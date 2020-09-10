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Новости Коронавирус и карантин
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За 1,5 недели обучения на самоизоляции оказались 5 тыс. школьников, COVID-19 заболели 168 учеников и 130 учителей, - Степанов

За 1,5 недели обучения на самоизоляции оказались 5 тыс. школьников, COVID-19 заболели 168 учеников и 130 учителей, - Степанов

В Украине по состоянию на 9 сентября на самоизоляции из-за COVID-19 находятся 115 школьных классов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава в Facebook, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Сніданка з 1 + 1".

"За первые полторы недели обучения в школах на самоизоляции оказались 115 классов - это более 5 тыс. школьников,  COVID-19 заболели 168 учеников и 130 учителей. Чтобы это количество не увеличивалось в геометрической прогрессии, необходимо придерживаться простых противоэпидемических правил и рекомендаций по организации безопасного образовательного процесса, которые Минздрав разработал специально для учебных заведений", - отметил министр.

Степанов также отметил, что эти правила касаются как алгоритма действий при вспышке болезни в образовательном учреждении, так и организации обучения и питания учащихся. Глава Минздрава, в частности, подчеркнул, что не существует никаких запретов по работе школьных столовых.

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Министр также считает недопустимой ситуацию, когда в школах родителей заставляют подписывать документ, который освобождает учреждение от ответственности, если ребенок заразиться COVID-19. В этом случае он посоветовал родителям жаловаться в местные органы власти.

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За 1,5 недели обучения на самоизоляции оказались 5 тыс. школьников, COVID-19 заболели 168 учеников и 130 учителей, - Степанов 01

карантин (16729) Минздрав (4899) школа (3013) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Пургоносец, ****.
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10.09.2020 14:22 Ответить
Данные взятые по сути из воздуха, потому что значительная часть детей переносит корону в легкой форме (два- три дня сопли и может день - два небольшая температура, потом все исчезает) Но носителями они продолжают оставаться, об этом не кому не сообщают ни медикам, ни в учебные заведения. ( не говоря уж о том что бы делать какие то платные тесты, при бедности населения для которых каждый поход в больницу, это как поход к ростовщику или на Голгофу). Ну а дальше круг расширяется за счет контактируемых., которые тоже на какой то период не в теме.
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10.09.2020 14:25 Ответить
Все эти больные дети и учителя на совести дебильноватной зеленой власти неспособной анализировать развитие пандемии.
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10.09.2020 14:26 Ответить
Чтобы это количество не увеличивалось в геометрической прогрессии, необходимо придерживаться

==
Школы надо закрыть, дебилушка. И границы.
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10.09.2020 14:26 Ответить
Правильно, вернувшимся из заграницы - тесты, а детей - в добровольные тюрьмы, пусть начинают привыкать к лагерям. Зешобла, где бесплатные тесты хотя бы для них?
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10.09.2020 15:19 Ответить
 
 