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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия и боевики выдвинули несогласованные требования по встрече в районе села Шумы, - СМИ

Россия и боевики выдвинули несогласованные требования по встрече в районе села Шумы, - СМИ

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) обратилась к представителям ОБСЕ с предложением отказаться от запланированной на четверг встречи в районе населенного пункта Шумы в связи с несогласованными ранее требованиями российской стороны и "приглашенных из ОРДО".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина. сообщает Цензор.НЕТ

Как стало известно агентству из информированных источников, эти требования касаются посещения новых точек, осуществления видео- и фотофиксации, подписания совместного протокола.

В обращении украинской делегации содержится призыв срочно обсудить "чрезвычайную ситуацию в рамках внеочередного заседания в формате видеоконференции Рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ, которую предлагается созвать в кратчайшие сроки".

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Украинская сторона, говорится также в письме, "положительно отмечает объективную оценку со стороны СММ ОБСЕ в Украине факта отсутствия нарушения подразделениями Вооруженных сил Украины договоренности ТКГ о дополнительных мерах по поддержке режима прекращения огня".

Как сообщалось, 7 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Украинская сторона взяла на себя вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.

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Ранее в СМИ появилась информация о распоряжении главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина с 7 сентября начать обстрел украинских позиций в районе населенного пункта Шумы. Пушилин заявил, что украинские военнослужащие якобы нарушили один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня и начали незаконно возводить позиции в районе поселка.

В ВСУ обвинения опровергли. Наблюдатели СММ ОБСЕ в отчете от 5 сентября также подтвердили отсутствие каких-либо изменений на позициях ВСУ в указанном районе.

Автор: 

россия (95497) Донбасс (26956) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+40
сепары увидев как легко прогибается наше руководство под их требования решили вообще всю линию фронта проинспектировать ?
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10.09.2020 14:14
+24
Россия и боевики выдвинули несогласованные требования по встрече в районе села Шумы, - СМИ - Цензор.НЕТ 5780
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10.09.2020 14:20
+23
Россия и боевики выдвинули несогласованные требования по встрече в районе села Шумы, - СМИ - Цензор.НЕТ 7341
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10.09.2020 14:22
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сепары увидев как легко прогибается наше руководство под их требования решили вообще всю линию фронта проинспектировать ?
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10.09.2020 14:14 Ответить
Мене потішило, що Зєрьмак так само легко кинув сепаратистів, як кидає власних виборців. Отримавши попередження від власних військових, Зєрьмак так легко здав в зад, що сппаратисти офігіли. І це добре. Тепер вони теж знптимуть, що Зєля - брехло! 😁
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10.09.2020 14:27 Ответить
ничо, ща чепушило погрозит клоуну и пустят всю линию инспектировать, еще и своих наблюдателей на постоянной основе там оставят! от наших мразей слуганародных теперь все что угодно можно ждать
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10.09.2020 14:28 Ответить
именно так.
и еще - ввести своих наблюдателей в руководство ВСУ.
и обнюханный гандон согласится!
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10.09.2020 15:26 Ответить
Эти наши мрази в ТКГ и те мрази, что их туда направили ЕЩЕ БЫ ПАРАД СОВМЕСТНЫЙ ПРОВЕЛИ (!!!), как в Бресте в 1939-м!!!! ОЙ мрази, ой мрази....
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10.09.2020 14:54 Ответить
Это не наше руководство. Его дебилы выбрали.
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10.09.2020 18:55 Ответить
В НАТО нужно вступить! По другому не будет диалога!!!!!
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10.09.2020 14:15 Ответить
В НАТО колаборантов, сливающих врагу информацию, не берут.
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10.09.2020 14:19 Ответить
Петя стільки не прожив би.
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10.09.2020 14:36 Ответить
В НАТО не берут народы которые во время войны выбирают президентом ватного клоуна!
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10.09.2020 14:27 Ответить
Земля у нас сказочная!!! И народ не дурак!!! Тарас- иди брейся!!!
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10.09.2020 14:32 Ответить
посещения новых точек...

