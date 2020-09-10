В Запорожье разоблачили попытку массового изменения избирательных адресов, открыто уголовное производство

В Запорожье пытались массово изменить избирательные адреса, что могло стать основанием для последующих фальсификаций во время проведения местных выборов. Открыто уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области

"9 сентября в Днепровский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о факте массового подвоза граждан к Запорожскому отделению ведения реестра избирателей с целью изменения избирательного адреса, что может быть основанием для последующих фальсификаций во время проведения выборов.

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что с 5 сентября в Запорожском отделении ведения реестра избирателей свои избирательные адреса изменили более 400 жителей города, 76 из которых прибыли в указанное отделение 9 сентября", - сказано в сообщении.

Правоохранители провели опрос граждан, находившихся в помещении. Они объяснили, что хотят изменить избирательные адреса с основного места проживания в городе Запорожье на другие населенные пункты, расположенные на территории Запорожского района. Однако, все опрошенные называли неубедительные причины своих действий.

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Работники полиции отработали всю полученную информацию и установили личность координатора избирателей, прибывших в Запорожское отделение ведения реестра избирателей с целью проведения регистрации изменения избирательного адреса.

По свидетельствам опрошенных граждан, им оказался 29-летний житель Запорожья, который предлагал денежное вознаграждение за изменение избирательного адреса.

За какого кандидата необходимо будет отдать свой голос, участникам фальсификации не сообщалось. Эту информацию им должны были предоставить непосредственно перед голосованием.

Следственным отделом Днепровского отдела полиции ГУНП в Запорожской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 158 Уголовного Кодекса Украины (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей).

Решается вопрос об уведомлении о подозрении как организатору незаконных действий в совершении уголовного преступления, так и гражданам, которые предоставили ложные сведения в орган ведения Государственного реестра избирателей.