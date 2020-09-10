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Новости Агрессия России против Украины
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Все иностранные спецслужбы верят, что у Ермака есть соглашение с россиянами из 12-13 пунктов, - Богдан

Все иностранные спецслужбы верят, что у Ермака есть соглашение с россиянами из 12-13 пунктов, - Богдан

Иностранные спецслужбы верят, что существует договоренность о совместных уступках между Украиной и Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Дмитрию Гордону сообщил бывший глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан.

По его словам, этот план якобы был составлен по итогам переговоров нынешнего главы ОП Андрея Ермака с российской стороной.

"Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. В нем есть то ли 12, то ли 13 пунктов. Но в это верят все иностранные спецслужбы... Это какой-то алгоритм действий. "Мы вам – корабли, вы нам – воду в Крым, мы вам – пленных, вы нам – прямое авиасообщение. Мы вам – $3 млрд по решению суда, а вы нам – что-то", – сказал он.

При этом Богдан подчеркнул, что этот план – утопия.

"Конечно, это утопия. Но смотри, вот я точно знаю: в этом перечне подразумевалось увольнение всех прозападных политиков... Остался один Аваков. Вот последнего Бурбу уволили, а до этого просто отследить... Для меня это смешно. Ну, это, опять же, шутка. Но как происходят назначения? Вот уволили прозападного какого-то, да? И как назначают нового? Приходим туда: "А вот этого можно?" – "Да назначай кого хочешь, главное – чтобы идиотом был", - сказал он.

"Уволили человека, который обладает всей информацией, всеми связями...(Бурбу. - Ред.). Уволили просто потому, что... И даже объяснений нет. И назначили парня... Он проукраинский, да, он хороший, но он оперативник, он вообще в этом ничего не понимает. Вообще ничего. Ну, надо было уже из "Квартала" кого-то назначать. Какая разница?", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попасть к Зеленскому можно только с радостными новостями. Теплая ванна превратилась в какой-то бетонный склеп, - Богдан

Богдан также утвердительно ответил на вопрос, многие ли в окружении президента Владимира Зеленского любят Россию, отметив при этом, что эти люди не ориентированы на РФ.

"Нет. Ты понимаешь, как какое-то... Когда в твоей жизни были хорошие моменты, то ты себя связываешь в этих моментах с какими-то людьми, которые были рядом. Неважно, что это за люди. Может, это случайности. Вот их бизнес, их становление было связано с Россией. Поэтому – да, они очень к России хорошо относятся", - сказал Богдан.

Отвечая на вопрос о том, любит ли президент РФ, Богдан подчеркнул, что Зеленский любит Украину: "Это бесспорно, это аксиома. Они все проукраинские. Но в их жизни хорошие события были во многом связаны с Россией".

Кроме того экс-глава ОП подтвердил, что ходит "настойчивый слух от каких-то дипломатов, от каких-то, там, спецслужб", что в окружении Зеленского есть агенты влияния РФ, однако фамилий назвать не смог.

россия (95497) Богдан Андрей (384) Ермак Андрей (1262)


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Топ комментарии
+18
Да что спецслужбы? Все украинцы верят и знают , что зеленая власть служит кацапам и сатане. Тьфу!
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10.09.2020 14:03
+15
А, что, ведь ходят упорные слухи, и видимо не без основания, что этот дЕрьмак является агентом ГРУ РФ с псевдонимом "Козырь". Впрочем достаточно и того, что он не погасил свой кредит в мокшансклом Альфа Банке и его банк не достаёт. Уже много лет не трогает. Ну и папаша говорят был грушником.
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10.09.2020 14:04
+14
Кремль и Сатана практически одно и то же. Просто Кремль есть ни что иное, как место обитания Сатаны на Земле.
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10.09.2020 14:06
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Правила форума Совет форумчан
да ,моника еще та - согласен)))
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10.09.2020 14:09 Ответить
Да что спецслужбы? Все украинцы верят и знают , что зеленая власть служит кацапам и сатане. Тьфу!
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10.09.2020 14:03 Ответить
Кремль и Сатана практически одно и то же. Просто Кремль есть ни что иное, как место обитания Сатаны на Земле.
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10.09.2020 14:06 Ответить
кремль просто напросто ордынский динозавр который пытается выжить в эволюционировавшем мире как умеет, но как и все динозавры он рано или поздно вымрет.
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10.09.2020 14:10 Ответить
Сатана - Ватикан и мировоне правительство. А Путин и Зеленский его слуги, так же как и все остальные президенты мира. Все служат английской сатанинской короне.
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10.09.2020 14:15 Ответить
Все иностранные спецслужбы верят, что у Ермака есть соглашение с россиянами из 12-13 пунктов, - Богдан - Цензор.НЕТ 4722Все иностранные спецслужбы верят, что у Ермака есть соглашение с россиянами из 12-13 пунктов, - Богдан - Цензор.НЕТ 6556
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10.09.2020 14:21 Ответить
Учитесь спокойно воспринимать правдивую информацию, а не нервничать и топать ногой. Гипноз нужно убирать из головы.
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10.09.2020 16:51 Ответить
А с чего вы взяли, что я нервничаю? И кто вам сказал, что ваш бред есть правда? К тому же, я, как врач психиатр, обосновано утверждаю, что вам именно туда.
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10.09.2020 17:54 Ответить
А ты не Наполеон с 6 палаты? Оно врач... быдло ты безумное , а не врач.
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10.09.2020 19:04 Ответить
А скажите, ві не СРУская по национальности?
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10.09.2020 19:48 Ответить
В 2021 році Земля наткнеться на нєбєсную ось!
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10.09.2020 14:28 Ответить
по этому все украинцы проголосовали за ЗЕ , главное не барыга .
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10.09.2020 15:32 Ответить
Что Зе, что Пэ - это феееееее.
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10.09.2020 16:50 Ответить
Богдан залишив країну через «фізичну загрозу» після інтерв'ю Гордону

