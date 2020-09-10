Инспекция позиций ВСУ в районе поселка Шумы временно отменяется, - источник в Офисе президента
Инспекция позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка Шумы с участием представителей ОБСЕ 10 сентября не состоится и пока временно отменяется.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина. сообщает Цензор.НЕТ
"Инспекции сегодня не будет. Она не переносится, а пока временно отменяется", - рассказал источник в Офисе президента Украины.
Собеседник указал, что представители террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" находились в составе Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) еще с 2014 года, а их участие в переговорах определенно Минскими договоренностями, подписанными еще пятым президентом Украины Петром Порошенко.
"Сейчас они присутствуют в ТКГ. Хотя не имеют юридической силы. Украина не ведет диалог с террористами, поэтому президент Украины напрямую говорит с президентом РФ. Ведь за столом переговоров может быть только Россия, которая и является агрессором. Но с этим достоянием, подписанным Петром Порошенко, надо что-то делать", - отметил он.
В ОП подчеркнули, что идет поиск грамотных юридических решений, чтобы закончить войну на Донбассе и сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины.
Как сообщалось, 7 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Украинская сторона взяла на себя вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.
Ранее в СМИ появилась информация о распоряжении главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина с 7 сентября начать обстрел украинских позиций в районе населенного пункта Шумы. Пушилин заявил, что украинские военнослужащие якобы нарушили один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня и начали незаконно возводить позиции в районе поселка.
В ВСУ обвинения опровергли. Наблюдатели СММ ОБСЕ в отчете от 5 сентября также подтвердили отсутствие каких-либо изменений на позициях ВСУ в указанном районе.
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зе: пустим воду в крым
народ: шо ты, ****, сказал?
зе:ой, мы пошутили!)
зе: отдадим сепарам весь донецк с луганском!
народ: шо ты, ****, сказал?
зе:ой, мы пошутили!)
зе: амнистия всем сепарам!
народ: шо ты, ****, сказал?
зе:ой, мы пошутили!)
зе: легализуем ордло!
народ: шо ты, ****, сказал?
зе:ой, мы пошутили!)
зе: будем договариваться напрямую с сепарами!
народ: шо ты, ****, сказал?
зе:ой, мы пошутили!)
Может "источник" забыл, что Минские соглашения были подписаны в условиях вторжения регулярной армии РФ, во время Илловайского котла. На тот момент договор был выгодным, потому что остановил наступление орды и дал время перегруппироваться.
нах нужен гнилой мир с орками, тем более по сравнению с 2014 годом у них шансов против нас намного меньше
при таких ценах на нефть через год снежная нигерия рассыпится к куям и самораспадется
не веди никаких переговоров с террористами и не смей сливать 40-миллионную страну!
А может все-таки лучше уже по ********* им хорошо врезать ?
От это поворот...
Памперсі не подвезли?
Отвечать по законодательству Украины, пипец, как не хотят.
Да, зебилы?
не вдається їм здавати країну - завжди галас піднімається.
Європи більше немає для нас. Жодних реформ не проведено, не було призначень за конкурсами - отже ми віддалились від заходу.
Нам самим треба про себе дбади, розвиватись. Тоді і ставлення зміниться.