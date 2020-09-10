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Стоимость присоединения к электросети завышена. Есть схема по ее упрощению, - нардеп Буймистер

Стоимость присоединения к электросети завышена. Есть схема по ее упрощению, - нардеп Буймистер

Нардеп Буймистер рассказала, как снизить стоимость присоединения к электросетям и подняться в рейтинге Doing Business


Повышение ставки доходности на существующую базу активов с 3% до 6-7% при стимулирующем регулировании поможет снизить тариф на присоединение к сетям уже за 4 месяца до 21-46% в среднем по Украине. Вместе с упрощением и ускорением процедуры присоединения это поможет поднять позиции Украины в инвестиционном рейтинге Doing Business.

Об этом заявила нардеп фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер в рамках заседания по упрощению процедуры присоединения Офиса простых решений и результатов Саакашвили.
Буймистер отмечает, что Офис простых решений и результатов Саакашвили провел встречу, посвященную упрощению процедуры подключения к электросетям новых клиентов. Сейчас Офис представил видение реформы для упрощения процедуры и сокращения времени присоединения. Народный депутат предложила кроме сокращения бюрократических процедур, уменьшить стоимость подключения.


"Именно стоимость присоединения бьет по карманам украинцев, присоединяющих к сетям свой дом или бизнес. Чтобы понимать масштабы катастрофы - подключение офиса на 6 этажей в Киеве стоит владельцу 860 тыс грн. И это дороже, чем в Европе .... ", - отмечает нардеп.
По словам Буймистер, на стоимость услуги присоединения влияет 2 аспекта: подстанционная составляющая - тариф НКРЭКУ за каждый киловатт мощности - и линейная составляющая - стоимость подведения к объекту клиента сетей. Снизить стоимость присоединения к электросетям можно, если дать возможность облэнерго развивать подстанции и перевести часть платы за присоединение с потребителя на них.

"Чтобы удешевить присоединение надо сделать так, чтобы за подстанционную составляющую подключения платил не потребитель, а оператор системы распределения в своей инвестиционной программе. Для этого НКРЭКУ должна дать возможность ОСР привлекать достаточно инвестиций для усиления и модернизации подстанций и дать в принятом RAB-тарифе ставку возврата инвестиций на существующие активы на уровне 6-7% вместо действующих 3% ", - отметила нардеп.


По мнению депутата, это приведет к уменьшению стоимости подключения на 21-46% в среднем по Украине в зависимости от вида подключения уже через 4 месяца.


"Что это даст обычному потребителю? Тот же офис можно будет подключить уже не за 860 тыс., а вполовину дешевле - 467 тыс. грн. А загородный дом в Харьковской области - не за 26 тыс. грн, а за 20 тыс. ", - приводит расчеты нардеп.


Кроме того, Буймистер убеждена, что вместе с реформированием процедуры подключения, уменьшением бюрократической нагрузки, которую проводит Офис простых решений и результатов, удешевление позволит Украине подняться в рейтинге.


Напомним, в Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что параметры RAB-тарифа от НКРЭКУ не улучшат условия инвестирования в Украину.

Автор: 

электроэнергия (772) Буймистер Людмила (70)


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Топ комментарии
+3
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya Стоимость электроэнергии в Украине оказалась выше, чем в ЕС - Еврокомиссия
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10.09.2020 14:18
+3
"...за подстанционную составляющую подключения платил не потребитель, а оператор системы распределения в своей инвестиционной программе..."
Блин, какая же ты умная. А инвестиционная программа оператора системы распределения кем (чем) оплачивается, ты знаешь? Расскажу: потребителем (в тарифе). Так что переложила с одних на других, как бы не заметят.
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10.09.2020 14:31
+2
Сосать, сосать и ещё раз сосать, как завещал великий поэт-песенник Ахматов!
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10.09.2020 14:21
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https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya Стоимость электроэнергии в Украине оказалась выше, чем в ЕС - Еврокомиссия
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10.09.2020 14:18 Ответить
Для людей заышена!!! А у вас усе чики пуки!!!!
Даже занижена!!!
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10.09.2020 14:18 Ответить
Сосать, сосать и ещё раз сосать, как завещал великий поэт-песенник Ахматов!
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10.09.2020 14:21 Ответить
У Аметова -два облэнэрго. Остальное у Суркисов, Коломойского и Григоришина.
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10.09.2020 18:40 Ответить
Да хоть сколько. Всё равно - сосать.
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10.09.2020 22:53 Ответить
Демонополізуйте виробника з постачальником і все вирішиться саме собою.
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10.09.2020 14:30 Ответить
А где ж они харчеваться будут?
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10.09.2020 14:36 Ответить
"...за подстанционную составляющую подключения платил не потребитель, а оператор системы распределения в своей инвестиционной программе..."
Блин, какая же ты умная. А инвестиционная программа оператора системы распределения кем (чем) оплачивается, ты знаешь? Расскажу: потребителем (в тарифе). Так что переложила с одних на других, как бы не заметят.
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10.09.2020 14:31 Ответить
Пустобрехи...
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10.09.2020 14:32 Ответить
так а разрешение у рината спросили на удешевление?
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10.09.2020 15:19 Ответить
Да вы вообще уху ели, зеленые твари. Подвести электрику к дачному участку 80 тыс. гривен. Запускайте частные электроснабжающие компании, уху евшие зелёные твари
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10.09.2020 18:36 Ответить
в епенях построился - твои проблемы.
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10.09.2020 22:54 Ответить
А взятки за подключение тоже снизятся?
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10.09.2020 18:39 Ответить
 
 