"У зв'язку з фізичною загрозою після першого інтерв'ю Гордону змушений перейти україно-румунський кордон", - написав він.
Також Богдан запросив усіх підписатися на його канал у Telegram. Про які саме загрози йдеться, він не уточнив.
Все иностранные спецслужбы верят, что у Ермака есть соглашение с россиянами из 12-13 пунктов, - Богдан - Цензор.НЕТ 1475
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10.09.2020 14:04 Ответить
пограничники его не видели
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10.09.2020 14:14 Ответить
А, что, ведь ходят упорные слухи, и видимо не без основания, что этот дЕрьмак является агентом ГРУ РФ с псевдонимом "Козырь". Впрочем достаточно и того, что он не погасил свой кредит в мокшансклом Альфа Банке и его банк не достаёт. Уже много лет не трогает. Ну и папаша говорят был грушником.
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10.09.2020 14:04 Ответить
Бодя Шепелявий мочить зелень.
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10.09.2020 14:05 Ответить
ЗеЛю и ермака ждет суд
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10.09.2020 14:05 Ответить
я думаю у дярьмака чуйка получше и он сипет, раньше чем зеля билет купит.
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10.09.2020 14:07 Ответить
Короче, Ермак и Зеля - это мосткальские марионетки, другими словами
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10.09.2020 14:06 Ответить
вода в крым
вывод рф из под санкций (перевод стрелок на мистическую "тусторону")
сокращение армии ()
сворачивание ракетной программы
легализация ордло в конституции
проведение выборов
статус свинособачего как второго государственного
посадки всех кто последние 5 лет сопротивлялся кацапской оккупации
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10.09.2020 14:07 Ответить
Все иностранные спецслужбы верят, что у Ермака есть соглашение с россиянами из 12-13 пунктов, - Богдан - Цензор.НЕТ 2087
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10.09.2020 14:07 Ответить
Чув дзвін та не знаю де він )
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10.09.2020 14:07 Ответить
нельзя верить этим дилетантам из иностранных разведок . зебобики уверены что это брехня . во первых они намного компетентнее чем какие то непрофессионалы из ЦРУ или Ми-6 . а во вторых им сам Зеля так сказал
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10.09.2020 14:09 Ответить
НАРОД УКРАИНЫ - ВОТ ТАКОЕ ЧИТАТЬ - ВАМ ПРИЯТНО - Я ТАКОГО ПРЕДСТАВИТЬ ЕЩЕ В НАЧАЛЕ 2019 НЕ МОГ - ПИПЕЦ
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10.09.2020 14:11 Ответить
нарит Украины осуждает пассивных беларусов . ему не до ермаков .
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10.09.2020 19:46 Ответить
А вот те,кто голосовали за Порошенко - МОГЛИ,и предвидели!
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10.09.2020 19:52 Ответить
Все иностранные спецслужбы верят, что у Ермака есть соглашение с россиянами из 12-13 пунктов, - Богдан - Цензор.НЕТ 2008
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10.09.2020 14:12 Ответить
Этот план из 12-13 пунктов на самом деле односторонние уступки Украины перед }{уйлом.
Все эти пункты подряд соответствуют статье 111 УК Украины.
Все иностранные спецслужбы верят, что у Ермака есть соглашение с россиянами из 12-13 пунктов, - Богдан - Цензор.НЕТ 2859
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10.09.2020 14:13 Ответить
Богдан как уж на сковородке. Они пророссийские но они не пророссийские. просто так получилось
пипец.
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10.09.2020 14:13 Ответить
Потому что он ермака утопить пьітается, против зеленского открьіто не вьіступает, надеется вернуться в ОП и стать хозяином зеленого слуги
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10.09.2020 14:27 Ответить
И всё то он знает. Все разведки ему доклады пишут. Только за машинку ничего не предупредили.
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10.09.2020 14:15 Ответить
З одного боку, хотілося б аби при наступній зміні влади посадили хоч когось. Тим більше що серед СН немає ні кого з сильним тилом. Але з іншої сторони в таке счастя не віриться бо, Україна не має таких традицій. "Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи"
То ж, якщо вже не посадили навіть Штепу то, врядчи погана доля чекає і решту.
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10.09.2020 14:20 Ответить
