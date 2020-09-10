Все иностранные спецслужбы верят, что у Ермака есть соглашение с россиянами из 12-13 пунктов, - Богдан

Иностранные спецслужбы верят, что существует договоренность о совместных уступках между Украиной и Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Дмитрию Гордону сообщил бывший глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан.

По его словам, этот план якобы был составлен по итогам переговоров нынешнего главы ОП Андрея Ермака с российской стороной.

"Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. В нем есть то ли 12, то ли 13 пунктов. Но в это верят все иностранные спецслужбы... Это какой-то алгоритм действий. "Мы вам – корабли, вы нам – воду в Крым, мы вам – пленных, вы нам – прямое авиасообщение. Мы вам – $3 млрд по решению суда, а вы нам – что-то", – сказал он.

При этом Богдан подчеркнул, что этот план – утопия.

"Конечно, это утопия. Но смотри, вот я точно знаю: в этом перечне подразумевалось увольнение всех прозападных политиков... Остался один Аваков. Вот последнего Бурбу уволили, а до этого просто отследить... Для меня это смешно. Ну, это, опять же, шутка. Но как происходят назначения? Вот уволили прозападного какого-то, да? И как назначают нового? Приходим туда: "А вот этого можно?" – "Да назначай кого хочешь, главное – чтобы идиотом был", - сказал он.

"Уволили человека, который обладает всей информацией, всеми связями...(Бурбу. - Ред.). Уволили просто потому, что... И даже объяснений нет. И назначили парня... Он проукраинский, да, он хороший, но он оперативник, он вообще в этом ничего не понимает. Вообще ничего. Ну, надо было уже из "Квартала" кого-то назначать. Какая разница?", - отметил он.

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Богдан также утвердительно ответил на вопрос, многие ли в окружении президента Владимира Зеленского любят Россию, отметив при этом, что эти люди не ориентированы на РФ.

"Нет. Ты понимаешь, как какое-то... Когда в твоей жизни были хорошие моменты, то ты себя связываешь в этих моментах с какими-то людьми, которые были рядом. Неважно, что это за люди. Может, это случайности. Вот их бизнес, их становление было связано с Россией. Поэтому – да, они очень к России хорошо относятся", - сказал Богдан.

Отвечая на вопрос о том, любит ли президент РФ, Богдан подчеркнул, что Зеленский любит Украину: "Это бесспорно, это аксиома. Они все проукраинские. Но в их жизни хорошие события были во многом связаны с Россией".

Кроме того экс-глава ОП подтвердил, что ходит "настойчивый слух от каких-то дипломатов, от каких-то, там, спецслужб", что в окружении Зеленского есть агенты влияния РФ, однако фамилий назвать не смог.