Киев катастрофически отстает от других городов мира по развитию метрополитена, - Попов
Киев катастрофически отстает от других городов мира, имеющих метрополитен, по развитию сети этого транспорта.
Об этом заявил Александр Попов, глава Киевской городской госадминистрации (2010-2014гг) на своей странице Фейсбук, комментируя факт, что за последние 7 лет не было открыто ни одной станции метрополитена.
"Киевское метро – это то, за что мне особенно больно. Моя команда разработала и утвердили план его развития. В 2010-м я открыл "Васильковскую", "Демиевскую" и "Голосеевскую", в 2011-м – "Выставочный центр", в 2012-м – "Ипподром", в 2013-м – "Теремки". А после этого – ни одной станции!" – заявил Александр Попов.
Он напомнил, что, согласно плану, к 2020 году уже должна была быть запущена новая ветка метро с Троещины до аэропорта "Киев" (Жуляны) с шестью станциями, а также была запланирована к открытию станция "Львовская брама".
"Но вместо этого есть только обещание дотянуть метро до Виноградаря, которое каждый год откладывается. "Мостицкая" и "Проспект Правды" не открылись в 2019-м, несмотря на официальные заявления. Сейчас называется 2021 год, но и этот срок ставится под сомнение", – убежден политик.
"Я уверен, что новые станции метро в Киеве будут, но для этого развитием метро должна заниматься команда с опытом таких проектов", – подытожил Александр Попов.
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Метро - это не проблемма!!!! Медвечук и Кива - как у себя дома- это проблемма!
Украина - она другая!!!! Совсем другая!!!!
Что тут удивительного?
Ведь его паршивца, породили
РегиАНАЛЬНЫЕ родители.
А как останавливал метро и транспорт городской, чтобы только людоеду его «казлы нимишали жыдь»...
А титушек со всей Украины здесь обустраивал и по городу колоннами возил, гнида роговская. Про дороги и остальное просто молчу - леня космос #2.
Ему по хорошему на фонаре б повисеть~ проветриться не мешало бы. А его тут цензор пиарит
При всіх зальотах Віталі при ньому в місті не настає апокаліпсис через сніжок!
Амстердам - 39
Копенгаген - 37
Варшава - 34
Хельсинки - 25
Киев - 52
Попов, спаси киевский метрополитен!
Шучу: мост один кидать выше северного и лес придётся вырубить от черниговской/лесной...
От саме що відкрив, бо ці станції були ГОТОВІ на 80-90% ще на момент уходу Омелі в 2006 і приходу Космоса! Просто Космос розікрав бабки на їх добудову... Потім Попов добудував і дико на цьому піарився!
Натомість при Кличку нарешті дійсно зарухалось будівництво Подільсько-Воскресенського переходу, яке стояло мертвим вже років 15. І без якого про метро на Троєщину немає сенсу говорити.
Почисть свою выгребную яму перед морозами и балдей.
Тому ти такий киянин, як я балярина!
Для далёких от спорта зебилов, докладаю - 2 тайма по 45 минут.
А снега выпало рекордное количество и один Попов с лопатой хрен бы справился.
Зато педалик в этом году скоммуниздил 500 миллионов гривень на вывозе снега.
Так, что зебилам про снег лучше молчать.
Возникают нехорошие ассоциации.
Снігу випало не більше і не менше, ніж зазвичай при сильному снігопаді. попов поїхав на футбол, але пробув у Австрії дні 2-3 чомусь...
Заканчивай про Виталика и переходи к соросятам - сегодня уже 10-ое!
То чим він нормальний??? Усі скаржаться на пробки через сильні снігопади при Віталі, але забувають, що при Попові через такий же снігопад місто вимерло на 3 дні!
За парки - 4.
Даже ни одного нового дерева не посадили, только проредили заросли.
Зато горячая вода в нескольких районах пропала навсегда.
Ты Киева все равно не знаешь.
Мендель сказала топить за педалика, ты и топишь.
2) Де на Шулявці стоїть другий танк (їх там два, уяви собі!)?
3) Де в Києві можна спокійно пройти на недобудоване метро?
Так у яких районах води гарячої нема?
крутая логика.