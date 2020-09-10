Стоимость присоединения к электросети завышена. Есть схема по ее упрощению, - нардеп Буймистер
Нардеп Буймистер рассказала, как снизить стоимость присоединения к электросетям и подняться в рейтинге Doing Business
Повышение ставки доходности на существующую базу активов с 3% до 6-7% при стимулирующем регулировании поможет снизить тариф на присоединение к сетям уже за 4 месяца до 21-46% в среднем по Украине. Вместе с упрощением и ускорением процедуры присоединения это поможет поднять позиции Украины в инвестиционном рейтинге Doing Business.
Об этом заявила нардеп фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер в рамках заседания по упрощению процедуры присоединения Офиса простых решений и результатов Саакашвили.
Буймистер отмечает, что Офис простых решений и результатов Саакашвили провел встречу, посвященную упрощению процедуры подключения к электросетям новых клиентов. Сейчас Офис представил видение реформы для упрощения процедуры и сокращения времени присоединения. Народный депутат предложила кроме сокращения бюрократических процедур, уменьшить стоимость подключения.
"Именно стоимость присоединения бьет по карманам украинцев, присоединяющих к сетям свой дом или бизнес. Чтобы понимать масштабы катастрофы - подключение офиса на 6 этажей в Киеве стоит владельцу 860 тыс грн. И это дороже, чем в Европе .... ", - отмечает нардеп.
По словам Буймистер, на стоимость услуги присоединения влияет 2 аспекта: подстанционная составляющая - тариф НКРЭКУ за каждый киловатт мощности - и линейная составляющая - стоимость подведения к объекту клиента сетей. Снизить стоимость присоединения к электросетям можно, если дать возможность облэнерго развивать подстанции и перевести часть платы за присоединение с потребителя на них.
"Чтобы удешевить присоединение надо сделать так, чтобы за подстанционную составляющую подключения платил не потребитель, а оператор системы распределения в своей инвестиционной программе. Для этого НКРЭКУ должна дать возможность ОСР привлекать достаточно инвестиций для усиления и модернизации подстанций и дать в принятом RAB-тарифе ставку возврата инвестиций на существующие активы на уровне 6-7% вместо действующих 3% ", - отметила нардеп.
По мнению депутата, это приведет к уменьшению стоимости подключения на 21-46% в среднем по Украине в зависимости от вида подключения уже через 4 месяца.
"Что это даст обычному потребителю? Тот же офис можно будет подключить уже не за 860 тыс., а вполовину дешевле - 467 тыс. грн. А загородный дом в Харьковской области - не за 26 тыс. грн, а за 20 тыс. ", - приводит расчеты нардеп.
Кроме того, Буймистер убеждена, что вместе с реформированием процедуры подключения, уменьшением бюрократической нагрузки, которую проводит Офис простых решений и результатов, удешевление позволит Украине подняться в рейтинге.
Напомним, в Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что параметры RAB-тарифа от НКРЭКУ не улучшат условия инвестирования в Украину.
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Даже занижена!!!
Блин, какая же ты умная. А инвестиционная программа оператора системы распределения кем (чем) оплачивается, ты знаешь? Расскажу: потребителем (в тарифе). Так что переложила с одних на других, как бы не заметят.