезе , соглашается , шо трамп -ватан, в политике с каазлабадом. Но когда зашла речь о нашем никчеме, то лицо скотиша перевоплотилось в виновато-сочувствующую улыбку. Как будто скотишу было более стыдно за клоуна, чем мне.
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11.09.2020 04:52 Ответить
Ви ж помітили як буксують наші євроатлантичні взаємини ?
Європи більше немає для нас. Жодних реформ не проведено, не було призначень за конкурсами - отже ми віддалились від заходу.
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11.09.2020 08:08 Ответить
Мы Западу нужны , в крайнем случае, в качестве буфера у мордора, как для мордора, мы, Грузия, Молдова, Беларусь, страны Балтии - буферпереед Западом. Если с нашей стороны у границ с мордором курсирут стратегические амерракетоносцы и самолеты разведчики. нас уже никто не отпустит в объятия лаптеунтов, просто поводок поднатянули , дали понять зебикам , чтобы те не предавали свою страну.
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11.09.2020 14:56 Ответить
А чому б і ні ?
Нам самим треба про себе дбади, розвиватись. Тоді і ставлення зміниться.
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11.09.2020 15:03 Ответить
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