За 1,5 недели обучения на самоизоляции оказались 5 тыс. школьников, COVID-19 заболели 168 учеников и 130 учителей, - Степанов

В Украине по состоянию на 9 сентября на самоизоляции из-за COVID-19 находятся 115 школьных классов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава в Facebook, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Сніданка з 1 + 1".

"За первые полторы недели обучения в школах на самоизоляции оказались 115 классов - это более 5 тыс. школьников, COVID-19 заболели 168 учеников и 130 учителей. Чтобы это количество не увеличивалось в геометрической прогрессии, необходимо придерживаться простых противоэпидемических правил и рекомендаций по организации безопасного образовательного процесса, которые Минздрав разработал специально для учебных заведений", - отметил министр.

Степанов также отметил, что эти правила касаются как алгоритма действий при вспышке болезни в образовательном учреждении, так и организации обучения и питания учащихся. Глава Минздрава, в частности, подчеркнул, что не существует никаких запретов по работе школьных столовых.

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Министр также считает недопустимой ситуацию, когда в школах родителей заставляют подписывать документ, который освобождает учреждение от ответственности, если ребенок заразиться COVID-19. В этом случае он посоветовал родителям жаловаться в местные органы власти.

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