аналтабу говорил же что только в бинокль. зе-брехуны паталогические
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10.09.2020 14:15 Ответить
не злякався а оцінив ризики. Поки ще високі, але процесс іде...
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10.09.2020 14:23 Ответить
...i петики шаленiють.
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10.09.2020 14:28 Ответить
Россия и боевики выдвинули несогласованные требования по встрече в районе села Шумы, - СМИ - Цензор.НЕТ 9186
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10.09.2020 14:16 Ответить
требования касаются посещения новых точек, осуществления видео- и фотофиксации

Ни хера себе. А культурная программа какая? - водка, баня, мендельша
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10.09.2020 14:17 Ответить
Можемо влаштувати інспекцію шахт в Жовтих Водах. (з фотофіксацією)
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10.09.2020 14:17 Ответить
Вернёт Петю?
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10.09.2020 14:29 Ответить
Мой отец говорил: «В первый раз услышав кличку «лошадь», врежь обидчику по носу. Услышишь во второй - назови наглеца уродом. В третий раз обзовут лошадью - отправляйся в лавку и покупай седло». (с)
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10.09.2020 14:19 Ответить
І от так вже цілий рік. Тільки влада пообіцяє якийсь двіж - одразу отмєна. Тільки нерви мотають(
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10.09.2020 14:20 Ответить
Россия и боевики выдвинули несогласованные требования по встрече в районе села Шумы, - СМИ - Цензор.НЕТ 5780
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10.09.2020 14:20 Ответить
что я говорил:

(сейчас нормальный такой хай поднимется и вазелиновая плесень даст заднюю: раскажет как кравчук героически послал испекцию нафуй, фокин вообще не это имел в виду, а зеленский даже не в курсе был, а как узнал то раздал всем ***** и заподозрил во всем заговор порошенко.)
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10.09.2020 14:20 Ответить
зе-моника принимает со всех сторон, но очко ж не ferrum..
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10.09.2020 14:21 Ответить
Обкуряться там своїми айкосами і починають задвігать ініціативи))
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10.09.2020 14:21 Ответить
Треба ще додати пункт щодо інспекції спальні Зеленського. Що уж тут.
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10.09.2020 14:22 Ответить
Да! Делать -- так по-большому!
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10.09.2020 14:29 Ответить
В спальне шмаркли!? Сделать "по-большому"!? Самое время и место!!! И не одному сделать по-большому, а зробити це РАЗОМ!!!)
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10.09.2020 14:42 Ответить
Россия и боевики выдвинули несогласованные требования по встрече в районе села Шумы, - СМИ - Цензор.НЕТ 7341
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10.09.2020 14:22 Ответить
Аминь, петики. Пора вам сваливать.
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10.09.2020 14:30 Ответить
Может, пора понять, что взаимные оскорбления увеличивают шансы россиян - разделяй и властвуй (с). Ведь Украина у нас всех одна, а всеобщий хайп затягивает, замыливает глаза, и не дает видеть возрастающие для страны риски.
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10.09.2020 15:49 Ответить
Небось, одни требовали вискаря, а другие -- коньяк на золочёном столике на красной дорожке?
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10.09.2020 14:28 Ответить
МММщика Пушилина продинамили зачётно.
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10.09.2020 14:28 Ответить
Молодцы грамотно развели эрефию
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10.09.2020 14:30 Ответить
Як варіант.
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10.09.2020 15:10 Ответить
Эх у кого то такая зрада сорвалась ))) как жить как жить )))
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10.09.2020 14:32 Ответить
Вже навіть колишній друган Зеленського. пан Богдан каже що Єрмак зрадник. А Зеленський за Єрмака горою стоїть. Зеленський заслуговує імпічменту.
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10.09.2020 14:34 Ответить
Слили страну суки из 95 квартала, под радостные улюлюканья 73% тупоголовых зе-ватников.
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10.09.2020 14:34 Ответить
Предатель на посту президента Украины, надо делать что то с этим!
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10.09.2020 14:36 Ответить
А тим часом реакція ОБСЄ...
https://www.ostro.org/general/society/news/596889/ Мандат СММ ОБСЕ не предусматривает совместной инспекции позиций ВСУ - пресс-служба Миссии
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10.09.2020 14:37 Ответить
Виявляється навіть ОБСЄ нічого про це не знала і подібні дії не могли ініціюватися з їх сторони.
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10.09.2020 14:46 Ответить
Давно бы написали,но не знают точно как пишется слово,,миньет,,
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10.09.2020 14:39 Ответить
Он, тільки хлопці пообіцяли вечером прийти в гості доОП так він і передумав інспектувати.
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10.09.2020 14:39 Ответить
На сторінці Віталія Баранова похід під ОП не відмінений.
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10.09.2020 15:19 Ответить
Та зеля согласится, чтоб штаны снять и стать раком ради мира.
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10.09.2020 14:47 Ответить
зяма, завернулся в аквафрешную тряпку и пшелнах
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10.09.2020 15:04 Ответить
А МО Украины не в курсе что все разговоры с международными террористами, оснащенными тяжелым вооружением, должны быть не короче автоматной очереди ?
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10.09.2020 15:11 Ответить
Нормально...От вседозволенности наглеют даже дождевые черви... Наверно они теперь потребуют, чтоб во время их инспекции бойцы ВСУ отошли на 50 метров и отвернулись...А чего нет ?
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10.09.2020 15:41 Ответить
 
 