_С одной стороны да. А с другой - всё имеет начало (как и конец), всё с чего-то начиналось или начинается, всё когда-то было (будет) впервые.
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10.09.2020 14:39 Ответить
Да не нужны никакие иностранные спец.службы. Достаточно судить по делам его. Курс очевиден. Что Ермак, что его карманный Зеленский, работают на разрушение государственности. Вчера Зеленский выполнил требования сумасшедшего, сегодня требования Пушилина, завтра он торпедирует безвиз и получит новый Майдан.
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10.09.2020 14:20 Ответить
Ти ще тоже добре гавно.
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10.09.2020 14:29 Ответить
Він зараз і керує країною, а не віслюк, якого вибрала така ж більшість.
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10.09.2020 14:30 Ответить
Так что тут удивительного? Беня еще в 2014 мосты наводил с сепаром Губаревым.
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10.09.2020 14:36 Ответить
Зеленського найбільше цікавлять гроші, а гроші йому Росія красти дозволить, а Європа ні. Тому він і любить так Росію. Росія це рай для казнокрадів.
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10.09.2020 14:39 Ответить
_Изменений, предполагающих ответственность власти перед народом, чиновников перед законом категорически не хотят все антинародные силы в Украине: олигархи, их слуги решалы чиновники, судьи и менты, и т. д. и т. п. Потому что это им поперёк горла, это уничтожение коррупционной кормушки, из которой они харчуются, имеют дома, машины, и др.
Вот все эти силы изо всех сил сопротивляются переменам Украины к лушему, к благу народа. Потому что если будет хорошо большинству - народу, то этим упырям уже не будет так хорошо, как было раньше!
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10.09.2020 14:45 Ответить
Еще бы это зеЛОХторат понял.
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10.09.2020 19:48 Ответить
Спецслужби розвинутих країн не вірять нікому. Вони знають. Але навіть пересічна особа здатна побачити та відчути різницю між словами та ділами. Вже абсолютно прозоро що ЗЕ та всі хто з ним повязаний є ворогами України.
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10.09.2020 14:42 Ответить
План навіть стали виконувати, Газпром виплатив в кінці року 3 мільярдів доларів. А Ермак їм .Тепер москалі ображаються.
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10.09.2020 14:44 Ответить
На должности Ермака должен работать российский агент с фамилией Никулин. Тогда бы этот гебнявый цирк выглядел полностью укомплектованным.
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10.09.2020 14:51 Ответить
Ермак это мастосраномардовское погонялово - потрошитель от ермо - потроха.
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10.09.2020 22:49 Ответить
Це не з розряду вірю - не вірю ! Тут треба дивитись на ті ДІЇ , які робить і президент і його найближче оточення ! І ці ДІЇ кричать про Державну Зраду , інших ДІЙ ці люди НЕ роблять.
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10.09.2020 15:17 Ответить
Зе-суки своей смертью не умрут.
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10.09.2020 16:09 Ответить
Опля, це що виходить? не тільки пів-України думає, що Єрмак - російський шпигун, а і все міжнародне розвідтовариство?
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10.09.2020 18:42 Ответить
"А вот этого можно?" - "Да назначай кого хочешь, главное - чтобы идиотом был",Источник: https://censor.net/ru/n3218577 (c)

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вы сделали это вместе !
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10.09.2020 19:43 Ответить
И не только! Люди с мозгами,тоже в это верят.
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10.09.2020 19:44 Ответить
Вові на це наплювать, це не суперечить його прагненням.
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10.09.2020 19:51 Ответить
Ну да, вбивства наших людей, нищення держави у ни х не зв'язане з Росією.
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10.09.2020 19:55 Ответить
Ну да, вбивства наших людей, нищення держави у ни х не зв'язане з Росією.
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10.09.2020 19:56 Ответить
все вменяемые украинцы, кроме тех 73% знают, что Ермак - работает на кремль, как и Зе
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11.09.2020 06:40 Ответить
 
 