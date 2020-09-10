Россия и боевики выдвинули несогласованные требования по встрече в районе села Шумы, - СМИ
Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) обратилась к представителям ОБСЕ с предложением отказаться от запланированной на четверг встречи в районе населенного пункта Шумы в связи с несогласованными ранее требованиями российской стороны и "приглашенных из ОРДО".
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина. сообщает Цензор.НЕТ
Как стало известно агентству из информированных источников, эти требования касаются посещения новых точек, осуществления видео- и фотофиксации, подписания совместного протокола.
В обращении украинской делегации содержится призыв срочно обсудить "чрезвычайную ситуацию в рамках внеочередного заседания в формате видеоконференции Рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ, которую предлагается созвать в кратчайшие сроки".
Украинская сторона, говорится также в письме, "положительно отмечает объективную оценку со стороны СММ ОБСЕ в Украине факта отсутствия нарушения подразделениями Вооруженных сил Украины договоренности ТКГ о дополнительных мерах по поддержке режима прекращения огня".
Как сообщалось, 7 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Украинская сторона взяла на себя вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.
Ранее в СМИ появилась информация о распоряжении главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина с 7 сентября начать обстрел украинских позиций в районе населенного пункта Шумы. Пушилин заявил, что украинские военнослужащие якобы нарушили один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня и начали незаконно возводить позиции в районе поселка.
В ВСУ обвинения опровергли. Наблюдатели СММ ОБСЕ в отчете от 5 сентября также подтвердили отсутствие каких-либо изменений на позициях ВСУ в указанном районе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
и еще - ввести своих наблюдателей в руководство ВСУ.
и обнюханный гандон согласится!
аналтабу говорил же что только в бинокль. зе-брехуны паталогические
Ни хера себе. А культурная программа какая? - водка, баня, мендельша
(сейчас нормальный такой хай поднимется и вазелиновая плесень даст заднюю: раскажет как кравчук героически послал испекцию нафуй, фокин вообще не это имел в виду, а зеленский даже не в курсе был, а как узнал то раздал всем ***** и заподозрил во всем заговор порошенко.)
https://www.ostro.org/general/society/news/596889/ Мандат СММ ОБСЕ не предусматривает совместной инспекции позиций ВСУ - пресс-служба Миссии