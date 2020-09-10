Киев катастрофически отстает от других городов мира по развитию метрополитена, - Попов

Киев катастрофически отстает от других городов мира, имеющих метрополитен, по развитию сети этого транспорта.

Об этом заявил Александр Попов, глава Киевской городской госадминистрации (2010-2014гг) на своей странице Фейсбук, комментируя факт, что за последние 7 лет не было открыто ни одной станции метрополитена.

"Киевское метро – это то, за что мне особенно больно. Моя команда разработала и утвердили план его развития. В 2010-м я открыл "Васильковскую", "Демиевскую" и "Голосеевскую", в 2011-м – "Выставочный центр", в 2012-м – "Ипподром", в 2013-м – "Теремки". А после этого – ни одной станции!" – заявил Александр Попов.

Он напомнил, что, согласно плану, к 2020 году уже должна была быть запущена новая ветка метро с Троещины до аэропорта "Киев" (Жуляны) с шестью станциями, а также была запланирована к открытию станция "Львовская брама".

"Но вместо этого есть только обещание дотянуть метро до Виноградаря, которое каждый год откладывается. "Мостицкая" и "Проспект Правды" не открылись в 2019-м, несмотря на официальные заявления. Сейчас называется 2021 год, но и этот срок ставится под сомнение", – убежден политик.

"Я уверен, что новые станции метро в Киеве будут, но для этого развитием метро должна заниматься команда с опытом таких проектов", – подытожил Александр Попов.