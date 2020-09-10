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Новости Коронавирус и карантин
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Карантинные ограничения привели к росту уровня безработицы и сокращению объемов производства, - эксперты

Карантинные ограничения привели к росту уровня безработицы и сокращению объемов производства, - эксперты

Карантинные ограничения привели к сокращению объемов производства и росту безработицы.

Трудоустроиться сейчас стало намного сложнее. Как отмечают специалисты по набору персонала, работодатели существенно сократили количество вакансий и повысили требования к претендентам.

"Работа есть, но получить ее стало сложнее. Вакансий, которые публикуют работодатели на сайтах поиска работы, сейчас меньше примерно на 30%. Вместе с тем многие вернулись из-за границы. То есть претендентов на работу стало значительно больше. И это давит на рынок труда. Поэтому многим людям сейчас сложно найти работу", – сообщил 24 каналу основатель рекрутинговой компании "Борщ" Сергей Марченко.

Кроме того, многие украинцы сейчас в неоплачиваемых отпусках. А это, по словам экспертов, – является скрытой формой безработицы. По их мнению, дальнейшее распространение коронавируса и связанные с этим ограничения будут и впредь сдерживать экономическую активность в стране.

Так, по оценкам экспертов, на грани выживания оказался не только мелкий бизнес, а целые отрасли экономики. Больше всего страдает сфера обслуживания, предприятия химпрома, машиностроения, аэрокосмической отрасли. В минусе оказались также транспортные компании и сфера развлечений. Как прогнозируют в правительстве, в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса ВВП страны в этом году может упасть на 4 – 8% по сравнению с 2019 годом. Более чем на восемь процентов ухудшил прогноз падения и Международный валютный фонд.

В первую очередь страдает малый и средний бизнес, часть которого находится в тени. Сегмент гостиниц, ресторанов, кафе обвалились на 50%, а может даже и больше, – отметил экономист Борис Кушнирук.

По подсчетам экспертов, из-за пандемии работу уже потеряли более 10% трудоспособного населения страны. И это не предел.



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безработица (451) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Ну, это как раз неудивительно: загнать людей в карантин, и чтобы потом не было отрицательных последствий для экономики, это из разряда чудес.
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10.09.2020 13:57 Ответить
Пора бы уже понять, что коронавирус создан для пандемии, которая липовая и карантина, который антиконституционный и Конституционный суд вынес по этому решение.Зеленые твари не соблюдают и плюют на Конституцию Украины и их нужно гнать нах, потому что они служат сатане, а не народу. Люди за всем этим наблюдают и думают, что все это закончится и будет как прежде. Это заблуждение. Всех уничтожат ,если будут молча наблюдать за зеленым сатанинским шабашем. А в этом видео говорится, что о короне знали еще в 2017 году и закупали тесты на корону в 2017 году. А это признак того, что короновирус создан искусственно и его внедрили для всего этого шабаша. https://www.youtube.com/watch?v=UQTJWfHFBpI
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10.09.2020 14:11 Ответить
Как так?!
Вова же сказал, что, налогов собрал в карантин в полтора раза больше?!
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10.09.2020 13:58 Ответить
Земразям вирус этот как манна небесная, можно списать все на него. Зебил всеравно никогда не узнаёт что экономика и производство начали падать ещё до короны. В скотах и говнокватале этого не расскажут.
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10.09.2020 13:59 Ответить
"Карантинные ограничения привели к росту уровня безработицы и сокращению объемов производства, - эксперты" - не может быть. Зеленский рассказывал, что налогов в полтора раза больше собрали.
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10.09.2020 14:09 Ответить
 
 